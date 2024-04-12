Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат

«Киберплат» открывает архитектуру платформы CyberFT для IT-сообщества Компания «Киберплат», создатель российской системы электронных платежей CyberPlat, открывает для всех заинтересованных разработчиков исходный программный код оригина

«Киберплат» расширяет поддержку российской цифровой платформы CyberFT Компания «Киберплат» планирует расширить поддержку стратегически важной в рамках государственной политики импортозамещения многофункциональной ИТ-платформы CyberFT. Эта цифровая платформа является собств

Власти уничтожили первую в России платежную систему «Пионеру» платежных систем пришел конец В России прекратила свою работу платежная система «Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после отзыва лицензии у

«Киберплат» подключился к Системе быстрых платежей Банка России атежей (СБП) Банка России. Банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей «Киберплат» (CyberPlat), успешно завершил тестовые испытания взаимодействия с Акционерным Обществом «Нацио

В системе «Киберплат» реализовано пополнение карт «Мир» «Киберплат» и банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей CyberPlat, реализовали услугу внесения денежных средств на карты национальной платежной систе

CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон» трый способ пополнения расчетной записи либо оплаты маршрутной карты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). Как рассказали CNews в «КиберПлат», владельцы автотранспортных средс

CyberPlat прошел учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана тную регистрацию в Национальном банке, и информация об этом должна быть отражена в реестре. Система CyberPlat («КиберПлат») работает в Казахстане с 2006 г. Ее платежная инфраструктура насчитыва

В салонах «Мегафона» теперь можно пополнять счета и погашать кредиты с помощью системы CyberPlat Компания «Киберплат» и российский оператор связи «Мегафон» объявили о начале использования системы CyberPlat («Киберплат») в качестве технологической платформы для погашения кредитов и пополне

CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО

Оплатить услуги в салонах Tele2 можно через CyberPlat количество услуг федеральных и региональных поставщиков, сообщили CNews в Tele2. Безопасная система CyberPlat обеспечивает на кассах розничной сети Tele2 прием платежей в пользу операторов сото

Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и телекоммуникационный оператор «Beeline Казахстан» сообщили о том, ч

CyberPlat и сеть магазинов Small запустили сервис оплаты мобильной связи для жителей Казахстана Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и компания «Скиф Трейд», управляющая сетью магазинов Small в республи

CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2 Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о внедрении сервиса автоматического пополнения лицевых счето

CyberPlat и Сбербанк в Казахстане договорились о стратегическом сотрудничестве Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и дочерний банк АО «Сбербанк России» в Казахстане объявили о начале с

Сеть CyberPlat достигла 910 тыс. точек приема платежей Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о достижении по итогам 2015 г. рубежа в 910 тыс. точек прием

CyberPlat позволяет оплачивать туры «НТК Интурист» в салонах «Евросети» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и федеральный ритейлер «Евросеть» объявили о расширении возможностей

«КиберПлат» получил лицензию ФСБ России на разработку и распространение шифровальных средств Компания «КиберПлат» объявила о получении лицензии на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных

CyberPlat запустил комплексный платежный сервис в офисах «Мособлеирц» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») в рамках сотрудничества с Московским областным единым информационно-р

CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам банка «Уралсиб» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и банк «Уралсиб» объявили о начале сотрудничества в сфере электронных

CyberPlat и «Евросеть» упростили оплату проезда в столице с помощью карты «Тройка» аченной для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы. Благодаря системе электронных платежей CyberPlat москвичи и гости столицы получили возможность удаленного пополнения проездного биле

Система CyberPlat теперь доступна во всех салонах «МегаФон» Компания «КиберПлат» и российский оператор связи «МегаФон» объявили о начале использования системы CyberPlat («КиберПлат») в качестве технологической платформы для приема платежей через термин

Удостоверяющий центр «Киберплат» начал работу икаты могут применяться для удостоверения подписи при передаче электронной отчетности в системе ЭДО CyberPlat («КиберПлат») и других системах электронного документооборота, а также при взаимоде

CyberPlat разработала бесплатное кассовое ПО Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») разработала бесплатное кассовое программное обеспечение для автоматиз

Пополнить карту «Тройка» теперь можно в точках приёма платежей CyberPlat в Москве и Московской области Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту

CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «ЮниКредит Банк» продолжают сотрудничество и расширяют возможности

CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и «Банк Москвы» предложили клиентам услугу автоматического пополнения

«Киберплат» создал российский аналог SWIFT Компания «Киберплат» разослала информацию о своем продукте CyberFT почти в 300 отечественных банков. Ре

CyberPlat и ФНС России внедряют облачные технологии в кассовом обслуживании Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») объявила о реализации пилотного проекта внедрения облачных технологий

CyberPlat реализовал сервис автоплатежей за сотовую связь в банке «Санкт-Петербург» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и банк «Санкт-Петербург» запустили услугу «Автоплатеж за сотовую связ

CyberPlat расширил возможности дистанционных платежей для клиентов «Росбанка» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и АКБ «Росбанк» объявили о расширении платежных возможностей в рамках

CyberPlat расширил возможности дистанционных платежей для клиентов «Росбанка» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») и АКБ «Росбанк» объявили о расширении платежных возможностей в рамках

Клиенты банка «Возрождение» теперь могут осуществлять операции в «Vbank с тобой» через банкоматы и терминалы Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») предоставила клиентам банка «Возрождение» возможность осуществлять оп

Оплатить услуги OZON.travel теперь можно через CyberPlat лат». Клиенты OZON.travel, оформившие заказ на сайте, смогут оплатить его в пунктах приёма платежей CyberPlat («КиберПлат»), в которых доступен этот сервис. Осуществлять платежи стало удобнее:

Skype теперь можно оплатить с помощью Cyberplat платежей за свои услуги, предлагая пользователям новый способ оплаты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). В сети CyberPlat пользователи смогут оплачивать звонки на моб

CyberPlat предложил решение в стандарте SWIFT Компания CyberPlat («КиберПлат») предложила российским банкам готовое отлаженное технологическое решен

CyberPlat оптимизировал систему электронного документооборота Система CyberPlat («КиберПлат») оптимизировала сервис обмена документами финансовой отчетности в сист

Visa и Евросеть запустили сервис пополнения карт через платежные терминалы CyberPlat Visa совместно с компанией «Евросеть» запустила сервис пополнения пластиковых карт в терминалах электронных платежей CyberPlat. Новая система позволяет пополнять карточный счет и переводить средства между различными счетами при помощи платежных терминалов в салонах «Евросети». Для совершения платежа клиенту н

CyberPlat предлагает пополнение карт MasterCard в салонах «Евросети» Система электронных платежей CyberPlat («КиберПлат») в сотрудничестве с международной платежной системой MasterCard и розн

«КиберПлат» запустил сервис срочных платежей бработки платежей в банке-получателя. Сервис доступен во всех точках приёма, подключенных к системе CyberPlat («КиберПлат»), в которых представлена эта платежная услуга: на кассах розничных сет