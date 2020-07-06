Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SPB Software
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 101
SPB Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 8
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
|Yandex - Яндекс 4103 6
|Samsung Electronics 5730 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
|Google LLC 7177 3
|Ростелеком Связьинвест 706 2
|АФК Система ПАО 998 2
|I-Free 71 2
|Merlion - Мерлион 275 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|Nortel Networks 223 1
|Qisda BenQ 90 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
|Rover Computers 77 1
|Twitter 2204 1
|Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|Nomix - Номикс 2 1
|NeXus 204 1
|HTC Corporation 1199 1
|Nokia Corporation 2453 1
|LG Electronics 1875 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Huawei 2733 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|MEL Science 4 1
|Тракторные заводы Концерн 24 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Телефон.Ру 62 1
|Волож Аркадий 181 4
|Абрамов Сергей 56 1
|Оверин Аркадий 2 1
|Ромашкин Александр 2 1
|Демидов Михаил 132 1
|Андреев Сергей 40 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769216, в очереди разбора - 672900.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769216, в очереди разбора - 672900.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru