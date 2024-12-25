Макаров Иван
Макаров Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Царфин Вадим 4 3
|Пенязь Дмитрий 21 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Слинько Владимир 6 2
|Князев Андрей 15 2
|Казин Александр 5 2
|Соколов Дмитрий 66 1
|Лобанов Денис 45 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Рахимбердиев Аскар 37 1
|Картвелишвили Натиа 10 1
|Курин Вадим 11 1
|Янычев Сергей 5 1
|Горяйнов Максим 1 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Ткачев Анатолий 1 1
|Парфенов Никита 1 1
|Давлетбаев Амир 1 1
|Орехин Александр 1 1
|Коплович Дмитрий 1 1
|Лобанов Сергей 8 1
|Чебунин Сергей 2 1
|Сторожилов Вадим 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Forrester Research 821 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 95 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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