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ВБД Вимм-Билль-Данн
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.06.2011
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Softline модернизировала почтовую систему для «Вимм-Билль-Данн»
Компания Softline завершила проект по модернизации почтовой системы для компании «Вимм-Билль-Данн – Продукты питания». В ходе работ специалисты Softline провели аудит имеющейс
|18.12.2009
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Softline внедрила систему аудио- и видеоконференцсвязи для «Вимм-Билль-Данн»
онференцсвязи на базе Microsoft Office Communications Server 2007 R2 (MS OCS 2007 R2) для компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». В ходе проекта была развернута система объединенных коммун
|09.12.2009
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«Вимм-Биль-Данн» контролирует потоки электронной почты с помощью IronPort
Компания Softline объявила о поставке решения IronPort для компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ВБД), крупного производителя молочных продуктов, безалкого
|19.06.2008
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«Солво» модернизировала складскую систему «Вимм-Билль-Данн Напитки»
«Солво» завершила работы по модернизации системы управления складским комплексом Solvo.WMS для ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки». Склад ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки» расположен в городе Раме
|14.03.2008
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Softline организовала почтовый мобильный доступ для «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»
й интегратор Softline Consulting Services организовал систему почтового мобильного доступа для ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». Система была реализована с помощью специальной услуги для
|13.02.2008
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«Вимм-Билль-Данн» построит ERP-систему на базе Oracle
Производитель продуктов питания «Вимм-Билль-Данн» объявил о старте масштабного проекта по внедрению новой ERP-системы. Поставщ
|21.12.2007
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«Галактика ERP» объединит пять филиалов «Вимм-Билль-Данн Украина»
Центральный офис корпорации «Галактика» в Украине расширяет использование интегрированной системы управления предприятием в ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина» на три открываемых торговых филиала (Львовский Торговый Дом, Одесский ТД, Днепропетровский ТД), а также на ОАО «Бурынский завод сухого молока» (г. Бурынь, Сумская обл.)
|18.10.2007
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«Вимм-Билль-Данн Украина» управляет бизнесом с «Галактикой ERP»
В «Вимм-Билль-Данн Украина» завершена автоматизация основных бизнес-процессов на основе интегрированной системы управления предприятием «Галактика ERP». Работы по вводу системы в эксплуатацию пров
|26.10.2005
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"Вимм-Билль-Данн" модернизирует ИТ-департамент
Компания "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" объявила о завершении первого этапа проекта "Становление пр
|28.09.2004
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"Вимм-Билль-Данн" модернизировал корпоративную сеть связи
Производитель продуктов питания «Вимм-Билль-Данн» реализовал проект по модернизации корпоративной телефонной сети на основе решения Avaya IP Office. Модернизирована телефонная сеть региональных отделений и центрального офиса к
ВБД и организации, системы, технологии, персоны:
|Якобашвили Давид 19 12
|Дуров Павел 329 9
|Солонин Сергей 110 8
|Абрамович Роман 47 8
|Абызов Михаил 69 6
|Дуров Николай 23 4
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 4
|Чирахов Владимир 9 3
|Киреев Александр 38 3
|Белова Анна 7 3
|Карчев Олег 37 3
|Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 3
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 3
|Пекарев Алексей 3 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Пегасов Сергей 55 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Евтушенков Владимир 217 3
|Шамолин Михаил 124 3
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Кочарян Роберт 12 2
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 3 2
|Симоненко Вячеслав 44 2
|Архипова Мария 21 2
|Мушаков Игорь 36 2
|Кирюхина Кира 8 2
|Таранов Иван 8 2
|Юсупов Рустам 5 2
|Панасевич Екатерина 2 2
|Ноев Дмитрий 4 2
|Butler Steve - Батлер Стив 5 2
|Krishnan Rajan - Кришнан Раджан 2 2
|Орловский Виктор 408 2
|Кулик Вадим 206 2
|Шохин Александр 36 2
|Гимранов Ринат 126 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Евтушенков Феликс 30 2
|Николаев Вячеслав 104 2
|Кузьминов Ярослав 22 2
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