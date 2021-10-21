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UX/UI
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Клиентский опыт и дизайн интерфейса


21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
16.09.2021 Accenture: расходы на облака в России будут расти на 5,3% ежегодно до 2024 года 1
10.09.2021 Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket 1
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 2
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату 2
03.08.2021 Идет прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг 1
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1
03.12.2020 Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров 1
09.11.2020 Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче 1
04.08.2020 Стартап-студия группы АДВ проинвестировала первые стартапы 1
14.07.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила обновленный сервис «Тракмаркет» для продажи и аренды автотранспорта 1
11.06.2020 ВТБ направит более половины ИТ-бюджета на решение кадрового вопроса 1
06.03.2020 «Ланит-Интеграции» обеспечит полный цикл внедрения платформы SimpleOne 1
20.02.2020 Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» 2
20.01.2020 Клиентский опыт 3
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 2
09.09.2019 России нужно 54 миллиарда на торжество виртуальной реальности 2
22.08.2019 Банк ТКБ внедрил комплексное решение в области онлайн-банкинга от Faktura.ru 1
23.07.2019 MARC рассказала об онлайн-платежах в Рунете 1
28.02.2019 МКБ обновил CRM для ведения корпоративного бизнеса 1
11.01.2019 «БАРС Груп» создала собственную дизайн-систему BIUX 2
09.01.2019 Сервис автозаполнения обработал 1,6 млн документов владельцев еОСАГО от «АльфаСтрахование» 1
28.12.2018 Названы ИТ-специальности, на которые в 2019 г. будет бум 2
22.11.2018 Альфа-банк позволил корпоративным клиентам подписывать платежки отпечатком пальца через смартфон 1
02.10.2018 Банк «Санкт-Петербург» внедрил SAS 1
18.09.2018 В «Сбербанк Бизнес Онлайн» встроена опция подтверждения контрагентов 1
27.08.2018 Где ИТ-шникам больше платят? Зарплаты в разных отраслях 2
24.07.2018 ISPsystem представила BILLmanager 6 с новым интерфейсом и расширенной поддержкой «облаков» 1
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 1
05.06.2018 Портал на базе Microsoft SharePoint Online объединил сотрудников Bonava 1
22.05.2018 Как разработать удобное мобильное приложение для сотрудников 1
11.05.2018 Инвестплатформа «Эволюция» внедрила распознавание паспортов и банковских карт 1
21.11.2017 Банки начинают конкуренцию с сотовыми операторами, соцсетями и «уберами» 1
31.10.2017 Как предупредить «восстание машин» 1
19.09.2017 Nokia представила собственное видение будущего телевидения 1
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1

Публикаций - 62, упоминаний - 78

UX/UI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 6
Google LLC 7168 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
СберДевайсы - SberDevices 47 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Accenture - Аксенчер 533 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Robokassa - Робокасса 44 1
Ланит Интеграция 101 1
Oculus VR 48 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 1
Samsung Electronics 5714 1
Cisco Systems 2054 1
NCC Group 9 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 23 1
Регион Инвестиции 2 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
ADV LaunchPad 1 1
ISPsystem - ИСПсистем 12 1
Tobii Technology 14 1
FirstVDS 3 1
Pimax 4 1
ZSpace 2 1
PTC Vuforia 5 1
Genesys Interactive Intelligence 4 1
Turbomilk - Турбомилк 1 1
Unity Technologies 97 1
Барс груп 402 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Intel Corporation 4198 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Ward Howell 8 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Solvers 15 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Связной ГК 883 1
Uber 257 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Trellas 17 1
SLV 7 1
Альфа-Банк 1127 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Uber Technologies 258 1
Открытие ФК 538 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Евросеть 890 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 2
Big Data - Большие данные 1136 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
JBOD - just a bunch of disks 40 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Flash 479 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 847 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 41 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 4 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
МЭП - Мобильная электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись 3 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 5
Microsoft Windows 854 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
JavaScript - Язык программирования 633 3
Apple - App Store 2198 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
autoQA 2 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Linux RHEV - Red Hat Enterprise Virtualization 20 2
Microsoft Azure 1171 2
Linux OS 4272 2
Java - Язык программирования 1179 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
SAS Visual Statistics 4 1
IBM Cognos BI 143 1
Veritas Infoscale 10 1
Polymer - JavaScript библиотека 2 1
Autodesk 3ds Max 53 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 16 1
SAS Visual Analytics 13 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
Scala - Язык программирования 41 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 17 1
Epic Games Unreal Engine 181 1
OpenText Documentum 191 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 11 1
Microsoft SharePoint Online 7 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Nvidia GeForce GT 154 1
Autodesk Forge 4 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Pico G2 2 1
Никитин Юрий 4 1
Прозоровский Василий 40 1
Дьяков Вадим 3 1
Силкина Елена 8 1
Шабалков Сергей 13 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Jamison Nancy - Джеймисон Нэнси 3 1
Вильде Святослав 14 1
Арлазаров Никита 6 1
Агаларов Мурад 1 1
Гречнев Максим 2 1
Хатуцкий Борис 1 1
Ямщикова Елена 1 1
Жакашев Илья 3 1
Зотов Сергей 1 1
Колбин Евгений 43 1
Малис Олег 55 1
Тонкогубов Дмитрий 1 1
Дорофеев Дмитрий 4 1
Косачев Антон 4 1
Овсянников Андрей 15 1
Артемьев Тимур 13 1
Чичваркин Евгений 82 1
Ноготков Максим 40 1
Ибрагимов Рустем 17 1
Кулик Вадим 113 1
Мамут Александр 109 1
Малис Александр 111 1
Лоевская Анна 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Япония 2808 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Украина 3389 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Восточная Европа 1688 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Казахстан - Республика 2646 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
Европа 3781 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Россия 24 - телеканал 86 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Gartner 2196 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
CNews Analytics 1991 1
Frost & Sullivan 101 1
Markswebb 21 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767394, в очереди разбора - 671079.
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