Получите все материалы CNews по ключевому слову
Solvo Солво
SOLVO - один из российских разработчиков программного обеспечения для автоматизации процессов на складах, контейнерных, балкерных и прочих портовых терминалах, грузовых дворах железнодорожных станциях и др.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 67 157 941 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Solvo и организации, системы, технологии, персоны:
|IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
|Гребенщикова Елена 2 2
|Левченко Александр 15 1
|Белашева Марина 37 1
|Клягин Максим 29 1
|Вронская Светлана 21 1
|Рябов Сергей 13 1
|Чикин Константин 9 1
|Орешин Михаил 7 1
|Шканакина Светлана 6 1
|Маслова Виктория 6 1
|Шрайбман Игорь 5 1
|Карелина Ирина 2 1
|Весельский Виталий 1 1
|Крупин Андрей 2 1
|Сыпченко Сергей 4 1
|Кожин Сергей 2 1
|Генералов Сергей 3 1
|Степанов Юрий 5 1
|Калиненко Владимир 4 1
|Каменецкий Владимир 3 1
|Сидоренко Игорь 4 1
|Арутюнян Мартин 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Абдилладжанов Михаил 1 1
|Грицай Александр 1 1
|Баранчиков Вадим 1 1
|Шахвердов Арон 1 1
|Hill John - Хилл Джон 6 1
|Рубинчик Илья 2 1
|Григораш Павел 1 1
|Дебердеев Максим 1 1
|Коровяковский Евгений 1 1
|Давыдова Екатерина 2 1
|Лосяков Сергей 1 1
|Иншаков Руслан 1 1
|Путин Владимир 3400 1
|Никифоров Николай 1137 1
|Смирнов Алексей 257 1
|Рыбаков Александр 35 1
|Калинин Александр 181 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424579, в очереди разбора - 726936.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.