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Платина КБ CyberPlat КиберПлат
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Всего 2 дела, на cумму 304 680 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.04.2024
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«Киберплат» открывает архитектуру платформы CyberFT для IT-сообщества
Компания «Киберплат», создатель российской системы электронных платежей CyberPlat, открывает для всех заинтересованных разработчиков исходный программный код оригина
|15.11.2021
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«Киберплат» расширяет поддержку российской цифровой платформы CyberFT
Компания «Киберплат» планирует расширить поддержку стратегически важной в рамках государственной политики импортозамещения многофункциональной ИТ-платформы CyberFT. Эта цифровая платформа является собств
|21.09.2021
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Власти уничтожили первую в России платежную систему
«Пионеру» платежных систем пришел конец В России прекратила свою работу платежная система «Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после отзыва лицензии у
|03.12.2019
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«Киберплат» подключился к Системе быстрых платежей Банка России
атежей (СБП) Банка России. Банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей «Киберплат» (CyberPlat), успешно завершил тестовые испытания взаимодействия с Акционерным Обществом «Нацио
|02.10.2017
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В системе «Киберплат» реализовано пополнение карт «Мир»
«Киберплат» и банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей CyberPlat, реализовали услугу внесения денежных средств на карты национальной платежной систе
|27.02.2017
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CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон»
трый способ пополнения расчетной записи либо оплаты маршрутной карты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). Как рассказали CNews в «КиберПлат», владельцы автотранспортных средс
|03.02.2017
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CyberPlat прошел учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана
тную регистрацию в Национальном банке, и информация об этом должна быть отражена в реестре. Система CyberPlat («КиберПлат») работает в Казахстане с 2006 г. Ее платежная инфраструктура насчитыва
|12.01.2017
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В салонах «Мегафона» теперь можно пополнять счета и погашать кредиты с помощью системы CyberPlat
Компания «Киберплат» и российский оператор связи «Мегафон» объявили о начале использования системы CyberPlat («Киберплат») в качестве технологической платформы для погашения кредитов и пополне
|05.10.2016
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CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО
|19.07.2016
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Оплатить услуги в салонах Tele2 можно через CyberPlat
количество услуг федеральных и региональных поставщиков, сообщили CNews в Tele2. Безопасная система CyberPlat обеспечивает на кассах розничной сети Tele2 прием платежей в пользу операторов сото
|21.06.2016
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Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и телекоммуникационный оператор «Beeline Казахстан» сообщили о том, ч
|19.05.2016
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CyberPlat и сеть магазинов Small запустили сервис оплаты мобильной связи для жителей Казахстана
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и компания «Скиф Трейд», управляющая сетью магазинов Small в республи
|12.05.2016
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CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о внедрении сервиса автоматического пополнения лицевых счето
|06.04.2016
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CyberPlat и Сбербанк в Казахстане договорились о стратегическом сотрудничестве
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и дочерний банк АО «Сбербанк России» в Казахстане объявили о начале с
|01.03.2016
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Сеть CyberPlat достигла 910 тыс. точек приема платежей
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о достижении по итогам 2015 г. рубежа в 910 тыс. точек прием
|24.12.2015
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CyberPlat позволяет оплачивать туры «НТК Интурист» в салонах «Евросети»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и федеральный ритейлер «Евросеть» объявили о расширении возможностей
|26.11.2015
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«КиберПлат» получил лицензию ФСБ России на разработку и распространение шифровальных средств
Компания «КиберПлат» объявила о получении лицензии на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных
|22.10.2015
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CyberPlat запустил комплексный платежный сервис в офисах «Мособлеирц»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») в рамках сотрудничества с Московским областным единым информационно-р
|09.06.2015
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CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам банка «Уралсиб»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и банк «Уралсиб» объявили о начале сотрудничества в сфере электронных
|20.05.2015
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CyberPlat и «Евросеть» упростили оплату проезда в столице с помощью карты «Тройка»
аченной для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы. Благодаря системе электронных платежей CyberPlat москвичи и гости столицы получили возможность удаленного пополнения проездного биле
|27.03.2015
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Система CyberPlat теперь доступна во всех салонах «МегаФон»
Компания «КиберПлат» и российский оператор связи «МегаФон» объявили о начале использования системы CyberPlat («КиберПлат») в качестве технологической платформы для приема платежей через термин
