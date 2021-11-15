Индексная книга CNews*
Платина КБ CyberPlat КиберПлат
Публикаций - 339, упоминаний - 645
Платина КБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Грибов Андрей 72 73
|Кузнецов Владимир 20 11
|Ким Борис 72 10
|Мирошников Борис 47 5
|Рейман Леонид 1009 4
|Оганесян Ашот 84 3
|Дарахвелидзе Петр 15 3
|Романенко Андрей 85 3
|Врублевский Павел 88 3
|Шалина Мария 13 2
|Чижов Михаил 3 2
|Цветков Сергей 11 2
|Мучник Феликс 67 2
|Торбахов Александр 55 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Евтюшкин Александр 6 2
|Домбровский Юрий 59 2
|Кузьменко Валерия 62 2
|Буяджи Павел 18 2
|Путин Владимир 2542 2
|Горбачев Владимир 14 2
|Солонин Виталий 89 2
|Попов Алексей 329 2
|Орловский Виктор 325 1
|Свинцицкий Антон 2 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Лукашенко Александр 83 1
|Комаров Александр 11 1
|Малофеев Константин 106 1
|Давыдов Денис 38 1
|Азимов Александр 1 1
|Репин Дмитрйи 0 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Логинов Александр 34 1
|Шадаев Максут 460 1
|Чучкин Игорь 5 1
|Гузев Иван 12 1
|Сычков Александр 1 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Крок Александр 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.