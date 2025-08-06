Получите все материалы CNews по ключевому слову
Царев Александр
УПОМИНАНИЯ
Царев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12315 2
|Федеральное казначейство России 1831 1
|НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 2
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 2
|Натрусов Артем 296 2
|Шадаев Максут 1085 2
|Сотин Денис 216 2
|Андрианов Павел 84 2
|Маркелов Константин 42 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Кабаков Ярослав 61 2
|Благирев Вячеслав 15 2
|Покладов Кирилл 8 2
|Данилина Марианна 24 2
|Епихин Михаил 13 2
|Корников Роман 2 2
|Рустамов Рустам 473 1
|Михалев Евгений 93 1
|Сирота Юрий 67 1
|Албычев Александр 168 1
|Семенов Александр 164 1
|Галкин Николай 116 1
|Фокин Валерий 48 1
|Леонов Алексей 93 1
|Гузовский Денис 79 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Чурсин Дмитрий 72 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Добровинский Александр 46 1
|Климов Андрей 86 1
|Меденцев Константин 98 1
|Ульянов Николай 139 1
|Козак Николай 178 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Копысов Виталий 63 1
|Воронин Павел 154 1
|Сивцев Илья 162 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Александров Александр 83 1
|Булгаков Кирилл 126 1
|Спирин Антон 84 1
|Тараторин Александр 58 1
|Баталов Александр 25 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151666 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44696 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.