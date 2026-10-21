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КСЛ Координационный совет по логистике

КСЛ - Координационный совет по логистике

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


21.10.2026 «Корус Консалтинг»: 41% компаний все еще управляют двором вручную 1
06.05.2025 Среди бизнеса растет спрос на роботизацию: компании ищут ответ на кадровый дефицит и рост операционных затрат 1
25.10.2024 Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее 1
24.04.2013 LogistiX создала WMS-инфраструктуру для «Центра инновационных технологий в логистике» 1
25.03.2013 Логистический центр «Эй-Пи Трейд» автоматизирован при помощи LEAD WMS 4 1
31.01.2006 15 февраля подведут итоги конкурса "Лучшее ИТ-решение в сфере логистики" 2
11.02.2005 10 февраля наградили победителей программы ММЛФ-2005 1
26.01.2005 10 февраля пройдет награждение лидеров в области логистики 1
24.08.2004 В Москве обсудили состояние и перспективы развития логистических центров 2
02.02.2004 Конкурс «Лучшее информационное решение в сфере логистики-2003» 2

Публикаций - 10, упоминаний - 13

КСЛ и организации, системы, технологии, персоны:

LogistiX - Логистикс-Тех 82 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
9742 1
McKinsey & Company Int 299 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
Solvo - Солво 38 1
Датапорт Системс 12 1
Элфор Софт - Elfor Soft 5 1
Логопром 3 1
Pooling - Пулинг-Ми 5 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Starbucks 91 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 22 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк - Юнимилк Лоджистик 174 1
РосЕвроГрупп - Национальная Логистическая Компания - НЛК 7 1
Русская логистическая служба - РЛС 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1853 1
Get experts - Гет Экспертс 28 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Bundesvereinigung Logistik - BVL 1 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
ПЛА - Поволжская логистическая ассоциация 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36933 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2998 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1504 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1748 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55065 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12520 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26539 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 448 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24179 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2382 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10430 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4947 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7638 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18444 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27109 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1208 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5153 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 76 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8432 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24871 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4502 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3606 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13053 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7802 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7901 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 725 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1234 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4948 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 98 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 179 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1720 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2125 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1355 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 107 1
LogistiX LEAD WMS 58 2
Microsoft Azure 1534 1
ФТС РФ - Авто-Транспорт АС 8 1
Демин Василий 13 3
Блинов Дмитрий 50 1
Самохин Тимур 1 1
Терехов Игорь 1 1
Бухтуева Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169022 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48210 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 2
Европа 25040 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19828 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 1
Кипр - Республика 639 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9290 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22119 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12465 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27753 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5565 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34418 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8595 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5861 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5693 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 503 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3228 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58651 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54264 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9011 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18467 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8931 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2376 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 781 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 81 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 78 1
Логистический Форум 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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