|03.03.2015
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Удостоверяющий центр «Киберплат» начал работу
икаты могут применяться для удостоверения подписи при передаче электронной отчетности в системе ЭДО CyberPlat («КиберПлат») и других системах электронного документооборота, а также при взаимоде
|02.02.2015
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CyberPlat разработала бесплатное кассовое ПО
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») разработала бесплатное кассовое программное обеспечение для автоматиз
|22.01.2015
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Пополнить карту «Тройка» теперь можно в точках приёма платежей CyberPlat в Москве и Московской области
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту
|24.11.2014
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CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «ЮниКредит Банк» продолжают сотрудничество и расширяют возможности
|30.09.2014
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CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «Банк Москвы» предложили клиентам услугу автоматического пополнения
|08.09.2014
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«Киберплат» создал российский аналог SWIFT
Компания «Киберплат» разослала информацию о своем продукте CyberFT почти в 300 отечественных банков. Ре
|05.09.2014
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CyberPlat и ФНС России внедряют облачные технологии в кассовом обслуживании
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о реализации пилотного проекта внедрения облачных технологий
|21.08.2014
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CyberPlat реализовал сервис автоплатежей за сотовую связь в банке «Санкт-Петербург»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и банк «Санкт-Петербург» запустили услугу «Автоплатеж за сотовую связ
|20.08.2014
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CyberPlat расширил возможности дистанционных платежей для клиентов «Росбанка»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и АКБ «Росбанк» объявили о расширении платежных возможностей в рамках
|04.08.2014
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CyberPlat расширил возможности дистанционных платежей для клиентов «Росбанка»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и АКБ «Росбанк» объявили о расширении платежных возможностей в рамках
|19.05.2014
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Клиенты банка «Возрождение» теперь могут осуществлять операции в «Vbank с тобой» через банкоматы и терминалы
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») предоставила клиентам банка «Возрождение» возможность осуществлять оп
|24.04.2014
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Оплатить услуги OZON.travel теперь можно через CyberPlat
лат». Клиенты OZON.travel, оформившие заказ на сайте, смогут оплатить его в пунктах приёма платежей CyberPlat («КиберПлат»), в которых доступен этот сервис. Осуществлять платежи стало удобнее:
|09.04.2014
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Skype теперь можно оплатить с помощью Cyberplat
платежей за свои услуги, предлагая пользователям новый способ оплаты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). В сети CyberPlat пользователи смогут оплачивать звонки на моб
|27.03.2014
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CyberPlat предложил решение в стандарте SWIFT
Компания CyberPlat («КиберПлат») предложила российским банкам готовое отлаженное технологическое решен
|05.02.2014
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CyberPlat оптимизировал систему электронного документооборота
Система CyberPlat («КиберПлат») оптимизировала сервис обмена документами финансовой отчетности в сист
|11.12.2013
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Visa и Евросеть запустили сервис пополнения карт через платежные терминалы CyberPlat
Visa совместно с компанией «Евросеть» запустила сервис пополнения пластиковых карт в терминалах электронных платежей CyberPlat. Новая система позволяет пополнять карточный счет и переводить средства между различными счетами при помощи платежных терминалов в салонах «Евросети». Для совершения платежа клиенту н
|05.12.2013
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CyberPlat предлагает пополнение карт MasterCard в салонах «Евросети»
Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») в сотрудничестве с международной платежной системой MasterCard и розн
|21.10.2013
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«КиберПлат» запустил сервис срочных платежей
бработки платежей в банке-получателя. Сервис доступен во всех точках приёма, подключенных к системе CyberPlat («КиберПлат»), в которых представлена эта платежная услуга: на кассах розничных сет
|04.09.2013
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Подключение к ГИС ГМП в системе CyberPlat занимает один день
Компания CyberPlat («КиберПлат»), российский провайдер услуг в области онлайн-процессинга электронных
Платина КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Грибов Андрей 74 74
|Кузнецов Владимир 47 11
|Ким Борис 75 10
|Мирошников Борис 63 5
|Рейман Леонид 1065 4
|Врублевский Павел 105 3
|Оганесян Ашот 152 3
|Романенко Андрей 94 3
|Дарахвелидзе Петр 15 3
|Евтюшкин Александр 7 3
|Торбахов Александр 111 2
|Буяджи Павел 21 2
|Попов Алексей 339 2
|Шалина Мария 15 2
|Мучник Феликс 68 2
|Цветков Сергей 22 2
|Кузьменко Валерия 62 2
|Горбачев Владимир 17 2
|Солонин Виталий 90 2
|Домбровский Юрий 62 2
|Корзун Никита 21 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Чижов Михаил 3 2
|Ивченко Игорь 4 2
|Ломов Георгий 6 2
|Житнюк Ася 3 2
|Митричев Илья 6 2
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 2
|Путин Владимир 3454 2
|Аксаков Анатолий 163 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Малофеев Константин 118 1
|Давыдов Денис 48 1
|Орловский Виктор 408 1
|Руденко Владимир 7 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
|Белоусов Максим 109 1
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