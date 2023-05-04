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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы Мэр города Москвы

Правительство Москвы - Мэр города Москвы

СОБЫТИЯ


04.05.2023 Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы в интервью CNews: Наша билетная система сопоставима по объему транзакций с российским банком Топ-5

10–15 лет личные машины в большинстве своем станут электрическими. Часть рельсового транспорта — трамваи, возможно, поезда на московском центральном кольце — будут беспилотными. Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы: Мы работаем по поручению мэра над тем, чтобы к 2024–2025 году была сделана полностью российская платформа для электромобилей Скорее всего, понятие билета отойдет в прошлое. Носитель
09.06.2016 Мэр Москвы Сергей Собянин посетил офисный комплекс компании «Крок»
04.02.2013 Как мэр Москвы использует ИТ-сервисы

О том, какими ИТ-сервисами пользуется в своей повседневной работе мэр Москвы Сергей Собянин, CNews рассказал руководитель столичного департамента ИТ (ДИТ) Артем Ермолаев. «Несмотря на то, что мэр находится в возрасте, который обычно считается тяжелым к воспри
24.01.2012 Мэр Москвы: в 1 квартале 2012 г. все поликлиники будут обеспечены инфоматами и электронной записью

В ходе посещения поликлиники № 108 в районе Левобережный САО Москвы мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом информатизации учреждения, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Мэру продемонстрировали инфомат, с помощью которого осуществляется эл
16.01.2012 Мэр Москвы: в ближайшие три года система видеонаблюдения столицы будет серьезно модернизирована

Публикаций - 737, упоминаний - 795

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 49
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 38
Yandex - Яндекс 9215 20
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Ростелеком 10948 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
Telegram Group 2940 10
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 9
МегаФон 10742 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 9
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 7
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Cisco Systems 5372 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 5
Крок - Croc 1964 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
Неорос - Neoros 14 4
Technored - Техноред - Технорэд 29 4
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 23 4
Samsung Electronics 11064 4
Apple Inc 13154 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Google LLC 12688 4
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 4
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 51
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 23
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 13
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 13
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Наукоград - технопарк 156 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 7
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 6
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 6
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 6
Сбер - СберТройка 17 6
Почта России ПАО 2370 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 4
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 4
Велобайк 13 4
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 4
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 4
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 3
Chirana+ - Хирана+ 7 3
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 3
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 144
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 126
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 62
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 49
МИК - Московский инновационный кластер 185 45
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 30
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
Мосгортранс ГУП 139 22
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Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 19
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 10
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 9
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 9
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 17 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Союз развития наукоградов России НП 5 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 147
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 117
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 109
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 101
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 87
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 78
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 76
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 60
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 42
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 26
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 22
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 21
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 20
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 19
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 18
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 104
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 15
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 15
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 14
Google Android 15243 14
Правительство Москвы - Наш город 110 13
Реестр добросовестных экспортеров 213 12
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 11
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Apple iOS 8583 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 9
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 9
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 8
МИК - Московский акселератор 36 8
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 6
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 6
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 25 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - МосМедИИ 12 5
Linux OS 11533 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple - App Store 3109 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 4
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 24 3
Собянин Сергей 538 319
Ликсутов Максим 245 176
Сергунина Наталья 375 153
Ефимов Владимир 145 134
Овчинский Владислав 230 69
Гарбузов Анатолий 167 66
Фурсин Алексей 158 60
Лужков Юрий 113 54
Дегтев Геннадий 271 54
Лысенко Эдуард 317 30
Ракова Анастасия 50 28
Пуртов Кирилл 64 28
Багреева Мария 31 27
Путин Владимир 3454 20
Прохоров Александр 102 17
Медведев Дмитрий 1665 16
Тарасов Виталий 49 15
Ермолаев Артем 379 14
Васильев Юрий 67 13
Греф Герман 485 11
Щербаков Иван 29 11
Шадаев Максут 1210 10
Мишустин Михаил 787 9
Вольпе Борис 92 8
Белоусов Андрей 149 7
Урнышев Роман 34 7
Мантуров Денис 126 7
Рейман Леонид 1065 6
Михайлов Алексей 115 5
Щеголев Игорь 699 5
Осеевский Михаил 350 5
Чернышенко Дмитрий 580 5
Никифоров Николай 1138 5
Песков Дмитрий 129 5
Силуанов Антон 84 5
Дворкович Аркадий 216 5
Алешин Михаил 10 5
Гаман Максим 20 5
Яхина Гузель 6 4
Беседин Иван 5 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 732
Россия - РФ - Российская федерация 166166 388
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 59
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 34
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 31
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