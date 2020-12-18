Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мирошников Борис
Публикаций - 41, упоминаний - 153
Мирошников Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НКТ - Р7-Офис 79 1
|Чичваркин Евгений 127 6
|Артамонова Мария 5 1
|Шалманов Сергей 181 1
|Храмцовская Наталья 40 1
|Мякишева Марина 84 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Сивидов Алексей 33 1
|Вайнштейн Виктор 21 1
|Мирошников Евгений 6 1
|Афанасьев Сергей 14 1
|Баласанян Владимир 38 1
|Комлев Николай 50 1
|Ларин Михаил 6 1
|Сабанов Алексей 18 1
|Лисов Станислав 4 1
|Наумов Олег 15 1
|Андреев Владимир 73 1
|Черненко Андрей 37 1
|Никифоров Николай 1129 1
|Пак Олег 90 1
|Шадаев Максут 390 1
|Мишустин Михаил 311 1
|Давыдов Денис 32 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Курносенко Андрей 1 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1141 8
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1832 1
|Черкизон - Черкизовский рынок 69 1
|ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 493 1
|Цензура - Свобода слово 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 2
|Прайм - Агентство экономической информации 635 1
|WikiLeaks 106 1
|Wikipedia - Википедия 358 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977502, в очереди разбора - 880227.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977502, в очереди разбора - 880227.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru