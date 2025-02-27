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ESG Enterprise Strategy Group
СОБЫТИЯ
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|27.02.2025
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Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47%
В 2024 г. число ИT-тендеров, в которых применяются ESG-критерии оценки, увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ требований тендеров с ESG-повесткой вошли соблюдение трудового законодательства (100% тендеров),
|25.10.2024
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Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее
ным экспертом по применению искусственного интеллекта в бизнесе, победителем премии 2023 года «топ-40 диджитал экспертов страны», в сентябре выпустил книгу «Применение ИИ для улучшения устойчивости и ESG-метрик цепочек поставок». Это уникальное практическое руководство по использованию ИИ для решения проблем бизнеса: как снижения уязвимости, так и обеспечения устойчивого развития. © AntonMa
|21.05.2024
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«Авито Работа»: в российских компаниях спрос на специалистов по устойчивому развитию вырос на 40% за год
В России растет спрос на ESG-специалистов, которые разрабатывают и внедряют бизнес-стратегии, захватывающие три ключевых направления: экологическая и социальная политика, а также корпоративное управление. Эксперты Авит
|17.05.2024
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«СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе
«СберСтрахование» запустила новый продукт Cyber ESG, который объединяет в себе актуальные виды защиты — киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Продукт соответствует прин
|25.01.2024
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Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG
26 января) Московский банк Сбербанка и АО «Корпорация Экополис» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно поможет комплексу заводов по переработке электронных и электрических отходов стать еще более ESG-ориентированной компанией. Об этом CNews сообщили представители Московского банка Сбербанка. Сбербанк окажет компании методическую, технологическую и экспертную поддержку в интеграции принц
|29.12.2023
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Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком
Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
|22.11.2023
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«Сбер» открыл доступ к модели искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков
Специалисты лаборатории искусственного интеллекта и дирекции по ESG Сбербанка разработали инструмент для оценки ESG‑рисков компаний ― открытую NLP-модель ESGify. Модель на основе технологии NLP (Natural Language Processing) позволяет обрабатывать и с
|19.10.2023
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В Удмуртии улучшат экологию и внедрят «цифру» в экономике и социальной сфере
«Сбер» и правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С
|15.06.2023
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«Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона
аботе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и глава Тамбовской области Максим Егоров. Стороны планируют взаимодействовать в целях развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. «Сбер» предложит региону высокотехнологичные сервисы, которые могут быть использованы для перехода к мод
|02.03.2023
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«Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG)
«Лаборатория Касперского» представила свой первый ESG-отчет, в котором поделилась результатами деятельности в рамках стратегии устойчивого развития компании за период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2022 г. Документ соответствует международным с
|27.12.2022
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«Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg
Как отмечают в пресс-службе компании, присвоение ESG-рейтинга «Вымпелкому» на уровне АА.esg обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технол
|22.12.2022
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EKF вступила в ESG-консорциум НИУ «МЭИ»
а стратегического развития Дмитрий Кучеров, со стороны НИУ «МЭИ» – первый проректор Владимир Николаевич Замолодчиков. Об этом CNews сообщили представители EKF. Стороны договорились о вступлении EKF в ESG-консорциум НИУ «МЭИ» с целью реализации проекта «Климатическая трансформация энергетической отрасли» Программы развития до 2030 г. НИУ «МЭИ». Проект будет реализован посредством выполнения
|18.07.2022
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«билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год
«ВымпелКом» (бренд «билайн») представляет ESG-отчет (отчет по устойчивому развитию) за 2021 г. В отчете представлены основные подходы «билайна» к экологическому, социальному и корпоративному управлению и ключевые результаты деятельност
|28.06.2022
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Цифровые инструменты поддержки устойчивого развития 2022
Тема устойчивого развития набирает популярность и обсуждается на крупнейших мировых дискуссионных площадках. Идея ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) — состоит в следовании принципам ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпо
|15.06.2022
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«Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта
«Сбер» объявил о запуске бесплатного сервиса ESG-самодиагностики для среднего и крупного бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта. Новый ESG-сервис позволяет компаниям оценить состояние своих дел в области защиты окру
|17.03.2022
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В МТС назначен руководитель ESG-центра
МТС объявила о создании центра ESG, руководителем которого назначен Юрий Савельев. Основными задачами центра ESG станет реализация ESG-стратегии группы МТС, тиражирование лучших ESG-практик в различных б
|13.12.2021
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В IBS назначен управляющий партнер направления ESG
Российская группа компаний IBS сообщила о назначении Натальи Починок на должность управляющего партнера направления Digital ESG. Этот вектор назван одним из ключевых в бизнес-стратегии компании. Наталья Починок будет отвечать за разработку и реализацию продуктов и технологий цифровой трансформации процессов, обеспеч
|08.12.2021
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Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных
бъектов и получать данные в динамике, что немаловажно, к примеру, для контроля за вырубкой лесов и землепользования с точки зрения севооборота и прогнозирования урожайности. «Сегодня вопрос получения ESG-данных всё чаще становится предметом обсуждения, и решение многих задач упирается именно в данные. Современная частная космонавтика является их источником. При этом большое количество спутн
|24.11.2021
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Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления
Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций». Он оценивает способность мегаполисов создавать и продвигать технологичные решения в области экологии, управления и соц
|18.11.2021
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Компания Profindustry получила премию CNews AWARDS
9 ноября 2021 года компания Profindustry стала лауреатом ежегодной премии CNews AWARDS в номинации «Технологическое решение года в области ESG». На протяжении одиннадцати лет премия вручается компаниям, реализовавшим прорывные технологические проекты и внесшим наибольший вклад в отраслевое развитие. Profindustry стала лауреатом еж
|23.01.2018
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Половина компаний мира жалуется на дефицит навыков кибербезопасности
ит навыков обеспечения кибербезопасности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Enterprise Strategy Group (ESG), в котором приняли участие более 600 ИТ-специалистов из указа
|21.04.2017
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Dell EMC представила результаты исследования эффективности ИТ-трансформации компаний
нового исследования ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, проведенного аналитической компанией Enterprise Strategy Group (ESG). В ходе опроса ИТ-директоров и руководителей крупных компаний
ESG и организации, системы, технологии, персоны:
|Bowker Mark - Баукер Марк 6 6
|Whitehouse Lauren - Уайтхаус Лорен 6 6
|Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 6
|Чистова Евгения 22 5
|Duplessie Steve - Дюплесси Стив 6 5
|Барсуков Сергей 32 4
|Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 4
|Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 4
|Ромашкин Алексей 16 4
|Савельев Юрий 10 4
|Buffington Jason - Баффингтон Джейсон 6 4
|Лексин Василий 6 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Бадалов Андрей 66 4
|Ушаков Анатолий 47 3
|Шпак Василий 279 3
|Агапкин Алексей 39 3
|Козак Николай 209 3
|Мацыгин Юрий 50 3
|Соловьев Сергей 76 3
|Костин Сергей 37 3
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 3
|Казарин Станислав 175 3
|Смирнова Татьяна 35 3
|Носенко Артем 30 3
|Урусов Виктор 157 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Тутаев Михаил 57 3
|Касаев Сергей 28 3
|Романов Кирилл 32 3
|Лазарев Илья 27 3
|Матвиенко Нина 29 3
|Барилкин Виктор 29 3
|Гваришвили Владимир 29 3
|Виноградов Артём 29 3
|Зезюлинский Николай 23 3
|Синельников Александр 27 3
|Мингова Валерия 27 3
|Тавадзе Марина 28 3
|Данилов Михаил 34 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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