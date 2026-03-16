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Oracle Hyperion Planning Oracle Hyperion Budgeting Planning Oracle Planning Cloud ранее Oracle PBCS Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

СОБЫТИЯ

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16.03.2026 «Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning

лиза на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Проект на ранее внедренной в компании платформе Oracle Hyperion Planning реализовала команда ГК «Корус Консалтинг» за один год. Решение охват
11.08.2021 Группа ВТБ автоматизировала долгосрочное финансовое планирование на базе Oracle Hyperion Planning

В группе ВТБ была внедрена система долгосрочного финансового планирования (СДП) на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Работы были проведены ГК «Корус консалтинг». Новая система покрывае
18.07.2018 «Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud

траховая компания, автоматизировала процессы бюджетирования при помощи публичного облачного сервиса Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (OPBCS). Об этом CNews сообщила пресс-служба комп
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией

«Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning and Budgeting Cloud Service для автоматизации процессов бюджетирования и план
16.12.2016 «Глобус – Россия» автоматизировал управление бюджетом на основе Oracle Hyperion Planning

«Глобус» завершен проект по созданию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning. Как рассказали CNews в компании, исполнителем проекта выступил «Кор
25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут»

нг» завершила проект по тиражированию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning в дочернем обществе корпорации «Иркут» — «Опытно-конструкторском бюр
19.02.2016 «Газпромнефть — смазочные материалы» автоматизирует бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning

компании «Газпромнефть — смазочные материалы». Информационная система построена на основе платформы Oracle Hyperion Planning, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Ключевой задачей первой очере
16.02.2016 AT Consulting внедрила систему бюджетирования в «Дикси» на основе Oracle Hyperion Planning

К «Дикси». Теперь бюджетное планирование сети магазинов происходит в информационной системе на базе Oracle Hyperion Planning. Бюджет на 2016 г. был подготовлен «Дикси» уже в новой системе, сооб
21.09.2015 «Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга»

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning для «Азбуки Вкуса». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». От
03.08.2015 «Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning

убежнефть» завершена работа по модернизации системы планирования и бюджетирования на основе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management. Об этом CNews сообщили в ГК

20.02.2015 ТТК автоматизировала процессы бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning

еКом» (ТТК) создана автоматизированная система бюджетирования и управленческой отчетности на основе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг». Как ож
26.11.2014 «Корус Консалтинг» предложит клиентам облачное решение Oracle Planning and Budgeting Cloud Service

ванию — на собственных вычислительных мощностях (on-premise) или в облачной инфраструктуре. Решение Oracle Planning and Budgeting Cloud Service является частью портфолио облачных сервисов Oracl
24.09.2014 «Газпромбанк» автоматизировал бюджетное управление на базе Oracle Hyperion Planning

на автоматизация бюджетного управления административно-хозяйственной деятельности на основе решения Oracle Hyperion Planning для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозир
01.09.2014 «Лента» подвела итоги использования системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

азинов «Лента» подвела итоги использования автоматизированной системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг», в сотр
03.07.2014 «Стройландия» автоматизировала бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning

ройландия» завершили проект по внедрению автоматизированной системы бюджетного управления на основе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В рамках реализации с
09.06.2014 «Энвижн Груп» внедрила систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning в «Геотек Холдинге»

огоразведочной компании «Геотек Холдинг» единую систему бюджетирования, созданную на основе решения Oracle Hyperion Planning, с поддержкой задач управленческого учета и формирования отчетности.
25.04.2014 «Инвитро» автоматизировала процессы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

оект по автоматизации процессов бюджетного управления в группе компаний «Инвитро» на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Группа компаний «Инви
09.04.2014 ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning

у и внедрение типовой системы бюджетирования в дочерних зависимых обществах. Проект на базе решения Oracle Hyperion Planning позволил оптимизировать процессы сбора и консолидации бюджетов дочер
27.05.2013 МСК запустила в эксплуатацию систему планирования и бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning

в, а также анализа ключевых показателей операционной деятельности. Система внедрена на базе решения Oracle Hyperion Planning. В целом новая система, процесс внедрения которой занял немногим бол
20.02.2013 «Ланит» внедрил Oracle Hyperion Planning в ТБМ

нит» объявила о завершении проекта по внедрению систем бюджетного планирования и отчетности на базе Oracle Hyperion Planning в компании ТБМ, специализирующейся на поставках комплектующих для пр
18.07.2012 «Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России»

успешной реализации второго этапа проекта по созданию системы контроля исполнения бюджетов на базе Oracle Hyperion Planning для российского вертолётостроительного холдинга «Вертолёты России».

