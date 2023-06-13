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Инвитро Invitro

Инвитро - Invitro

«Инвитро» – одна из  частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году.  Компания располагает одной из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов (более 1 800) в 6 странах и 8-ю лабораторными комплексами, которые ежегодно выполняют более 76 000 000 исследований. Компания имеет собственное подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по любым направлениям, включая исследования медицинских препаратов и изделий in vitro по стандартам OEAS. В группу компаний «Инвитро» входят диагностические центры, собственные медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные услуги в ветеринарии. Основатели «Инвитро» — инвесторы российской лаборатории инновационных биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions.

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13.06.2023 «Инвитро» использует технологию цифрового двойника для построения и развития сети

«Инвитро», российская медицинская компания, в течение последнего года применяет технологию цифровых двойников, или digital twin, для развития сети медицинских офисов и лабораторий. Такой подход

09.08.2022 МТТ подключил виртуальную АТС для диагностического центра «Инвитро эксперт»

вайдер интеллектуальных решений для бизнеса, подключил виртуальную АТС для диагностического центра «Инвитро эксперт» в Нальчике. Теперь пациенты центра смогут быстро и удобно дозваниваться по е
16.02.2022 «Инвитро» использует предиктивную геоаналитику для оценки потенциала новых медофисов сети

«Инвитро» начала использовать платформу Geonet на основе геоинформационной системы Atlas для оценки потенциала открытий новых медицинских офисов сети. Также система используется для дополнительн
10.02.2022 Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors

Группа компаний «Инвитро» продолжает масштабную трансформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» используют SAP SuccessFa
30.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» и «Инвитро» договорились о партнерстве в сфере продвижения сервисов для здоровья

«М.видео» стала первым ритейл-партнером «Инвитро», российской компании в сфере лабораторной диагностики и медицинских услуг. «М.видео» и «Эльдорадо» расширяют ассортимент дополнительных сервисов и запускают продажи сертификатов для ди
29.09.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро»

ГК «Корус консалтинг» завершила проект автоматизации управленческого учета, МСФО и функций казначейства в медицинской компании «Инвитро». Решение на базе «1С» позволило сократить сроки формирования корпоративной отчетности, повысить ее качество и достоверность, а также максимально сблизить управленческий учет и МСФО. С

19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan

матизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в частной медицинской компании «Инвитро». Крупнейшая частная медицинская компания в России «Инвитро» работает на рынке
02.07.2018 «КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan

ГК «КОРУС Консалтинг» начала проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в медицинской компании «Инвитро». «Инвитро» – крупнейшая частная медицинская компания в России, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании других медицинских услуг. Медицинская компания располага
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare

CNews: Расскажите о компании «Инвитро» – каковы основные направления и масштабы ее бизнеса? Павел Литвинов: Компания «Ин
12.09.2016 ALP Group выявила возможности для оптимизации тестовой ИТ-инфраструктуры «Инвитро-ИТ»

орсинга и ИТ-аудита — объявила о завершении проекта по анализу тестовой ИТ-инфраструктуры компании «Инвитро-Информационные технологии» («Инвитро-ИТ»). Эта компания обеспечивает комплексн
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису»

лай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association; Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group; Сергей Разницын, исполнительный директор, «Инвитро-Информационные технологии»; Александр Сергеев, директор проекта «Восток», En+ Group; Вадим Коровко, руководитель отдела бизнес приложений, АББ; Сергей Макаренков, руководитель департаме
05.08.2015 «Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро»

В диагностической лаборатории «Инвитро» (м. Каширская) установлена система электронной очереди Neuroniq. Об этом CNews сообщили в компании «Технологии Будущего», разработчике системы. Оснащение электронной очередью Neuroniq

25.06.2015 «Инвитро» защитила конфиденциальные данные с помощью решений Check Point

Независимая лаборатория «Инвитро» — частная компания, работающая на рынке коммерческих лабораторных услуг России — вне
25.04.2014 «Инвитро» автоматизировала процессы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

орации Oracle, завершила проект по автоматизации процессов бюджетного управления в группе компаний «Инвитро» на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалти
03.12.2012 «Инвитро» модернизирует CRM-систему с помощью решения Microsoft

Независимая лаборатория «Инвитро», специализирующаяся на лабораторной диагностике, модернизирует систему управления отношениями с клиентами. Как ожидается, новое CRM-решение, реализованное вместе с компанией Manzana Gr
22.02.2012 Независимая лаборатория «Инвитро» выпустила свое приложение для iPhone

Независимая лаборатория «Инвитро» опубликовала мобильное приложение компании в онлайн-супермаркете AppStore (раздел «Медицина»). Мобильное приложение представляет собой электронную базу данных всех медицинских офисов «
19.05.2008 Cognitive Forms Network внедрили в лаборатории ИНВИТРО

Компания Cognitive Technologies объявила о завершении проекта по внедрению системы Cognitive Forms Network в независимой лаборатории ИНВИТРО. В рамках проекта была разработана машиночитаемая анкета, в которой фиксируется информация о пациенте и необходимых видах исследований, и внедрена система массового ввода таких анкет. В

Публикаций - 84, упоминаний - 98

Инвитро и организации, системы, технологии, персоны:

9594 12
МегаФон 10742 10
Yandex - Яндекс 9215 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Microsoft Corporation 25774 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 5
SAP SE 5601 5
Oracle Corporation 7074 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
Thoma Bravo - Anaplan 78 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 4
Ростелеком 10948 4
Apple Inc 13154 4
Google LLC 12687 3
ITERBI - Айтерби 14 3
Телеком-защита 54 3
Marketing Logic - Маркетинг Лоджик 12 3
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 11 3
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 3
Broadcom - VMware 2610 3
Huawei 4675 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Commvault 187 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Telegram Group 2940 3
Logitech 437 3
Росплатформа - Р-Платформа 98 3
Synology Inc - SLMP PTE 141 3
Доктор рядом - Doc+ 55 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 2
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 17 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 2
Agfa Gevaert 68 2
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Юнифарм - Unipharm 12 3
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 3
Аквафор 10 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Альфа-Банк 1979 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Газпром нефть 725 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Кировский завод 37 2
ВТБ Страхование 61 2
Траско - Trasko 32 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Киевский метрополитен 7 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 13
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 12
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 8
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 3
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
Marketing Logic - Geonet 4 3
Marketing Logic - ГИС Atlas 5 3
Google Android 15243 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple - App Store 3109 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 3
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Dynamics 1197 2
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 2
Cognitive Forms 46 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iPad 4011 2
Apple iOS 8583 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Apple iPhone 6 4861 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Apple iPod Touch 747 1
Яндекс.Плюс 250 1
Qsoft - amoCRM 154 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Oracle Hyperion 259 1
Commvault Data Platform 35 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
1С:Розница 110 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Литвинов Павел 22 13
Лебедев Георгий 57 7
Федин Владимир 7 7
Журютин Михаил 9 6
Кадыков Роман 15 6
Фишер Андрей 75 6
Пашенцев Виталий 11 5
Зингерман Борис 39 4
Симаков Олег 113 4
Макаров Владимир 78 4
Юсупов Ренат 125 4
Образцов Алексей 16 3
Захаров Павел 60 3
Кастильо Игорь 24 3
Лазаренко Дмитрий 108 3
Кальмуцкий Олег 8 3
Карелин Павел 22 3
Деев Алексей 7 3
Алексин Михаил 18 3
Шуравин Андрей 9 3
Галкин Дмитрий 27 3
Пухов Евгений 12 3
Потапов Сергей 30 3
Энфиаджян Рубен 23 3
Долгов Василий 26 3
Аглицкий Антон 5 3
Носов Николай 13 3
Адмиральский Сергей 39 3
Вахрушев Илья 7 3
Столбов Андрей 22 3
Лемзакова Лилия 7 3
Пращикин Сергей 3 3
Фаррахов Айрат 6 3
Пегасов Сергей 55 3
Васильев Кирилл 16 3
Тыров Илья 29 3
Михалев Евгений 98 3
Рубанов Владимир 76 3
Беляев Владислав 104 3
Емелин Дмитрий 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 7
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