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SPB Software


06.07.2020 Экс-премьер Чечни вложил миллионы в виртуальную реальность 1
09.11.2018 Рассекречены характеристики «Яндекс.Телефона». Опрос 2
18.09.2017 Россияне создали «официальную» приставку для Android TV 1
12.10.2016 Хозяева МТС вложили миллионы долларов в виртуальную реальность. Видео 1
12.02.2016 «Яндекс» впервые назначил главу разработки Yandex Launcher 1
28.05.2015 «Рос.Такси» обошлась «Яндексу» в 1 млрд рублей 1
08.04.2014 «Яндекс» продал акции Facebook и раскрыл сумму покупки израильского стартапа 3
19.02.2014 «Яндекс» выпустил собственный Android. Yandex-смартфоны - скоро 1
15.03.2013 Основатель SPB Software отказался от «Яндекса» и от $3 млн 1
05.11.2012 Российский рынок M&A подогревается ИКТ-сектором 1
21.03.2012 Вышла новая версия оболочки «Яндекс.Shell» для Android 1
07.03.2012 «Яндекс» удержал создателей SPB Software за $14 млн 9
28.02.2012 «Яндекс» сделал Android трехмерным 4
09.02.2012 «Яндекс» выпустил бета-версию новой оболочки «Яндекс.Shell» для Android 3
27.12.2011 10 главных ИКТ-событий 2011 года в России 1
16.12.2011 Человек года по версии CNews. ГОЛОСОВАНИЕ 1
05.12.2011 ТВ не пригодилось: Купив «оружие» против Google, «Яндекс» отбросил лишнее 6
02.12.2011 R2-D2: SPB Shell 3D для Android - какие изменения получит Yandex-версия? 2
28.11.2011 «Яндекс» атаковал Android вслед за Windows Phone 16
28.11.2011 «Яндекс» купил знаменитого разработчика мобильных интерфейсов 6
19.09.2011 Opera купила компанию, созданную россиянином 1
09.09.2011 Россияне выпустили 3D-интерфейс для Symbian 1
29.08.2011 8 сентября откроется конференция-фестиваль разработчиков мобильных приложений Mobilefest 1
28.12.2010 «МегаФон» обновил услугу мобильного телевидения 1
28.07.2010 «Вобис Компьютер» представил самый дешевый в России коммуникатор «все в одном» 1
20.05.2010 МТС выпустила бесплатное приложение для просмотра ТВ на iPhone 2
16.03.2010 Windows Phone 7: первые приложения и бесплатное ПО для разработчиков 1
18.02.2010 Рынок мобильного софта переходит на онлайн-каталоги 1
12.02.2010 RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий 1
19.01.2010 Мобильное ПО принесет Apple $1,35 млрд 1
18.12.2009 Быть ли мобильному ТВ в России? 1
02.07.2009 ПО Spb Software включено в комплект поставки коммуникаторов RoverPC 2
29.06.2009 Вышел очередной номер журнала CNews 2
22.04.2009 Spb Software выпустил новую версию графической оболочки 1
06.03.2009 Mobile World Congress 2009: вендоры научат экономить 2
05.02.2009 Nokia и iPhone «заразятся» русским софтом от Windows Mobile 8
29.01.2009 Лидеры ИТ России: планы роста и сотни свободных вакансий 1
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 2
19.12.2008 iPhone заточили под Windows 1
15.12.2008 Названы самые популярные коммуникаторы в России 1

Публикаций - 47, упоминаний - 101

SPB Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Yandex - Яндекс 4103 6
Samsung Electronics 5730 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Google LLC 7177 3
Ростелеком Связьинвест 706 2
АФК Система ПАО 998 2
I-Free 71 2
Merlion - Мерлион 275 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Nortel Networks 223 1
Qisda BenQ 90 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Rover Computers 77 1
Twitter 2204 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Nomix - Номикс 2 1
NeXus 204 1
HTC Corporation 1199 1
Nokia Corporation 2453 1
LG Electronics 1875 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Huawei 2733 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
MEL Science 4 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Телефон.Ру 62 1
Союз машиностроителей России 26 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 105 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Google Android 10751 22
Symbian OS 782 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Samsung Electronics Bada 171 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Nokia N - серия 244 3
Nokia Ovi Store 51 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 2
Apple iOS 5742 2
Java - Язык программирования 1180 2
Kaspersky Mobile Security 29 1
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Explay Flame - смартфон 4 1
HTC Touch Cruise 9 1
Google Android TV 173 1
Google AOSP - Android Open Source Project 42 1
HTC Touch Diamond 29 1
HTC Touch Pro 19 1
HTC Touch - серия смартфонов 35 1
OnePlus - Серия смартфонов 90 1
Яндекс.Кит - Яндекс.Shell 22 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Яндекс.Телефон 16 1
HTC U - серия смартфонов 26 1
LG G ThinQ - Смартфон 10 1
Microsoft Windows 10 Mobile 79 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Samsung Pay 238 1
Apple Pay 385 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Волож Аркадий 181 4
Абрамов Сергей 56 1
Оверин Аркадий 2 1
Ромашкин Александр 2 1
Демидов Михаил 132 1
Андреев Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Украина 3398 3
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Европа 3788 2
Япония 2811 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Казахстан - Республика 2650 2
Индия - Республика 2181 1
Восточная Европа 1691 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1991 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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