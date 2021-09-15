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Dr.Web AV-Desk
СОБЫТИЯ
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|15.09.2021
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«Доктор Веб» представляет Dr.Web AV-Desk версии 13
изван расширить области его применения, повысить стабильность работы и облегчить администрирование. Dr.Web AV-Desk 13 – это универсальное решение, позволяющее организовать распределенную антиви
|19.07.2017
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Dr.Web AV-Desk расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии
«Доктор Веб» сообщила о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk индонезийской ИТ-компанией Espinat Data Global, чьи бизнес-клиенты теперь имею
|14.04.2017
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Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk
ия «Доктор Веб» сообщила о том, что японская компания MC Security теперь использует интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Как рассказали CNews в компании, три тысячи клиентов сотен предприятий из пре
|23.01.2017
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Услуга Dr.Web AV-Desk стала доступна клиентам CoreTech в Италии
Компания «Доктор Веб» объявила о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией CoreTech — дистрибьютором ПО и ИТ-услуг в Италии. Благодаря новому с
|17.10.2016
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Антивирус Dr.Web защитит компьютеры пользователей hoster.by
ходимости приобретать антивирус отдельно и предложил защиту в формате SaaS, внедрив интернет-сервис Dr.Web AV-Desk, сообщили CNews в «Доктор Веб». Теперь клиенты hoster.by могут выбирать уровен
|21.05.2013
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«Антивирус Dr.Web» доступен бизнес-клиентам МТС по подписке
ства с телекоммуникационным оператором «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и масштабном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk для бизнес-клиентов компании. Теперь МТС предоставляет услугу «Антивирус Dr.We
|24.04.2012
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«Рентсофт» перешел на новую версию Dr.Web AV-Desk
живающая 5 млн абонентов и 123 российских интернет-провайдера — сообщила о переходе на новую версию Dr.Web AV-Desk 6.1. Как отмечается, «Рентсофт» стал первым агрегатором ПО, перешедшим на нову
|01.03.2012
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Dr.Web AV-Desk от «Доктор Веб» внедрили еще три интернет-провайдера
тернет-сервиса антивирусной защиты мы пришли к выводу, что решений, способных составить конкуренцию Dr.Web AV-Desk, в России больше нет. На наш взгляд, основное преимущество интернет-сервиса —
|14.11.2011
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«Акадо» представил абонентам обновленную услугу «Антивирус Dr.Web»
Компании «Доктор Веб» и «Акадо-Столица» сообщили об успешном внедрении новой версии Dr.Web AV-Desk в сети «Акадо». Обновленная услуга «Антивирус Dr.Web» обеспечит абонентам «Ака
|19.09.2011
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Dr.Web AV-Desk внедрен в Симферополе
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении Dr.Web AV-Desk в компании ISP Ardinvest, предоставляющей услуги доступа в интернет в Симфероп
|22.08.2011
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Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Германии
ие ПК, восстановление и резервное копирование данных, антивирусная диагностика. Решение о внедрении Dr.Web AV-Desk руководство компании приняло в рамках расширения списка предоставляемых услуг
|19.07.2011
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Dr.Web AV-Desk внедрён украинским провайдером Sunline
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk украинской компанией Sunline. Развертывание и настройка интернет-сервиса «Докт
|09.06.2011
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«Доктор Веб» обновила Dr.Web AV-Desk до версии 6.0
Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске Dr.Web AV-Desk версии 6.0. Теперь подписчикам услуги «Антивирус Dr.Web» доступны все новые ко
|22.03.2011
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Абоненты «Сталкер Коннект» под защитой Dr.Web
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk армянским провайдером «Сталкер Коннект» (ООО «Эстекон»), предоставляющим компл
|04.03.2011
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Клиенты РЦТК смогут бесплатно воспользоваться защитой Dr.Web
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk телекоммуникационным оператором РЦТК (г. Новокузнецк), в результате чего с 1 м
|25.02.2011
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Абоненты «Метросети» под защитой «Антивируса Dr.Web»
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk оператором связи «Метросеть», действующим в нескольких городах Уральского Феде
|03.09.2010
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«Сибирьтелеком» внедрил Dr.Web AV-Desk
Компания «Доктор Веб» сообщает о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk крупнейшим телекоммуникационным оператором сибирского региона - компанией «Сиб
|02.09.2010
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Обновлён сканер с графическим интерфейсом в Dr.Web 5.0 и 6.0 для Windows
ктов Dr.Web версий 5.0 и 6.0 для Windows , комплекса Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 5.0. Обновленный сканер оснащен доработанными средствами лечения новейшей моди
|19.08.2010
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«Доктор Веб» усилил самозащиту Dr.Web Enterprise Suite и Dr.Web AV-Desk
Компания «Доктор Веб» сообщила об обновлении модуля самозащиты Dr.Web SelfPROtect в программном комплексе Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервисе Dr.Web AV-Desk 5.0. Обновленный модуль, уже доступный пользователям персональных и серверных продуктов Dr.Web версии 6.0 для Windows, теперь — в распоряжении бизнес-пользователей и подписчиков
|17.08.2010
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«Доктор Веб» обновил сканер с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web для Windows
ных продуктов Dr.Web версии 6.0 для Windows, а также Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 5.0. По информации «Доктор Веб», в сканер была добавлена возможность извещения
|13.08.2010
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«ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах
Компания «Доктор Веб» сообщила о новых внедрениях Dr.Web AV-Desk в филиалах компании «ВолгаТелеком». О первых запусках интернет-сервиса телекоммуникационным оператором «ВолгаТелеком» сообщалось в середине июня. Лето показало востребованность у
|29.07.2010
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Dr.Web AV-Desk обосновался в Баку
