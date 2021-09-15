«Доктор Веб» представляет Dr.Web AV-Desk версии 13 изван расширить области его применения, повысить стабильность работы и облегчить администрирование. Dr.Web AV-Desk 13 – это универсальное решение, позволяющее организовать распределенную антиви

Dr.Web AV-Desk расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии «Доктор Веб» сообщила о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk индонезийской ИТ-компанией Espinat Data Global, чьи бизнес-клиенты теперь имею

Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk ия «Доктор Веб» сообщила о том, что японская компания MC Security теперь использует интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Как рассказали CNews в компании, три тысячи клиентов сотен предприятий из пре

Услуга Dr.Web AV-Desk стала доступна клиентам CoreTech в Италии Компания «Доктор Веб» объявила о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией CoreTech — дистрибьютором ПО и ИТ-услуг в Италии. Благодаря новому с

Антивирус Dr.Web защитит компьютеры пользователей hoster.by ходимости приобретать антивирус отдельно и предложил защиту в формате SaaS, внедрив интернет-сервис Dr.Web AV-Desk, сообщили CNews в «Доктор Веб». Теперь клиенты hoster.by могут выбирать уровен

«Антивирус Dr.Web» доступен бизнес-клиентам МТС по подписке ства с телекоммуникационным оператором «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и масштабном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk для бизнес-клиентов компании. Теперь МТС предоставляет услугу «Антивирус Dr.We

«Рентсофт» перешел на новую версию Dr.Web AV-Desk живающая 5 млн абонентов и 123 российских интернет-провайдера — сообщила о переходе на новую версию Dr.Web AV-Desk 6.1. Как отмечается, «Рентсофт» стал первым агрегатором ПО, перешедшим на нову

Dr.Web AV-Desk от «Доктор Веб» внедрили еще три интернет-провайдера тернет-сервиса антивирусной защиты мы пришли к выводу, что решений, способных составить конкуренцию Dr.Web AV-Desk, в России больше нет. На наш взгляд, основное преимущество интернет-сервиса —

«Акадо» представил абонентам обновленную услугу «Антивирус Dr.Web» Компании «Доктор Веб» и «Акадо-Столица» сообщили об успешном внедрении новой версии Dr.Web AV-Desk в сети «Акадо». Обновленная услуга «Антивирус Dr.Web» обеспечит абонентам «Ака

Dr.Web AV-Desk внедрен в Симферополе Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении Dr.Web AV-Desk в компании ISP Ardinvest, предоставляющей услуги доступа в интернет в Симфероп

Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Германии ие ПК, восстановление и резервное копирование данных, антивирусная диагностика. Решение о внедрении Dr.Web AV-Desk руководство компании приняло в рамках расширения списка предоставляемых услуг

Dr.Web AV-Desk внедрён украинским провайдером Sunline Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk украинской компанией Sunline. Развертывание и настройка интернет-сервиса «Докт

«Доктор Веб» обновила Dr.Web AV-Desk до версии 6.0 Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске Dr.Web AV-Desk версии 6.0. Теперь подписчикам услуги «Антивирус Dr.Web» доступны все новые ко

Абоненты «Сталкер Коннект» под защитой Dr.Web Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk армянским провайдером «Сталкер Коннект» (ООО «Эстекон»), предоставляющим компл

Клиенты РЦТК смогут бесплатно воспользоваться защитой Dr.Web Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk телекоммуникационным оператором РЦТК (г. Новокузнецк), в результате чего с 1 м

Абоненты «Метросети» под защитой «Антивируса Dr.Web» Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk оператором связи «Метросеть», действующим в нескольких городах Уральского Феде

«Сибирьтелеком» внедрил Dr.Web AV-Desk Компания «Доктор Веб» сообщает о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk крупнейшим телекоммуникационным оператором сибирского региона - компанией «Сиб

Обновлён сканер с графическим интерфейсом в Dr.Web 5.0 и 6.0 для Windows ктов Dr.Web версий 5.0 и 6.0 для Windows , комплекса Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 5.0. Обновленный сканер оснащен доработанными средствами лечения новейшей моди

«Доктор Веб» усилил самозащиту Dr.Web Enterprise Suite и Dr.Web AV-Desk Компания «Доктор Веб» сообщила об обновлении модуля самозащиты Dr.Web SelfPROtect в программном комплексе Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервисе Dr.Web AV-Desk 5.0. Обновленный модуль, уже доступный пользователям персональных и серверных продуктов Dr.Web версии 6.0 для Windows, теперь — в распоряжении бизнес-пользователей и подписчиков

