Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

РДТЕХ Учебный центр НОУ


СОБЫТИЯ


08.12.2025 «РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 2
29.12.2021 Анна Дмитракова -

Повышение скорости и удобства банковских онлайн-сервисов по-прежнему имеет большой потенциал

 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
10.06.2020 Сергей Еремеев, «РДТЕХ» - Будущее — за удаленной работой. Мы задумались, нужен ли нам вообще офис 1
28.01.2020 Анна Дмитракова, «РДТЕХ» -

Задачу автоматизации ПОД/ФТ необходимо решать комплексно

 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
20.06.2019 Сергей Еремеев -

На рынок разработки влияют санкции и импортозамещение

 2
30.07.2014 Большие данные в российской интерпретации 1
17.07.2012 Новая услуга РДТЕХ поможет оценить уровень знаний ИТ-персонала 2
11.07.2006 РДТЕХ обучит сотрудников ФТС 3

Публикаций - 11, упоминаний - 16

РДТЕХ Учебный центр НОУ и организации, системы, технологии, персоны:

РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 11
Oracle Corporation 6867 7
Microsoft Corporation 25236 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Alfresco Software 148 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
Google LLC 12255 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
ХИ-квадрат 10 1
Citrix Systems 840 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
ESET - ESET Software 1147 1
Крок - Croc 1814 1
Red Hat 1344 1
Schneider Electric 591 1
Telegram Group 2571 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Naumen - Наумен 684 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Cisco Systems 5222 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 1
SAP SE 5426 1
8983 1
Zabbix SIA - Заббикс 133 1
БАРС Груп 559 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 434 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 1
Открытые технологии 715 1
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 53 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 386 1
Qlik - QlikTech 162 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 44 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 2
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
ФорБанк КБ 2 1
Альфа-Банк 1868 1
Газпром нефть 670 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Ингосстрах СПАО 451 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Coca-Cola Company 260 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1328 3
Управляемость - Manageability 1953 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 676 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1985 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 2
Tonbeller Siron 3 2
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 11 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 1
Apple macOS 2248 1
Rakuten Viber 650 1
НТЦ ИТ Роса - Никель - Linux 4 1
Linux OS 10896 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 652 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 1
1С:ERP Управление предприятием 712 1
МТС Снежинка 21 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Microsoft Office 365 981 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Microsoft Windows 16327 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
Oracle Java Development Kit - JDK 195 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 289 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 48 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 119 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 102 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 40 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 33 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
1С:Корпорация 54 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Чаркин Евгений 314 2
Еремеев Сергей 25 2
Картавый Эдуард 2 2
Дмитракова Анна 8 2
Слабоспицкая Елена 2 1
Ващенков Константин 9 1
Хлуднев Алексей 1 1
Эрмансон Николай 1 1
Хлуднев Александр 1 1
Абакумов Евгений 224 1
Сотин Денис 216 1
Колбин Евгений 80 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Прохорова Алла 65 1
Теленков Андрей 27 1
Антонов Александр 77 1
Кириченко Игорь 51 1
Слышкин Василий 129 1
Клепиков Алексей 120 1
Агафонова Наталия 41 1
Васильев Владислав 58 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Поляков Сергей 75 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Дьяченко Валерий 96 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Егоров Владимир 85 1
Нестеров Алексей 169 1
Соловьев Алексей 93 1
Белокрылов Александр 27 1
Мискевич Евгений 50 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Халяпин Сергей 87 1
Сорокоумов Александр 19 1
Чумаков Андрей 1 1
Путятинский Сергей 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Европа 24634 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 2
Грузия 1282 1
Япония 13547 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Армения - Республика 2368 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1205 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Украина 7793 1
Казахстан - Республика 5792 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 1
Европа Восточная 3121 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 143 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 354 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 359 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Английский язык 6876 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
Gartner - Гартнер 3608 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 1
Oracle University 6 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 2
CNews AWARDS - награда 549 1
CNews Баттл 73 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще