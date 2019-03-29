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Казаков Александр


29.03.2019 «Восточный» обновил мобильный банк 1
13.03.2019 Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит» 1
24.12.2018 Navitel расширила сеть сервисных центров 1
31.05.2018 Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение «Просто кредит» 1
26.04.2018 Банк «Восточный» отметил более чем двукратный рост операций клиентов в мобильном банке 1
04.04.2018 Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь 1
25.05.2017 Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах 1
27.12.2016 Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания» 1
10.06.2016 Госдума приняла закон о регулировании новостных агрегаторов 1
19.02.2016 Банк «Восточный» переходит на новую версию интернет-банка 1
14.01.2016 «Восточный» запустил новый мобильный банк 1
19.10.2015 «Восточный экспресс банк» запустил новый интернет-банк для физических лиц на базе Faktura.ru 1
12.10.2015 Банк «Восточный» запустил новый интернет-банк для физических лиц 1
14.07.2015 Путин подписал закон о «праве на забвение» в интернете 1
03.07.2015 Россиянам не удалось избежать «права на забвение» в интернете 1
02.07.2015 «Восточный экспресс банк» повысит скорость обслуживания клиентов с помощью Qiwi 1
16.06.2015 Депутаты одобрили «право на забвение» в Рунете 1
20.11.2014 «ОТП Банк» мобильное приложение «ОТПкредит» для Android 1
13.10.2014 Больше половины банковской информации лежит мертвым грузом 1
23.09.2014 «Райффайзенбанк» внедрил СХД Violin Memory 1
08.09.2014 Программное решение «Синимекс» обеспечит бесперебойное проведение операций в «Райффайзенбанке» 1
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
17.04.2014 «Райффайзенбанк» доверил Maykor обслуживание ИТ-инфраструктуры и банковского оборудования 1
14.04.2014 Интернет-банкинг ищет индивидуальный подход к клиенту 5
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 1
25.11.2013 Через 4 года рынок СХД удвоится 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
26.07.2012 «ОТП Банк» совместно с «Золотой Короной» предложил новый способ погашения кредитов и пополнения карт 1
29.02.2012 Кошелек в смартфоне: Ericsson и Western Union ведут операторов в атаку на банки 1
24.02.2012 «ОТП Банк»: Перспективы видеобанкинга в России пока невелики 2
07.04.2009 ЦНТ выпустит подробную навигационную карту Подмосковья 1
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 1
31.10.2008 На создание цифровых карт выделено 6 млрд рублей 2
17.09.2008 Электронные карты в России: кто делает деньги на GPS 1
26.08.2008 Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов 1
01.08.2008 Совет директоров «ЦентрТелекома» избрал правление 1

Публикаций - 36, упоминаний - 42

Казаков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 255 2
Yandex - Яндекс 4106 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
I-Free 71 1
E-Ten Information Systems 77 1
Восточный Банк 108 10
Qiwi 783 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Правительство РФ 2209 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Администрация Президента РФ 271 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
Flash 480 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
OpenStack 347 1
Google Android 10752 6
Apple iOS 5742 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Apple - App Store 2198 4
ЦФТ Faktura.ru 79 2
Восточный Банк - Просто Кредит 2 2
Huawei Cloud OS 2 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Apple Pay 385 1
Apple TouchID 38 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
Qiwi Терминалы 100 1
Деньгин Вадим 14 3
Щеголев Игорь 676 2
Левин Леонид 83 2
Манджиков Очир 45 2
Путин Владимир 1831 1
Ющенко Александр 25 1
Левчик Сергей 1 1
Смоленская Виктория 4 1
Стоклицкая Анна 24 1
Муканова Мадина 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - Благовещенск 88 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Беларусь - Брестская область 6 1
Беларусь - Витебская область 5 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1992 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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