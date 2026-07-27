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СХД Системы (сети) хранения данных SAN Storage Area Network КХД Корпоративное хранилище данных

СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных

СОБЫТИЯ

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27.07.2026 60% компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища

Российские компании все активнее рассматривают отечественные системы хранения данных (СХД) и объектные хранилища S3, однако полностью завершить переход на российские платформы смо
23.07.2026 «Костромской ювелирный завод «Каратов» доверяет хранение данных СХД на базе ПО Raidix 5

для СУБД, используемой для эффективной реализации бизнес-процессов компании. Внедрение современных СХД позволяет заказчикам повышать эффективность ИТ-инфраструктуры, увеличивая скорость работы
21.07.2026 СХД Atlas и ПК «Горизонт-ВС»: проверенный стек технологий для создания отказоустойчивых защищенных ИТ-инфраструктур

работу различных типов дисковых ресурсов и размещаемых на них виртуальных машин при использовании блочных (iSCSI и FC) и файловых (NFS 3.0/4.x) типов доступа, в различных режимах работы контроллеров СХД Atlas.SM (Symmetric Active-Active и ALUA). Процессы миграции виртуальных машин между хранилищами кластера и различными дисковыми ресурсами СХД Atlas.SM проходили в штатном режиме. Ос
20.07.2026 «Росатом» завершил импортозамещение блока финансовой отчетности «Корпоративного хранилища данных»

тозамещения ИТ-платформы для блока отраслевой финансовой отчетности в рамках проекта «Корпоративное хранилище данных» (КХД 2.0). Исполнителем работ выступал отраслевой ИТ-интегратор «Гринатом».
15.07.2026 Платформа SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Гром»

ись ключевые сценарии взаимодействия платформы виртуализации и системы хранения данных: подключение СХД Nimbus «Гром» к SpaceVM, работа с блочными устройствами, управление LUN, создание ZFS-пул
14.07.2026 АО «Сигналтек» и «Рэйдикс» представляют российские СХД на базе ПО Raidix 5

стемы; поддержка протоколов файлового (NFS, NFS-over-RDMA, SMB, FTP) и блочного (FC, IB-SRP, iSCSI, iSER) типов доступа, что позволяет адаптировать системы под различные типы нагрузки. Представленные СХД работают на высокоскоростных HDD/SSD-накопителях. Высокая производительность системы достигается путем использования ПО Raidix 5 технологии кэширования ресурсов в оперативной памяти, а мате
13.07.2026 Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния»

данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с СХД Nimbus «Молния». По итогам совместных испытаний установлено, что продукты корректно взаим
01.07.2026 «DатаРу» представила новое поколение корпоративных СХД

а: «ДатаРу ПС1500», «ДатаРу ПС5500» и «ДатаРу ПС9500». В серии «Элит» усовершенствована архитектура СХД: используются современные низкопрофильные твердотельные накопители форм-фактора E3, а так
26.06.2026 Cloud4Y ввела в промышленную эксплуатацию СХД HPE Primera A670 и расширила связность между дата-центрами

атацию системы хранения данных HPE Primera A670. На новую платформу перенесены данные с действующих СХД провайдера. Параллельно расширена сетевая связность между московскими дата-центрами Cloud
22.06.2026 Состоялся релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.2 с новыми возможностями обновления

Российский разработчик ПО «Рэйдикс» объявил о выходе очередного обновления для программного продукта Raidix 5, используемого для создания высокопроизводительных программно-определяемых СХД. В версии ПО Raidix 5.3.2 реализована возможность обновления с более ранних версий ПО Raidix 5.2.6 и 5.3.1. Кроме того, в новом релизе улучшена работа программных механизмов Generic Engine

22.06.2026 Подтверждена совместимость zVirt с ИТ-оборудованием «Булат»

Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и производитель ИТ-оборудования «Булат» подтвердили совместимость системы виртуализации zVirt с серверами и СХД «Булат» под управлением Raidix. Совместимость решений позволит ускорить построение отказоустойчивой технологически независимой инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft
19.06.2026 DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных

о анализа и планирования оставались ограниченными. Бизнес поставил задачу: создать централизованное хранилище, которое автоматически собирало бы данные из всех источников, унифицировало их и об
19.06.2026 «Гигант - Компьютерные системы»: рост госзакупок СХД связан с накопленным спросом на модернизацию

24 гг. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант - Компьютерные системы». Объем закупок СХД в I квартале 2026 г. достиг 2,7 млрд руб., а количество процедур приблизилось к 1 тыс. Ос
16.06.2026 «Аэродиск» выпустил обновление ПО «Восток» 6.1 для СХД «Аэродиск Engine AQ 460»

стема уведомлений и журналирования событий. В новой версии расширены возможности работы с пулами DDP. Система поддерживает до 1000 LUN в режиме Multipath iSCSI, что позволяет эффективнее использовать СХД в масштабных инфраструктурных сценариях. Обновлен блок мониторинга производительности. В ПО интегрирован модуль Grafana с преднастроенными дашбордами для визуализации ключевых показателей.

15.06.2026 ITFB Group и «Аэродиск» объявили о партнерстве в области построения инфраструктуры хранения данных

Российский системный интегратор ITFB Group и производитель систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно реализовывать проекты по оснащению центров обработки данных (ЦОД), миграции с зарубеж
10.06.2026 Новый релиз Basis Dynamix Enterprise 4.6: автоматическая балансировка нагрузки, связанные клоны и поддержка современных протоколов работы с СХД

е в разных пулах хранения. Это позволяет создавать связанные клоны из одного источника на различных СХД и снижает зависимость операций развертывания от состояния отдельного пула. Доступные в Ba
01.06.2026 Госсектор увеличил закупки СХД на 75%

Рост объемов закупок СХД В I квартале 2026 г. госзакупки систем хранения данных (СХД) выросли на 75% по сра
20.05.2026 YADRO представила на ЦИПР-2026 старшую модель СХД для резервного копирования TATLIN.BACKUP.L

инг) усиливает присутствие в сегменте специализированных систем хранения данных для резервного копирования и расширяет линейку TATLIN.BACKUP — уникальных решений на российском рынке: это единственные СХД для резервного копирования в своем классе, входящие в реестр Минпромторга и архитектурно спроектированные под задачи эффективного и надежного хранения холодных данных. На фоне растущего спр
19.05.2026 «Аэродиск» представляет новую СХД в сегменте upper mid-range — Engine AQ 470

очих нагрузок, в том числе в перспективе появления high-end продуктов. Адаптация upper mid-range системы даст полное представление об особенностях интерфейса, возможностях и паттернах работы с нашими СХД на перспективу интеграции в свой ландшафт следующих, более продвинутых моделей», — отметил Роман Козлов, руководитель управления системной архитектуры и развития продуктов компании «Аэродис
15.05.2026 «К2Тех»: доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования может достигать почти 20%

их иностранных вендоров. Чаще всего подделки обнаруживаются в запчастях для систем хранения данных (СХД) Dell EMC — они были выявлены в 22% случаев. Эксперты связывают это с их высокой распрост
15.05.2026 Аттракцион невиданной жадности. Новым пользователям Google выдает в хранилище 5 ГБ вместо 15 ГБ

Прощание со стандартными 15 ГБ Google, судя по сообщениям пользователей, начала тестирование нового подхода к распределению бесплатного пространства в своем облачном хранилище для новых учетных записей. На протяжении многих лет компания предоставляла каждому новому пользователю щедрые 15 ГБ дискового пространства, которое можно было использовать для почты G
13.05.2026 «Турбо Облако» усовершенствовал S3-совместимое объектное хранилище

е подходит для резервного копирования, хранения медиаконтента, обработки больших объёмов информации для аналитических задач и построения ИИ-моделей, а также других сценариев. S3-совместимое объектное хранилище не накладывает ограничений на формат файлов, что делает сервис универсальным для размещения различных типов данных. В обновленной версии сервиса «Турбо Облако» сделало акцент на отказ
28.04.2026 YADRO представляет новые конфигурации СХД TATLIN

дит на рынок оптимизированные версии систем хранения данных TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP. Новое предложение позволяет снизить стоимость хранения данных без снижения ключевых эксплуатационных параметров СХД. Представленные конфигурации стали ответом на глобальное удорожание и снижение доступности компонентов для серверов и СХД. Главные причины увеличения их стоимости — рыночная турбулен
22.04.2026 Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино»

Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино». Об этом CNews сообщили представители FreeZza. Студия постпродакшн «Докино», принявшая участие в создании ряда масштабных проектов для кру
16.04.2026 В продаже появились поддельные SSD-накопители Samsung 990 Pro, которые еще и не работают

Поддельные SSD-накопители Samsung В Европе появились поддельные SSD-накопители 990 Pro корейской Samsung, пишет ComputerBase. По упаковке подделку оказалось не так-то просто отличить. Только при внимат
16.04.2026 Мир переходит на дешевые и медленные флешки. Быстрые подорожали почти вчетверо, и это не предел

Одна карта по цене четырех Цены на карты памяти и USB-накопители всего за год выросли в среднем на 124%, пишет портал Tom’s Hardware. К середине апреля 2026 г. некоторые модели и вовсе подорожали на 261%, то есть почти вчетверо. Рекорд в этом план
14.04.2026 Бизнес разместил в S3-хранилище Timeweb Cloud более 2 млрд объектов

облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, сообщил о росте спроса на S3-хранилище. На начало апреля 2026 г. объем данных в сервисе превысил 1,2 ПБ. Компании загрузил
06.04.2026 Совместимость СХД Atlas с «Ред ОС» расширяет возможности построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры

чик программного обеспечения, объявляют о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости СХД Atlas с операционной системой «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители Atlas. В р
31.03.2026 Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для СХД на базе сервера Amur «Терра» и ПО Raidix 5

Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для систем хранения данных (СХД) на базе сервера «Терра» и ПО Raidix 5. Решение прошло тестирование на работоспособность

30.03.2026 Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» потратит миллионы на высокопроизводительную СХД

Закупка СХД Как выяснил CNews, «Росморпорт» заказал высокопроизводительную All-NVMe систему хранения

27.03.2026 «Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области

я эффективности рабочих процессов и выполнения регуляторных требований в МФЦ Костромской области приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс». Внедрение осуществил костромской ИТ-интегратор «Ай-Ти-Про». Реализация в СХД пр
24.03.2026 «Базис» представляет Basis Dynamix Enterprise с расширенной поддержкой отечественных СХД и новыми возможностями SDN

ючевых направлений развития Basis Dynamix версии 4.5.0 стало расширение совместимости с российскими СХД. Появилась поддержка СХД uStor, которая охватывает полный набор операций: создание
24.03.2026 Российская платформа виртуализации «Базис» обновилась до версии 4.5 с поддержкой новых СХД

ючевых направлений развития Basis Dynamix версии 4.5.0 стало расширение совместимости с российскими СХД. Появилась поддержка СХД uStor, которая охватывает полный набор операций: создание
23.03.2026 Подтверждена совместимость СХД Baum-Inform с сертифицированной ФСТЭК виртуализацией zVirt

ния проводились в соответствии с программой и методикой ПМИ, учитывающей практические нюансы работы СХД в виртуализированных средах. Системы хранения данных Baum-Inform предназначены для хранен
18.03.2026 Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов

Закупка СХД Как выяснил CNews, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) потра
13.03.2026 Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах»

Новые владельцы Как выяснил CNews, АО инновационный технологический центр «Система-Саров» купил 60% производителя СХД ООО «Яхонт». Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ в начале февраля 2026 г. Доля была выкуплена у «ВЗПП Микрон», входящей в микроэлектронную группу «Элемент». Остальная часть (40%) осталась во в
12.03.2026 «РДВ Технолоджи» и «Рэйдикс» завершили валидацию ПАК «Лавина» на обновленном ПО Raidix 5.3

В Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) сообщила об успешной валидации ПО Raidix 5.3.1 с высокопроизводительным программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Лавина» на базе системы хранения данных (СХД) «Сибирь». По результатам тестовых испытаний ПАК «Лавина» внесён в перечень программно-аппаратных решений российского разработчика ПО компании «Рэйдикс», рекомендованных для импортозамещени
11.03.2026 Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3‑хранилище без остановки сервисов

дхода. Hitachi HCP было решено сохранить для контуров разработки некритичных систем — платформа уже была развернута и продолжала выполнять свои функции. Но для боевых систем требовалось новое целевое хранилище, способное работать в контейнерной среде, масштабироваться под реальные нагрузки и, что критически важно, соответствовать требованиям импортозамещения. Объемы документов и файловых да
05.03.2026 Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5

алляцию системы в МТРК «Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края. Поиск российской СХД, удовлетворяющей технологическим требованиям заказчика, таким как наличие быстрого файлового доступа и возможности масштабирования системы — а также надежного партнера для внедрения — завер
03.03.2026 Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%

Российский рынок серверов и СХД Окончательные итоги развития российского рынка ИТ-инфраструктуры для ЦОД в 2025 г. еще не

Публикаций - 10677, упоминаний - 14397

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1115
IBM - International Business Machines Corp 9699 834
Oracle Corporation 7074 751
Intel Corporation 12811 737
Dell EMC 5180 696
Broadcom - VMware 2610 689
HP Inc. 5883 545
SAP SE 5601 490
Google LLC 12688 423
9594 411
SAS Institute 1082 371
Cisco Systems 5372 359
Huawei 4676 357
NetApp - Network Appliance 667 338
Ростелеком 10948 323
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 280
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 277
Softline - Софтлайн 3743 269
Крок - Croc 1964 269
Hitachi - Хитачи 1501 266
Seagate Technology 766 262
Apple Inc 13154 257
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 252
Samsung Electronics 11064 246
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 228
Yandex - Яндекс 9216 227
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 227
AMD - Advanced Micro Devices 4641 218
Amazon Inc - Amazon.com 3277 215
Dell Technologies - Dell Computer 2219 212
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 211
Fujitsu 2105 209
Lenovo Group 2446 207
Nvidia Corp 4002 207
HP - Hewlett-Packard 3662 205
Western Digital Corporation - WDC 589 203
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 198
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 179
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 166
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 163
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 309
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 231
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 155
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 129
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 124
РЖД - Российские железные дороги 2096 117
Альфа-Банк 1979 100
Почта России ПАО 2370 93
ГПБ - Газпромбанк 1273 87
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 83
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 82
Газпром ПАО 1493 76
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 72
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 71
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 69
Газпром нефть 725 63
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 60
ВТБ - ВТБ24 671 60
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 59
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 52
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 49
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 43
ПСБ - Промсвязьбанк 963 42
Роснефть НК - нефтяная компания 562 41
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 41
Россети Ленэнерго 1699 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 40
МКБ - Московский кредитный банк 657 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 39
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 39
ВТБ - Почта Банк 514 38
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 35
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 34
Ингосстрах СПАО 478 34
Русагро Группа Компаний 379 34
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 33
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 31
Microsoft - LinkedIn 699 30
Visa International 1993 30
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 562
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 465
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 398
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 310
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 219
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 189
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 157
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 155
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 140
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 129
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 127
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 121
Федеральное казначейство России 1949 118
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 103
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 101
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 89
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 87
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 83
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 82
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 81
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 77
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 65
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 63
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 57
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 56
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 55
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 54
Судебная власть - Judicial power 2500 49
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 42
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 38
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 36
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 34
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 34
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 33
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 33
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 31
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 31
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 28
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 26
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 24
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 55
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 47
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 42
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 41
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 31
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 28
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 25
Linux Foundation - Free Standards Group 206 19
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 19
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
Apache Software Foundation - ASF 231 16
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 15
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 14
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 10
OpenCAPI Consortium 13 10
TIA - Telecommunications Industry Association 90 10
Gen-Z Consortium 11 10
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 8
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 8
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 8
TCG - Trusted Computing Group 31 7
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 7
ГосИнформСистемы 160 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 6
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 6
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4323
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 4175
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2787
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2369
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2015
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1982
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1928
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1821
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1711
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1523
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1504
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1444
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1390
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1224
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1149
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1095
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1075
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1059
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 951
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 923
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 879
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 842
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 829
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 815
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 789
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 775
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 773
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 768
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 755
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 730
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 709
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 708
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 672
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 671
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 668
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 657
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 617
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 603
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 599
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 592
Microsoft Windows 16882 777
Linux OS 11533 716
Google Android 15243 392
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 388
Intel x86 - архитектура процессора 2151 323
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 299
Apple iOS 8583 250
Microsoft Azure 1526 249
Apple iPhone 6 4861 249
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 247
Microsoft Office 4170 239
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 237
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 237
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 218
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 215
Broadcom - VMware vSphere 614 207
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 203
Microsoft Windows 2000 8678 198
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 193
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 182
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 181
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 177
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 177
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 158
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 157
Apache Hadoop 470 156
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 141
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 139
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 137
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 135
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 130
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 124
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 124
Apple macOS 2419 112
HPE ProLiant 409 110
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 110
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 110
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 109
Oracle Java - язык программирования 3469 108
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 107
Володкович Вячеслав 104 81
Путин Владимир 3454 72
Шадаев Максут 1210 67
Бочарникова Татьяна 83 43
Мишустин Михаил 787 42
Калинин Александр 189 41
Медведев Дмитрий 1665 35
Копосов Максим 74 34
Натрусов Артем 313 30
Урусов Виктор 157 30
Белоусов Сергей 254 29
Шпак Василий 279 29
Кирьянова Александра 169 29
Гоц Роман 57 28
Галкин Николай 140 27
Борняков Илья 52 27
Березин Максим 144 24
Черепенников Антон 86 23
Серова Елена 320 23
Чаркин Евгений 317 22
Сотин Денис 216 22
Чернышев Андрей 74 22
Степанов Владимир 91 21
Покровский Иван 136 21
Легостаева Светлана 96 21
Макаров Станислав 118 21
Сорокин Дмитрий 64 20
Тульчинский Станислав 93 20
Панченко Иван 197 20
Сирота Юрий 67 20
Иванов Борис 64 20
Мельников Алексей 74 19
Золотарева Екатерина 26 19
Петров Михаил 139 18
Комиссаров Дмитрий 248 18
Смирнов Алексей 269 18
Кузнецов Андрей 115 18
Казаков Александр 72 18
Рудычева Наталья 95 18
Трандин Сергей 128 18
Россия - РФ - Российская федерация 166167 5833
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1239
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1184
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 744
Европа 24964 655
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 583
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 462
Япония 13807 262
Германия - Федеративная Республика 13221 262
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 222
Казахстан - Республика 6048 214
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 198
Азия - Азиатский регион 5920 186
Украина 7928 169
Беларусь - Белоруссия 6289 164
Европа Восточная 3138 139
Франция - Французская Республика 8177 138
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 137
Россия - СФО - Новосибирск 4876 134
Земля - планета Солнечной системы 10865 131
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 131
Южная Корея - Республика 7052 128
Китай - Тайвань 4245 126
Индия - Bharat 5869 122
Африка - Африканский регион 3641 110
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 108
Ближний Восток 3154 106
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 96
США - Калифорния 4829 92
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 81
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 81
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 79
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 78
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 75
Нидерланды 3746 75
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 72
Канада 5081 71
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 70
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 69
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2269
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2174
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1017
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 971
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 940
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 905
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 879
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 665
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 654
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 593
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 554
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 503
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 498
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 455
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 429
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 402
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 393
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 317
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Ведомости 1466 49
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 32
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N+1 - Издание 188 24
Reddit 398 21
Bloomberg 1627 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 19
Wikipedia - Википедия 650 19
ZDnet 663 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 18
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BleepingComputer - Издание 458 16
TechSpot 188 16
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Blocks & Files 14 14
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DigiTimes - Издание 1331 14
Silicon 494 11
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The Verge - Издание 619 10
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РИА Новости 1033 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 9
Ars Technica 450 9
Fortune 211 9
Мобильные системы 118 8
CNews TV 747 8
DRAMeXchange 42 8
TorrentFreak (TF) 159 8
IDC - International Data Corporation 4975 518
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 473
Gartner - Гартнер 3658 338
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 293
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 51
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 47
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 45
Forrester Research 834 43
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 39
TrendForce 187 33
Fortune Global 500 295 27
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 23
Markets&Markets Research 113 23
Fortune Global 100 142 21
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 20
IDC Russia - IDC Россия 183 20
CNews Инновация года - награда 155 19
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 18
CNews Рынок ИТ-услуг 171 18
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 17
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 15
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 15
Informa - Ovum - Omdia 155 12
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 11
IBM Research 111 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 10
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 10
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 9
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 8
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 8
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 7
Mordor Intelligence 35 7
Aberdeen Group 53 7
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 6
HFS Research 49 6
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 6
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 6
In-Stat 115 6
ITResearch 123 5
РАН - Российская академия наук 2122 75
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 58
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 37
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 35
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 30
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 29
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 18
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 13
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