Москва ЮЗАО Теплый стан

Москва - ЮЗАО - Теплый стан

СОБЫТИЯ


25.02.2026 Каршеринг BelkaCar узнал, куда пользователи ездили провожать Масленицу 1
04.07.2025 Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре 1
15.04.2025 Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА 1
04.02.2025 Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий 1
15.11.2024 «МегаФон»: образовательным трендом в Курганской области стали онлайн курсы по программированию 1
27.06.2024 В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий 1
30.05.2024 Два технопарка построят в Ясеневе по программе комплексного развития территорий 1
12.04.2024 У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона 1
21.02.2024 Курганцы поддержали любимых лыжников на Спартакиаде сильнейших в Тюмени 1
22.11.2023 4G-интернет «Мегафона» пришел в села Курганской области 1
05.09.2023 Для самых качающих курганцев построили новые базовые станции связи 2
04.09.2023 МТС прокачала сеть на родине известного русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова 2
29.05.2023 Более 2300 точек доступа к бесплатной сети Wi-Fi работают в столичных библиотеках 1
10.11.2022 Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица 1
16.03.2022 Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках 1
23.08.2018 «Мегафон» изучил мобильный трафик на автовокзалах Москвы: 2
10.11.2017 «М.Видео» и Alibaba рассматривают варианты совместной деятельности 2
30.05.2017 Tele2 стала лидером по LTE-покрытию в Московском метрополитене 1
26.01.2016 Московский портал госуслуг подскажет новые коды плательщиков в 10 районах 1
18.08.2015 Столичный портал открытых данных расширил состав электронного путеводителя по летним местам отдыха 1
10.08.2015 Столичный портал открытых данных опубликовал карту автовокзалов 2
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
29.04.2013 Более 320 тыс. абонентов МГТС пользуются услугами по технологии GPON 1
20.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 160 новых домов 1
07.11.2012 МГТС подключила к сети GPON 125 новых домов 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
23.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 100 новых домов 1
07.09.2012 «МегаФон» сделал доступной мобильную связь на горе Эльбрус 1
18.10.2011 Размещение объектов мелкой розницы в парковых зонах Москвы: торги пойдут по-новому 1
10.11.2008 «Белтел» подключил все российские магазины ИКЕА к единому call-центру 1
24.09.2008 Анонс турнира Solo Gaming 2008: GTR Evolution 1
25.07.2008 Абоненты Gagarino.net под защитой Dr.Web AV-Desk 1
11.02.2008 «Национальные телекоммуникации» приобрели оператора «Корвет-Телеком» 1
10.01.2008 БИТ автоматизировал три гипермаркета OBI 1
25.06.2007 2КОМ расширил охват сети в Москве 1
15.02.2007 «Центральный Телеграф» расширяет географию сети QWERTY 1
11.01.2007 Fornarina выбирает решение TradeX 1
10.10.2006 "1С:Бухучет и Торговля" автоматизировала сети магазинов "Гравицапа" 1
30.08.2004 Москвичи больше жалуются на мобильную связь 1
30.10.2003 "МегаФон" улучшил покрытие в Москве 1

Публикаций - 43, упоминаний - 49

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10135 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 3
НТК - Корвет-Телеком 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3167 2
9123 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 920 2
KW Automotive - KW Studios - SimBin Studios - Sector3 Studios 23 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
Alibaba Group 455 1
Yandex - Яндекс 8647 1
Microsoft Corporation 25352 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
AMD - Advanced Micro Devices 4505 1
Oracle Corporation 6908 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 389 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 144 1
Beltel - Белтел 145 1
Google LLC 12358 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
МегаФон Центральный филиал 91 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Almatel - 2КОМ 19 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 849 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Thrustmaster 26 1
Гагарино.Нет - Gagarino.Net - UCA Networks 1 1
Черемушки 60 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 573 2
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 2
МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Краеведческий музей им. И.М. Сеченова МБУК 1 1
Интер РАО - Печорская ГРЭС 3 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ИГРЭС - Ириклинская ГРЭС 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 1
Почта России ПАО 2270 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1817 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Водный стадион Технопарк 15 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 189 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Крокус Сити Молл 16 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 1
Интер РАО Электрогенерация 6 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
Парк Зарядье 43 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 230 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 690 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
Правительство Москвы - ДПиООС Москва - Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 14 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9491 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4045 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2218 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6651 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8855 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4863 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9620 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9520 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2462 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8542 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4375 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1620 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9008 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4475 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7757 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11361 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3361 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1845 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5203 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12387 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4329 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7140 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 989 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3447 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Luxe Retail - TradeX 60 1
KW Automotive - KW Studios - SimBin Studios - GTR Evolution 5 1
1С-Рарус Магазин 28 1
IBM SurePOS 36 1
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
FreePik 1538 1
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Сироткин Виталий 11 3
Собянин Сергей 500 2
Ликсутов Максим 209 2
Резванов Алексей 4 1
Сеченов Иван 2 1
Миридонов Никита 1 1
Безверхов Юрий 1 1
Ташкеева Наталья 3 1
Шварц Дмитрий 3 1
Мельникова Анастасия 433 1
Ефимов Владимир 144 1
Гуцериев Михаил 112 1
Харитонов Александр 68 1
Жижикин Игорь 32 1
Новоселов Евгений 18 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Ульянов Николай 162 1
Гуцериев Саид 12 1
Лисицин Евгений 20 1
Гаман Максим 20 1
Бобиков Дмитрий 34 1
Юртаев Герман 16 1
Василискин Анатолий 1 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 10 1
Чехов Антон 19 1
Горлин Борис 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 33
Россия - РФ - Российская федерация 158861 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 8
Москва - ЮВАО - Люблино 39 7
Москва - ВАО - Новогиреево 17 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 6
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 6
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 39 6
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 5
Москва - ЮЗАО - Обручевский район 12 5
Москва - ЮВАО - Марьино 69 5
Москва - ЮЗАО - Ясенево 39 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 4
Россия - УФО - Курганская область 597 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 4
Россия - УФО - Курганская область - Курган 283 4
Москва - ВАО - Перово 26 4
Москва - ЗАО - Можайский район 22 4
Москва - СЗАО - Тушино 38 4
Беларусь - Белоруссия 6088 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 3
Москва - Печатники 144 3
Москва - Очаково-Матвеевское 12 3
Москва - ВАО - Измайлово 14 3
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 3
Москва - СВАО - Лосиноостровский район - муниципальный округ Лосиноостровский 9 3
Москва - СЗАО - Строгино 51 3
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 2
Европа 24701 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 2
Армения - Республика 2388 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 2
Россия - СФО - Новосибирск 4724 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3436 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5323 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5983 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2678 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1205 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 2
Спартакиада 4 1
Эмоциональный интеллект - Emotional intelligence 27 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 1
Образование в России 2579 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3053 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7826 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1370 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2815 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 244 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2222 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 240 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
Международный женский день - 8 марта 380 1
