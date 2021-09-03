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ESG
Enterprise Strategy Group


03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 1
13.07.2021 Commvault и Softwareone запустили совместное SaaS-решение для защиты данных 1
06.07.2021 Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок 1
25.06.2021 «Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год 1
17.06.2021 Оператор дата-центров DEAC начал внедрять концепцию «зеленого бизнеса» 1
16.06.2021 Infinidat выпустила СХД Infinibox SSA 1
26.05.2021 Accenture: энергетика стала особенно привлекательной отраслью для технологических стартапов 1
21.05.2021 МТС назначила заместителя председателя совета директоров 2
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
20.05.2021 Как оптимизировать системы для хранения данных: практическое решение от Western Digital 1
20.05.2021 Участники первого всемирного хакатона SAS показали, как аналитика помогает преодолевать сложнейшие проблемы современности 1
17.05.2021 Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup 1
11.05.2021 Hewlett Packard Enterprise выпустила новую облачную платформу для хранения и управления данными HPE Alletra 1
23.04.2021 Lenovo отчиталась о результатах десятилетних эко-инициатив 1
15.04.2021 Сбербанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт 1
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1
01.04.2021 Accenture: финансовые директора станут катализаторами цифровых преобразований 1
30.03.2021 В чем выгода внедрения VDI: опыт финансового сектора 1
04.03.2021 В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций 2
02.03.2021 Citrix завершила сделку по приобретению Wrike 1
01.03.2021 «Сбер» утвердил принципы этики искусственного интеллекта 1
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 1
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
18.12.2020 VMware представила план устойчивого развития до 2030 года 1
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust 1
10.09.2020 Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными 1
09.07.2020 Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка 1
26.06.2020 В России появилась демо-площадка для тестирования решений Cisco 1
23.06.2020 Positive Technologies назвала главные технологические тренды развития SIEM-систем в ближайшие три года 1
22.06.2020 «Темная сторона» виртуальных рабочих мест 7
19.06.2020 Бизнес повышает прибыли на 80% быстрее благодаря перспективным технологиям 3
10.06.2020 Исследование Oracle: ИИ помогает компаниям повышать прибыль на 80% быстрее 3
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных 2
12.05.2020 Citrix расширила предложения технологии Remote PC Access 1
28.04.2020 Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure 1
12.02.2020 Citrix выпустила сервис для анализа производительности приложений и ПК 1
03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках 2
05.11.2019 Fortinet покупает разработчика системы безопасности для конечных точек enSilo 3
26.09.2019 Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud 1

Публикаций - 95, упоминаний - 127

ESG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 8
Dell Technologies 133 6
Dell EMC 2405 6
VMware 1829 5
Крок 1220 4
SAP SE 3215 4
Citrix Systems 571 3
Accenture - Аксенчер 532 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Oracle Corporation 3350 3
IBM 3544 3
Intel Corporation 4180 3
Lenovo Group 1637 3
Huawei 2730 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Fortinet 286 2
Cisco Systems 2040 2
Commvault 148 2
Riverbed Technology 103 1
OVH 11 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Google LLC 7154 1
Nvidia Corp 2024 1
RRC 67 1
Huawei IT Product Line 1 1
Huawei Storage 1 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ 1 1
Versity 1 1
TACC - Texas Advanced Computing Center 3 1
Rackspace Technology 67 1
Spiceworks Community 10 1
Ростех Росэлектроника завод Метеор 9 1
Tech Data 6 1
Microsoft Media and Edge 3 1
enSilo 6 1
Teradata Think Big Analytics 3 1
Kismet Acquisition One 9 1
Nexters 9 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Tesla Motors 241 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
RP SPAC Opportunities Master Fund 1 1
RP Select Opportunities Master 1 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
Kubernetes 307 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 138 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Rack-Scale Architecture 6 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
DESS - Dedicated Enterprise Storage Service - Специализированный сервис корпоративного хранения 1 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 13 1
Microsoft Azure 1171 11
Google Cloud Platform - GCP 194 6
AWS - Amazon Web Services 568 5
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 37 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Microsoft Exchange 682 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 3
SQL - Язык программирования 434 3
Microsoft SQL Server 795 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Linux OS 4260 3
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 2
Commvault Complete Backup&Recovery 15 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
VMware Cloud on AWS 20 2
Dell EMC PowerMax 2 2
Microsoft Windows 853 2
Dell Technologies Cloud 5 2
Riverbed SteelCentral 25 2
Apple macOS 926 2
Dell Technologies Cloud Validated Designs 2 2
VMware Cloud on Dell EMC 3 2
Intel Optane Memory 81 2
Dell Technologies Cloud OneFS 8 2
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 2
Dell EMC VxRail 9 2
WD HGST Active Archive System 4 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
Riverbed SteelFusion 8 2
Red Hat Ansible 57 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Apache Hadoop 339 1
Fortinet FortiNAC 8 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 3
Bowker Mark - Баукер Марк 6 2
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 2
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Мякишева Марина 84 1
Бахур Владимир 11 1
Serna Fermin - Серна Фермин 2 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
Gruber Dave - Грубер Дэйв 1 1
Alexander Peter - Александер Питер 1 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 10 1
Leone Mike - Леоне Майк 1 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Carley Paul - Карли Пол 1 1
Brockway Tad - Броквей Тед 6 1
Андреев Алексей 15 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 11 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Гордеев Вячеслав 10 1
Яхина Ирина 40 1
Таврин Иван 83 1
Дворкович Аркадий 169 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Европа 3759 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Северная Америка 1413 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Европа Западная 614 2
Индия - Республика 2173 2
США - Остин 57 1
Великобритания - Ливерпуль 12 1
Украина 3372 1
Восточная Европа 1679 1
Япония 2788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
Казахстан - Республика 2632 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
США - Сан-Франциско 694 1
США - Калифорния 974 1
Великобритания - Лондон 820 1
Ближний Восток 1473 1
Канада 1304 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Исландия 84 1
Ирландия - Республика 363 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
IDC - International Data Corporation 2720 1
Gartner 2192 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
Markets&Markets Research 78 1
Research and Markets 17 1
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
451 Research Group 44 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
Veeam Cloud Data Management Report 3 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762261, в очереди разбора - 665951.
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