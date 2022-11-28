Индексная книга CNews*
Правительство Москвы Мэр города Москвы
Публикаций - 98, упоминаний - 99
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
|Собянин Сергей 222 31
|Лужков Юрий 109 17
|Мишустин Михаил 376 8
|Путин Владимир 2542 6
|Ермолаев Артем 348 6
|Чернышенко Дмитрий 320 5
|Мантуров Денис 66 4
|Акимов Максим 170 3
|Фальков Валерий 10 3
|Сергунина Наталья 223 2
|Лысенко Эдуард 238 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Агамирзян Игорь 68 2
|Шадаев Максут 460 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Дворкович Аркадий 196 2
|Хинштейн Александр 68 1
|Зубков Виктор 49 1
|Масленников Игорь 35 1
|Никонов Олег 3 1
|Немерюк Алексей 2 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Дутов Дмитрий 0 1
|Текслер Алексей 18 1
|Головин Сергей 9 1
|Патрушев Николай 21 1
|Белозеров Олег 24 1
|Чибис Андрей 23 1
|Борисов Юрий 107 1
|Добродеев Борис 92 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Ромодановский Константин 15 1
|Баринов Игорь 11 1
|Колесников Виктор 1 1
|Войтенко Виктор 1 1
|Паржецкий Дмитрий 0 1
|Коробченко Виктор 1 1
|Михайлов Евгений 17 1
|Королев Игорь 61 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209185, в очереди разбора - 898046.
Создано именных указателей - 104229.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209185, в очереди разбора - 898046.
Создано именных указателей - 104229.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.