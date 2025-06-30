Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга

Компания Utinet сообщает о включении в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России четырех моделей систем хранения данных серии Utinet Prostor 6000: 6024B, 6048B, 6084B и 6132B. Об этом CNews сообщили представители Utinet.

Решения Utinet Prostor 6000 официально признаны соответствующими критериям российской продукции. Это открывает возможность использования оборудования в проектах с требованиями по стране происхождения, включая государственные закупки, объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также организации с особыми условиями допуска.

«Включение наших решений в реестр Минпромторга — важный шаг, подтверждающий зрелость и готовность Utinet Prostor 6000 к применению в критически важных проектах. Мы используем в своих системах программное обеспечение компании «Рэйдикс», зарегистрированное в реестре Минцифры. Это обеспечивает нашим заказчикам высокую производительность и надежность, соответствующие уровню мировых аналогов», — отметил Виктор Гурманский, директор по работе со стратегическими партнерами Utinet.

«Появление в реестре Минпромторга современных и надежных решений на базе аппаратной платформы Utinet Prostor 6000 и ПО Raidix 5 — отличная новость. Это значит, что данные модели СХД не только соответствуют требованиям заказчиков из различных отраслей, но и эффективно решают задачи импортозамещения», — сказал Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс».

Линейка Prostor 6000 представляет собой системы хранения данных среднего уровня с поддержкой протоколов iSCSI (iSER), FC, NFS, SMB и возможностью построения отказоустойчивых двухконтроллерных конфигураций с возможностью активации протокола ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) для режима Active/Active. Благодаря модульной архитектуре и широкому выбору накопителей системы обеспечивают гибкость масштабирования и высокую производительность.