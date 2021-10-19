Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕГРЮЛ
Единый государственный реестр юридических лиц
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 583, упоминаний - 741
ЕГРЮЛ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 27
|Ананьев Алексей 88 11
|Ананьев Дмитрий 53 9
|Генс Филипп 29 8
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Борисов Юрий 91 7
|Опанасенко Всеволод 100 7
|Чеглаков Андрей 40 6
|Кузнецова Светлана 7 6
|Трухманов Александр 7 6
|Петросов Владимир 7 6
|Шабурин Hиколай 7 6
|Чугунова Тамара 7 6
|Адамов Андрей 7 6
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 6
|Ефанова Людмила 7 6
|Яфраков Михаил 7 6
|Евдокимов Андрей 54 6
|Данилова Марина 7 6
|Комиссаров Дмитрий 157 6
|Генс Георгий 62 6
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 6
|Рейман Леонид 407 5
|Кривенко Виталий 15 5
|Касперская Наталья 197 5
|Кирсанов Алексей 24 5
|Калинин Алексей 23 5
|Давидан Александр 14 5
|Калинин Александр 95 4
|Месропов Юрий 4 4
|Ивенев Николай 7 4
|Доброхотов Алексей 8 4
|Смирнов Алексей 142 4
|Цуприк Василий 7 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Иванов Алексей 76 4
|Нащекин Алексей 111 4
|Махсон Михаил 13 4
|Глотов Алексей 24 4
|Титов Борис 27 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754465, в очереди разбора - 658166.
Создано именных указателей - 46336.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754465, в очереди разбора - 658166.
Создано именных указателей - 46336.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru