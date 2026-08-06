Индексная книга (каталог) CNews*
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Казаков Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 72, упоминаний - 77
Казаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Казакова Александра 5 4
|Павлов Олег 23 3
|Деньгин Вадим 16 3
|Мочальников Алексей 13 3
|Казаков Алексей 5 3
|Фадеев Михаил 57 3
|Калашников Леонид 3 3
|Казакова Ольга 4 3
|Смирнов Денис 25 2
|Демидов Михаил 134 2
|Слизов Владимир 5 2
|Сабайдаш Андрей 3 2
|Царев Георгий 3 2
|Першин Денис 2 2
|Першин Алексей 2 2
|Кибе Виталий 2 2
|Галичский Константин 2 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Левин Леонид 134 2
|Яковлев Александр 24 2
|Манджиков Очир 56 2
|Ананьин Алексей 90 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Педоренко Андрей 43 1
|Бурилов Андрей 117 1
|Зубарев Максим 13 1
|Волков Максим 34 1
|Бородин Владимир 20 1
|Антонов Павел 12 1
|Левчик Сергей 1 1
|Степанов Евгений 39 1
|Жуков Сергей 39 1
|Кубасов Сергей 3 1
|Шаров Сергей 20 1
|Королев Сергей 47 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Чернышев Юрий 9 1
|Зейтениди Наталья 39 1
|Волчков Павел 11 1
|Смоленская Виктория 4 1
|ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.