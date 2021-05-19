Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Инвитро
Invitro
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 49
Инвитро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Федин Владимир 6 5
|Фишер Андрей 54 5
|Лебедев Георгий 39 4
|Кадыков Роман 15 4
|Васильев Кирилл 13 3
|Теличева Наталья 125 3
|Баранова Наталья 4 3
|Деев Алексей 6 3
|Литвинов Павел 18 3
|Карелин Павел 6 3
|Кальмуцкий Олег 8 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Тыров Илья 11 3
|Образцов Алексей 8 3
|Айвазов Армен 449 2
|Шадеркин Игорь 4 2
|Тепляков Всеволод 7 2
|Ишмамедов Константин 4 2
|Круглов Максим 25 2
|Зингерман Борис 35 2
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Шарапов Олег 1 1
|Велесевич Евгений 12 1
|Швырев Сергей 4 1
|Ефремов Сергей 11 1
|Арсеньев Сергей 4 1
|Островский Александр 1 1
|Зырянов Илья 17 1
|Мардер Наум 100 1
|Полторацкий Артем 1 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Бухтояров Артем 2 1
|Поднебеско Артем 1 1
|Чернов Андрей 2 1
|Шупенин Юрий 3 1
|Чистяков Кирилл 1 1
|Полещук Александр 8 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Мехришвили Александр 11 1
|CNews Analytics 1992 4
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771058, в очереди разбора - 674740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771058, в очереди разбора - 674740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru