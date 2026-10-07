Индексная книга (каталог) CNews*
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Маркелов Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 43, упоминаний - 46
Маркелов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 339 5
|Тульчинский Станислав 95 5
|Борисов Алексей 33 4
|Слученков Антон 18 4
|Сахаров Александр 93 3
|Гребеник Геннадий 68 3
|Ващенков Константин 27 3
|Ильин Алексей 25 2
|Жилкин Александр 15 2
|Фомичев Андрей 75 2
|Бурилов Андрей 118 2
|Николаев Дмитрий 21 2
|Кабаков Ярослав 67 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Занин Виталий 23 2
|Дробышевский Михаил 53 2
|Архипова Мария 21 2
|Благирев Вячеслав 15 2
|Стятюгин Роман 45 2
|Данилина Марианна 34 2
|Туров Алексей 10 2
|Простоквашин Игорь 36 2
|Тарнавский Виктор 7 2
|Ассовский Олег 2 2
|Сельдемиров Александр 56 2
|Царев Александр 4 2
|Орловский Виктор 408 2
|Натрусов Артем 320 2
|Шадаев Максут 1230 2
|Сотин Денис 216 2
|Новиков Алексей 67 2
|Андрианов Павел 86 2
|Галкин Николай 141 1
|Фокин Валерий 49 1
|Леонов Алексей 96 1
|Амириди Юлия 28 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Катамадзе Анна 133 1
|Лопаткин Герман 104 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.