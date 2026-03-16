«Корус Консалтинг» автоматизировал факторный анализ для ЕВРАЗа на базе Oracle Hyperion Planning лиза на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Проект на ранее внедренной в компании платформе Oracle Hyperion Planning реализовала команда ГК «Корус Консалтинг» за один год. Решение охват

Группа ВТБ автоматизировала долгосрочное финансовое планирование на базе Oracle Hyperion Planning В группе ВТБ была внедрена система долгосрочного финансового планирования (СДП) на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Работы были проведены ГК «Корус консалтинг». Новая система покрывае

«Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud траховая компания, автоматизировала процессы бюджетирования при помощи публичного облачного сервиса Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (OPBCS). Об этом CNews сообщила пресс-служба комп

«Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией «Росгосстрах», один из лидеров страхового рынка России, выбрал облачный сервис Oracle Planning and Budgeting Cloud Service для автоматизации процессов бюджетирования и план

«Глобус – Россия» автоматизировал управление бюджетом на основе Oracle Hyperion Planning «Глобус» завершен проект по созданию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning. Как рассказали CNews в компании, исполнителем проекта выступил «Кор

«Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут» нг» завершила проект по тиражированию автоматизированной системы бюджетного управления на платформе Oracle Hyperion Planning в дочернем обществе корпорации «Иркут» — «Опытно-конструкторском бюр

«Газпромнефть — смазочные материалы» автоматизирует бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning компании «Газпромнефть — смазочные материалы». Информационная система построена на основе платформы Oracle Hyperion Planning, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Ключевой задачей первой очере

AT Consulting внедрила систему бюджетирования в «Дикси» на основе Oracle Hyperion Planning К «Дикси». Теперь бюджетное планирование сети магазинов происходит в информационной системе на базе Oracle Hyperion Planning. Бюджет на 2016 г. был подготовлен «Дикси» уже в новой системе, сооб

«Азбука Вкуса» модернизовала процессы бюджетного управления с помощью «Корус Консалтинга» Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning для «Азбуки Вкуса». Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». От

«Зарубежнефть» оптимизировала процессы бюджетирования с помощью Oracle Hyperion Planning убежнефть» завершена работа по модернизации системы планирования и бюджетирования на основе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management. Об этом CNews сообщили в ГК

ТТК автоматизировала процессы бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning еКом» (ТТК) создана автоматизированная система бюджетирования и управленческой отчетности на основе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг». Как ож

«Корус Консалтинг» предложит клиентам облачное решение Oracle Planning and Budgeting Cloud Service ванию — на собственных вычислительных мощностях (on-premise) или в облачной инфраструктуре. Решение Oracle Planning and Budgeting Cloud Service является частью портфолио облачных сервисов Oracl

«Газпромбанк» автоматизировал бюджетное управление на базе Oracle Hyperion Planning на автоматизация бюджетного управления административно-хозяйственной деятельности на основе решения Oracle Hyperion Planning для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозир

«Лента» подвела итоги использования системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning азинов «Лента» подвела итоги использования автоматизированной системы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в группе компаний «Корус Консалтинг», в сотр

«Стройландия» автоматизировала бюджетирование на базе Oracle Hyperion Planning ройландия» завершили проект по внедрению автоматизированной системы бюджетного управления на основе Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В рамках реализации с

«Энвижн Груп» внедрила систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning в «Геотек Холдинге» огоразведочной компании «Геотек Холдинг» единую систему бюджетирования, созданную на основе решения Oracle Hyperion Planning, с поддержкой задач управленческого учета и формирования отчетности.

«Инвитро» автоматизировала процессы бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning оект по автоматизации процессов бюджетного управления в группе компаний «Инвитро» на базе платформы Oracle Hyperion Planning. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Группа компаний «Инви

ОАК унифицировала управленческий учет и бизнес-планирование в дочерних предприятиях на базе Oracle Hyperion Planning у и внедрение типовой системы бюджетирования в дочерних зависимых обществах. Проект на базе решения Oracle Hyperion Planning позволил оптимизировать процессы сбора и консолидации бюджетов дочер

МСК запустила в эксплуатацию систему планирования и бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning в, а также анализа ключевых показателей операционной деятельности. Система внедрена на базе решения Oracle Hyperion Planning. В целом новая система, процесс внедрения которой занял немногим бол

«Ланит» внедрил Oracle Hyperion Planning в ТБМ нит» объявила о завершении проекта по внедрению систем бюджетного планирования и отчетности на базе Oracle Hyperion Planning в компании ТБМ, специализирующейся на поставках комплектующих для пр

«Ситроникс ИТ» развивает систему бюджетного контроля на базе Oracle Hyperion Planning для «Вертолетов России» успешной реализации второго этапа проекта по созданию системы контроля исполнения бюджетов на базе Oracle Hyperion Planning для российского вертолётостроительного холдинга «Вертолёты России».

