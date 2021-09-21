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Dr.Web AV-Desk


21.09.2021 «Доктор веб» представил новую версию Dr.Web Security Space 12.5 12.5 для macOS 2
12.09.2019 Dr.Web по подписке стал доступен партнерам Axoft и их клиентам 1
30.10.2018 На платформе MerliONCloud запущена подписка на услугу «Антивирус Dr.Web» 2
10.01.2018 Продукты Dr.Web совместимы с январскими обновлениями безопасности Windows 1
19.07.2017 Dr.Web AV-Desk расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии 4
17.05.2017 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна клиентам Selectron-IT в Нидерландах 2
14.04.2017 Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk 2
23.01.2017 Услуга Dr.Web AV-Desk стала доступна клиентам CoreTech в Италии 2
17.10.2016 Антивирус Dr.Web защитит компьютеры пользователей hoster.by 3
31.07.2013 ТТК предоставил абонентам ШПД услугу «Антивирус Dr.Web» по подписке 1
21.05.2013 «Антивирус Dr.Web» доступен бизнес-клиентам МТС по подписке 1
24.04.2012 «Рентсофт» перешел на новую версию Dr.Web AV-Desk 4
01.03.2012 Dr.Web AV-Desk от «Доктор Веб» внедрили еще три интернет-провайдера 3
14.11.2011 «Акадо» представил абонентам обновленную услугу «Антивирус Dr.Web» 4
28.09.2011 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам «Телесет Нетворкс» 1
19.09.2011 Dr.Web AV-Desk внедрен в Симферополе 3
22.08.2011 Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Германии 2
19.07.2011 Dr.Web AV-Desk внедрён украинским провайдером Sunline 3
20.06.2011 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна корпоративным клиентам Vega 1
09.06.2011 «Доктор Веб» обновила Dr.Web AV-Desk до версии 6.0 3
16.05.2011 Абонентам Qwerty стала доступна услуга «Антивирус Dr.Web» 1
22.03.2011 Абоненты «Сталкер Коннект» под защитой Dr.Web 6
04.03.2011 Клиенты РЦТК смогут бесплатно воспользоваться защитой Dr.Web 1
25.02.2011 Абоненты «Метросети» под защитой «Антивируса Dr.Web» 1
03.09.2010 «Сибирьтелеком» внедрил Dr.Web AV-Desk 2
02.09.2010 Обновлён сканер с графическим интерфейсом в Dr.Web 5.0 и 6.0 для Windows 1
19.08.2010 «Доктор Веб» усилил самозащиту Dr.Web Enterprise Suite и Dr.Web AV-Desk 1
17.08.2010 «Доктор Веб» обновил сканер с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web для Windows 2
13.08.2010 «ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах 1
29.07.2010 Dr.Web AV-Desk обосновался в Баку 3
24.05.2010 Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Беларуси 2
19.05.2010 Абоненты воронежской сети FreeDom под защитой Dr.Web 1
26.04.2010 «Синтерра-Урал» запустила услугу «Антивирус Dr.Web» 1
05.04.2010 Dr.Web 6.0: ищем изменения 1
23.03.2010 «Рентсофт» запустила услугу «Антивирус Dr. Web» 1
11.03.2010 Абоненты «Демос» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web» 2
05.03.2010 Dr.Web 5.0 для Windows пропустили в госсектор Беларуси 1
04.03.2010 Что сдерживает бум SaaS в России. Мнения экспертов 1
01.03.2010 Абоненты «Петербургской Интернет Сети» под защитой Dr.Web 2
26.02.2010 Сервис Dr.Web AV-Desk внедрили еще 2 интернет-провайдера 2

Публикаций - 128, упоминаний - 306

Dr.Web AV-Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dr.Web - Доктор Веб 977 8
Microsoft Corporation 11095 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 2
Ростелеком Сибирьтелеком 305 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Merlion - Мерлион 275 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
ВолгаТелеком 218 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
E-Style Telecom 2 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 9
Dr.Web Антивирус 194 7
Microsoft Windows 10 6645 2
Apple macOS 926 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Android 10751 1
Linux OS 4260 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Axoft AxoftCloud 11 1
Дубровский Сергей 4 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Украина 3372 8
Казахстан - Республика 2632 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 6
Россия - ПФО - Самара 1289 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Франция - Французская Республика 2126 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Эстония - Эстонская Республика 416 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Европа 3759 1
Япония 2788 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Европа Центральная 106 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762233, в очереди разбора - 665922.
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