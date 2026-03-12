Solvo Солво

SOLVO - один из российских разработчиков программного обеспечения для автоматизации процессов на складах, контейнерных, балкерных и прочих портовых терминалах, грузовых дворах железнодорожных станциях и др.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 67 157 941 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 33, упоминаний - 53