Компания «Доктор Веб» сообщила о первом внедрении Dr.Web AV-Desk в Азербайджане. Первым провайдером, предложившим интернет-пользователям Баку у
|24.05.2010
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Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Беларуси
Компания «Доктор Веб» сообщила о первом внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk на территории Беларуси – в ИП «Альтернативная цифровая сеть», телекоммуникацио
|19.05.2010
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Абоненты воронежской сети FreeDom под защитой Dr.Web
русной защиты подключилась компания «Информсвязь» (городская сеть FreeDom), внедрив интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Таким образом, число интернет-провайдеров, предоставляющих услугу «Антивирус
|24.03.2010
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Абоненты «Таттелекома» под защитой Dr.Web
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk провайдером республики Татарстан – компанией «Таттелеком». С 17 марта все абон
|11.03.2010
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Абоненты «Демос» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web»
емос» доставила услугу «Антивирус Dr.Web» в дома жителей города Колпино. Внедрение интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk – разработки компании «Доктор Веб» – позволило предложить услугу антивирусной
|01.03.2010
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Абоненты «Петербургской Интернет Сети» под защитой Dr.Web
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией PIN (ООО «Петербургская Интернет Сеть»). Таким образом, услуга «Анти
|26.02.2010
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Сервис Dr.Web AV-Desk внедрили еще 2 интернет-провайдера
Еще два российских интернет-провайдера отметились в феврале внедрением интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. «СиАл» стал уже шестнадцатым провайдером в Санкт-Петербурге, который предлага
|18.02.2010
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Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна бизнес-пользователям
о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» для бизнес-пользователей на базе интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. Теперь обеспечить антивирусную защиту корпоративных сетей своих клиентов могу
|15.02.2010
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Клиенты поставщика ИТ-услуг «Инфотеско» под защитой Dr.Web
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk в компании «Инфотеско» со штаб-квартирой в Комсомольске-на-Амуре, специализиру
|14.01.2010
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Абоненты InterZet под защитой Dr.Web
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk Санкт-Петербургским провайдером InterZet, предоставляющим доступ в интернет бо
|28.12.2009
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Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Австрии
щила о том, что сразу две австрийские компании – Ilongo и RCS-Technology – внедрили интернет-сервис Dr.Web AV-Desk и, таким образом, расширили спектр предоставляемых сервисов за счет услуги «Ан
|16.12.2009
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Интернет от «Билайн»: старые клиенты на «Доктор Веб», новых подключат к «Касперскому»
10» — 69 руб. в месяц. До сих пор абонентам «Билайна» предлагался другой SaaS-антивирус — Dr.Web AV-Desk. Именно с него в ноябре 2007 г. «Корбина Телеком», позднее купленная «Вымпелко
|03.12.2009
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Жители «Электронного города» под защитой Dr.Web
Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk оператором связи Новосибирска – компанией «Новотелеком» (компьютерная сеть «Эл
|01.12.2009
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Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам «Кыргызтелекома»
Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Кыргызтелеком». Внедрение Dr.Web AV-Desk дает возможность аб
|01.12.2009
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Абоненты «Чита-Он-Лайн» под защитой Dr.Web
р Веб» сообщил о том, что оператор связи «Чита-Он-Лайн» первым в Забайкалье внедрил интернет-сервис Dr.Web AV-Desk версии 5.0, предоставив своим абонентам услугу «Антивирус Dr.Web». Выбор в пол
|19.11.2009
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Жители города Королёва под защитой Dr.Web
ключившись к услуге «Антивирус Dr.Web». Это стало возможным в результате внедрения интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Веб-Королёв», обеспечивающей доступ в интернет по всей территории г
|12.11.2009
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Dr.Web AV-Desk впервые внедрен в Испании
Компания «Доктор Веб» объявила о первом внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk в Испании. Услугой «Антивирус Dr.Web» пополнился перечень сервисов каталонской
|09.09.2009
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Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Нидерландах
сообщила о том, что услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна жителям Нидерландов – интернет-сервис Dr.Web AV-Desk внедрила местная компания WireITup, оказывающая широкий спектр ИТ-услуг (прокл
|31.07.2009
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Dr.Web AV-Desk защищает клиентов «Матрицы» от вирусов
Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk в белгородской компании «Матрица», специализирующейся на автоматизации производства и разработке программных продуктов. Работая в сфере, тесно соприкасающейся с компьютерными сет
Dr.Web AV-Desk и организации, системы, технологии, персоны:
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
|ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
|Шаров Борис 73 13
|Федотов Валентин 7 5
|Макаров Иван 33 2
|Данилов Игорь 24 2
|Пушкарь Александр 3 2
|Шабанов Илья 60 2
|Морозов Олег 22 1
|Борисов Андрей 12 1
|Карпов Алексей 24 1
|Абдилдабеков Марат 8 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Макаров Станислав 118 1
|Демидов Михаил 134 1
|Мякишева Марина 84 1
|Симонов Игорь 103 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Савватин Максим 66 1
|Попов Олег 57 1
|Кондрашин Михаил 22 1
|Павлова Ольга 5 1
|Албитов Андрей 32 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Корнеева Ксения 31 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Ильин Сергей 15 1
|Леонов Олег 13 1
|Гурьев Егор 13 1
|Брызгалов Александр 11 1
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Потасуев Павел 9 1
|Орешин Михаил 7 1
|Захаров Николай 7 1
|Брагинский Матвей 9 1
|Лещенко Олег 7 1
|Голикова Ольга 6 1
|Шестак Елена 1 1
|Муллов Сергей 1 1
|Зильберман Михаил 1 1
|Киров Сергей 1 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 5
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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