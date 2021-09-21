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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dr.Web AV-Desk
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Публикаций - 128, упоминаний - 306
Dr.Web AV-Desk упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Dr.Web Enterprise Security Suite 118 9
|Dr.Web Антивирус 194 7
|Microsoft Windows 10 6645 2
|Apple macOS 926 2
|Microsoft Windows 7 1662 2
|Google Android 10751 1
|Linux OS 4260 1
|Merlion MerliOnCloud 29 1
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
|Axoft AxoftCloud 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762233, в очереди разбора - 665922.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762233, в очереди разбора - 665922.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru