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Правительство Москвы Мэр города Москвы
СОБЫТИЯ
|04.05.2023
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Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы в интервью CNews: Наша билетная система сопоставима по объему транзакций с российским банком Топ-5
10–15 лет личные машины в большинстве своем станут электрическими. Часть рельсового транспорта — трамваи, возможно, поезда на московском центральном кольце — будут беспилотными. Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы: Мы работаем по поручению мэра над тем, чтобы к 2024–2025 году была сделана полностью российская платформа для электромобилей Скорее всего, понятие билета отойдет в прошлое. Носитель
|09.06.2016
|Мэр Москвы Сергей Собянин посетил офисный комплекс компании «Крок»
|04.02.2013
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Как мэр Москвы использует ИТ-сервисы
О том, какими ИТ-сервисами пользуется в своей повседневной работе мэр Москвы Сергей Собянин, CNews рассказал руководитель столичного департамента ИТ (ДИТ) Артем Ермолаев. «Несмотря на то, что мэр находится в возрасте, который обычно считается тяжелым к воспри
|24.01.2012
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Мэр Москвы: в 1 квартале 2012 г. все поликлиники будут обеспечены инфоматами и электронной записью
В ходе посещения поликлиники № 108 в районе Левобережный САО Москвы мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом информатизации учреждения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Мэру продемонстрировали инфомат, с помощью которого осуществляется эл
|16.01.2012
|Мэр Москвы: в ближайшие три года система видеонаблюдения столицы будет серьезно модернизирована
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Собянин Сергей 538 319
|Ликсутов Максим 245 176
|Сергунина Наталья 375 153
|Ефимов Владимир 145 134
|Овчинский Владислав 230 69
|Гарбузов Анатолий 167 66
|Фурсин Алексей 158 60
|Лужков Юрий 113 54
|Дегтев Геннадий 271 54
|Лысенко Эдуард 317 30
|Ракова Анастасия 50 28
|Пуртов Кирилл 64 28
|Багреева Мария 31 27
|Путин Владимир 3454 20
|Прохоров Александр 102 17
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Тарасов Виталий 49 15
|Ермолаев Артем 379 14
|Васильев Юрий 67 13
|Греф Герман 485 11
|Щербаков Иван 29 11
|Шадаев Максут 1210 10
|Мишустин Михаил 787 9
|Вольпе Борис 92 8
|Белоусов Андрей 149 7
|Урнышев Роман 34 7
|Мантуров Денис 126 7
|Рейман Леонид 1065 6
|Михайлов Алексей 115 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Осеевский Михаил 350 5
|Чернышенко Дмитрий 580 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Песков Дмитрий 129 5
|Силуанов Антон 84 5
|Дворкович Аркадий 216 5
|Алешин Михаил 10 5
|Гаман Максим 20 5
|Яхина Гузель 6 4
|Беседин Иван 5 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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