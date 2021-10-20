Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

СХД
Системы (сети) хранения данных
SAN
Storage Area Network
КХД
Корпоративное хранилище данных


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
13.10.2021 Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0»  1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 8
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
29.09.2021 СХД Aerodisk Engine интегрированы со средствами доверенной загрузки «Аккорд» 3
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД 2
22.09.2021 В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов 3
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 6
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 4
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6 1
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 2
08.09.2021 Вебинар «Технологии Hitachi Vantara для работы с данными: от стратегии к реализации» 1
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 3
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 5
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 8
27.08.2021 Искусственный интеллект и автоматизация меняют рынок СХД 1
26.08.2021 «СМП банк» перевел подготовку формы 0409155 на платформу КХД 1
26.08.2021 Прогноз: дефицит компонентов ИТ-инфраструктуры повысит спрос на облака 2
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP 1
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 1
19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково 1
12.08.2021 Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности 3
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 2
06.08.2021 Huawei представила решение для защиты данных OceanProtect 2
05.08.2021 Новые критерии «российскости» сказались на продажах СХД Huawei в России 3
04.08.2021 Чем отличается производительность СХД на базе процессоров «Эльбрус» и Intel 3
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 1
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
26.07.2021 Depo Computers внедрила новый механизм сервисного обслуживания на базе QR-кода 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 2
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 4
16.07.2021 «Аэродиск» и ОКБ САПР усилили защиту Aerodisk vAIR для аттестации КИИ по требованиям ФСТЭК 1
14.07.2021 Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска» 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 3

Публикаций - 1253, упоминаний - 2168

СХД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 131
IBM 3527 119
NetApp 485 108
VMware 1829 99
Raidix - Рэйдикс 129 86
Dell EMC 2387 81
Intel Corporation 4152 72
Huawei 2726 69
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 69
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 63
Cisco Systems 2037 56
Крок 1219 52
SAP SE 3207 46
Oracle Corporation 3331 45
Google LLC 7128 41
SAS Institute 596 41
Hitachi 465 40
Lenovo Group 1636 40
Ростех - Ростехнологии 2230 38
HP Inc. 2898 38
КНС Групп - Yadro 124 34
HDS - Hitachi Data Systems 288 33
3727 30
Samsung Electronics 5633 28
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 28
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 27
Red Hat 664 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 26
Инфосистемы Джет 675 26
Softline - Софтлайн 1473 26
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 26
Nvidia Corp 2011 23
Amazon Inc - Amazon.com 1467 23
Western Digital Corporation - WDC 311 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 22
Норси-Транс (НТ) 49 22
iTeco - Ай-Теко 715 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 21
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 20
Hitachi Vantara 100 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 25
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 21
Газпромбанк - ГПБ 692 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
Почта России ПАО 1570 10
X5 Group 599 9
ВТБ24 583 9
Открытие ФК 538 7
Альфа-Банк 1123 6
Ингосстрах СПАО 210 5
Uber Technologies 258 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Uber 257 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
Быстроденьги МФК 22 4
LinkedIn 520 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Татфондбанк 69 4
Газпром нефть 380 4
Фаберлик - Faberlic 63 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Газпром ПАО 518 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Роснефть НК 367 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Транснефть 159 3
Lego 84 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
КоммИТ Кэпитал 13 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 3
Вертолеты России 114 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Аэрофлот 492 3
Норникель - Норильский никель 177 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 61
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 49
Правительство РФ 2200 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 27
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 19
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 13
Федеральное казначейство России 766 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 10
Президент Российской Федерации 1439 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 7
Счётная палата РФ 460 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 12
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 9
Linux Foundation 157 9
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 8
OpenCAPI Consortium 13 8
Gen-Z Consortium 11 8
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 6
Руссофт - Russoft 250 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Free TON Community 5 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
ONF - Open Networking Foundation 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 295
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 130
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 87
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 70
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 60
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 54
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 50
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 50
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 49
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 48
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 47
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 191 45
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 45
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 43
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 42
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 41
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 36
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 263 36
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 209 36
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 35
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 35
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 28
Flash 472 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 26
Kubernetes 307 25
ARM64 - Архитектура процессора 1017 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 24
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 23
DevOps - Development и Operations 296 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 22
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 21
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 21
DDR - Double data rate 1066 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 18
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 56
Linux OS 4243 49
Intel x86 - Архитектура процессора 991 47
Microsoft Azure 1171 41
Microsoft Windows 10 6612 41
AWS - Amazon Web Services 568 34
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 32
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 25
Nvidia GeForce GTX 2054 23
Microsoft SQL Server 789 22
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 21
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 20
NetApp ONTAP 34 20
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 18
VMware vSphere 281 18
Microsoft Exchange 678 18
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 18
Google Android 10750 18
Apple iOS 5741 17
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 16
HPE 3PAR 87 15
Microsoft Office 365 769 15
Raidix ERA Engine - СХД 18 15
Java - Язык программирования 1167 15
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 42 14
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 14
Aerodisk Восток СХД 17 13
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 13
VMware ESXi 142 13
Docker - Платформа распределённых приложений 146 12
Pure Storage FlashArray 20 12
Google Cloud Platform - GCP 194 11
Microsoft Skype 1462 11
Raidix QoSmic 13 11
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 11
NetApp E-Series СХД 56 11
SQL - Язык программирования 432 11
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 11
Apache Hadoop 339 11
Infinidat InfiniBox - СХД 13 10
Бочарникова Татьяна 78 27
Володкович Вячеслав 30 20
Калинин Александр 95 12
Черепенников Антон 52 11
Путин Владимир 1820 10
Яхина Ирина 40 10
Ройфман Роман 14 10
Лебедев Михаил 38 9
Платонов Сергей 10 9
Зубарев Максим 12 8
Попов Михаил 51 7
Иванов Борис 49 7
Козлов Михаил 153 7
Кабанов Владимир 174 7
Покровский Иван 46 7
Яровая Ирина 63 7
Трушкин Константин 43 7
Бахур Владимир 11 6
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 6
Никифоров Николай 1126 6
Шадаев Максут 384 6
Копосов Максим 7 6
Бобровников Борис 86 6
Квашук Сергей 13 6
Медведев Дмитрий 1433 6
Евдокимов Андрей 54 5
Шевченко Владимир 135 5
Усманов Алишер 241 5
Чаркин Евгений 182 5
Мякишева Марина 84 5
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 5
Черкасов Дмитрий 14 5
Caswell Lee - Касвелл Ли 9 5
Колганов Владимир 12 5
Головин Дмитрий 21 5
Нештун Денис 11 5
Тырин Александр 5 5
Русанов Сергей 44 4
Масленников Евгений 7 4
Мишустин Михаил 302 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 582
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 150
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 144
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 63
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 49
Европа 3730 45
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 42
Япония 2760 30
Восточная Европа 1669 29
Германия - Федеративная Республика 3614 29
Индия - Республика 2161 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 22
Казахстан - Республика 2621 22
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 18
Украина 3347 18
Россия - СФО - Новосибирск 1956 16
Африка 1482 15
Беларусь - Белоруссия 2081 14
Ближний Восток 1468 13
Франция - Французская Республика 2112 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 12
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 10
Нидерланды 970 10
Турция - Турецкая республика 950 9
Китай - Тайвань 589 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 9
Латинская Америка 721 9
Южная Корея - Республика 1450 9
Азия - Азиатский регион 1512 9
Италия - Итальянская Республика 1371 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 8
Австралия - Австралийский Союз 1118 8
Россия - ПФО - Казань 1510 8
Северная Америка 1405 8
Россия - Республика Крым 625 8
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 8
Россия - Сочи 910 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 72
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 71
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 65
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 61
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 52
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 35
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 29
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 26
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 22
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 15
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 10
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 8
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 8
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 6
Закон Мура - Moore's law 74 6
Русский язык 970 6
Антитеррор 62 6
Образование в России 328 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 3
Пиратство - Авторское право 203 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 12
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 5
Ведомости 259 5
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
The Bell - Издание 34 3
Global Times 12 1
InformationWeek 101 1
Ars Technica 227 1
IDG - International Data Group 20 1
The Inquirer 27 1
Fortune 94 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Известия ИД 59 1
Nature 35 1
Тинькофф Журнал 4 1
All Things Digital 156 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
N+1 - Издание 93 1
NYT - The New York Times 505 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
Tom’s Hardware 86 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
ZDnet 381 1
Bloomberg 785 1
The Register 337 1
IDC - International Data Corporation 2709 108
CNews Analytics 1988 44
Gartner 2188 40
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 13
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 11
Markets&Markets Research 78 7
Forrester Research 385 6
Juniper Research 278 6
451 Research Group 44 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 4
Fortune Global 500 160 3
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
TechTarget 8 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
IDC COVID-19 Tech Index 2 2
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Current Analysis 9 1
IDC MarketScape: Worldwide Object-based Storage Vendor Assessment 1 1
CNews Tenders 11 1
Reports and Data 2 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Allied Market Research 13 1
Fortune Global 100 5 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
Research and Markets 17 1
Grand View Research 11 1
S&P Global Market Intelligence 2 1
IDC Research 5 1
IDC EMEA 14 1
Fortune 100 48 1
Global Market Insights 7 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 12
РАН - Российская академия наук 316 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 4
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 8 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
ИБРАЭ РАН - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии Наук 1 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 7 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Крок ОК - учебный центр 3 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 11
CNews AWARDS 291 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
ПРОSTOR 4 3
NetApp Insight - конференция 4 3
Teradata Форум 3 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
Merlion IT Solutions Summit 9 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Microsoft Ignite 18 1
Dell Solutions Forum 3 1
Violin Forum 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
NetApp Directions 6 1
Lenovo Transform 1 1
Формула Русь - Чемпионат 3 1
Микроэлектроника - международный форум 4 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Oracle OpenWorld 36 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755919, в очереди разбора - 659609.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще