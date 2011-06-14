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ВБД Вимм-Билль-Данн

ВБД - Вимм-Билль-Данн

СОБЫТИЯ

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14.06.2011 Softline модернизировала почтовую систему для «Вимм-Билль-Данн»

Компания Softline завершила проект по модернизации почтовой системы для компании «Вимм-Билль-Данн – Продукты питания». В ходе работ специалисты Softline провели аудит имеющейс
18.12.2009 Softline внедрила систему аудио- и видеоконференцсвязи для «Вимм-Билль-Данн»

онференцсвязи на базе Microsoft Office Communications Server 2007 R2 (MS OCS 2007 R2) для компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». В ходе проекта была развернута система объединенных коммун
09.12.2009 «Вимм-Биль-Данн» контролирует потоки электронной почты с помощью IronPort

Компания Softline объявила о поставке решения IronPort для компании «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (ВБД), крупного производителя молочных продуктов, безалкого
19.06.2008 «Солво» модернизировала складскую систему «Вимм-Билль-Данн Напитки»

«Солво» завершила работы по модернизации системы управления складским комплексом Solvo.WMS для ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки». Склад ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки» расположен в городе Раме
14.03.2008 Softline организовала почтовый мобильный доступ для «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»

й интегратор Softline Consulting Services организовал систему почтового мобильного доступа для ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». Система была реализована с помощью специальной услуги для

13.02.2008 «Вимм-Билль-Данн» построит ERP-систему на базе Oracle

Производитель продуктов питания «Вимм-Билль-Данн» объявил о старте масштабного проекта по внедрению новой ERP-системы. Поставщ
21.12.2007 «Галактика ERP» объединит пять филиалов «Вимм-Билль-Данн Украина»

Центральный офис корпорации «Галактика» в Украине расширяет использование интегрированной системы управления предприятием в ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина» на три открываемых торговых филиала (Львовский Торговый Дом, Одесский ТД, Днепропетровский ТД), а также на ОАО «Бурынский завод сухого молока» (г. Бурынь, Сумская обл.)
18.10.2007 «Вимм-Билль-Данн Украина» управляет бизнесом с «Галактикой ERP»

В «Вимм-Билль-Данн Украина» завершена автоматизация основных бизнес-процессов на основе интегрированной системы управления предприятием «Галактика ERP». Работы по вводу системы в эксплуатацию пров
26.10.2005 "Вимм-Билль-Данн" модернизирует ИТ-департамент

Компания "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" объявила о завершении первого этапа проекта "Становление пр
28.09.2004 "Вимм-Билль-Данн" модернизировал корпоративную сеть связи

Производитель продуктов питания «Вимм-Билль-Данн» реализовал проект по модернизации корпоративной телефонной сети на основе решения Avaya IP Office. Модернизирована телефонная сеть региональных отделений и центрального офиса к

Публикаций - 71, упоминаний - 96

ВБД и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Microsoft Corporation 25775 13
Oracle Corporation 7074 11
Telegram Group 2940 9
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 7
Ростелеком 10948 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
МегаФон 10742 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
SAP SE 5601 3
Cisco Systems 5372 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
9594 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 3
TON Foundation 11 3
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 2
Solvo - Солво 36 2
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Yandex - Яндекс 9216 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Крок - Croc 1964 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
KPMG 278 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Галактика - Корпорация 1545 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
РТИ 155 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
NanduQ - Qiwi 1013 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
ФосАгро 176 7
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Альфа-Банк 1979 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Ингосстрах СПАО 478 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
TON Issuer 5 4
Wirecard 4 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 4
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Связной ГК 1401 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Евросеть 1421 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
Главстрой 18 3
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 3
Миэль ГК 38 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Русагро Группа Компаний 379 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 3
Мосводоканал МГУП 69 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Free TON Community 6 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
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TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 9
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 3
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 3
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Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 3
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Microsoft Windows 2000 8678 2
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 2
TON Crystal - Everscale 3 2
Solvo WMS 12 2
Linux OS 11533 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 2
Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 2
TON Proxy 3 1
TON Storage 3 1
TON DNS 2 1
Garantex - криптовалютная биржа 12 1
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Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
HTC P - серия коммуникаторов 44 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
CSoft Development - CADLib 9 1
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Everstake 1 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Якобашвили Давид 19 12
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Абрамович Роман 47 8
Абызов Михаил 69 6
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Marcalek Jan - Ян Марселек 4 4
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Белова Анна 7 3
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Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 3
Summer Ron - Зоммер Рон 41 3
Пекарев Алексей 3 3
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Евтушенков Владимир 217 3
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