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Платина КБ CyberPlat КиберПлат

Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат


15.11.2021 «Киберплат» расширяет поддержку российской цифровой платформы CyberFT
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему
03.12.2019 «Киберплат» подключился к Системе быстрых платежей Банка России
02.10.2017 В системе «Киберплат» реализовано пополнение карт «Мир»
27.02.2017 CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон»
03.02.2017 CyberPlat прошел учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана
12.01.2017 В салонах «Мегафона» теперь можно пополнять счета и погашать кредиты с помощью системы CyberPlat
05.10.2016 CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ
19.07.2016 Оплатить услуги в салонах Tele2 можно через CyberPlat
21.06.2016 Оборот между «Beeline Казахстан» и CyberPlat за 10 лет превысил $580 млн
19.05.2016 CyberPlat и сеть магазинов Small запустили сервис оплаты мобильной связи для жителей Казахстана
12.05.2016 CyberPlat внедрил сервис автоплатежей для абонентов Tele2
06.04.2016 CyberPlat и Сбербанк в Казахстане договорились о стратегическом сотрудничестве
01.03.2016 Сеть CyberPlat достигла 910 тыс. точек приема платежей
24.12.2015 CyberPlat позволяет оплачивать туры «НТК Интурист» в салонах «Евросети»
26.11.2015 «КиберПлат» получил лицензию ФСБ России на разработку и распространение шифровальных средств
22.10.2015 CyberPlat запустил комплексный платежный сервис в офисах «Мособлеирц»
09.06.2015 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам банка «Уралсиб»
20.05.2015 CyberPlat и «Евросеть» упростили оплату проезда в столице с помощью карты «Тройка»
27.03.2015 Система CyberPlat теперь доступна во всех салонах «МегаФон»
03.03.2015 Удостоверяющий центр «Киберплат» начал работу
02.02.2015 CyberPlat разработала бесплатное кассовое ПО
22.01.2015 Пополнить карту «Тройка» теперь можно в точках приёма платежей CyberPlat в Москве и Московской области
24.11.2014 CyberPlat предоставил платежный сервис клиентам «ЮниКредит Банка»
30.09.2014 CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы»
08.09.2014 «Киберплат» создал российский аналог SWIFT
05.09.2014 CyberPlat и ФНС России внедряют облачные технологии в кассовом обслуживании
21.08.2014 CyberPlat реализовал сервис автоплатежей за сотовую связь в банке «Санкт-Петербург»
20.08.2014 CyberPlat расширил возможности дистанционных платежей для клиентов «Росбанка»
04.08.2014 CyberPlat расширил возможности дистанционных платежей для клиентов «Росбанка»
19.05.2014 Клиенты банка «Возрождение» теперь могут осуществлять операции в «Vbank с тобой» через банкоматы и терминалы
24.04.2014 Оплатить услуги OZON.travel теперь можно через CyberPlat
09.04.2014 Skype теперь можно оплатить с помощью Cyberplat
27.03.2014 CyberPlat предложил решение в стандарте SWIFT
05.02.2014 CyberPlat оптимизировал систему электронного документооборота
11.12.2013 Visa и Евросеть запустили сервис пополнения карт через платежные терминалы CyberPlat
05.12.2013 CyberPlat предлагает пополнение карт MasterCard в салонах «Евросети»
21.10.2013 «КиберПлат» запустил сервис срочных платежей
04.09.2013 Подключение к ГИС ГМП в системе CyberPlat занимает один день
22.08.2013 CyberPlat упростил оплату счетов «Татэнергосбыта»

