Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ESG
Enterprise Strategy Group
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Публикаций - 95, упоминаний - 127
ESG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762261, в очереди разбора - 665951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762261, в очереди разбора - 665951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru