Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47286
ИКТ 4572
Организации 3111
Ведомства 1101
Ассоциации 327
Технологии 2045
Системы 10828
Персоны 15509
Местоположение 986
Статьи 671
Пресса 457
ИАА 392
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 631
Мероприятия 556

Мирошников Борис



18.12.2020 Белгородская область отказалась от бумажного документоборота 1
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 2
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 17
10.01.2020 Россию захлестнула волна киберпреступлений. Тысячи хакеров воруют деньги миллиардами 2
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 14
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 12
04.09.2013 Откровения создателя российской киберполиции: О ловушке США и заговоре специалистов 20
19.12.2012 Cyberplat наняла главного борца с хакерами 13
06.09.2011 "Дело Чичваркина" закрыли после снижения стоимости «Евросети» на $25 млн 1
29.07.2011 Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ 2
27.05.2011 Медведев сменил главу ФСТЭК 1
31.01.2011 Медведев уволил «врага» Чичваркина и хакеров 8
27.01.2011 Чичваркин боится мести и в Россию не вернется 2
10.12.2010 Банкиры: наших клиентов грабят хакеры, милиция бездействует 3
03.09.2010 «Связьинвест» отказал государству в выкупе «Ростелекома» 1
09.06.2010 «Связьинвест» не даст ВЭБу разориться на «Ростелекоме» 2
11.05.2010 Чичваркин - Медведеву: милиция виновна в смерти главы Motorola и грабежах 1
11.05.2010 Чичваркин просит Медведева остановить преступную деятельность подразделения «К» 1
25.01.2010 Путин не дал «Связьинвесту» закрепиться в «Ростелекоме» 1
05.02.2009 Инфофорум 2009: анонимность пугает чиновников 3
30.01.2009 В России зафиксировано 14 тыс. киберпреступлений 3
11.11.2008 14 ноября пройдет конференция «Использование возможностей интернета в кризисных ситуациях» 1
09.09.2008 В России закрыли более 100 сайтов с детским порно в течение 2008 г. 3
09.09.2008 МВД России поможет защититься от электронных и телефонных мошенников 2
12.02.2008 Чем ответит Россия на киберугрозы? 7
31.01.2008 Число киберпреступлений в России в 2007 г. сократилось на 14,3% 4
12.04.2007 Состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей" 1
29.03.2007 5 апреля откроется конференция по информационной безопасности 1
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 1
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 3
25.01.2007 МВД РФ усилит контроль веб-контента в зоне .RU 2
11.12.2006 За 9 месяцев в России совершено 11 тыс. компьютерных преступлений 4
19.04.2006 МВД: киберпреступность захлестнула Россию 1
10.10.2005 Технические регламенты – главная проблема отрасли безопасности 3
22.09.2005 Дети все глубже утопают в интернете 1
11.04.2005 Управление "К" МВД: наши хакеры - "лучшие" в мире 1
19.11.2004 В России началось производство WiMAX-оборудования 1
29.01.2004 Россия: число преступлений в ИТ-сфере удвоилось за год 3
07.10.2003 МВД: в месяц мы регистрируем 1000 киберпреступлений 2
29.08.2003 МВД намерено укреплять взаимодействие с общественностью и корпорациями в сфере обеспечения безопасности информационных систем 1

Публикаций - 41, упоминаний - 153

Мирошников Борис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7362 3
Гарда Технологии 38 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 165 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 3
Ростелеком Связьинвест 1479 3
Docsvision - ДоксВижн 932 1
Доверенная среда 10 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 318 1
Мотив - Екатеринбург-2000 126 1
Логика Бизнеса 158 1
BT Group - British Telecommunications 210 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 458 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 525 1
Восход ФГБУ НИИ 409 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1161 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 7 1
Yandex - Яндекс 4338 1
Microsoft Corporation 16091 1
CyberPlat - КиберПлат 266 5
Уралсиб Банк 413 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4521 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 2
Dixis - Диксис 333 2
РЖД - Российские железные дороги 1244 1
Marshall Capital Partners 65 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1724 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 4
МВД РФ Управление К 46 3
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 41 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 16 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2022 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1901 2
Президент Российской Федерации 1555 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 98 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 295 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 812 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 190 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 627 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 250 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1173 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 82 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1869 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1795 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 614 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 1
Правительство РФ 2369 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 406 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 278 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3582 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11392 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 67 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 561 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 91 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1795 1
Website - Вебсайт 170 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1508 1
НКТ - Р7-Офис 79 1
Чичваркин Евгений 127 6
Артамонова Мария 5 1
Шалманов Сергей 181 1
Храмцовская Наталья 40 1
Мякишева Марина 84 1
Юрченко Евгений 94 1
Сивидов Алексей 33 1
Вайнштейн Виктор 21 1
Мирошников Евгений 6 1
Афанасьев Сергей 14 1
Баласанян Владимир 38 1
Комлев Николай 50 1
Ларин Михаил 6 1
Сабанов Алексей 18 1
Лисов Станислав 4 1
Наумов Олег 15 1
Андреев Владимир 73 1
Черненко Андрей 37 1
Никифоров Николай 1129 1
Пак Олег 90 1
Шадаев Максут 390 1
Мишустин Михаил 311 1
Давыдов Денис 32 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Курносенко Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 71595 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6280 5
Великобритания - Лондон 1304 3
Азия - Азиатский регион 2244 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7973 2
Германия - Федеративная Республика 5265 2
Европа 5372 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 2
Эстония - Таллин 32 1
Монако Княжество 73 1
Швейцария - Женева 157 1
Россия - СФО - Республика Алтай 811 1
Южная Осетия - Государство Алания 86 1
Беларусь - Минск 425 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 432 1
Эстония - Эстонская Республика 557 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 763 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1040 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 61 1
Украина 4697 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 712 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 246 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1076 1
Бельгия - Королевство 565 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 448 1
США - Нью-Йорк 1652 1
Австралия - Австралийский Союз 1610 1
Европа Восточная 2372 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10070 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1168 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22968 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1141 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1832 1
Черкизон - Черкизовский рынок 69 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 493 1
Цензура - Свобода слово 2 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 2
Прайм - Агентство экономической информации 635 1
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 358 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977502, в очереди разбора - 880227.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021