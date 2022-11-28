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Правительство Москвы Мэр города Москвы

Правительство Москвы - Мэр города Москвы


28.11.2022 Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания 1
17.11.2022 Участниками образовательных и профориентационных программ «Технограда» стали 1,2 млн человек 1
14.11.2022 В Москве создана цифровая экосистема взаимодействия жителей и города 1
07.11.2022 В Москве начался новый набор участников программы «Академия инноваторов» 1
26.10.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» появится новое производство телекоммуникационного оборудования 1
20.10.2022 Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет 1
17.10.2022 Компания-резидент «Мосмедпарка» разработала перспективную VR-платформу для обучения медиков 1
26.09.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал умные остановки на солнечных батареях 1
21.09.2022 На всей центральной части ВДНХ теперь доступен городской Wi-Fi 1
16.08.2022 В Москве для предпринимателей разработали новые онлайн-сервисы 1
15.08.2022 Москва проведет акселерационную программу для перспективных стартапов со всей страны 1
10.08.2022 Участниками профориентационного проекта «Технолето» стали уже 6000 юных москвичей 1
08.08.2022 Более 10 тыс. технологических компаний получили поддержку Агентства инноваций Москвы за 10 лет 1
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия 1
05.08.2022 Московские технологические компании вновь могут компенсировать часть расходов на покупку оборудования 1
21.07.2022 Москва четвертый год подряд становится лидером российского рейтинга цифровизации городского хозяйства «IQ городов» 1
18.07.2022 Резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» шестикратно увеличили объем инвестиций в производство 1
18.07.2022 Москвичи воспользовались жилищными услугами и сервисами более 84 тыс. раз 1
18.07.2022 Спецпроект «Импортозамещение: ИТ-решения» запустили на портале мэра Москвы 1
15.07.2022 На туристическом портале Discover Moscow появился раздел с идеями для семейных путешествий по столице 1
15.07.2022 Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» превысила 6 млрд рублей 1
13.07.2022 Новый раздел «Афиша событий» появился в сервисе «Библиотеки Москвы» 1
11.07.2022 Более 250 студентов прошли стажировку в ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода 1
11.07.2022 Туристический сервис Russpass получил обновление 1
07.07.2022 Для московских предпринимателей организуют бизнес-миссии в дружественных странах 1
07.07.2022 Еще два завода электроники откроются в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
01.07.2022 Объем господдержки компаний из ОЭЗ «Технополис "Москва"» превысил 4,5 млрд рублей 1
01.07.2022 Московскому технопарку «Строгино» исполнилось 15 лет 1
29.06.2022 Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ «Технополис “Москва”» выросли вдвое 1
29.06.2022 Билетная система «Сбертройки» и цифровые сервисы «Датапакс» запущены в транспорте в Курске 1
27.06.2022 В 2021 г. резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовали 16 новых изобретений 1
24.06.2022 Москва в третий раз подряд возглавила рейтинг качества электронных госуслуг 1
20.06.2022 ИТ-компании инвестировали около миллиарда рублей в проекты технополиса «Москва» 1
17.06.2022 Правительство Москвы и VK станут партнерами в развитии цифровых сервисов 1
15.06.2022 Число участников проекта «Активный гражданин» превысило 6 миллионов 1
07.06.2022 Проект «Малый бизнес Москвы» представил новый сервис для предпринимателей 1
06.06.2022 В Москве пройдет бизнес-программа Tech Export to India 1
06.06.2022 Еще один дата-центр построят в ОЭЗ «Технополис “Москва”» 1
01.06.2022 Более 6 млн вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» 1
23.05.2022 Мобильное приложение Investmoscow скачали почти 13 тыс. раз 1

Публикаций - 98, упоминаний - 99

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
Yandex - Яндекс 5015 6
Крок - Croc 1616 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 5
Cisco Systems 4720 3
Intel Corporation 11262 3
Samsung Electronics 9333 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 170 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Nvidia Corp 3118 2
Twitter 2493 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Apple Inc 10683 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
NVision Group - Энвижн Груп 660 2
АФК Система ПАО 1638 2
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 11 1
ФОРС - Центр разработки 390 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Сидиком Навигация 24 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 1
М2М телематика 223 1
Корус Консалтинг ГК 1014 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 15 1
СевенПро - 7Pro - Регионком 40 1
Ростелеком Макомнет 29 1
Инфокомпас 14 1
ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 125 1
Docsvision - ДоксВижн 948 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Почта России ПАО 1853 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
РВК - Российская венчурная компания 530 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 2
Газпром ПАО 1008 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Наукоград - технопарк 42 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Airbus Defence and Space - EADS 150 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Мегаполис ТК 152 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Роснефть НК - нефтяная компания 434 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 102 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Мосэнерго ПАО 112 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 105 1
Альфа-Групп 613 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 1
ФосАгро 81 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 36
Правительство Москвы 1640 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 18
Президент Российской Федерации 3770 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
Администрация Президента РФ 904 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 628 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Совет при президенте Российской Федерации 55 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
МФЦ Мои документы Москвы 14 2
Мосгордума - Московская городская Дума 120 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 50 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 8
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 4
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 4
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 3
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
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Microsoft Windows 2000 2856 5
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Linux OS 7669 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 3
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Microsoft Windows 7 1780 1
Яндекс.Карты и Транспорт 354 1
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ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 51 1
VK - Яндекс.Дзен 89 1
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IBM BPM 30 1
Mandriva Linux 37 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
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Правительство Москвы - Социальная карта москвича 33 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Microsoft Skype 1940 1
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Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 13 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 100 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
Dimethyl ether - Диметиловый эфир - метиловый эфир, метоксиметан, древесный эфир 0 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 2
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 102 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
Ergonomics - Эргономика 840 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
РИА Новости 766 5
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Российская газета 228 2
Forbes - Форбс 591 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Известия ИД 307 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
MIT Technology Review 64 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 18 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 47 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
Docsvision Day 8 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Неогеография XXI - форум 52 1
ИнфоКом 59 1
Высокие технологии XXI века 76 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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