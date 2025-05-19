Современная телекоммуникационная отрасль сталкивается с беспрецедентным ростом объемов данных. Это связано не только с увеличением числа пользователей, но и с усложнением сетевой инфраструктуры, а также с растущими требованиями к качеству услуг. Одной из ключевых задач для операторов становится анализ сетевого трафика, который позволяет выявлять проблемы в работе сети, оптимизировать ресурсы и предлагать клиентам персонализированные услуги.