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Dr.Web AV-Desk

Dr.Web AV-Desk

СОБЫТИЯ

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15.09.2021 «Доктор Веб» представляет Dr.Web AV-Desk версии 13

изван расширить области его применения, повысить стабильность работы и облегчить администрирование. Dr.Web AV-Desk 13 – это универсальное решение, позволяющее организовать распределенную антиви
19.07.2017 Dr.Web AV-Desk расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии

«Доктор Веб» сообщила о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk индонезийской ИТ-компанией Espinat Data Global, чьи бизнес-клиенты теперь имею
14.04.2017 Японская компания MC Security перешла на интернет-сервис Dr.Web AV-Desk

ия «Доктор Веб» сообщила о том, что японская компания MC Security теперь использует интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Как рассказали CNews в компании, три тысячи клиентов сотен предприятий из пре
23.01.2017 Услуга Dr.Web AV-Desk стала доступна клиентам CoreTech в Италии

Компания «Доктор Веб» объявила о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией CoreTech — дистрибьютором ПО и ИТ-услуг в Италии. Благодаря новому с
17.10.2016 Антивирус Dr.Web защитит компьютеры пользователей hoster.by

ходимости приобретать антивирус отдельно и предложил защиту в формате SaaS, внедрив интернет-сервис Dr.Web AV-Desk, сообщили CNews в «Доктор Веб». Теперь клиенты hoster.by могут выбирать уровен
21.05.2013 «Антивирус Dr.Web» доступен бизнес-клиентам МТС по подписке

ства с телекоммуникационным оператором «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и масштабном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk для бизнес-клиентов компании. Теперь МТС предоставляет услугу «Антивирус Dr.We
24.04.2012 «Рентсофт» перешел на новую версию Dr.Web AV-Desk

живающая 5 млн абонентов и 123 российских интернет-провайдера — сообщила о переходе на новую версию Dr.Web AV-Desk 6.1. Как отмечается, «Рентсофт» стал первым агрегатором ПО, перешедшим на нову
01.03.2012 Dr.Web AV-Desk от «Доктор Веб» внедрили еще три интернет-провайдера

тернет-сервиса антивирусной защиты мы пришли к выводу, что решений, способных составить конкуренцию Dr.Web AV-Desk, в России больше нет. На наш взгляд, основное преимущество интернет-сервиса —

14.11.2011 «Акадо» представил абонентам обновленную услугу «Антивирус Dr.Web»

Компании «Доктор Веб» и «Акадо-Столица» сообщили об успешном внедрении новой версии Dr.Web AV-Desk в сети «Акадо». Обновленная услуга «Антивирус Dr.Web» обеспечит абонентам «Ака
19.09.2011 Dr.Web AV-Desk внедрен в Симферополе

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении Dr.Web AV-Desk в компании ISP Ardinvest, предоставляющей услуги доступа в интернет в Симфероп
22.08.2011 Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Германии

ие ПК, восстановление и резервное копирование данных, антивирусная диагностика. Решение о внедрении Dr.Web AV-Desk руководство компании приняло в рамках расширения списка предоставляемых услуг

19.07.2011 Dr.Web AV-Desk внедрён украинским провайдером Sunline

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk украинской компанией Sunline. Развертывание и настройка интернет-сервиса «Докт
09.06.2011 «Доктор Веб» обновила Dr.Web AV-Desk до версии 6.0

Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске Dr.Web AV-Desk версии 6.0. Теперь подписчикам услуги «Антивирус Dr.Web» доступны все новые ко
22.03.2011 Абоненты «Сталкер Коннект» под защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk армянским провайдером «Сталкер Коннект» (ООО «Эстекон»), предоставляющим компл
04.03.2011 Клиенты РЦТК смогут бесплатно воспользоваться защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk телекоммуникационным оператором РЦТК (г. Новокузнецк), в результате чего с 1 м
25.02.2011 Абоненты «Метросети» под защитой «Антивируса Dr.Web»

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk оператором связи «Метросеть», действующим в нескольких городах Уральского Феде
03.09.2010 «Сибирьтелеком» внедрил Dr.Web AV-Desk

Компания «Доктор Веб» сообщает о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk крупнейшим телекоммуникационным оператором сибирского региона - компанией «Сиб
02.09.2010 Обновлён сканер с графическим интерфейсом в Dr.Web 5.0 и 6.0 для Windows

ктов Dr.Web версий 5.0 и 6.0 для Windows , комплекса Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 5.0. Обновленный сканер оснащен доработанными средствами лечения новейшей моди
19.08.2010 «Доктор Веб» усилил самозащиту Dr.Web Enterprise Suite и Dr.Web AV-Desk

Компания «Доктор Веб» сообщила об обновлении модуля самозащиты Dr.Web SelfPROtect в программном комплексе Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервисе Dr.Web AV-Desk 5.0. Обновленный модуль, уже доступный пользователям персональных и серверных продуктов Dr.Web версии 6.0 для Windows, теперь — в распоряжении бизнес-пользователей и подписчиков

17.08.2010 «Доктор Веб» обновил сканер с графическим интерфейсом в продуктах Dr.Web для Windows

ных продуктов Dr.Web версии 6.0 для Windows, а также Dr.Web Enterprise Suite 5.0 и интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk 5.0. По информации «Доктор Веб», в сканер была добавлена возможность извещения
13.08.2010 «ВолгаТелеком» продолжает внедрять Dr.Web AV-Desk в филиалах

Компания «Доктор Веб» сообщила о новых внедрениях Dr.Web AV-Desk в филиалах компании «ВолгаТелеком». О первых запусках интернет-сервиса телекоммуникационным оператором «ВолгаТелеком» сообщалось в середине июня. Лето показало востребованность у
29.07.2010 Dr.Web AV-Desk обосновался в Баку

