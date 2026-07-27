СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных

60% компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища Российские компании все активнее рассматривают отечественные системы хранения данных (СХД) и объектные хранилища S3, однако полностью завершить переход на российские платформы смо

«Костромской ювелирный завод «Каратов» доверяет хранение данных СХД на базе ПО Raidix 5 для СУБД, используемой для эффективной реализации бизнес-процессов компании. Внедрение современных СХД позволяет заказчикам повышать эффективность ИТ-инфраструктуры, увеличивая скорость работы

СХД Atlas и ПК «Горизонт-ВС»: проверенный стек технологий для создания отказоустойчивых защищенных ИТ-инфраструктур работу различных типов дисковых ресурсов и размещаемых на них виртуальных машин при использовании блочных (iSCSI и FC) и файловых (NFS 3.0/4.x) типов доступа, в различных режимах работы контроллеров СХД Atlas.SM (Symmetric Active-Active и ALUA). Процессы миграции виртуальных машин между хранилищами кластера и различными дисковыми ресурсами СХД Atlas.SM проходили в штатном режиме. Ос

«Росатом» завершил импортозамещение блока финансовой отчетности «Корпоративного хранилища данных» тозамещения ИТ-платформы для блока отраслевой финансовой отчетности в рамках проекта «Корпоративное хранилище данных» (КХД 2.0). Исполнителем работ выступал отраслевой ИТ-интегратор «Гринатом».

Платформа SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Гром» ись ключевые сценарии взаимодействия платформы виртуализации и системы хранения данных: подключение СХД Nimbus «Гром» к SpaceVM, работа с блочными устройствами, управление LUN, создание ZFS-пул

АО «Сигналтек» и «Рэйдикс» представляют российские СХД на базе ПО Raidix 5 стемы; поддержка протоколов файлового (NFS, NFS-over-RDMA, SMB, FTP) и блочного (FC, IB-SRP, iSCSI, iSER) типов доступа, что позволяет адаптировать системы под различные типы нагрузки. Представленные СХД работают на высокоскоростных HDD/SSD-накопителях. Высокая производительность системы достигается путем использования ПО Raidix 5 технологии кэширования ресурсов в оперативной памяти, а мате

Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния» данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с СХД Nimbus «Молния». По итогам совместных испытаний установлено, что продукты корректно взаим

«DатаРу» представила новое поколение корпоративных СХД а: «ДатаРу ПС1500», «ДатаРу ПС5500» и «ДатаРу ПС9500». В серии «Элит» усовершенствована архитектура СХД: используются современные низкопрофильные твердотельные накопители форм-фактора E3, а так

Cloud4Y ввела в промышленную эксплуатацию СХД HPE Primera A670 и расширила связность между дата-центрами атацию системы хранения данных HPE Primera A670. На новую платформу перенесены данные с действующих СХД провайдера. Параллельно расширена сетевая связность между московскими дата-центрами Cloud

Состоялся релиз управляющего ПО для СХД Raidix 5.3.2 с новыми возможностями обновления Российский разработчик ПО «Рэйдикс» объявил о выходе очередного обновления для программного продукта Raidix 5, используемого для создания высокопроизводительных программно-определяемых СХД. В версии ПО Raidix 5.3.2 реализована возможность обновления с более ранних версий ПО Raidix 5.2.6 и 5.3.1. Кроме того, в новом релизе улучшена работа программных механизмов Generic Engine

Подтверждена совместимость zVirt с ИТ-оборудованием «Булат» Разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и производитель ИТ-оборудования «Булат» подтвердили совместимость системы виртуализации zVirt с серверами и СХД «Булат» под управлением Raidix. Совместимость решений позволит ускорить построение отказоустойчивой технологически независимой инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft

DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных о анализа и планирования оставались ограниченными. Бизнес поставил задачу: создать централизованное хранилище, которое автоматически собирало бы данные из всех источников, унифицировало их и об

«Гигант - Компьютерные системы»: рост госзакупок СХД связан с накопленным спросом на модернизацию 24 гг. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант - Компьютерные системы». Объем закупок СХД в I квартале 2026 г. достиг 2,7 млрд руб., а количество процедур приблизилось к 1 тыс. Ос

«Аэродиск» выпустил обновление ПО «Восток» 6.1 для СХД «Аэродиск Engine AQ 460» стема уведомлений и журналирования событий. В новой версии расширены возможности работы с пулами DDP. Система поддерживает до 1000 LUN в режиме Multipath iSCSI, что позволяет эффективнее использовать СХД в масштабных инфраструктурных сценариях. Обновлен блок мониторинга производительности. В ПО интегрирован модуль Grafana с преднастроенными дашбордами для визуализации ключевых показателей.

ITFB Group и «Аэродиск» объявили о партнерстве в области построения инфраструктуры хранения данных Российский системный интегратор ITFB Group и производитель систем хранения данных (СХД) «Аэродиск» (входит в ГК «Аквариус») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно реализовывать проекты по оснащению центров обработки данных (ЦОД), миграции с зарубеж

Новый релиз Basis Dynamix Enterprise 4.6: автоматическая балансировка нагрузки, связанные клоны и поддержка современных протоколов работы с СХД е в разных пулах хранения. Это позволяет создавать связанные клоны из одного источника на различных СХД и снижает зависимость операций развертывания от состояния отдельного пула. Доступные в Ba

Госсектор увеличил закупки СХД на 75% Рост объемов закупок СХД В I квартале 2026 г. госзакупки систем хранения данных (СХД) выросли на 75% по сра

YADRO представила на ЦИПР-2026 старшую модель СХД для резервного копирования TATLIN.BACKUP.L инг) усиливает присутствие в сегменте специализированных систем хранения данных для резервного копирования и расширяет линейку TATLIN.BACKUP — уникальных решений на российском рынке: это единственные СХД для резервного копирования в своем классе, входящие в реестр Минпромторга и архитектурно спроектированные под задачи эффективного и надежного хранения холодных данных. На фоне растущего спр

«Аэродиск» представляет новую СХД в сегменте upper mid-range — Engine AQ 470 очих нагрузок, в том числе в перспективе появления high-end продуктов. Адаптация upper mid-range системы даст полное представление об особенностях интерфейса, возможностях и паттернах работы с нашими СХД на перспективу интеграции в свой ландшафт следующих, более продвинутых моделей», — отметил Роман Козлов, руководитель управления системной архитектуры и развития продуктов компании «Аэродис

«К2Тех»: доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования может достигать почти 20% их иностранных вендоров. Чаще всего подделки обнаруживаются в запчастях для систем хранения данных (СХД) Dell EMC — они были выявлены в 22% случаев. Эксперты связывают это с их высокой распрост

Аттракцион невиданной жадности. Новым пользователям Google выдает в хранилище 5 ГБ вместо 15 ГБ Прощание со стандартными 15 ГБ Google, судя по сообщениям пользователей, начала тестирование нового подхода к распределению бесплатного пространства в своем облачном хранилище для новых учетных записей. На протяжении многих лет компания предоставляла каждому новому пользователю щедрые 15 ГБ дискового пространства, которое можно было использовать для почты G

«Турбо Облако» усовершенствовал S3-совместимое объектное хранилище е подходит для резервного копирования, хранения медиаконтента, обработки больших объёмов информации для аналитических задач и построения ИИ-моделей, а также других сценариев. S3-совместимое объектное хранилище не накладывает ограничений на формат файлов, что делает сервис универсальным для размещения различных типов данных. В обновленной версии сервиса «Турбо Облако» сделало акцент на отказ

YADRO представляет новые конфигурации СХД TATLIN дит на рынок оптимизированные версии систем хранения данных TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP. Новое предложение позволяет снизить стоимость хранения данных без снижения ключевых эксплуатационных параметров СХД. Представленные конфигурации стали ответом на глобальное удорожание и снижение доступности компонентов для серверов и СХД. Главные причины увеличения их стоимости — рыночная турбулен

Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино» Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино». Об этом CNews сообщили представители FreeZza. Студия постпродакшн «Докино», принявшая участие в создании ряда масштабных проектов для кру

В продаже появились поддельные SSD-накопители Samsung 990 Pro, которые еще и не работают Поддельные SSD-накопители Samsung В Европе появились поддельные SSD-накопители 990 Pro корейской Samsung, пишет ComputerBase. По упаковке подделку оказалось не так-то просто отличить. Только при внимат

Мир переходит на дешевые и медленные флешки. Быстрые подорожали почти вчетверо, и это не предел Одна карта по цене четырех Цены на карты памяти и USB-накопители всего за год выросли в среднем на 124%, пишет портал Tom’s Hardware. К середине апреля 2026 г. некоторые модели и вовсе подорожали на 261%, то есть почти вчетверо. Рекорд в этом план

Бизнес разместил в S3-хранилище Timeweb Cloud более 2 млрд объектов облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, сообщил о росте спроса на S3-хранилище. На начало апреля 2026 г. объем данных в сервисе превысил 1,2 ПБ. Компании загрузил

Совместимость СХД Atlas с «Ред ОС» расширяет возможности построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры чик программного обеспечения, объявляют о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости СХД Atlas с операционной системой «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители Atlas. В р

Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для СХД на базе сервера Amur «Терра» и ПО Raidix 5 Amur и «Рэйдикс» представили совместное решение для систем хранения данных (СХД) на базе сервера «Терра» и ПО Raidix 5. Решение прошло тестирование на работоспособность

Хозяин «крупнейшей в мире дизель-ледокольной флотилии» потратит миллионы на высокопроизводительную СХД Закупка СХД Как выяснил CNews, «Росморпорт» заказал высокопроизводительную All-NVMe систему хранения

«Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области я эффективности рабочих процессов и выполнения регуляторных требований в МФЦ Костромской области приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс». Внедрение осуществил костромской ИТ-интегратор «Ай-Ти-Про». Реализация в СХД пр

«Базис» представляет Basis Dynamix Enterprise с расширенной поддержкой отечественных СХД и новыми возможностями SDN ючевых направлений развития Basis Dynamix версии 4.5.0 стало расширение совместимости с российскими СХД. Появилась поддержка СХД uStor, которая охватывает полный набор операций: создание

Российская платформа виртуализации «Базис» обновилась до версии 4.5 с поддержкой новых СХД ючевых направлений развития Basis Dynamix версии 4.5.0 стало расширение совместимости с российскими СХД. Появилась поддержка СХД uStor, которая охватывает полный набор операций: создание

Подтверждена совместимость СХД Baum-Inform с сертифицированной ФСТЭК виртуализацией zVirt ния проводились в соответствии с программой и методикой ПМИ, учитывающей практические нюансы работы СХД в виртуализированных средах. Системы хранения данных Baum-Inform предназначены для хранен

Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов Закупка СХД Как выяснил CNews, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) потра

Крупнейший производитель систем мониторинга угроз купил производителя СХД на «Эльбрусах» Новые владельцы Как выяснил CNews, АО инновационный технологический центр «Система-Саров» купил 60% производителя СХД ООО «Яхонт». Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ в начале февраля 2026 г. Доля была выкуплена у «ВЗПП Микрон», входящей в микроэлектронную группу «Элемент». Остальная часть (40%) осталась во в

«РДВ Технолоджи» и «Рэйдикс» завершили валидацию ПАК «Лавина» на обновленном ПО Raidix 5.3 В Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) сообщила об успешной валидации ПО Raidix 5.3.1 с высокопроизводительным программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Лавина» на базе системы хранения данных (СХД) «Сибирь». По результатам тестовых испытаний ПАК «Лавина» внесён в перечень программно-аппаратных решений российского разработчика ПО компании «Рэйдикс», рекомендованных для импортозамещени

Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3‑хранилище без остановки сервисов дхода. Hitachi HCP было решено сохранить для контуров разработки некритичных систем — платформа уже была развернута и продолжала выполнять свои функции. Но для боевых систем требовалось новое целевое хранилище, способное работать в контейнерной среде, масштабироваться под реальные нагрузки и, что критически важно, соответствовать требованиям импортозамещения. Объемы документов и файловых да

Краснодарский телеканал внедрил российскую СХД на базе Raidix 5 алляцию системы в МТРК «Краснодар» осуществил системный интегратор FreeZza. Об этом CNews сообщили представители компании «Рэйдикс». МТРК «Краснодар» — телеканал Краснодарского края. Поиск российской СХД, удовлетворяющей технологическим требованиям заказчика, таким как наличие быстрого файлового доступа и возможности масштабирования системы — а также надежного партнера для внедрения — завер