Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

Ивахин Сергей


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ивахин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
IBM - International Business Machines Corp 9504 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 401 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4325 1
Цифра ГК 2509 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1053 1
SimbirSoft - СимбирСофт 102 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 601 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 347 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии 97 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 37 1
Paygine - Пэй Энджин 15 1
Почта России ПАО 2211 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2932 1
ВТБ - Почта Банк 483 1
ГПБ - Газпромбанк 1137 1
МКБ - Московский кредитный банк 604 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 170 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 1
Альфа-Банк 1817 1
Русагро Группа Компаний 321 1
Северсталь ПАО - Severstal 538 1
Лента - Сеть розничной торговли 2210 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 517 1
Абсолют Банк 239 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 303 1
Газпром бурение 46 1
Силовые машины 141 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9872 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12029 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 161 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1471 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3407 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6497 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5594 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13081 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4363 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5072 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 234 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3072 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5045 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 801 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7313 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5701 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2340 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1113 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3219 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5330 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2734 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 525 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11887 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7792 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 328 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5620 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 760 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 100 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2155 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 1
Abbyy FlexiCapture 171 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 579 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 238 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 232 1
MasterCard SmartData - MasterCard Smart Data 3 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 42 1
Content AI - ContentCapture 36 1
IBM Datacap 9 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 47 1
Суровец Дмитрий 99 1
Шадаев Максут 1099 1
Сергеев Сергей 160 1
Лигачев Глеб 105 1
Смирнов Евгений 40 1
Ульянов Николай 145 1
Орешкин Сергей 7 1
Воеводин Александр 21 1
Шойтов Александр 95 1
Круглов Виктор 22 1
Епихин Михаил 13 1
Плетнев Владислав 4 1
Граденко Михаил 40 1
Трошина Елена 22 1
Чудинов Дмитрий 68 1
Царев Александр 4 1
Атоян Антон 17 1
Соболев Роман 30 1
Мезенцев Роман 5 1
Агабаев Роман 3 1
Кондратьев-Сапунов Павел 2 1
Пушкарев Михаил 2 1
Хилькевич Фёдор 1 1
Дробышев Виталий 1 1
Фарберов Александр 15 1
Мещеряков Вадим 3 1
Варжавин Иван 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3609 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6507 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6073 1
Цензура - Свобода слово 506 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2866 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 16 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6966 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 1
Паспорт - Паспортные данные 2668 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2537 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 864 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1277 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 586 1
Wikipedia - Википедия 548 1
CNews Инновация года - награда 129 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1173 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: