Правительство Москвы - Мэр города Москвы

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы в интервью CNews: Наша билетная система сопоставима по объему транзакций с российским банком Топ-5 10–15 лет личные машины в большинстве своем станут электрическими. Часть рельсового транспорта — трамваи, возможно, поезда на московском центральном кольце — будут беспилотными. Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы: Мы работаем по поручению мэра над тем, чтобы к 2024–2025 году была сделана полностью российская платформа для электромобилей Скорее всего, понятие билета отойдет в прошлое. Носитель