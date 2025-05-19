Рынок СХД 2025
19.05.2025
CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российский рынок СХД»
При выборе СХД заказчикам необходимо заранее четко понимать, с каким объемом информации придется работать. Системы должны легко справляться с нагрузками, начиная от интенсивного доступа к данным, заканчивая большим количеством операций ввода-вывода. Не менее важно предусмотреть, чтобы СХД легко интегрировалась в уже существующий ИТ-периметр предприятия. Именно таких, надежных и производительных решений, ждут от отечественных поставщиков.Читать полностью
Объектные хранилища стали самым востребованным сегментом российского рынка СХД
Отечественный рынок систем хранения данных (СХД) продолжает развиваться на фоне постоянного роста объема неструктурированной информации. Увеличивается круг производителей компонентной базы. Бизнес постепенно включает в списки поставщиков СХД российские компании. От производиелей оборудования ждут не просто аналогов решений западных вендоров, а современные СХД, которые учитывают специфику российского рынка и обеспечивают необходимый уровень производительности и надежности.Читать полностью
Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных
Сегодня рынок систем хранения данных (СХД) в России переживает масштабные изменения, обусловленные стремительным развитием технологий и высокими требованиями заказчиков. Использование искусственного интеллекта и аналитики больших данных, технологий распределенного хранения данных и распределенных вычислений, массовый переход на современные SSD, инновационные флеш-решения — эти и другие ключевые тренды задают вектор развития отечественного рынка СХД.Читать полностью
Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс
В государственном и коммерческом секторе наступает пора обновления инфраструктуры хранения данных. В интервью CNews Илья Борняков, генеральный директор ITpod, корпорация ITG, рассказал, как отказ от устаревших FC-решений поможет в будущем работать с данными на больших скоростях и почему IP-протоколы будут играть ключевую роль.Читать полностью
Как справиться с большими данными в телекоме?
Современная телекоммуникационная отрасль сталкивается с беспрецедентным ростом объемов данных. Это связано не только с увеличением числа пользователей, но и с усложнением сетевой инфраструктуры, а также с растущими требованиями к качеству услуг. Одной из ключевых задач для операторов становится анализ сетевого трафика, который позволяет выявлять проблемы в работе сети, оптимизировать ресурсы и предлагать клиентам персонализированные услуги.Читать полностью
Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise
Исторически большинство российских компаний использовали либо исключительно свое оборудование, либо свое «в связке» с арендованным. С учетом увеличения кибератак на ИТ-ресурсы, on-premise развертывание ИТ-инфраструктуры стало еще актуальнее для бизнеса. В том числе, когда речь идет о системах хранения данных (СХД). Какие виды СХД сейчас доступны для развертывания на своем оборудовании, почему объектный подход становится приоритетом — читайте в статье.Читать полностью