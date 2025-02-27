Количество ИT-тендеров с ESG-критериями выросло на 47% В 2024 г. число ИT-тендеров, в которых применяются ESG-критерии оценки, увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В топ требований тендеров с ESG-повесткой вошли соблюдение трудового законодательства (100% тендеров),

Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее ным экспертом по применению искусственного интеллекта в бизнесе, победителем премии 2023 года «топ-40 диджитал экспертов страны», в сентябре выпустил книгу «Применение ИИ для улучшения устойчивости и ESG-метрик цепочек поставок». Это уникальное практическое руководство по использованию ИИ для решения проблем бизнеса: как снижения уязвимости, так и обеспечения устойчивого развития. © AntonMa

«Авито Работа»: в российских компаниях спрос на специалистов по устойчивому развитию вырос на 40% за год В России растет спрос на ESG-специалистов, которые разрабатывают и внедряют бизнес-стратегии, захватывающие три ключевых направления: экологическая и социальная политика, а также корпоративное управление. Эксперты Авит

«СберСтрахование» объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе «СберСтрахование» запустила новый продукт Cyber ESG, который объединяет в себе актуальные виды защиты — киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Продукт соответствует прин

Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG 26 января) Московский банк Сбербанка и АО «Корпорация Экополис» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно поможет комплексу заводов по переработке электронных и электрических отходов стать еще более ESG-ориентированной компанией. Об этом CNews сообщили представители Московского банка Сбербанка. Сбербанк окажет компании методическую, технологическую и экспертную поддержку в интеграции принц

Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Сбер» открыл доступ к модели искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков Специалисты лаборатории искусственного интеллекта и дирекции по ESG Сбербанка разработали инструмент для оценки ESG‑рисков компаний ― открытую NLP-модель ESGify. Модель на основе технологии NLP (Natural Language Processing) позволяет обрабатывать и с

В Удмуртии улучшат экологию и внедрят «цифру» в экономике и социальной сфере «Сбер» и правительство Удмуртской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. С

«Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона аботе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и глава Тамбовской области Максим Егоров. Стороны планируют взаимодействовать в целях развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. «Сбер» предложит региону высокотехнологичные сервисы, которые могут быть использованы для перехода к мод

«Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG) «Лаборатория Касперского» представила свой первый ESG-отчет, в котором поделилась результатами деятельности в рамках стратегии устойчивого развития компании за период с 1 января 2021 г. по 30 июня 2022 г. Документ соответствует международным с

«Национальное рейтинговое агентство» присвоило «Вымпелкому» ESG-рейтинг АА.esg Как отмечают в пресс-службе компании, присвоение ESG-рейтинга «Вымпелкому» на уровне АА.esg обусловлено комплексным внедрением ESG-повестки в бизнес-процессы компании в рамках ESG-стратегии, разработкой специальных технол

EKF вступила в ESG-консорциум НИУ «МЭИ» а стратегического развития Дмитрий Кучеров, со стороны НИУ «МЭИ» – первый проректор Владимир Николаевич Замолодчиков. Об этом CNews сообщили представители EKF. Стороны договорились о вступлении EKF в ESG-консорциум НИУ «МЭИ» с целью реализации проекта «Климатическая трансформация энергетической отрасли» Программы развития до 2030 г. НИУ «МЭИ». Проект будет реализован посредством выполнения

«билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год «ВымпелКом» (бренд «билайн») представляет ESG-отчет (отчет по устойчивому развитию) за 2021 г. В отчете представлены основные подходы «билайна» к экологическому, социальному и корпоративному управлению и ключевые результаты деятельност

Цифровые инструменты поддержки устойчивого развития 2022 Тема устойчивого развития набирает популярность и обсуждается на крупнейших мировых дискуссионных площадках. Идея ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) — состоит в следовании принципам ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпо

«Сбер» запустил ESG-самодиагностику для компаний на основе технологий искусственного интеллекта «Сбер» объявил о запуске бесплатного сервиса ESG-самодиагностики для среднего и крупного бизнеса на основе технологий искусственного интеллекта. Новый ESG-сервис позволяет компаниям оценить состояние своих дел в области защиты окру

В МТС назначен руководитель ESG-центра МТС объявила о создании центра ESG, руководителем которого назначен Юрий Савельев. Основными задачами центра ESG станет реализация ESG-стратегии группы МТС, тиражирование лучших ESG-практик в различных б

В IBS назначен управляющий партнер направления ESG Российская группа компаний IBS сообщила о назначении Натальи Починок на должность управляющего партнера направления Digital ESG. Этот вектор назван одним из ключевых в бизнес-стратегии компании. Наталья Починок будет отвечать за разработку и реализацию продуктов и технологий цифровой трансформации процессов, обеспеч

Sitronics Group разрабатывает сервисы для сбора ESG-данных бъектов и получать данные в динамике, что немаловажно, к примеру, для контроля за вырубкой лесов и землепользования с точки зрения севооборота и прогнозирования урожайности. «Сегодня вопрос получения ESG-данных всё чаще становится предметом обсуждения, и решение многих задач упирается именно в данные. Современная частная космонавтика является их источником. При этом большое количество спутн

Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций». Он оценивает способность мегаполисов создавать и продвигать технологичные решения в области экологии, управления и соц

Компания Profindustry получила премию CNews AWARDS 9 ноября 2021 года компания Profindustry стала лауреатом ежегодной премии CNews AWARDS в номинации «Технологическое решение года в области ESG». На протяжении одиннадцати лет премия вручается компаниям, реализовавшим прорывные технологические проекты и внесшим наибольший вклад в отраслевое развитие. Profindustry стала лауреатом еж

Половина компаний мира жалуется на дефицит навыков кибербезопасности ит навыков обеспечения кибербезопасности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Enterprise Strategy Group (ESG), в котором приняли участие более 600 ИТ-специалистов из указа