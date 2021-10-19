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ЕГРЮЛ
Единый государственный реестр юридических лиц


19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
14.10.2021 Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев 1
13.10.2021 Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц 1
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 2
12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 1
07.10.2021 Власти запретили «Авито» покупать «Циан» 1
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
24.09.2021 «Яндекс» строит облака для государственных ИС в России и для бизнеса в Германии 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 1
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
15.09.2021 Казначейство начало использовать полностью импортозамещенную подсистему «Электронного бюджета» 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 2
10.09.2021 Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 2
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 2
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию 1
23.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
23.08.2021 Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить 1
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
17.08.2021 «Почта России» создала огромную ИТ-компанию 3
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 2
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 1
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 3
05.08.2021 EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей 1

Публикаций - 583, упоминаний - 741

ЕГРЮЛ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 90
Ростех - Ростехнологии 2230 34
Microsoft Corporation 10997 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 23
SAP SE 3207 22
Yandex - Яндекс 4098 21
Facebook 3764 16
IBM 3524 16
Ланит ГК 1154 16
Cisco Systems 2035 15
VK - Mail.ru Group 2482 14
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 14
Восход ФГБУ НИИ 365 13
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
АФК Система ПАО 990 11
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 11
Т-Платформы 272 11
Ростех - Концерн Автоматика 396 11
Intel Corporation 4143 10
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Google LLC 7124 9
3726 9
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 9
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 9
Новые облачные технологии (НОТ) 227 9
SAP CIS - САП СНГ 753 8
Oracle Corporation 3331 8
Крок 1219 8
Базальт СПО 206 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 8
Rambler Group - Рамблер ГК 483 8
Samsung Electronics 5627 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 7
Компьюлинк ГК - Compulink 209 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 36
РЖД - Российские железные дороги 1081 24
Газпром ПАО 518 11
Почта России ПАО 1570 11
Газпромбанк - ГПБ 692 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 10
Альфа-Банк 1122 9
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 9
ПромСвязьКапитал 61 8
Возрождение - Коммерческий банк 98 8
РСХБ - Россельхозбанк 183 6
Транснефть 159 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Роснефть НК 367 6
Сибэнергомаш УК 7 6
HeadHunter Group - HH Group 336 5
МСП Факторинг 10 5
Яндекс.Такси 271 5
РВК - Российская венчурная компания 476 5
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 5
ВТБ24 583 5
Почта Банк 289 4
Национальный банк Траст 96 4
Газпром нефть 380 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Открытие ФК 538 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 3
X5 Group 599 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
О2О Delivery club 153 3
СберЛогистика 42 3
LinkedIn 520 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 54
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 48
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 34
Правительство РФ 2198 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 24
Арбитражный суд города Москвы 339 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 19
Президент Российской Федерации 1439 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 10
Федеральное казначейство России 766 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Роснано 456 8
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 5
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Счётная палата РФ 459 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
Союз машиностроителей России 26 2
Руссофт - Russoft 250 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
ARM64 - Архитектура процессора 1017 9
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 9
DDR - Double data rate 1062 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 5
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 5
Безопасный город 347 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
ARM - Advanced RISC Machine 225 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 61
Linux OS 4236 21
Новые облачные технологии - МойОфис 311 18
Google Android 10750 17
Microsoft Windows 10 6602 15
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 15
Apple iOS 5741 13
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 12
Intel x86 - Архитектура процессора 990 11
СПАРК-Интерфакс 104 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
Nvidia GeForce GTX 2048 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 7
ФНС РФ ЦОД 22 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 6
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 6
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 5
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 5
Microsoft Exchange 677 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Office 1916 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 3
Autodesk AutoCAD 176 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Kaspersky Internet Security 289 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Путин Владимир 1820 27
Ананьев Алексей 88 11
Ананьев Дмитрий 53 9
Генс Филипп 29 8
Медведев Дмитрий 1433 8
Борисов Юрий 91 7
Опанасенко Всеволод 100 7
Чеглаков Андрей 40 6
Кузнецова Светлана 7 6
Трухманов Александр 7 6
Петросов Владимир 7 6
Шабурин Hиколай 7 6
Чугунова Тамара 7 6
Адамов Андрей 7 6
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 6
Ефанова Людмила 7 6
Яфраков Михаил 7 6
Евдокимов Андрей 54 6
Данилова Марина 7 6
Комиссаров Дмитрий 157 6
Генс Георгий 62 6
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 6
Рейман Леонид 407 5
Кривенко Виталий 15 5
Касперская Наталья 197 5
Кирсанов Алексей 24 5
Калинин Алексей 23 5
Давидан Александр 14 5
Калинин Александр 95 4
Месропов Юрий 4 4
Ивенев Николай 7 4
Доброхотов Алексей 8 4
Смирнов Алексей 142 4
Цуприк Василий 7 4
Осеевский Михаил 221 4
Иванов Алексей 76 4
Нащекин Алексей 111 4
Махсон Михаил 13 4
Глотов Алексей 24 4
Титов Борис 27 4
Россия - Российская федерация - РФ 57124 352
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 249
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 19
Россия - СФО - Новосибирск 1954 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 15
Германия - Федеративная Республика 3606 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 13
Россия - Татарстан - Казань 1507 11
Индия - Республика 2156 11
Восточная Европа 1667 10
Украина 3344 9
Казахстан - Республика 2618 9
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - Ленинградская область 1099 8
Россия - Нижний Новгород 1460 7
Япония 2752 7
Кипр - Республика 247 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 6
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 5
Россия - Пермь 737 5
Россия - Воронеж 684 5
Китай - Тайвань 588 5
Россия - Республика Крым 625 4
Европа 3725 4
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Латинская Америка 721 3
Азия - Азиатский регион 1510 3
Ближний Восток 1466 3
Россия - ПФО - Самара 1285 3
Россия - Белгород 238 3
Германия - Ганновер 68 3
Россия - Дубна 133 3
Россия - Новосибирская область 810 3
Австрия - Австрийская Республика 523 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 36
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 22
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 8
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 8
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 5
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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