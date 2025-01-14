Москва Печатники
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Дегтев Геннадий 255 100
|Овчинский Владислав 228 85
|Ефимов Владимир 144 26
|Собянин Сергей 381 10
|Гарбузов Анатолий 46 7
|Прохоров Александр 102 5
|Хасьянова Гульнара 141 3
|Усачев Владимир 9 3
|Машинин Олег 2 2
|Медведев Владислав 47 2
|Кузнецов Кирилл 20 2
|Балашов Александр 3 2
|Крикушенко Владимир 5 2
|Лаверычев Илья 2 2
|Эннс Всеволод 3 2
|Ликсутов Максим 113 2
|Алиханов Магомед 2 2
|Голиков Алексей 3 2
|Лобанов Денис 45 1
|Дорофеева Светлана 1 1
|Малеев Владимир 5 1
|Старков Антон 3 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Юртаев Герман 16 1
|Романов Алексей 48 1
|Владимирская Алена 22 1
|Мариныч Андрей 1 1
|Медриш Михаил 15 1
|Горлин Борис 2 1
|Катасонов Сергей 19 1
|Марфутин Денис 4 1
|Мантуров Денис 106 1
|Царапкин Сергей 2 1
|Ломаков Артем 1 1
|Волосов Василий 4 1
|Шимко Василий 2 1
|Беспалов Владимир 4 1
|Олейник Игорь 2 1
|Панасейко Сергей 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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