Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UX/UI
User Experience / User Interface design
Клиентский опыт и дизайн интерфейса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 78
UX/UI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никитин Юрий 4 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Силкина Елена 8 1
|Шабалков Сергей 13 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 1
|Вильде Святослав 14 1
|Арлазаров Никита 6 1
|Агаларов Мурад 1 1
|Гречнев Максим 2 1
|Хатуцкий Борис 1 1
|Ямщикова Елена 1 1
|Жакашев Илья 3 1
|Зотов Сергей 1 1
|Колбин Евгений 43 1
|Малис Олег 55 1
|Тонкогубов Дмитрий 1 1
|Дорофеев Дмитрий 4 1
|Косачев Антон 4 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Артемьев Тимур 13 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Ноготков Максим 40 1
|Ибрагимов Рустем 17 1
|Кулик Вадим 113 1
|Мамут Александр 109 1
|Малис Александр 111 1
|Лоевская Анна 14 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|ТНТ - Телеканал 94 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|ТВ-3 - телеканал 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767394, в очереди разбора - 671079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767394, в очереди разбора - 671079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru