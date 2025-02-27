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ESG Enterprise Strategy Group

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27.02.2025 Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47%

В 2024 г. число ИT-тендеров, в которых применяются ESG-критерии оценки, увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ требований тендеров с ESG-повесткой вошли соблюдение трудового законодательства (100% тендеров),
25.10.2024 Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее

ным экспертом по применению искусственного интеллекта в бизнесе, победителем премии 2023 года «топ-40 диджитал экспертов страны», в сентябре выпустил книгу «Применение ИИ для улучшения устойчивости и ESG-метрик цепочек поставок». Это уникальное практическое руководство по использованию ИИ для решения проблем бизнеса: как снижения уязвимости, так и обеспечения устойчивого развития. © AntonMa
21.05.2024 «Авито Работа»: в российских компаниях спрос на специалистов по устойчивому развитию вырос на 40% за год

В России растет спрос на ESG-специалистов, которые разрабатывают и внедряют бизнес-стратегии, захватывающие три ключевых направления: экологическая и социальная политика, а также корпоративное управление. Эксперты Авит
17.05.2024 «СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе

«СберСтрахование» запустила новый продукт Cyber ESG, который объединяет в себе актуальные виды защиты — киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Продукт соответствует прин
25.01.2024 Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG

26 января) Московский банк Сбербанка и АО «Корпорация Экополис» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно поможет комплексу заводов по переработке электронных и электрических отходов стать еще более ESG-ориентированной компанией. Об этом CNews сообщили представители Московского банка Сбербанка. Сбербанк окажет компании методическую, технологическую и экспертную поддержку в интеграции принц
29.12.2023 Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком

Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
22.11.2023 «Сбер» открыл доступ к модели искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков

Специалисты лаборатории искусственного интеллекта и дирекции по ESG Сбербанка разработали инструмент для оценки ESG‑рисков компаний ― открытую NLP-модель ESGify. Модель на основе технологии NLP (Natural Language Processing) позволяет обрабатывать и с
19.10.2023 В Удмуртии улучшат экологию и внедрят «цифру» в экономике и социальной сфере

«Сбер» и правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С
15.06.2023 «Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона

аботе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и глава Тамбовской области Максим Егоров. Стороны планируют взаимодействовать в целях развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. «Сбер» предложит региону высокотехнологичные сервисы, которые могут быть использованы для перехода к мод
02.03.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG)

«Лаборатория Касперского» представила свой первый ESG-отчет, в котором поделилась результатами деятельности в рамках стратегии устойчивого развития компании за период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2022 г. Документ соответствует международным с
27.12.2022 «Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg

Как отмечают в пресс-службе компании, присвоение ESG-рейтинга «Вымпелкому» на уровне АА.esg обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технол
22.12.2022 EKF вступила в ESG-консорциум НИУ «МЭИ»

а стратегического развития Дмитрий Кучеров, со стороны НИУ «МЭИ» – первый проректор Владимир Николаевич Замолодчиков. Об этом CNews сообщили представители EKF. Стороны договорились о вступлении EKF в ESG-консорциум НИУ «МЭИ» с целью реализации проекта «Климатическая трансформация энергетической отрасли» Программы развития до 2030 г. НИУ «МЭИ». Проект будет реализован посредством выполнения

18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год

«ВымпелКом» (бренд «билайн») представляет ESG-отчет (отчет по устойчивому развитию) за 2021 г. В отчете представлены основные подходы «билайна» к экологическому, социальному и корпоративному управлению и ключевые результаты деятельност
28.06.2022 Цифровые инструменты поддержки устойчивого развития 2022

Тема устойчивого развития набирает популярность и обсуждается на крупнейших мировых дискуссионных площадках. Идея ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) — состоит в следовании принципам ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпо
15.06.2022 «Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта

«Сбер» объявил о запуске бесплатного сервиса ESG-самодиагностики для среднего и крупного бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта. Новый ESG-сервис позволяет компаниям оценить состояние своих дел в области защиты окру
17.03.2022 В МТС назначен руководитель ESG-центра

МТС объявила о создании центра ESG, руководителем которого назначен Юрий Савельев. Основными задачами центра ESG станет реализация ESG-стратегии группы МТС, тиражирование лучших ESG-практик в различных б
13.12.2021 В IBS назначен управляющий партнер направления ESG

Российская группа компаний IBS сообщила о назначении Натальи Починок на должность управляющего партнера направления Digital ESG. Этот вектор назван одним из ключевых в бизнес-стратегии компании. Наталья Починок будет отвечать за разработку и реализацию продуктов и технологий цифровой трансформации процессов, обеспеч
08.12.2021 Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных

бъектов и получать данные в динамике, что немаловажно, к примеру, для контроля за вырубкой лесов и землепользования с точки зрения севооборота и прогнозирования урожайности. «Сегодня вопрос получения ESG-данных всё чаще становится предметом обсуждения, и решение многих задач упирается именно в данные. Современная частная космонавтика является их источником. При этом большое количество спутн
24.11.2021 Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления

Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций». Он оценивает способность мегаполисов создавать и продвигать технологичные решения в области экологии, управления и соц
18.11.2021 Компания Profindustry получила премию CNews AWARDS

9 ноября 2021 года компания Profindustry стала лауреатом ежегодной премии CNews AWARDS в номинации «Технологическое решение года в области ESG». На протяжении одиннадцати лет премия вручается компаниям, реализовавшим прорывные технологические проекты и внесшим наибольший вклад в отраслевое развитие. Profindustry стала лауреатом еж
23.01.2018 Половина компаний мира жалуется на дефицит навыков кибербезопасности

ит навыков обеспечения кибербезопасности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Enterprise Strategy Group (ESG), в котором приняли участие более 600 ИТ-специалистов из указа
21.04.2017 Dell EMC представила результаты исследования эффективности ИТ-трансформации компаний

нового исследования ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve, проведенного аналитической компанией Enterprise Strategy Group (ESG). В ходе опроса ИТ-директоров и руководителей крупных компаний

Публикаций - 264, упоминаний - 277

ESG и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Microsoft Corporation 25775 19
Broadcom - VMware 2610 18
Dell EMC 5180 18
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 14
Intel Corporation 12811 14
Oracle Corporation 7074 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
HP Inc. 5883 11
Hitachi - Хитачи 1501 11
МегаФон 10742 10
SAP SE 5601 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Commvault 187 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 8
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Cisco Systems 5372 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Citrix Systems 868 7
Крок - Croc 1964 7
Google LLC 12688 6
Ростелеком 10948 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
Huawei 4676 5
Accenture plc 719 5
9594 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 4
Riverbed Technology 115 4
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 4
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 4
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 6
Everland - социальный бизнес-проект 19 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Альфа-Банк 1979 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Транснефть 335 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 2
Кредит Европа банк 67 2
Авиапарк ТРЦ 52 2
Гознак ППФ - Пермская печатная фабрика 21 2
БалтБет БК - букмекерская контора 8 2
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп - Binnopharm Group 14 2
РЭО - Российский экологический оператор 16 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Почта России ПАО 2370 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Tesla Motors 461 2
Ингосстрах СПАО 478 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ISSA - Information Systems Security Association - Ассоциация безопасности информационных систем 2 1
Лига зеленых брендов 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 91
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 72
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 56
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 53
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 32
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 29
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 29
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 16
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 15
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 15
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 14
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 14
Microsoft Windows 16882 14
Microsoft Azure 1526 13
Linux OS 11533 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
Google Android 15243 8
Broadcom - VMware vSphere 614 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Google Cloud Platform - GCP 383 6
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 5
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 5
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 5
Apple iOS 8583 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Apple iPhone 6 4861 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 4
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 4
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 4
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 4
Red Hat Ansible 143 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Apache Hadoop 470 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 4
НКТ - Р7-Офис 543 4
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 4
VK - Яндекс.Дзен 258 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Intel Itanium 649 3
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 3
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 3
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 36 3
Bowker Mark - Баукер Марк 6 6
Whitehouse Lauren - Уайтхаус Лорен 6 6
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 6
Чистова Евгения 22 5
Duplessie Steve - Дюплесси Стив 6 5
Барсуков Сергей 32 4
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 4
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 4
Ромашкин Алексей 16 4
Савельев Юрий 10 4
Buffington Jason - Баффингтон Джейсон 6 4
Лексин Василий 6 4
Шадаев Максут 1210 4
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Ушаков Анатолий 47 3
Шпак Василий 279 3
Агапкин Алексей 39 3
Козак Николай 209 3
Мацыгин Юрий 50 3
Соловьев Сергей 76 3
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Farish Robert - Фариш Роберт 44 3
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Тутаев Михаил 57 3
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Романов Кирилл 32 3
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Барилкин Виктор 29 3
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Зезюлинский Николай 23 3
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Мингова Валерия 27 3
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Данилов Михаил 34 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 132
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Европа 24964 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Индия - Bharat 5869 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Казахстан - Республика 6048 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Ближний Восток 3154 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Сингапур - Республика 1953 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 5
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
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Европа Западная 1496 4
Япония 13807 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 22
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 16
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 10
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 9
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 7
Ведомости 1466 2
Комсомольская правда ИД 83 1
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
CNews TV 747 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Intelligent Enterprise 27 1
IEEE Access 20 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
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Forbes - Форбс 1002 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
NYT - The New York Times 1100 1
BleepingComputer - Издание 458 1
The Washington Post 350 1
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Fortune Global 500 295 3
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BCG - Boston Consulting Group 117 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Level One - образовательный проект 12 1
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Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
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ВымпелКом - Билайн Университет - корпоративный образовательный центр 10 1
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Государственный Русский музей 52 1
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NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 1
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AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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