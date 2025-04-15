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Москва ВАО Гольяново
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Курин Вадим 11 3
|Кириллов Леонид 2 2
|Плясенко Павел 17 2
|Дружченко Сергей 11 1
|Юртаев Герман 16 1
|Милицкий Александр 9 1
|Бецков Григорий 23 1
|Малис Александр 157 1
|Овчинников Борис 129 1
|Медведев Владислав 52 1
|Толчинский Алексей 5 1
|Мослякова Мария 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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