«Укрсоцбанк» переходит на стандарты группы UniCredit с помощью Oracle Hyperion Planning ользование системы интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования на основе Oracle Hyperion Planning. Комплексный инструмент для всестороннего анализа бизнес-операций и

TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика» онсолидации плановых и фактических данных управленческого учета в «Группе Систематика» на платформе Oracle Hyperion Planning. Перед финансовой службой Группы стояла цель — повысить эффективност

«Вертолеты России» оптимизировали систему бюджетного планирования на базе Oracle Hyperion Planning лдинга на основе решения для интегрированного бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования Oracle Hyperion Planning. Система обеспечивает сбор планов и формирование консолидированного

Агрохолдинг «Разгуляй» модернизирует систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning ация системы автоматизации бюджетного процесса агрохолдинга проводится на основе бизнес-приложениий Oracle Hyperion Planning. Группа «Разгуляй» является крупным национальным агрохолдингом, объе

«Евразийский банк развития» выбирает поставщика ПО Oracle Hyperion Planning Plus стран-участниц на территории СНГ — объявил о проведении закупки лицензий на программное обеспечение Oracle Hyperion Planning Plus и услуг по технической поддержке ПО Oracle. В ближайшее время б

«Ситроникс ИТ» внедрил Oracle Hyperion Planning в розничной сети МТС емы бюджетирования и бюджетного контроля в розничной сети МТС. Как отмечается, промышленное решение Oracle Hyperion Planning удовлетворяет всем требованиям розничной сети МТС к технологической

Oracle Hyperion Planning пополнился новым модулем для управления бюджетами le Hyperion Public Sector Planning and Budgeting. Новый модуль расширяет функциональные возможности Oracle Hyperion Planning — приложения для интегрированного бизнес-планирования, бюджетировани

Семинар по Hyperion Planning пройдёт в Москве 12 марта 2009 года в Москве состоится семинар по использованию приложения Hyperion Planning в автоматизации деятельности по бюджетированию и планированию. На семинаре будут рассматриваться вопросы снижения издержек и ускорения процесса бюджетного планирования, оптима

«НГК «Славнефть» построила систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning «Ланит» завершили проект по созданию системы бюджетного управления на основе программного продукта Oracle Hyperion Planning в одной из крупнейших нефтегазовых компаний России - «НГК «Славнефть

«АльфаСтрахование» автоматизировало бюджетное управление с помощью Oracle втоматизации процессов бюджетного управления. В эксплуатацию введена система, построенная на основе Oracle Hyperion Planning, входящего в состав комплекса приложений Oracle Enterprise Performan

«НГК «Славнефть» строит систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning крупнейших нефтегазовых компаний России. Решение будет разработано на основе программного продукта Oracle Hyperion Planning, входящего в состав комплекса приложений Oracle Enterprise Performan

ЛАНИТ построил систему бюджетирования для «Объединенных кондитеров» Специалисты ГК ЛАНИТ успешно завершили проект по созданию системы бюджетирования и контроля за исполнением бюджетов в холдинге «Объединенные кондитеры» на базе продуктов Hyperion Planning, входящих в состав комплекса приложений Oracle Enterprise Performance Management (Oracle EPM), и NORMA. Для внедрения общекорпоративных стандартов планирования и повышения эфф

«Газпром-Медиа» автоматизировал бюджетирование на базе Hyperion Planning же для принятия оперативно взвешенных управленческих решений необходима эффективная система бюджетного управления и контроля. Для решения этих задач холдинг «Газпром-Медиа» выбрал программный продукт Hyperion Planning, а в качестве партнера по внедрению – ГК ЛАНИТ. В ходе проекта консультанты ЛАНИТ совместно с сотрудниками «Газпром-Медиа» автоматизировали процедуру переноса данных, предоста