«Сиссофт» расширит возможности UI/UX дизайнеров с помощью Pixso

Компания «Сиссофт», центр экспертизы в области подбора и поставки программных продуктов, заключила соглашение о сотрудничестве с китайским производителем программного обеспечения Shenzhen Pixso Technology Co. В рамках партнерства «Сиссофт» предложит бизнесу современные инструменты для совместного онлайн-проектирования Pixso. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

Pixso – флагманский продукт Shenzhen Pixso Technology Co, предназначенный для UX/UI дизайна, проектирования интерфейсов приложений, веб-сайтов и прототипирования. Продукт позволяет организовать совместную работу над дизайном в режиме реального времени с неограниченным количеством пользователей. Система оснащена множеством инструментов для рисования и сервисом для облачной синхронизации файлов.

«Pixso будет полезен широкому кругу специалистов – от дизайнеров и разработчиков до продакт-менеджеров. Это решение позволяет сделать быстрее, проще и удобнее процесс создания дизайна любого продукта от прототипа до готового образца, — сказал Брюс Чжу, директор по маркетингу Shenzhen Pixso Technology Co. — Pixso помогает выстраивать совместную работу команды и собирать обратную связь от всех участников, делая командную работу значительно эффективнее. Рынок инструментов UX/UI дизайна в последнее время активно расширяется, и наше партнерство с “Сиссофт” — один из стратегически важных шагов для развития нашего бизнеса в России».

Благодаря встроенным сервисам Pixso значительно повышает производительность на каждом этапе цепочки по созданию продукта. Гибкая линейка тарифов позволяет подобрать подходящий формат лицензирования с учетом задач каждого предприятия.

«В связи с возникающими ограничениями, российское дизайн-сообщество нуждается в новых эффективных инструментах веб-дизайна и совместной работы. Мы уверены, что Pixso станет идеальным решением для задач любой творческой команды. Перед серьезной покупкой всегда важно иметь возможность оценить продукт, и поэтому мы, совместно с производителем, готовы предложить своим клиентам полнофункциональные пробные версии Pixso», — отметил Илья Пантелеев, генеральный директор «Сиссофт».

***

Shenzhen Pixso Technology Co долгое время входила в состав корпорации Wondershare Technology Co. Ltd, участника рынка цифрового креативного программного обеспечения и бизнес-приложений. Получив опыт исследований и разработки продуктов в области дизайна и графики, основатели компании начали развивать это направление как отдельный бизнес.

«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Компания входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020).