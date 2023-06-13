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Инвитро Invitro
«Инвитро» – одна из частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году. Компания располагает одной из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов (более 1 800) в 6 странах и 8-ю лабораторными комплексами, которые ежегодно выполняют более 76 000 000 исследований. Компания имеет собственное подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по любым направлениям, включая исследования медицинских препаратов и изделий in vitro по стандартам OEAS. В группу компаний «Инвитро» входят диагностические центры, собственные медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные услуги в ветеринарии. Основатели «Инвитро» — инвесторы российской лаборатории инновационных биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.
СОБЫТИЯ
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|13.06.2023
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«Инвитро» использует технологию цифрового двойника для построения и развития сети
«Инвитро», российская медицинская компания, в течение последнего года применяет технологию цифровых двойников, или digital twin, для развития сети медицинских офисов и лабораторий. Такой подход
|09.08.2022
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МТТ подключил виртуальную АТС для диагностического центра «Инвитро эксперт»
вайдер интеллектуальных решений для бизнеса, подключил виртуальную АТС для диагностического центра «Инвитро эксперт» в Нальчике. Теперь пациенты центра смогут быстро и удобно дозваниваться по е
|16.02.2022
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«Инвитро» использует предиктивную геоаналитику для оценки потенциала новых медофисов сети
«Инвитро» начала использовать платформу Geonet на основе геоинформационной системы Atlas для оценки потенциала открытий новых медицинских офисов сети. Также система используется для дополнительн
|10.02.2022
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Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors
Группа компаний «Инвитро» продолжает масштабную трансформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» используют SAP SuccessFa
|30.04.2021
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«М.видео-Эльдорадо» и «Инвитро» договорились о партнерстве в сфере продвижения сервисов для здоровья
«М.видео» стала первым ритейл-партнером «Инвитро», российской компании в сфере лабораторной диагностики и медицинских услуг. «М.видео» и «Эльдорадо» расширяют ассортимент дополнительных сервисов и запускают продажи сертификатов для ди
|29.09.2020
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«Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро»
ГК «Корус консалтинг» завершила проект автоматизации управленческого учета, МСФО и функций казначейства в медицинской компании «Инвитро». Решение на базе «1С» позволило сократить сроки формирования корпоративной отчетности, повысить ее качество и достоверность, а также максимально сблизить управленческий учет и МСФО. С
|19.02.2019
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«КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan
матизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро». Крупнейшая частная медицинская компания в России «Инвитро» работает на рынке
|02.07.2018
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«КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan
ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро». «Инвитро» – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. Медицинская компания располага
|21.12.2016
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Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare
CNews: Расскажите о компании «Инвитро» – каковы основные направления и масштабы ее бизнеса? Павел Литвинов: Компания «Ин
|12.09.2016
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ALP Group выявила возможности для оптимизации тестовой ИТ-инфраструктуры «Инвитро-ИТ»
орсинга и ИТ-аудита — объявила о завершении проекта по анализу тестовой ИТ-инфраструктуры компании «Инвитро-Информационные технологии» («Инвитро-ИТ»). Эта компания обеспечивает комплексн
|05.09.2016
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Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису»
лай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association; Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group; Сергей Разницын, исполнительный директор, «Инвитро-Информационные технологии»; Александр Сергеев, директор проекта «Восток», En+ Group; Вадим Коровко, руководитель отдела бизнес приложений, АББ; Сергей Макаренков, руководитель департаме
|05.08.2015
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«Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро»
В диагностической лаборатории «Инвитро» (м. Каширская) установлена система электронной очереди Neuroniq. Об этом CNews сообщили в компании «Технологии Будущего», разработчике системы. Оснащение электронной очередью Neuroniq
|25.06.2015
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«Инвитро» защитила конфиденциальные данные с помощью решений Check Point
Независимая лаборатория «Инвитро» — частная компания, работающая на рынке коммерческих лабораторных услуг России — вне
|25.04.2014
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«Инвитро» автоматизировала процессы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning
орации Oracle, завершила проект по автоматизации процессов бюджетного управления в группе компаний «Инвитро» на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалти
|03.12.2012
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«Инвитро» модернизирует CRM-систему с помощью решения Microsoft
Независимая лаборатория «Инвитро», специализирующаяся на лабораторной диагностике, модернизирует систему управления отношениями с клиентами. Как ожидается, новое CRM-решение, реализованное вместе с компанией Manzana Gr
|22.02.2012
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Независимая лаборатория «Инвитро» выпустила свое приложение для iPhone
Независимая лаборатория «Инвитро» опубликовала мобильное приложение компании в онлайн-супермаркете AppStore (раздел «Медицина»). Мобильное приложение представляет собой электронную базу данных всех медицинских офисов «
|19.05.2008
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Cognitive Forms Network внедрили в лаборатории ИНВИТРО
Компания Cognitive Technologies объявила о завершении проекта по внедрению системы Cognitive Forms Network в независимой лаборатории ИНВИТРО. В рамках проекта была разработана машиночитаемая анкета, в которой фиксируется информация о пациенте и необходимых видах исследований, и внедрена система массового ввода таких анкет. В
Инвитро и организации, системы, технологии, персоны:
|Литвинов Павел 22 13
|Лебедев Георгий 57 7
|Федин Владимир 7 7
|Журютин Михаил 9 6
|Кадыков Роман 15 6
|Фишер Андрей 75 6
|Пашенцев Виталий 11 5
|Зингерман Борис 39 4
|Симаков Олег 113 4
|Макаров Владимир 78 4
|Юсупов Ренат 125 4
|Образцов Алексей 16 3
|Захаров Павел 60 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Кальмуцкий Олег 8 3
|Карелин Павел 22 3
|Деев Алексей 7 3
|Алексин Михаил 18 3
|Шуравин Андрей 9 3
|Галкин Дмитрий 27 3
|Пухов Евгений 12 3
|Потапов Сергей 30 3
|Энфиаджян Рубен 23 3
|Долгов Василий 26 3
|Аглицкий Антон 5 3
|Носов Николай 13 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Столбов Андрей 22 3
|Лемзакова Лилия 7 3
|Пращикин Сергей 3 3
|Фаррахов Айрат 6 3
|Пегасов Сергей 55 3
|Васильев Кирилл 16 3
|Тыров Илья 29 3
|Михалев Евгений 98 3
|Рубанов Владимир 76 3
|Беляев Владислав 104 3
|Емелин Дмитрий 16 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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