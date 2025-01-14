Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Москва Печатники



14.01.2025 Производитель промышленных роботов наладил выпуск на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» 1
09.01.2025 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил модернизированный цех по производству электронных медизделий 1
07.10.2024 Батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров начнут изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
03.09.2024 В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности 1
30.08.2024 Производитель промышленных роботов запустит производство на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» 1
13.08.2024 ОЭЗ «Технополис Москва» построила для резидентов свыше 5,5 тысячи квадратных метров «чистых комнат» 1
30.07.2024 От лазерных станков до металлорежущих инструментов: какую продукцию для машиностроения производят в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
07.06.2024 Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в развитие высокотехнологичных производств около 50 млрд рублей в 2023 году 1
03.06.2024 Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в свое развитие более 184 миллиардов рублей 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал инновационный сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
16.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство киберпротезов 1
26.04.2024 Система управления пассажиропотоком на транспорте Sitronics Group вошла в реестр ПО Минцифры РФ 1
17.04.2024 Микросхемы и «умные» метки: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил производство почти 60 новых изделий в 2023 году 1
12.04.2024 Сетевое оборудование резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга России 1
12.04.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработана мобильная роботизированная установка для тушения пожаров 1
10.04.2024 При поддержке резидента ОЭЗ «Технополис Москва» создано более 50 высокотехнологичных стартапов 1
08.04.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал опытные образцы программируемой микросхемы 1
05.04.2024 Владимир Ефимов: в ОЭЗ «Технополис Москва» появился завод по производству российских глюкометров 1
02.04.2024 Еще одним резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» стал производитель радиочастотных фильтров 1
26.03.2024 Производитель высокотехнологичных российских банкоматов получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
26.03.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» переработал свыше 5,3 тыс. тонн пластика за 2023 год 1
05.03.2024 Производитель микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал 16 объектов интеллектуальной собственности в 2023 году 1
04.03.2024 Владимир Ефимов: в 2023 г. 16 высокотехнологичных компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» 1
04.03.2024 Продукцию столичного разработчика лазерных систем и оборудования включили в реестр Минпромторга России 1
04.03.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» открылся музей отечественной микроэлектроники 1
26.02.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают серийный выпуск досмотрового оборудования с функцией искусственного интеллекта 1
26.02.2024 Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику 1
16.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил более 20 тыс. интерактивных панелей в 2023 году 1
14.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применяющий аддитивные технологии, почти на четверть нарастил объем выпускаемой продукции 1
12.02.2024 Предприятия микроэлектроники лидируют по инвестициям и рабочим местам среди резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» 1
12.02.2024 Столичная компания наладила производство кремниевых конденсаторов собственной разработки 1
05.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оптимизирует бизнес-процессы с помощью новой ERP-системы 1
25.01.2024 Выручка производителя микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» превысила 2 млрд руб. за восемь лет 1
18.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новую версию прибора ультразвукового зрения для слабовидящих 1
11.01.2024 Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб. 1
09.01.2024 За девять месяцев 2023 г. объем производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличился более чем в 2,5 раза 1
09.01.2024 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» импортозаместила управляемый коммутатор сигналов 1
09.01.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему для тестирования антенн 1
09.01.2024 Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 г. увеличилась на 53 гектара 1

Публикаций - 128, упоминаний - 128

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 85
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 84
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Бутис НПП 6 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 3
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 3
МЦР - Мастерская цифровых решений 5 3
Неорос - Neoros 9 3
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 4 3
Yandex - Яндекс 7339 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
МегаФон 8804 2
Ростех - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 8 2
Приводная техника НТЦ ГК 15 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 18 2
ВЭБ.РФ - НМ-тех 38 2
Цифровые технологии безопасности 3 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 6 2
Aeromax - Аэромакс 30 2
Цифра ГК 2426 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
Рукэп - ruCap 5 2
Лассард 11 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24624 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Ростелеком 9700 1
МегаФон - Мобиком 225 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 87
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 64
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 5
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 4
Черемушки 55 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 2
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 2 2
Газпром ПАО 1342 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 27 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
Рокор НПО 3 1
National Iranian Oil Refining and Distribution Company - Тегеранский НПЗ - Тегеранский нефтеперерабатывающий завод 1 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Ангстрем - Музей микроэлектроники АО Ангстрем имени В.В. Григорьевского 1 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
Социальные гарантии 35 1
Рада-Фарма 3 1
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 106
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 97
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 56
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 50
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Музеон - парк искусств 19 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
ГБУ ТЦСО Марьино - Центр социального обслуживания района Марьино 1 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 44
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 10
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2191 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
IVA Connect 33 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 60 1
Xerox Trivor ЦПМ - рулонная система 3 1
Xerox Brenva 2 1
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 1
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 20 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 1
Engy Energy 1 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 5 1
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 32 1
Дегтев Геннадий 255 100
Овчинский Владислав 228 85
Ефимов Владимир 144 26
Собянин Сергей 381 10
Гарбузов Анатолий 46 7
Прохоров Александр 102 5
Хасьянова Гульнара 141 3
Усачев Владимир 9 3
Машинин Олег 2 2
Медведев Владислав 47 2
Кузнецов Кирилл 20 2
Балашов Александр 3 2
Крикушенко Владимир 5 2
Лаверычев Илья 2 2
Эннс Всеволод 3 2
Ликсутов Максим 113 2
Алиханов Магомед 2 2
Голиков Алексей 3 2
Лобанов Денис 45 1
Дорофеева Светлана 1 1
Малеев Владимир 5 1
Старков Антон 3 1
Сергунина Наталья 368 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Юртаев Герман 16 1
Романов Алексей 48 1
Владимирская Алена 22 1
Мариныч Андрей 1 1
Медриш Михаил 15 1
Горлин Борис 2 1
Катасонов Сергей 19 1
Марфутин Денис 4 1
Мантуров Денис 106 1
Царапкин Сергей 2 1
Ломаков Артем 1 1
Волосов Василий 4 1
Шимко Василий 2 1
Беспалов Владимир 4 1
Олейник Игорь 2 1
Панасейко Сергей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 125
Россия - РФ - Российская федерация 144195 68
Земля - планета Солнечной системы 10374 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 10
Москва - ЮВАО - Люблино 38 8
Москва - ЮВАО - Марьино 66 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 6
Москва - ЮВАО - Кузьминки 31 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 9 5
Европа 21767 4
Москва - ЗАО - Можайский район 22 4
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 24 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Москва - ВАО - Перово 26 3
Москва - Садовое кольцо 146 3
Москва - Очаково-Матвеевское 11 3
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 3
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 54 3
Москва - ЮВАО - Капотня 18 3
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 39 3
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 102 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 2
Москва - Новокосино 16 2
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 2
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Казахстан - Республика 5525 2
Индия - Bharat 5432 2
Москва - ВАО - Гольяново 11 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 106
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 83
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 83
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 80
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 17
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 13
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 6
Образование в России 2190 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 5
Налогообложение - Налог на прибыль 202 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 4
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 86
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
РАН - Российская академия наук 1870 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 4 1
День молодёжи - 27 июня 896 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще