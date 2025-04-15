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Москва ВАО Гольяново

Москва - ВАО - Гольяново


15.04.2025 Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА 1
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% 1
07.02.2023 МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе 1
10.11.2022 Около 150 тыс. жителей новостроек в Москве получили доступ к гигабитному интернету МТС с начала 2022 года 1
17.06.2014 «Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
29.04.2013 Более 320 тыс. абонентов МГТС пользуются услугами по технологии GPON 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
31.01.2012 В ВАО Москвы начал работу первый МФЦ оказания госуслуг 1
20.01.2012 Optima автоматизирует бизнес-процессы «Управляющей компании Гольяново» с помощью системы «Домовой» 1
23.05.2007 Москва: NetByNet метит на место Qwerty 1
04.07.2006 NetByNet сменил хозяина 1
04.07.2006 Москва: три Ethernet-оператора слились 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 208 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2940 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
Цифра ГК 2456 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 4
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 44 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Черемушки 59 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 344 1
Этажи 0 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Интер РАО Электрогенерация 5 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 78 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16240 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28158 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8253 3
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3584 2
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VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 2
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