Москва ЮЗАО Теплый стан
СОБЫТИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Сироткин Виталий 11 3
|Собянин Сергей 500 2
|Ликсутов Максим 209 2
|Резванов Алексей 4 1
|Сеченов Иван 2 1
|Миридонов Никита 1 1
|Безверхов Юрий 1 1
|Ташкеева Наталья 3 1
|Шварц Дмитрий 3 1
|Мельникова Анастасия 433 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Гуцериев Михаил 112 1
|Харитонов Александр 68 1
|Жижикин Игорь 32 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Ульянов Николай 162 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Лисицин Евгений 20 1
|Гаман Максим 20 1
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Юртаев Герман 16 1
|Василискин Анатолий 1 1
|Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 10 1
|Чехов Антон 19 1
|Горлин Борис 2 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 240 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