«Доктор Веб» обновил сканер с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web для Windows ных продуктов Dr.Web версии 6.0 для Windows, а также Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 5.0. По информации «Доктор Веб», в сканер была добавлена возможность извещения

«ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах Компания «Доктор Веб» сообщила о новых внедрениях Dr.Web AV-Desk в филиалах компании «ВолгаТелеком». О первых запусках интернет-сервиса телекоммуникационным оператором «ВолгаТелеком» сообщалось в середине июня. Лето показало востребованность у

Dr.Web AV-Desk обосновался в Баку Компания «Доктор Веб» сообщила о первом внедрении Dr.Web AV-Desk в Азербайджане. Первым провайдером, предложившим интернет-пользователям Баку у

Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Беларуси Компания «Доктор Веб» сообщила о первом внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk на территории Беларуси – в ИП «Альтернативная цифровая сеть», телекоммуникацио

Абоненты воронежской сети FreeDom под защитой Dr.Web русной защиты подключилась компания «Информсвязь» (городская сеть FreeDom), внедрив интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Таким образом, число интернет-провайдеров, предоставляющих услугу «Антивирус

Абоненты «Таттелекома» под защитой Dr.Web Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk провайдером республики Татарстан – компанией «Таттелеком». С 17 марта все абон

Абоненты «Демос» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web» емос» доставила услугу «Антивирус Dr.Web» в дома жителей города Колпино. Внедрение интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk – разработки компании «Доктор Веб» – позволило предложить услугу антивирусной

Абоненты «Петербургской Интернет Сети» под защитой Dr.Web Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией PIN (ООО «Петербургская Интернет Сеть»). Таким образом, услуга «Анти

Сервис Dr.Web AV-Desk внедрили еще 2 интернет-провайдера Еще два российских интернет-провайдера отметились в феврале внедрением интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. «СиАл» стал уже шестнадцатым провайдером в Санкт-Петербурге, который предлага

Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна бизнес-пользователям о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» для бизнес-пользователей на базе интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. Теперь обеспечить антивирусную защиту корпоративных сетей своих клиентов могу

Клиенты поставщика ИТ-услуг «Инфотеско» под защитой Dr.Web Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk в компании «Инфотеско» со штаб-квартирой в Комсомольске-на-Амуре, специализиру

Абоненты InterZet под защитой Dr.Web Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk Санкт-Петербургским провайдером InterZet, предоставляющим доступ в интернет бо

Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Австрии щила о том, что сразу две австрийские компании – Ilongo и RCS-Technology – внедрили интернет-сервис Dr.Web AV-Desk и, таким образом, расширили спектр предоставляемых сервисов за счет услуги «Ан

Интернет от «Билайн»: старые клиенты на «Доктор Веб», новых подключат к «Касперскому» 10» — 69 руб. в месяц. До сих пор абонентам «Билайна» предлагался другой SaaS-антивирус — Dr.Web AV-Desk. Именно с него в ноябре 2007 г. «Корбина Телеком», позднее купленная «Вымпелко

Жители «Электронного города» под защитой Dr.Web Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk оператором связи Новосибирска – компанией «Новотелеком» (компьютерная сеть «Эл

Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам «Кыргызтелекома» Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Кыргызтелеком». Внедрение Dr.Web AV-Desk дает возможность аб

Абоненты «Чита-Он-Лайн» под защитой Dr.Web р Веб» сообщил о том, что оператор связи «Чита-Он-Лайн» первым в Забайкалье внедрил интернет-сервис Dr.Web AV-Desk версии 5.0, предоставив своим абонентам услугу «Антивирус Dr.Web». Выбор в пол

Жители города Королёва под защитой Dr.Web ключившись к услуге «Антивирус Dr.Web». Это стало возможным в результате внедрения интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Веб-Королёв», обеспечивающей доступ в интернет по всей территории г

Dr.Web AV-Desk впервые внедрен в Испании Компания «Доктор Веб» объявила о первом внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk в Испании. Услугой «Антивирус Dr.Web» пополнился перечень сервисов каталонской

Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Нидерландах сообщила о том, что услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна жителям Нидерландов – интернет-сервис Dr.Web AV-Desk внедрила местная компания WireITup, оказывающая широкий спектр ИТ-услуг (прокл