Публикаций - 339, упоминаний - 645

Платина КБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 37
Webmoney 513 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 16
Yandex - Яндекс 5015 16
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 12
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 11
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 7
PayPal 634 7
Microsoft Corporation 22497 6
Рексофт - Reksoft 334 6
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 48 5
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 4
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 36 4
VK - Mail.ru Port.ru 73 4
Sipnet - Сипнет 77 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 4
Сонет 156 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 4
Softkey - Софткей 199 4
Sony 6145 4
ЦФТ Золотая Корона 352 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 198 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Ф-Центр 26 3
Qrator Labs - Highload Lab 96 3
Город-Инфо 44 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
СМАРТС 513 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Гарда Технологии 50 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Qiwi 878 49
Евросеть 1393 38
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 31
Visa International 1809 29
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 26
Почта России ПАО 1853 23
Связной ГК 1190 22
Рапида НКО - платежные система 140 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 16
Assist - Ассист 183 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
Альфа-Банк 1476 15
Dixis - Диксис 343 10
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
Societe Generale - Росбанк 438 7
Точка 1820 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Мострансавто 65 6
eBay Inc 1576 6
Белый Ветер 340 6
Аэрофлот - Aeroflot 648 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 5
Русский стандарт Банк 370 5
JCB International 136 5
Diners Club International - платёжная система 79 5
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
Цезарь Сателлит 37 5
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 5
X5 Group - Перекрёсток 340 4
МКБ - Московский кредитный банк 333 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 4
CreditPilot - КредитПилот 26 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 45 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Президент Российской Федерации 3770 5
МВД РФ Управление К 94 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 21 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
НПС - Национальный платежный совет 24 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 20 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 42 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 7 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 121
Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1377 69
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 48
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 35
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 27
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 27
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 22
Website - Вебсайт 9736 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 20
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 17
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 16
Мобильное приложение - Mobile app 4966 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 14
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 12
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 8
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 7
ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 399 7
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 0 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 7
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 2486 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 24
Age of Kings 498 10
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 9
Google Android 11959 8
Microsoft Skype 1940 8
Тройка - транспортная карта 427 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 8
Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 8
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 155 7
Apple iOS 6422 6
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 6
Microsoft Windows 2000 2856 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 177 5
ЭОС Дело СЭД 4365 4
Qiwi Кошелек 185 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 4
CyberPlat CyberFT 4 3
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 3
MasterCard MoneySend 39 3
Microsoft Windows 10 11713 3
CyberPlat ИСДП - Интегратор Систем Денежных Переводов 3 3
LG 75SM99 2832 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 2
Qrator Radar 9 2
VK - Mail.ru Деньги 73 2
PayOnline - электронная платёжная система 56 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
Visa Electron 63 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
MasterCard Maestro 142 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Linux OS 7669 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
PressPlay 47 2
Apple iPhone 6 2649 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 2
Грибов Андрей 72 73
Кузнецов Владимир 20 11
Ким Борис 72 10
Мирошников Борис 47 5
Рейман Леонид 1009 4
Оганесян Ашот 84 3
Дарахвелидзе Петр 15 3
Романенко Андрей 85 3
Врублевский Павел 88 3
Шалина Мария 13 2
Чижов Михаил 3 2
Цветков Сергей 11 2
Мучник Феликс 67 2
Торбахов Александр 55 2
Захаркина Ольга 24 2
Евтюшкин Александр 6 2
Домбровский Юрий 59 2
Кузьменко Валерия 62 2
Буяджи Павел 18 2
Путин Владимир 2542 2
Горбачев Владимир 14 2
Солонин Виталий 89 2
Попов Алексей 329 2
Орловский Виктор 325 1
Свинцицкий Антон 2 1
Щеголев Игорь 685 1
Лукашенко Александр 83 1
Комаров Александр 11 1
Малофеев Константин 106 1
Давыдов Денис 38 1
Азимов Александр 1 1
Репин Дмитрйи 0 1
Рудычева Наталья 89 1
Логинов Александр 34 1
Шадаев Максут 460 1
Чучкин Игорь 5 1
Гузев Иван 12 1
Сычков Александр 1 1
Чекмарев Александр 2 1
Крок Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 217
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 26
Казахстан - Республика 4467 18
Украина 6212 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 11
Европа 12319 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 9
Нидерланды 2197 7
Индия - Республика 4263 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Грузия 1064 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 6
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 5
Канада 3319 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 5
Япония 10069 5
Европа Восточная 2927 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Сингапур - Республика 1574 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Молдавия - Республика Молдова 668 3
Кипр - Республика 373 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 119
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 54
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 32
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 25
Физическое лицо - Физлицо 1548 24
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