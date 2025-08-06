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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179630
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Царев Александр


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
30.06.2023 Запустили КХД с нуля за 6 месяцев: кейс СК «Пульс» и Yandex Cloud 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Царев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7967 2
МегаФон 9471 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13533 1
InfoWatch - Инфовотч 1054 1
8636 1
Ред Софт - Red Soft 865 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2214 1
Корус Консалтинг ГК 1279 1
Directum - Директум 1140 1
Neoflex - Неофлекс 239 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 301 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 184 1
Cisco Systems - Splunk 71 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 324 1
Zabbix SIA - Заббикс 120 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 586 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 1
2domains 4 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 1
Luxms 91 1
Flant - Флант 129 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 351 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 102 1
Gelarm - Геларм 37 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 144 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2919 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1721 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 2
Абсолют Банк 237 2
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7811 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 380 1
НСПК - Национальная система платежных карт 870 1
МКБ - Московский кредитный банк 598 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 213 1
Лента - Сеть розничной торговли 2193 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1091 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 505 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 217 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Комус 100 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 246 1
МОСГАЗ 44 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Силовые машины 137 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 87 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 88 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 52 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12315 2
Федеральное казначейство России 1831 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29918 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21553 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9828 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16486 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16635 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32622 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13011 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5021 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5661 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22199 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7710 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1012 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 517 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1048 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15933 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1189 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5670 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5942 1
Оцифровка - Digitization 4776 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3331 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 770 1
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26401 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1459 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6457 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 694 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 355 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1274 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4353 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8536 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7871 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 550 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1051 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 434 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1930 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31042 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2610 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 548 2
Banki.shop 2 2
JavaScript - JS - язык программирования 1276 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 14 1
2Test Профишкаф 1 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 14 1
Luxms BI 90 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 229 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 126 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 119 1
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Sage 2 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
Натрусов Артем 296 2
Шадаев Максут 1085 2
Сотин Денис 216 2
Андрианов Павел 84 2
Маркелов Константин 42 2
Бурилов Андрей 117 2
Кабаков Ярослав 61 2
Благирев Вячеслав 15 2
Покладов Кирилл 8 2
Данилина Марианна 24 2
Епихин Михаил 13 2
Корников Роман 2 2
Рустамов Рустам 473 1
Михалев Евгений 93 1
Сирота Юрий 67 1
Албычев Александр 168 1
Семенов Александр 164 1
Галкин Николай 116 1
Фокин Валерий 48 1
Леонов Алексей 93 1
Гузовский Денис 79 1
Гимранов Ринат 125 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Кирьянова Александра 140 1
Добровинский Александр 46 1
Климов Андрей 86 1
Меденцев Константин 98 1
Ульянов Николай 139 1
Козак Николай 178 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Копысов Виталий 63 1
Воронин Павел 154 1
Сивцев Илья 162 1
Евдокимов Игорь 61 1
Александров Александр 83 1
Булгаков Кирилл 126 1
Спирин Антон 84 1
Тараторин Александр 58 1
Баталов Александр 25 1
Лагунов Андрей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44696 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18102 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6034 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6083 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49912 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9518 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5117 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 430 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 330 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19630 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25160 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
Экономический эффект 1145 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3480 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5122 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2014 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6157 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1622 1
Зоология - наука о животных 2728 1
Импортозамещение - параллельный импорт 537 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 636 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1007 1
CNews Инновация года - награда 124 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
S&P 500 561 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 745 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1166 3
CNews FORUM Кейсы 275 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
CNews AWARDS - награда 531 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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