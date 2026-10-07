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Маркелов Константин

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Проще некуда: «Т-Банк» представляет новое поколение супераппа 1
26.06.2025 «Т-Банк» запустил ИИ-ассистента для путешествий 1
05.05.2025 «Т-Банк» включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов 1
15.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
27.06.2024 Т-Банк запустил первого в России ИИ-помощника для детей 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
24.04.2024 ИИ-вселенная: «Тинькофф» первым в мире представил экосистему персональных помощников 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.11.2022 «Тинькофф» разработал и запустил сканер номера телефона 1
02.04.2021 «Тинькофф» запустил сервис речевой аналитики для бизнеса 1
28.01.2021 «Тинькофф» интегрировал в телефонный колл-центр голосового помощника «Олега» 1
05.08.2020 «Тинькофф образование» переводит обучение разработке и тестированию в онлайн 1
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 2
04.10.2019 Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков 1
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 1
13.03.2017 ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank 1
17.10.2016 «Ростелеком» подключил по оптике агрокомплекс «Астраханский» 1
14.09.2016 «Ростелеком» завершил строительство таможенной инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» 1
06.07.2015 Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
22.07.2014 Денег на ИБ не хватает 1
22.07.2014 Константин Маркелов - В 2013 г. мы внедрили медицинскую информационную систему, позволяющую вести электронную медицинскую карту 1
17.03.2014 Правительство Астраханской области выдало около 6 тыс. УЭК 1
19.09.2013 В Астраханской области принято 3396 заявлений и выдано 2832 УЭК 1
18.09.2013 Константин Маркелов - Барьеры для получения электронных госуслуг стремительно исчезают 1
13.09.2013 Нужен ли российским банкам аутсорсинг АБС? 1
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
23.08.2013 Зарубежные вендоры не разобрались в российской отчетности 1
19.08.2013 Приложения УЭК: список расширяется 2
05.08.2013 Как развивается УЭК в регионах 1
05.06.2013 Жители Астраханской области начали оплачивать проезд с помощью УЭК 1
05.06.2013 Константин Маркелов: Внедрение УЭК существенно облегчит жизнь граждан 1
19.04.2013 В Астраханской области держатели УЭК смогут сэкономить на проезде 1
17.03.2009 Лаборатория Касперского» и Правительство Астраханской области будут сотрудничать в сфере ИБ 1
20.10.2006 ОТР провела конференцию "Хранилище данных – интеллектуальный центр банка" 1

Публикаций - 43, упоминаний - 46

Маркелов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1182 10
ОТР ГК - ОТР 2000 230 10
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 5
Oracle Corporation 7110 4
ПрограмБанк 99 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 3
ХИ-квадрат 30 3
SAP SE 5630 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 226 3
Quorum - Кворум - 137 3
Comindware - Колловэар 208 2
БИС - Банковские информационные системы 104 2
Инверсия - Инверсия НПФ 157 2
Flant - Флант 235 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 93 2
Temenos AG 26 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 2
Forbis 4 2
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 2
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 25 2
Ростелеком 11051 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3387 2
Yandex - Яндекс 9383 2
Meta Platforms - Facebook 4635 2
InfoWatch - Инфовотч 1201 2
Telegram Group 3008 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Zabbix SIA - Заббикс 183 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 843 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 182 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 64 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 67 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9067 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1553 12
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 642 6
Фора Банк 86 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 94 4
Социальные гарантии 42 4
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 554 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1165 3
Альфа-Банк 1992 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 368 3
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
Благосостояние НПФ 52 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 2
НСПК - Национальная система платежных карт 963 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1915 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1088 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 565 2
Абсолют Банк 251 2
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Комус 110 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Citi - Citibank 158 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 176 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Uber 365 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 323 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
МОСГАЗ 45 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 16 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2094 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5775 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6699 3
Федеральное казначейство России 1957 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5833 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 228 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
БРСК - Башкирский регистр социальных карт - Социальная карта Башкортостана 5 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1615 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 244 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36802 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23884 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6334 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14178 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26407 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12463 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26929 8
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33946 6
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1959 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13029 4
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1443 4
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6620 4
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9434 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5109 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 746 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8396 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2200 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6451 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13620 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4562 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8780 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6402 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 4
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 3
Google Android 15375 3
Apple iOS 8658 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 13 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 225 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 35 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 2
Flant - Deckhouse Platform - Deckhouse Kubernetes Platform, DKP - Deckhouse Virtualization Platform - Deckhouse Commander 235 2
БИС - ITQuick - Jumse 52 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2994 2
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 85 1
Diasoft Flextera 57 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 70 1
C/C++ - Язык программирования 910 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3738 1
2Test Профишкаф 1 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 17 1
Т-Банк - Тинькофф Олег - Голосовой помощник 5 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Luxms BI 123 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 7 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 291 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 514 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
Попов Алексей 339 5
Тульчинский Станислав 95 5
Борисов Алексей 33 4
Слученков Антон 18 4
Сахаров Александр 93 3
Гребеник Геннадий 68 3
Ващенков Константин 27 3
Ильин Алексей 25 2
Жилкин Александр 15 2
Фомичев Андрей 75 2
Бурилов Андрей 118 2
Николаев Дмитрий 21 2
Кабаков Ярослав 67 2
Контрабаев Артур 70 2
Рудычева Наталья 95 2
Занин Виталий 23 2
Дробышевский Михаил 53 2
Архипова Мария 21 2
Благирев Вячеслав 15 2
Стятюгин Роман 45 2
Данилина Марианна 34 2
Туров Алексей 10 2
Простоквашин Игорь 36 2
Тарнавский Виктор 7 2
Ассовский Олег 2 2
Сельдемиров Александр 56 2
Царев Александр 4 2
Орловский Виктор 408 2
Натрусов Артем 320 2
Шадаев Максут 1230 2
Сотин Денис 216 2
Новиков Алексей 67 2
Андрианов Павел 86 2
Галкин Николай 141 1
Фокин Валерий 49 1
Леонов Алексей 96 1
Амириди Юлия 28 1
Гимранов Ринат 126 1
Катамадзе Анна 133 1
Лопаткин Герман 104 1
Россия - РФ - Российская федерация 168534 33
Россия - ЮФО - Астраханская область 778 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 7
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 476 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1475 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3511 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19778 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14865 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1715 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 943 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 811 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1817 2
Европа 25032 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1260 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8690 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2335 2
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