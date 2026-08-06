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Индексная книга (каталог) CNews*
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Казаков Александр

СОБЫТИЯ


06.08.2026 «Анкомп» и «Рэйдикс» представляют all-flash СХД Ancomp SC4000-E10 на базе ПО Raidix 5 1
23.07.2026 «Костромской ювелирный завод «Каратов» доверяет хранение данных СХД на базе ПО Raidix 5 1
08.07.2026 «Группа Астра» и «Рэйдикс» подтвердили совместимость Astra Linux Server и Raidix Era 1
22.06.2026 Подтверждена совместимость zVirt с ИТ-оборудованием «Булат» 1
16.06.2026 ИИ стал еще умнее: ВТБ Мои Инвестиции расширили функционал сервиса Интеллект 1
22.04.2026 Ускорение ключевых ИТ-процессов на 20%: «Биатех» внедрил инструмент диагностики производительности систем «1С PerfDog» в компании «Профи.ру» 1
27.03.2026 «Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области 1
12.03.2026 «РДВ Технолоджи» и «Рэйдикс» завершили валидацию ПАК «Лавина» на обновленном ПО Raidix 5.3 1
29.01.2026 T2 обеспечил связью и мобильным интернетом 34 населенных пункта Краснодарского края и Адыгеи 1
21.01.2026 ИИ-сервис ВТБ Мои Инвестиции за два месяца заработал доходность выше рынка 2
20.01.2026 Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре 3
03.12.2025 ВТБ Мои Инвестиции рассказали, как ИИ помогает бороться с «информационным шумом» 1
02.10.2025 Возможности технологий RAIDIX продемонстрировали в семи городах 1
18.09.2025 ВТБ обновил витрину инвестиций в мобильном приложении 1
16.09.2025 «Рэйдикс» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Raidix Era с «Ред ОС» 7.3 1
08.08.2025 Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение 1
06.08.2025 ВТБ Мои Инвестиции получили награду за лучшее применение искусственного интеллекта в финтехе 1
05.08.2025 «Газпром межрегионгаз Вологда» внедряет российские СХД «Гравитон» на базе управляющего ПО Raidix 5 1
30.06.2025 Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
28.04.2025 «ICL Техно» и «Рэйдикс» представляют новые СХД teamRay RE1100 и RE1200 1
05.12.2024 Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения? 1
16.10.2024 Дело техники: участники партнерского форума «Рэйдикс» обсудили новинки СХД 1
04.10.2024 Департамент собственного производства «Иви» усилился новым руководителем 1
12.08.2024 ИТ-компания «Инфосистемы Джет» стала сервисным партнером группы «М.Видео-Эльдорадо» 1
24.04.2024 Интегратор «Инфосистемы Джет» стал сервисным партнером «Детского мира» 1
20.12.2023 Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран 1
25.04.2023 МТС купила «Навител» за 690 миллионов 2
07.10.2022 МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах» 2
04.10.2022 ИТ-компания «Инфосистемы джет» поддержит клиентов Zabbix в России 1
05.07.2022 «Инфосистемы джет» взяла на поддержку частное облако в Росбанке 1
20.04.2022 «Свободные руки» для резидентов ЖК «Береговой» 1
29.03.2019 «Восточный» обновил мобильный банк 1
13.03.2019 Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит» 1
24.12.2018 Navitel расширила сеть сервисных центров 1
31.05.2018 Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение «Просто кредит» 1
26.04.2018 Банк «Восточный» отметил более чем двукратный рост операций клиентов в мобильном банке 1
04.04.2018 Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь 1
25.12.2017 Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay 1
20.12.2017 Банк «Восточный» расширил функционал чат-бота в Telegram и Viber 1
25.05.2017 Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах 1

Публикаций - 72, упоминаний - 77

Казаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 10
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 10
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Навиком - Navicom 17 3
TomTom - Tele Atlas 46 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Huawei 4675 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
9594 3
SAS Institute 1082 3
Fujitsu 2105 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Zabbix SIA - Заббикс 175 3
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
MiTAC - Mio Technology 89 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 2
МТС Авто - МТС АйКар 14 2
Broadcom - VMware 2610 2
SAP SE 5601 2
X Corp - Twitter 2938 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 2
Крок - Croc 1964 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Google LLC 12687 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 1
Capgemini Consulting 131 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
МакЦентр - MacCentre 171 1
AlphaOpen 6 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
SPB Software 60 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
GFG - Lamoda - Купишуз 219 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Uber 357 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Связной Банк 113 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 42 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Буревестник ЦНИИ 8 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Алмаз-Холдинг - Топаз КоЮЗ - Каратов КЮЗ - Костромской ювелирный завод 4 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
ФлексБанк - Флексинвест Банк 22 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 1
Терморос 1 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
БТФ КБ - Банк торгового финансирования 8 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Hyundai Motor Company 436 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 2
Восточный Банк - Просто Кредит 3 2
Huawei Cloud OS 2 2
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 2
IBM Storage - IBM DS servers 61 2
Навигационные системы - Автоспутник 35 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
SAP Basis 16 1
Яндекс.Пробки 69 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Т-Банк - Тинькофф банк Инвесткопилка 3 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
ЦФТ - Золотая Корона - Погашение кредитов 35 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
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IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Rover - RoverPC 104 1
Казакова Александра 5 4
Павлов Олег 23 3
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Казаков Алексей 5 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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