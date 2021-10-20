Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СХД
Системы (сети) хранения данных
SAN
Storage Area Network
КХД
Корпоративное хранилище данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1253, упоминаний - 2168
СХД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бочарникова Татьяна 78 27
|Володкович Вячеслав 30 20
|Калинин Александр 95 12
|Черепенников Антон 52 11
|Путин Владимир 1820 10
|Яхина Ирина 40 10
|Ройфман Роман 14 10
|Лебедев Михаил 38 9
|Платонов Сергей 10 9
|Зубарев Максим 12 8
|Попов Михаил 51 7
|Иванов Борис 49 7
|Козлов Михаил 153 7
|Кабанов Владимир 174 7
|Покровский Иван 46 7
|Яровая Ирина 63 7
|Трушкин Константин 43 7
|Бахур Владимир 11 6
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Шадаев Максут 384 6
|Копосов Максим 7 6
|Бобровников Борис 86 6
|Квашук Сергей 13 6
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Евдокимов Андрей 54 5
|Шевченко Владимир 135 5
|Усманов Алишер 241 5
|Чаркин Евгений 182 5
|Мякишева Марина 84 5
|Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 5
|Черкасов Дмитрий 14 5
|Caswell Lee - Касвелл Ли 9 5
|Колганов Владимир 12 5
|Головин Дмитрий 21 5
|Нештун Денис 11 5
|Тырин Александр 5 5
|Русанов Сергей 44 4
|Масленников Евгений 7 4
|Мишустин Михаил 302 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755919, в очереди разбора - 659609.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755919, в очереди разбора - 659609.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru