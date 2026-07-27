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СХД Системы (сети) хранения данных SAN Storage Area Network КХД Корпоративное хранилище данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.07.2026
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60% компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища
Российские компании все активнее рассматривают отечественные системы хранения данных (СХД) и объектные хранилища S3, однако полностью завершить переход на российские платформы смо
|23.07.2026
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«Костромской ювелирный завод «Каратов» доверяет хранение данных СХД на базе ПО Raidix 5
для СУБД, используемой для эффективной реализации бизнес-процессов компании. Внедрение современных СХД позволяет заказчикам повышать эффективность ИТ-инфраструктуры, увеличивая скорость работы
|21.07.2026
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СХД Atlas и ПК «Горизонт-ВС»: проверенный стек технологий для создания отказоустойчивых защищенных ИТ-инфраструктур
работу различных типов дисковых ресурсов и размещаемых на них виртуальных машин при использовании блочных (iSCSI и FC) и файловых (NFS 3.0/4.x) типов доступа, в различных режимах работы контроллеров СХД Atlas.SM (Symmetric Active-Active и ALUA). Процессы миграции виртуальных машин между хранилищами кластера и различными дисковыми ресурсами СХД Atlas.SM проходили в штатном режиме. Ос
|20.07.2026
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«Росатом» завершил импортозамещение блока финансовой отчетности «Корпоративного хранилища данных»
тозамещения ИТ-платформы для блока отраслевой финансовой отчетности в рамках проекта «Корпоративное хранилище данных» (КХД 2.0). Исполнителем работ выступал отраслевой ИТ-интегратор «Гринатом».
|15.07.2026
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Платформа SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Гром»
ись ключевые сценарии взаимодействия платформы виртуализации и системы хранения данных: подключение СХД Nimbus «Гром» к SpaceVM, работа с блочными устройствами, управление LUN, создание ZFS-пул
|14.07.2026
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АО «Сигналтек» и «Рэйдикс» представляют российские СХД на базе ПО Raidix 5
стемы; поддержка протоколов файлового (NFS, NFS-over-RDMA, SMB, FTP) и блочного (FC, IB-SRP, iSCSI, iSER) типов доступа, что позволяет адаптировать системы под различные типы нагрузки. Представленные СХД работают на высокоскоростных HDD/SSD-накопителях. Высокая производительность системы достигается путем использования ПО Raidix 5 технологии кэширования ресурсов в оперативной памяти, а мате
|13.07.2026
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Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния»
данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с СХД Nimbus «Молния». По итогам совместных испытаний установлено, что продукты корректно взаим
|01.07.2026
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«DатаРу» представила новое поколение корпоративных СХД
а: «ДатаРу ПС1500», «ДатаРу ПС5500» и «ДатаРу ПС9500». В серии «Элит» усовершенствована архитектура СХД: используются современные низкопрофильные твердотельные накопители форм-фактора E3, а так
|26.06.2026
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Cloud4Y ввела в промышленную эксплуатацию СХД HPE Primera A670 и расширила связность между дата-центрами
атацию системы хранения данных HPE Primera A670. На новую платформу перенесены данные с действующих СХД провайдера. Параллельно расширена сетевая связность между московскими дата-центрами Cloud
|22.06.2026
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Состоялся релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.2 с новыми возможностями обновления
Российский разработчик ПО «Рэйдикс» объявил о выходе очередного обновления для программного продукта Raidix 5, используемого для создания высокопроизводительных программно-определяемых СХД. В версии ПО Raidix 5.3.2 реализована возможность обновления с более ранних версий ПО Raidix 5.2.6 и 5.3.1. Кроме того, в новом релизе улучшена работа программных механизмов Generic Engine
|22.06.2026
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Подтверждена совместимость zVirt с ИТ-оборудованием «Булат»
Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и производитель ИТ-оборудования «Булат» подтвердили совместимость системы виртуализации zVirt с серверами и СХД «Булат» под управлением Raidix. Совместимость решений позволит ускорить построение отказоустойчивой технологически независимой инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft
|19.06.2026
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DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных
о анализа и планирования оставались ограниченными. Бизнес поставил задачу: создать централизованное хранилище, которое автоматически собирало бы данные из всех источников, унифицировало их и об
|19.06.2026
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«Гигант - Компьютерные системы»: рост госзакупок СХД связан с накопленным спросом на модернизацию
24 гг. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант - Компьютерные системы». Объем закупок СХД в I квартале 2026 г. достиг 2,7 млрд руб., а количество процедур приблизилось к 1 тыс. Ос
|16.06.2026
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«Аэродиск» выпустил обновление ПО «Восток» 6.1 для СХД «Аэродиск Engine AQ 460»
стема уведомлений и журналирования событий. В новой версии расширены возможности работы с пулами DDP. Система поддерживает до 1000 LUN в режиме Multipath iSCSI, что позволяет эффективнее использовать СХД в масштабных инфраструктурных сценариях. Обновлен блок мониторинга производительности. В ПО интегрирован модуль Grafana с преднастроенными дашбордами для визуализации ключевых показателей.
|15.06.2026
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ITFB Group и «Аэродиск» объявили о партнерстве в области построения инфраструктуры хранения данных
Российский системный интегратор ITFB Group и производитель систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно реализовывать проекты по оснащению центров обработки данных (ЦОД), миграции с зарубеж
|10.06.2026
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Новый релиз Basis Dynamix Enterprise 4.6: автоматическая балансировка нагрузки, связанные клоны и поддержка современных протоколов работы с СХД
е в разных пулах хранения. Это позволяет создавать связанные клоны из одного источника на различных СХД и снижает зависимость операций развертывания от состояния отдельного пула. Доступные в Ba
|01.06.2026
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Госсектор увеличил закупки СХД на 75%
Рост объемов закупок СХД В I квартале 2026 г. госзакупки систем хранения данных (СХД) выросли на 75% по сра
|20.05.2026
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YADRO представила на ЦИПР-2026 старшую модель СХД для резервного копирования TATLIN.BACKUP.L
инг) усиливает присутствие в сегменте специализированных систем хранения данных для резервного копирования и расширяет линейку TATLIN.BACKUP — уникальных решений на российском рынке: это единственные СХД для резервного копирования в своем классе, входящие в реестр Минпромторга и архитектурно спроектированные под задачи эффективного и надежного хранения холодных данных. На фоне растущего спр
|19.05.2026
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«Аэродиск» представляет новую СХД в сегменте upper mid-range — Engine AQ 470
очих нагрузок, в том числе в перспективе появления high-end продуктов. Адаптация upper mid-range системы даст полное представление об особенностях интерфейса, возможностях и паттернах работы с нашими СХД на перспективу интеграции в свой ландшафт следующих, более продвинутых моделей», — отметил Роман Козлов, руководитель управления системной архитектуры и развития продуктов компании «Аэродис
|15.05.2026
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«К2Тех»: доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования может достигать почти 20%
их иностранных вендоров. Чаще всего подделки обнаруживаются в запчастях для систем хранения данных (СХД) Dell EMC — они были выявлены в 22% случаев. Эксперты связывают это с их высокой распрост
|15.05.2026
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Аттракцион невиданной жадности. Новым пользователям Google выдает в хранилище 5 ГБ вместо 15 ГБ
Прощание со стандартными 15 ГБ Google, судя по сообщениям пользователей, начала тестирование нового подхода к распределению бесплатного пространства в своем облачном хранилище для новых учетных записей. На протяжении многих лет компания предоставляла каждому новому пользователю щедрые 15 ГБ дискового пространства, которое можно было использовать для почты G
|13.05.2026
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«Турбо Облако» усовершенствовал S3-совместимое объектное хранилище
е подходит для резервного копирования, хранения медиаконтента, обработки больших объёмов информации для аналитических задач и построения ИИ-моделей, а также других сценариев. S3-совместимое объектное хранилище не накладывает ограничений на формат файлов, что делает сервис универсальным для размещения различных типов данных. В обновленной версии сервиса «Турбо Облако» сделало акцент на отказ
|28.04.2026
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YADRO представляет новые конфигурации СХД TATLIN
дит на рынок оптимизированные версии систем хранения данных TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP. Новое предложение позволяет снизить стоимость хранения данных без снижения ключевых эксплуатационных параметров СХД. Представленные конфигурации стали ответом на глобальное удорожание и снижение доступности компонентов для серверов и СХД. Главные причины увеличения их стоимости — рыночная турбулен
|22.04.2026
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Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино»
Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино». Об этом CNews сообщили представители FreeZza. Студия постпродакшн «Докино», принявшая участие в создании ряда масштабных проектов для кру
|16.04.2026
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В продаже появились поддельные SSD-накопители Samsung 990 Pro, которые еще и не работают
Поддельные SSD-накопители Samsung В Европе появились поддельные SSD-накопители 990 Pro корейской Samsung, пишет ComputerBase. По упаковке подделку оказалось не так-то просто отличить. Только при внимат
|16.04.2026
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Мир переходит на дешевые и медленные флешки. Быстрые подорожали почти вчетверо, и это не предел
Одна карта по цене четырех Цены на карты памяти и USB-накопители всего за год выросли в среднем на 124%, пишет портал Tom’s Hardware. К середине апреля 2026 г. некоторые модели и вовсе подорожали на 261%, то есть почти вчетверо. Рекорд в этом план
|14.04.2026
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Бизнес разместил в S3-хранилище Timeweb Cloud более 2 млрд объектов
облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, сообщил о росте спроса на S3-хранилище. На начало апреля 2026 г. объем данных в сервисе превысил 1,2 ПБ. Компании загрузил
|06.04.2026
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Совместимость СХД Atlas с «Ред ОС» расширяет возможности построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры
чик программного обеспечения, объявляют о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости СХД Atlas с операционной системой «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители Atlas. В р
|31.03.2026
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Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для СХД на базе сервера Amur «Терра» и ПО Raidix 5
Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для систем хранения данных (СХД) на базе сервера «Терра» и ПО Raidix 5. Решение прошло тестирование на работоспособность
|30.03.2026
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Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» потратит миллионы на высокопроизводительную СХД
Закупка СХД Как выяснил CNews, «Росморпорт» заказал высокопроизводительную All-NVMe систему хранения
|27.03.2026
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«Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области
я эффективности рабочих процессов и выполнения регуляторных требований в МФЦ Костромской области приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс». Внедрение осуществил костромской ИТ-интегратор «Ай-Ти-Про». Реализация в СХД пр
|24.03.2026
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«Базис» представляет Basis Dynamix Enterprise с расширенной поддержкой отечественных СХД и новыми возможностями SDN
ючевых направлений развития Basis Dynamix версии 4.5.0 стало расширение совместимости с российскими СХД. Появилась поддержка СХД uStor, которая охватывает полный набор операций: создание
|24.03.2026
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Российская платформа виртуализации «Базис» обновилась до версии 4.5 с поддержкой новых СХД
ючевых направлений развития Basis Dynamix версии 4.5.0 стало расширение совместимости с российскими СХД. Появилась поддержка СХД uStor, которая охватывает полный набор операций: создание
|23.03.2026
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Подтверждена совместимость СХД Baum-Inform с сертифицированной ФСТЭК виртуализацией zVirt
ния проводились в соответствии с программой и методикой ПМИ, учитывающей практические нюансы работы СХД в виртуализированных средах. Системы хранения данных Baum-Inform предназначены для хранен
|18.03.2026
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Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов
Закупка СХД Как выяснил CNews, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) потра
|13.03.2026
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Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах»
Новые владельцы Как выяснил CNews, АО инновационный технологический центр «Система-Саров» купил 60% производителя СХД ООО «Яхонт». Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ в начале февраля 2026 г. Доля была выкуплена у «ВЗПП Микрон», входящей в микроэлектронную группу «Элемент». Остальная часть (40%) осталась во в
|12.03.2026
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«РДВ Технолоджи» и «Рэйдикс» завершили валидацию ПАК «Лавина» на обновленном ПО Raidix 5.3
В Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) сообщила об успешной валидации ПО Raidix 5.3.1 с высокопроизводительным программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Лавина» на базе системы хранения данных (СХД) «Сибирь». По результатам тестовых испытаний ПАК «Лавина» внесён в перечень программно-аппаратных решений российского разработчика ПО компании «Рэйдикс», рекомендованных для импортозамещени
|11.03.2026
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Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3‑хранилище без остановки сервисов
дхода. Hitachi HCP было решено сохранить для контуров разработки некритичных систем — платформа уже была развернута и продолжала выполнять свои функции. Но для боевых систем требовалось новое целевое хранилище, способное работать в контейнерной среде, масштабироваться под реальные нагрузки и, что критически важно, соответствовать требованиям импортозамещения. Объемы документов и файловых да
|05.03.2026
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Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5
алляцию системы в МТРК «Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края. Поиск российской СХД, удовлетворяющей технологическим требованиям заказчика, таким как наличие быстрого файлового доступа и возможности масштабирования системы — а также надежного партнера для внедрения — завер
|03.03.2026
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Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%
Российский рынок серверов и СХД Окончательные итоги развития российского рынка ИТ-инфраструктуры для ЦОД в 2025 г. еще не
СХД и организации, системы, технологии, персоны:
|Володкович Вячеслав 104 81
|Путин Владимир 3454 72
|Шадаев Максут 1210 67
|Бочарникова Татьяна 83 43
|Мишустин Михаил 787 42
|Калинин Александр 189 41
|Медведев Дмитрий 1665 35
|Копосов Максим 74 34
|Натрусов Артем 313 30
|Урусов Виктор 157 30
|Белоусов Сергей 254 29
|Шпак Василий 279 29
|Кирьянова Александра 169 29
|Гоц Роман 57 28
|Галкин Николай 140 27
|Борняков Илья 52 27
|Березин Максим 144 24
|Черепенников Антон 86 23
|Серова Елена 320 23
|Чаркин Евгений 317 22
|Сотин Денис 216 22
|Чернышев Андрей 74 22
|Степанов Владимир 91 21
|Покровский Иван 136 21
|Легостаева Светлана 96 21
|Макаров Станислав 118 21
|Сорокин Дмитрий 64 20
|Тульчинский Станислав 93 20
|Панченко Иван 197 20
|Сирота Юрий 67 20
|Иванов Борис 64 20
|Мельников Алексей 74 19
|Золотарева Екатерина 26 19
|Петров Михаил 139 18
|Комиссаров Дмитрий 248 18
|Смирнов Алексей 269 18
|Кузнецов Андрей 115 18
|Казаков Александр 72 18
|Рудычева Наталья 95 18
|Трандин Сергей 128 18
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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