Solvo Солво

Solvo - Солво

SOLVO - один из российских разработчиков программного обеспечения для автоматизации процессов на складах, контейнерных, балкерных и прочих портовых терминалах, грузовых дворах железнодорожных станциях и др. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 67 157 941 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 67 157 941 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 45 418 590 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 21 739 351 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

12.03.2026 На терминале ГК «ФинИнвест» в Новосибирске заработали краны на дистанционном управлении с помощью системы Solvo.TOS 2
02.12.2025 Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов 1
27.11.2025 Система управления терминалом Solvo.TOS успешно прошла испытания на совместимость с «Ред ОС 8» 2
31.10.2025 Студенты ПГУПС будут изучать систему Solvo.TOS на практических занятиях 2
27.10.2025 Действуем на опережение: «Московская Пивоваренная Компания» запустила прослеживаемость пива в «Честном знаке» в срок и без потерь с помощью Solvo.WMS 2
10.10.2025 Терминал «Петролеспорт» автоматизировал перевалку минеральных удобрений с помощью системы Solvo.TOS 2
23.09.2025 «Солво» автоматизировала склад фармдистрибьютора из Белоруссии «Комфарм» 2
15.07.2025 «Солво» и «АйВойс» автоматизировали склады Novabev Group: результат – рост производительности на 34% 2
27.05.2025 «Солво» внедрила поэкземплярный учет бутилированной воды на складах PepsiCo на базе решения Solvo.WMS 2
07.04.2025 Компания «Солво» сообщила о совместимости Solvo.TOS и «Ред ОС» 7.3 2
26.11.2024 «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар» 1
21.12.2022 Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций? 1
10.11.2022 SOFROS внедрил в «Московской пивоваренной компании» единую систему управления НСИ 1
07.08.2020 Как цифровизуются лидеры российской фармацевтики 1
16.12.2016 «Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет 1
30.07.2014 «Солво» автоматизировала склад «Московской Пивоваренной Компании» 2
14.02.2014 Российские ИТ-компании представили «Почте России» свои разработки 1
13.07.2011 Digital Design разработал концепцию развития системы мониторинга серверов производственных филиалов «Балтики» 1
04.03.2010 Лидер российского ИТ-рынка недосчитался 1,7 млрд рублей 1
07.12.2009 Volvo забирает бренд у российского разработчика ПО 2
17.04.2009 Склад завода «Лебедянский» начал работу под управлением Solvo.WMS 2
07.11.2008 Solvo.WMS управляет работой склада пивоваренной компании «Балтика-Новосибирск» 2
22.07.2008 На складе пивоваренной компании «Балтика-Самара» внедрена Solvo.WMS 3
19.06.2008 «Солво» модернизировала складскую систему «Вимм-Билль-Данн Напитки» 2
18.04.2008 «Солво» автоматизирует «Микоян» 2
14.01.2008 Московские интеграторы атакуют Питер 1
28.12.2007 «Никита Мобайл» погрязла в долгах 1
25.12.2006 "Солво" подводит итоги 2006 года 2
17.11.2006 Рынок мобильного контента на Украине вырос на 30% 1
16.08.2006 Корейцы создали плеер с GPS и DMB 1
30.08.2005 "Горизонт" внедрил систему управления складом Solvo.WMS 2
28.09.2004 В мобильниках появился КВН 1
02.02.2004 Конкурс «Лучшее информационное решение в сфере логистики-2003» 2