26.04.2012 «Укрсоцбанк» переходит на стандарты группы UniCredit с помощью Oracle Hyperion Planning

ользование системы интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования на основе Oracle Hyperion Planning. Комплексный инструмент для всестороннего анализа бизнес-операций и

24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»

онсолидации плановых и фактических данных управленческого учета в «Группе Систематика» на платформе Oracle Hyperion Planning. Перед финансовой службой Группы стояла цель — повысить эффективност
01.02.2012 «Вертолеты России» оптимизировали систему бюджетного планирования на базе Oracle Hyperion Planning

лдинга на основе решения для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования Oracle Hyperion Planning. Система обеспечивает сбор планов и формирование консолидированного

30.11.2011 Агрохолдинг «Разгуляй» модернизирует систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning

ация системы автоматизации бюджетного процесса агрохолдинга проводится на основе бизнес-приложениий Oracle Hyperion Planning. Группа «Разгуляй» является крупным национальным агрохолдингом, объе
01.11.2011 «Евразийский банк развития» выбирает поставщика ПО Oracle Hyperion Planning Plus

стран-участниц на территории СНГ — объявил о проведении закупки лицензий на программное обеспечение Oracle Hyperion Planning Plus и услуг по технической поддержке ПО Oracle. В ближайшее время б
21.10.2010 «Ситроникс ИТ» внедрил Oracle Hyperion Planning в розничной сети МТС

емы бюджетирования и бюджетного контроля в розничной сети МТС. Как отмечается, промышленное решение Oracle Hyperion Planning удовлетворяет всем требованиям розничной сети МТС к технологической

22.04.2010 Oracle Hyperion Planning пополнился новым модулем для управления бюджетами

le Hyperion Public Sector Planning and Budgeting. Новый модуль расширяет функциональные возможности Oracle Hyperion Planning — приложения для интегрированного бизнес-планирования, бюджетировани
11.03.2009 Семинар по Hyperion Planning пройдёт в Москве

12 марта 2009 года в Москве состоится семинар по использованию приложения Hyperion Planning в автоматизации деятельности по бюджетированию и планированию. На семинаре будут рассматриваться вопросы снижения издержек и ускорения процесса бюджетного планирования, оптима
12.12.2008 «НГК «Славнефть» построила систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

«Ланит» завершили проект по созданию системы бюджетного управления на основе программного продукта Oracle Hyperion Planning в одной из крупнейших нефтегазовых компаний России - «НГК «Славнефть
19.11.2008 «АльфаСтрахование» автоматизировало бюджетное управление с помощью Oracle

втоматизации процессов бюджетного управления. В эксплуатацию введена система, построенная на основе Oracle Hyperion Planning, входящего в состав комплекса приложений Oracle Enterprise Performan
14.08.2008 «НГК «Славнефть» строит систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning

крупнейших нефтегазовых компаний России. Решение будет разработано на основе программного продукта Oracle Hyperion Planning, входящего в состав комплекса приложений Oracle Enterprise Performan
10.01.2008 ЛАНИТ построил систему бюджетирования для «Объединенных кондитеров»

Специалисты ГК ЛАНИТ успешно завершили проект по созданию системы бюджетирования и контроля за исполнением бюджетов в холдинге «Объединенные кондитеры» на базе продуктов Hyperion Planning, входящих в состав комплекса приложений Oracle Enterprise Performance Management (Oracle EPM), и NORMA. Для внедрения общекорпоративных стандартов планирования и повышения эфф
18.10.2007 «Газпром-Медиа» автоматизировал бюджетирование на базе Hyperion Planning

же для принятия оперативно взвешенных управленческих решений необходима эффективная система бюджетного управления и контроля. Для решения этих задач холдинг «Газпром-Медиа» выбрал программный продукт Hyperion Planning, а в качестве партнера по внедрению – ГК ЛАНИТ. В ходе проекта консультанты ЛАНИТ совместно с сотрудниками «Газпром-Медиа» автоматизировали процедуру переноса данных, предоста
04.07.2007 World Class автоматизировал бюджетирование на базе Hyperion Planning

Специалисты отделения систем управления и консалтинга ЛАНИТ завершили проект автоматизации планирования доходов, расходов и инвестиций компании World Class на базе программного продукта Hyperion Planning. В ходе проекта была также разработана методология системы управленческого учета компании. Компания World Class на сегодняшний день является крупной сетью фитнес-клубов в Росс

Публикаций - 134, упоминаний - 222

Oracle Hyperion Planning и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 110
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 35
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 15
9594 15
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 15
SAP SE 5601 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 13
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 12
Microsoft Corporation 25775 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 8
ФОРС - Центр разработки 703 8
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Ростелеком 10948 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Квазар-Микро - КМ 166 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Крок - Croc 1964 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Инталев - Intalev 275 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Accenture plc 719 2
Ростех - Вертолеты России 180 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 4
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
САНОРС - СамараНефтеОргСинтез 9 3
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 3
Стройландия 6 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Инвитро - Invitro 84 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 2
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 2
Укрсоцбанк АКБ 19 2
КуйбышевАзот 20 2
Разгуляй 40 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Газпром нефть 725 2
Евросеть 1421 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
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Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
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Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 7
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 6
Oracle MDM - Oracle Master Data Management 11 6
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 5
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 5
Oracle Exalogic 73 4
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 4
Oracle Utilities 38 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Microsoft Dynamics 1197 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 3
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 3
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 3
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 3
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 60 3
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 3
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 3
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 3
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 3
Oracle Hyperion Pillar 28 3
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 3
Apple iPad 4012 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Сафронов Сергей 16 9
Шубин Антон 8 5
Прозоровский Василий 40 4
Семенов Александр 166 4
Тепляков Всеволод 8 3
Ильин Евгений 12 3
Горянский Павел 31 3
Юргелас Мария 42 3
Лановенко Валерий 46 3
Кучин Алексей 8 3
Соболев Леонид 4 3
Карташов Олег 3 3
Свердлов Алексей 19 2
Смирнов Денис 25 2
Хамидуллин Артур 9 2
Пьявкин Александр 14 2
Слобцов Александр 4 2
Ясинский Владимир 18 2
Хлевнюк Сергей 4 2
Киселёв Павел 6 2
Драченко Андрей 6 2
Макарова Юлия 7 2
Золотайко Дмитрий 2 2
Мирошниченко Павел 2 2
Джаноян Георгий 2 2
Давыденко Александр 5 2
Галиев Айрат 2 2
Гапоненко Максим 2 2
Guilmart Bill - Гилмарт Билл 2 2
Щедровицкий Петр 2 2
Бар-Бирюкова Мария 105 1
Федоров Антон 23 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Кузнецова Анна 16 1
Рахманов Александр 23 1
Меньшиков Александр 5 1
Гуревич Александр 7 1
Одинцов Александр 3 1
Ананьин Алексей 90 1
Голосов Алексей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Европа Восточная 3138 9
Казахстан - Республика 6048 8
Украина 7928 7
Европа 24964 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Швейцария - Цюрих 279 3
Украина - Киев 1151 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 2
Украина - Львов 100 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ванинский район - Ванино 52 2
Монако Княжество - Монте-Карло 27 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Армения - Республика 2449 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 2
Молдавия - Республика Молдова 738 2
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 89
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 12
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Forrester Consulting 26 1
Fortune Global 100 142 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Forrester Research 834 1
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Pearson VUE 55 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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