Компания «Доктор Веб» сообщила о первом внедрении Dr.Web AV-Desk в Азербайджане. Первым провайдером, предложившим интернет-пользователям Баку у
24.05.2010 Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Беларуси

Компания «Доктор Веб» сообщила о первом внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk на территории Беларуси – в ИП «Альтернативная цифровая сеть», телекоммуникацио
19.05.2010 Абоненты воронежской сети FreeDom под защитой Dr.Web

русной защиты подключилась компания «Информсвязь» (городская сеть FreeDom), внедрив интернет-сервис Dr.Web AV-Desk. Таким образом, число интернет-провайдеров, предоставляющих услугу «Антивирус

24.03.2010 Абоненты «Таттелекома» под защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk провайдером республики Татарстан – компанией «Таттелеком». С 17 марта все абон
11.03.2010 Абоненты «Демос» получили доступ к услуге «Антивирус Dr.Web»

емос» доставила услугу «Антивирус Dr.Web» в дома жителей города Колпино. Внедрение интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk – разработки компании «Доктор Веб» – позволило предложить услугу антивирусной

01.03.2010 Абоненты «Петербургской Интернет Сети» под защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией PIN (ООО «Петербургская Интернет Сеть»). Таким образом, услуга «Анти
26.02.2010 Сервис Dr.Web AV-Desk внедрили еще 2 интернет-провайдера

Еще два российских интернет-провайдера отметились в феврале внедрением интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. «СиАл» стал уже шестнадцатым провайдером в Санкт-Петербурге, который предлага
18.02.2010 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна бизнес-пользователям

о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web» для бизнес-пользователей на базе интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk. Теперь обеспечить антивирусную защиту корпоративных сетей своих клиентов могу
15.02.2010 Клиенты поставщика ИТ-услуг «Инфотеско» под защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk в компании «Инфотеско» со штаб-квартирой в Комсомольске-на-Амуре, специализиру
14.01.2010 Абоненты InterZet под защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk Санкт-Петербургским провайдером InterZet, предоставляющим доступ в интернет бо
28.12.2009 Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Австрии

щила о том, что сразу две австрийские компании – Ilongo и RCS-Technology – внедрили интернет-сервис Dr.Web AV-Desk и, таким образом, расширили спектр предоставляемых сервисов за счет услуги «Ан
16.12.2009 Интернет от «Билайн»: старые клиенты на «Доктор Веб», новых подключат к «Касперскому»

10» — 69 руб. в месяц. До сих пор абонентам «Билайна» предлагался другой SaaS-антивирус — Dr.Web AV-Desk. Именно с него в ноябре 2007 г. «Корбина Телеком», позднее купленная «Вымпелко
03.12.2009 Жители «Электронного города» под защитой Dr.Web

Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk оператором связи Новосибирска – компанией «Новотелеком» (компьютерная сеть «Эл
01.12.2009 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам «Кыргызтелекома»

Компания «Доктор Веб» сообщила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Кыргызтелеком». Внедрение Dr.Web AV-Desk дает возможность аб
01.12.2009 Абоненты «Чита-Он-Лайн» под защитой Dr.Web

р Веб» сообщил о том, что оператор связи «Чита-Он-Лайн» первым в Забайкалье внедрил интернет-сервис Dr.Web AV-Desk версии 5.0, предоставив своим абонентам услугу «Антивирус Dr.Web». Выбор в пол
19.11.2009 Жители города Королёва под защитой Dr.Web

ключившись к услуге «Антивирус Dr.Web». Это стало возможным в результате внедрения интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Веб-Королёв», обеспечивающей доступ в интернет по всей территории г
12.11.2009 Dr.Web AV-Desk впервые внедрен в Испании

Компания «Доктор Веб» объявила о первом внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk в Испании. Услугой «Антивирус Dr.Web» пополнился перечень сервисов каталонской
09.09.2009 Dr.Web AV-Desk впервые внедрили в Нидерландах

сообщила о том, что услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна жителям Нидерландов – интернет-сервис Dr.Web AV-Desk внедрила местная компания WireITup, оказывающая широкий спектр ИТ-услуг (прокл
31.07.2009 Dr.Web AV-Desk защищает клиентов «Матрицы» от вирусов

Компания «Доктор Веб» объявила о внедрении интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk в белгородской компании «Матрица», специализирующейся на автоматизации производства и разработке программных продуктов. Работая в сфере, тесно соприкасающейся с компьютерными сет

Публикаций - 148, упоминаний - 341

Dr.Web AV-Desk и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1294 146
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 6
Microsoft Corporation 25775 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
ESET - ESET Software 1161 5
Наука-Связь - Nauka Lab 22 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Trend Micro 651 4
Элтел Нетворкс 57 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Rentsoft - Рентсофт 39 2
Глобальные ТелеСистемы 2 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
F-Secure 216 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Softkey - Софткей 215 1
НИТ - Национальные информационные технологии 36 1
Атлант Телеком - Atlant Telecom - Альтернативная цифровая сеть 9 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 1
E-Style Software House 16 1
E-Style Telecom - e-Style ISP 7 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Ростелеком - Сахателеком 65 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 1
Сенешаль Нейман - Seneschal Neyman 3 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Barclays 122 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 140
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 104
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 65
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 12
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
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Microsoft Windows 16882 40
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 20
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Microsoft Outlook 1506 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
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Dr.Web Антиспам 10 2
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Softline - Цифровые Решения - Axoft - AxoftCloud 13 1
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Microsoft Windows Safe Mode - Безопасный режим Windows 13 1
РосНИИРОС - RBNet - Russian Backbone Network - Межведомственная российская опорная сеть 17 1
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Макаров Иван 33 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
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