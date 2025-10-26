Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ващенков Константин
СОБЫТИЯ
Ващенков Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 263 1
|Тульчинский Станислав 82 3
|Гребеник Геннадий 46 3
|Сахаров Александр 83 3
|Слученков Антон 18 3
|Борисов Алексей 33 3
|Простоквашин Игорь 25 2
|Эрмансон Николай 1 1
|Яценко Вадим 82 1
|Смирнов Алексей 252 1
|Беляев Алексей 33 1
|Николаев Дмитрий 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395354, в очереди разбора - 731937.
Создано именных указателей - 184916.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.