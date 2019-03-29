Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казаков Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 42
Казаков Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Восточный Банк 108 10
|Qiwi 783 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
|РусславБанк - РСБ 147 1
|Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 2
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
|Деньгин Вадим 14 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Левин Леонид 83 2
|Манджиков Очир 45 2
|Путин Владимир 1831 1
|Ющенко Александр 25 1
|Левчик Сергей 1 1
|Смоленская Виктория 4 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Муканова Мадина 14 1
|CNews Analytics 1992 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771061, в очереди разбора - 674743.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771061, в очереди разбора - 674743.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru