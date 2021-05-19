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Инвитро
Invitro


19.05.2021 В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан 1
30.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» и «Инвитро» договорились о партнерстве в сфере продвижения сервисов для здоровья 3
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО 1
29.09.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро» 2
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan 2
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
02.07.2018 «КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan 1
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
17.07.2017 В России создали новый тип 3D-биопринтеров 1
27.06.2017 Организации России и Украины парализованы вирусом-вымогателем для кадровиков 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 1
21.12.2016 Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare 2
12.09.2016 ALP Group выявила возможности для оптимизации тестовой ИТ-инфраструктуры «Инвитро-ИТ» 2
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 3
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1
10.06.2016 «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2016». Регистрация на конференцию CNews 1
18.01.2016 Сервис Doconcall.ru запустил iOS-приложение для вызова терапевтов и педиатров на дом в Москве 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
05.08.2015 «Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро» 2
25.06.2015 «Инвитро» защитила конфиденциальные данные с помощью решений Check Point 2
01.12.2014 Стартовала общедоступная регистрация в доменах .MOSCOW и .МОСКВА 1
26.05.2014 Конференция CNews: «Big Data – технология будущего» 1
25.04.2014 «Инвитро» автоматизировала процессы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning 2
25.02.2013 Рынок СХД: Как сохранить данные современно, недорого, надежно 1
03.12.2012 «Инвитро» модернизирует CRM-систему с помощью решения Microsoft 3
09.06.2012 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: как это делают EMC, "МегаФон" и другие 1
22.02.2012 Независимая лаборатория «Инвитро» выпустила свое приложение для iPhone 2
19.05.2008 Cognitive Forms Network внедрили в лаборатории ИНВИТРО 1

Публикаций - 35, упоминаний - 49

Инвитро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Anaplan 37 4
Корус Консалтинг ГК 808 4
Телеком-защита 48 3
Synology Inc 130 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Selectel - Селектел 137 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Logitech 167 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Microsoft Corporation 11226 2
Код Безопасности 365 1
Agfa Gevaert 10 1
Технологии Будущего 29 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Dr.Web - Доктор Веб 980 1
Yandex - Яндекс 4106 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Oracle Corporation 3374 1
3799 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Ренессанс Страхование 52 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Sanofi - Санофи 33 3
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
АльфаСтрахование Медицина 5 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
ПриватБанк 177 1
Медскан 12 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Мать и дитя 16 1
SKL Group 2 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 6 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 1
Аквафор 6 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
Global CIO 28 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Нанолек 9 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Абамет 6 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Газпром нефть 382 1
Фармстандарт АО 32 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 7
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
МКС - Международная космическая станция 101 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 1
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 1
Правительство Чувашской Республики - Министерство здравоохранения Чувашской Республики 1 1
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 6
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 4
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 146 1
OpenStack 347 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Google Android 10752 1
Axelot Datareon ESB 11 1
Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 9 1
Manhattan SCALE 30 1
Korus Five - конструктор информационного пространства 2 1
Microsoft Dynamics CRM 392 1
СП.АРМ 18 1
Microsoft Excel 440 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 272 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Корус Консалтинг - Платформа K-Point 16 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 462 1
Федин Владимир 6 5
Фишер Андрей 54 5
Лебедев Георгий 39 4
Кадыков Роман 15 4
Васильев Кирилл 13 3
Теличева Наталья 125 3
Баранова Наталья 4 3
Деев Алексей 6 3
Литвинов Павел 18 3
Карелин Павел 6 3
Кальмуцкий Олег 8 3
Пашенцев Виталий 11 3
Вахрушев Илья 7 3
Тыров Илья 11 3
Образцов Алексей 8 3
Айвазов Армен 449 2
Шадеркин Игорь 4 2
Тепляков Всеволод 7 2
Ишмамедов Константин 4 2
Круглов Максим 25 2
Зингерман Борис 35 2
Насыйбуллин Тимур 1 1
Шарапов Олег 1 1
Велесевич Евгений 12 1
Швырев Сергей 4 1
Ефремов Сергей 11 1
Арсеньев Сергей 4 1
Островский Александр 1 1
Зырянов Илья 17 1
Мардер Наум 100 1
Полторацкий Артем 1 1
Кузьмин Виталий 2 1
Бухтояров Артем 2 1
Поднебеско Артем 1 1
Чернов Андрей 2 1
Шупенин Юрий 3 1
Чистяков Кирилл 1 1
Полещук Александр 8 1
Адмиральский Сергей 38 1
Мехришвили Александр 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Украина 3417 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Казахстан - Республика 2661 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Восточная Европа 1698 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - Свердловская область 811 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Армения - Республика 692 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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