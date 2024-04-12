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Платина КБ CyberPlat КиберПлат

Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 304 680 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 304 680 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 232 508 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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12.04.2024 «Киберплат» открывает архитектуру платформы CyberFT для IT-сообщества

Компания «Киберплат», создатель российской системы электронных платежей CyberPlat, открывает для всех заинтересованных разработчиков исходный программный код оригина
15.11.2021 «Киберплат» расширяет поддержку российской цифровой платформы CyberFT

Компания «Киберплат» планирует расширить поддержку стратегически важной в рамках государственной политики импортозамещения многофункциональной ИТ-платформы CyberFT. Эта цифровая платформа является собств
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему

«Пионеру» платежных систем пришел конец В России прекратила свою работу платежная система «Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после отзыва лицензии у

03.12.2019 «Киберплат» подключился к Системе быстрых платежей Банка России

атежей (СБП) Банка России. Банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей «Киберплат» (CyberPlat), успешно завершил тестовые испытания взаимодействия с Акционерным Обществом «Нацио
02.10.2017 В системе «Киберплат» реализовано пополнение карт «Мир»

«Киберплат» и банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей CyberPlat, реализовали услугу внесения денежных средств на карты национальной платежной систе
27.02.2017 CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон»

трый способ пополнения расчетной записи либо оплаты маршрутной карты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). Как рассказали CNews в «КиберПлат», владельцы автотранспортных средс
03.02.2017 CyberPlat прошел учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана

тную регистрацию в Национальном банке, и информация об этом должна быть отражена в реестре. Система CyberPlat («КиберПлат») работает в Казахстане с 2006 г. Ее платежная инфраструктура насчитыва
12.01.2017 В салонах «Мегафона» теперь можно пополнять счета и погашать кредиты с помощью системы CyberPlat

Компания «Киберплат» и российский оператор связи «Мегафон» объявили о начале использования системы CyberPlat («Киберплат») в качестве технологической платформы для погашения кредитов и пополне
05.10.2016 CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО
19.07.2016 Оплатить услуги в салонах Tele2 можно через CyberPlat

количество услуг федеральных и региональных поставщиков, сообщили CNews в Tele2. Безопасная система CyberPlat обеспечивает на кассах розничной сети Tele2 прием платежей в пользу операторов сото
21.06.2016 Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и телекоммуникационный оператор «Beeline Казахстан» сообщили о том, ч
19.05.2016 CyberPlat и сеть магазинов Small запустили сервис оплаты мобильной связи для жителей Казахстана

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и компания «Скиф Трейд», управляющая сетью магазинов Small в республи
12.05.2016 CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о внедрении сервиса автоматического пополнения лицевых счето
06.04.2016 CyberPlat и Сбербанк в Казахстане договорились о стратегическом сотрудничестве

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и дочерний банк АО «Сбербанк России» в Казахстане объявили о начале с
01.03.2016 Сеть CyberPlat достигла 910 тыс. точек приема платежей

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о достижении по итогам 2015 г. рубежа в 910 тыс. точек прием
24.12.2015 CyberPlat позволяет оплачивать туры «НТК Интурист» в салонах «Евросети»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и федеральный ритейлер «Евросеть» объявили о расширении возможностей

26.11.2015 «КиберПлат» получил лицензию ФСБ России на разработку и распространение шифровальных средств

Компания «КиберПлат» объявила о получении лицензии на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных
22.10.2015 CyberPlat запустил комплексный платежный сервис в офисах «Мособлеирц»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») в рамках сотрудничества с Московским областным единым информационно-р
09.06.2015 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам банка «Уралсиб»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и банк «Уралсиб» объявили о начале сотрудничества в сфере электронных
20.05.2015 CyberPlat и «Евросеть» упростили оплату проезда в столице с помощью карты «Тройка»

аченной для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы. Благодаря системе электронных платежей CyberPlat москвичи и гости столицы получили возможность удаленного пополнения проездного биле
27.03.2015 Система CyberPlat теперь доступна во всех салонах «МегаФон»

Компания «КиберПлат» и российский оператор связи «МегаФон» объявили о начале использования системы CyberPlat («КиберПлат») в качестве технологической платформы для приема платежей через термин
03.03.2015 Удостоверяющий центр «Киберплат» начал работу

икаты могут применяться для удостоверения подписи при передаче электронной отчетности в системе ЭДО CyberPlat («КиберПлат») и других системах электронного документооборота, а также при взаимоде
02.02.2015 CyberPlat разработала бесплатное кассовое ПО

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») разработала бесплатное кассовое программное обеспечение для автоматиз
22.01.2015 Пополнить карту «Тройка» теперь можно в точках приёма платежей CyberPlat в Москве и Московской области

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту
24.11.2014 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «ЮниКредит Банк» продолжают сотрудничество и расширяют возможности

30.09.2014 CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «Банк Москвы» предложили клиентам услугу автоматического пополнения
08.09.2014 «Киберплат» создал российский аналог SWIFT

Компания «Киберплат» разослала информацию о своем продукте CyberFT почти в 300 отечественных банков. Ре
05.09.2014 CyberPlat и ФНС России внедряют облачные технологии в кассовом обслуживании

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о реализации пилотного проекта внедрения облачных технологий
21.08.2014 CyberPlat реализовал сервис автоплатежей за сотовую связь в банке «Санкт-Петербург»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и банк «Санкт-Петербург» запустили услугу «Автоплатеж за сотовую связ
20.08.2014 CyberPlat расширил возможности дистанционных платежей для клиентов «Росбанка»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и АКБ «Росбанк» объявили о расширении платежных возможностей в рамках
04.08.2014 CyberPlat расширил возможности дистанционных платежей для клиентов «Росбанка»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и АКБ «Росбанк» объявили о расширении платежных возможностей в рамках
19.05.2014 Клиенты банка «Возрождение» теперь могут осуществлять операции в «Vbank с тобой» через банкоматы и терминалы

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») предоставила клиентам банка «Возрождение» возможность осуществлять оп
24.04.2014 Оплатить услуги OZON.travel теперь можно через CyberPlat

лат». Клиенты OZON.travel, оформившие заказ на сайте, смогут оплатить его в пунктах приёма платежей CyberPlat («КиберПлат»), в которых доступен этот сервис. Осуществлять платежи стало удобнее:

09.04.2014 Skype теперь можно оплатить с помощью Cyberplat

платежей за свои услуги, предлагая пользователям новый способ оплаты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). В сети CyberPlat пользователи смогут оплачивать звонки на моб
27.03.2014 CyberPlat предложил решение в стандарте SWIFT

Компания CyberPlat («КиберПлат») предложила российским банкам готовое отлаженное технологическое решен
05.02.2014 CyberPlat оптимизировал систему электронного документооборота

Система CyberPlat («КиберПлат») оптимизировала сервис обмена документами финансовой отчетности в сист
11.12.2013 Visa и Евросеть запустили сервис пополнения карт через платежные терминалы CyberPlat

Visa совместно с компанией «Евросеть» запустила сервис пополнения пластиковых карт в терминалах электронных платежей CyberPlat. Новая система позволяет пополнять карточный счет и переводить средства между различными счетами при помощи платежных терминалов в салонах «Евросети». Для совершения платежа клиенту н
05.12.2013 CyberPlat предлагает пополнение карт MasterCard в салонах «Евросети»

Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») в сотрудничестве с международной платежной системой MasterCard и розн
21.10.2013 «КиберПлат» запустил сервис срочных платежей

бработки платежей в банке-получателя. Сервис доступен во всех точках приёма, подключенных к системе CyberPlat («КиберПлат»), в которых представлена эта платежная услуга: на кассах розничных сет
04.09.2013 Подключение к ГИС ГМП в системе CyberPlat занимает один день

Компания CyberPlat («КиберПлат»), российский провайдер услуг в области онлайн-процессинга электронных


Публикаций - 342, упоминаний - 562

Платина КБ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
МегаФон 10742 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
Webmoney - Вебмани.Ру 547 36
Ростелеком 10948 18
Yandex - Яндекс 9216 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 16
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 12
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 11
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
PayPal 671 7
Europlat - Европлат 24 7
Рексофт - Reksoft 488 6
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 6
Microsoft Corporation 25775 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 5
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 5
Sipnet - Сипнет 80 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
9594 4
Sony 6739 4
Сонет 173 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 4
Softkey - Софткей 215 4
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
ИКС 538 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
ЦФТ - Золотая Корона 362 3
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
NanduQ - Qiwi 1013 49
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 47
Евросеть 1421 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
Visa International 1993 29
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 28
Платина КБ 30 26
Почта России ПАО 2370 23
Связной ГК 1401 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
Рапида НКО - платежные система 145 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Альфа-Банк 1979 15
Assist - Ассист 218 15
Dixis - Диксис - Dиксис 371 11
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Автокард холдинг 21 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Мострансавто 69 6
Белый Ветер 365 6
eBay Inc 1640 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Русский стандарт Банк 509 5
JCB International 146 5
Diners Club International - платёжная система 82 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
Цезарь Сателлит 43 5
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 5
Кампэй - Comepay - платежная система 43 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
CreditPilot - КредитПилот 26 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 7
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
НПС НП - Национальный платежный совет 31 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Федеральное казначейство России 1949 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Ассоциация-800 20 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 198
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 88
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 85
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 56
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 40
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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