Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга

Компания Utinet сообщает о включении в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России четырех моделей систем хранения данных серии Utinet Prostor 6000: 6024B, 6048B, 6084B и 6132B. Об этом CNews сообщили представители Utinet.

Решения Utinet Prostor 6000 официально признаны соответствующими критериям российской продукции. Это открывает возможность использования оборудования в проектах с требованиями по стране происхождения, включая государственные закупки, объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также организации с особыми условиями допуска.

«Включение наших решений в реестр Минпромторга — важный шаг, подтверждающий зрелость и готовность Utinet Prostor 6000 к применению в критически важных проектах. Мы используем в своих системах программное обеспечение компании «Рэйдикс», зарегистрированное в реестре Минцифры. Это обеспечивает нашим заказчикам высокую производительность и надежность, соответствующие уровню мировых аналогов», — отметил Виктор Гурманский, директор по работе со стратегическими партнерами Utinet.

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений
Телеком

«Появление в реестре Минпромторга современных и надежных решений на базе аппаратной платформы Utinet Prostor 6000 и ПО Raidix 5 — отличная новость. Это значит, что данные модели СХД не только соответствуют требованиям заказчиков из различных отраслей, но и эффективно решают задачи импортозамещения», — сказал Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс».

Линейка Prostor 6000 представляет собой системы хранения данных среднего уровня с поддержкой протоколов iSCSI (iSER), FC, NFS, SMB и возможностью построения отказоустойчивых двухконтроллерных конфигураций с возможностью активации протокола ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) для режима Active/Active. Благодаря модульной архитектуре и широкому выбору накопителей системы обеспечивают гибкость масштабирования и высокую производительность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Apple готовит «MacBook для бедных» – дешевый ноутбук без революционных М-процессоров

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще