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Макаров Иван



25.12.2024 Mediascope посчитает аудиторию медиа в «Дзене» 1
23.05.2024 «Чебуратор»: студенты Пермского Политеха разработали автоматическую тележку для перемещения грузов на производстве 1
08.08.2012 Автоматизированная система расчетов «Гидра» интегрирована с платформой «Рентсофт» 1
30.07.2012 Сервис «МойСклад» стал доступен пользователям платформы «Рентсофт» 1
23.05.2012 «Рентсофт» предлагает в аренду бухгалтерскую программу «Эврика» для небольших предприятий 1
24.04.2012 «Рентсофт» перешел на новую версию Dr.Web AV-Desk 1
09.02.2012 «Рентсофт» сдает в аренду сайты на базе UMI.CMS 1
15.12.2011 К SaaS-платформе «Рентсофт» подключился 100-й интернет-провайдер 1
11.10.2011 «Рентсофт» выпустила модуль интеграции с биллинговыми системами операторов связи 1
27.09.2011 «Рентсофт» выпустил модуль интеграции с защитными программами 1
13.09.2011 «Рентсофт» представила сервис подписки на антивирусы BitDefender 1
31.08.2011 Netbynet предоставил абонентам возможность подписки на легальное ПО 1
25.08.2011 Paragon Software предлагает ПО по подписке через интернет 1
24.08.2011 «Рентсофт» запустил биллинг микроплатежей для облачных SaaS-проектов 1
25.05.2011 «Рентсофт» запустил сервис подписки на лицензионное ПО для юридических лиц 1
10.05.2011 Абонентам «Акадо-Екатеринбург» стала доступна услуга подписки на ПО 1
18.04.2011 «Рентсофт» предлагает антивирусы Trend Micro по подписке 1
13.12.2010 Google упростил процедуру миграции с Microsoft Exchange 1
29.11.2010 «Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт» 1
12.11.2010 Абоненты «Акадо» получили возможность оформить подписку на антивирусы и игры 1
28.09.2010 Купить антивирус Nod32 можно в социальных сетях Рунета 1
27.04.2010 «Рентсофт» запустила партнерскую программу для порталов и блогов 1
23.03.2010 «Рентсофт» запустила услугу «Антивирус Dr. Web» 1
15.04.2009 Microsoft Office 2010: первые скриншоты 1
01.08.2008 Круглый стол: ИТ-решения для химического и нефтехимического сектора 1
14.04.2008 Конференция CNews: инновационные ИТ-решения для финансового сектора 1
19.12.2007 24 января 2008 года: время когда станет известно все о FlexFrame Infrastructure 1
10.11.2003 Itanium – любителям стандартной архитектуры 1
10.11.2003 Itanium – любителям стандартной архитектуры 1
28.03.2003 Fujitsu Siemens: итоги года, новые продукты и проекты 1
03.06.2002 Fujitsu Siemens Computers представила новые продукты и отчиталась за год 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Макаров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Rentsoft - Рентсофт 39 20
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 7
Fujitsu 2041 5
Siemens AG - Siemens Group 2589 5
Microsoft Corporation 24625 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 4
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 4
Dr.Web - Доктор Веб 1254 3
Intel Corporation 12197 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
HP Inc. 5685 2
8213 2
ESET - ESET Software 1133 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
Alawar - Алавар 57 2
Яндекс Agnitum - Агнитум 63 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Myricom 8 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 2
Dell EMC 5027 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Red Hat 1305 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Trend Micro 601 1
Bitdefender 156 1
F5 Networks 64 1
МойСклад - Логнекс 109 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Google LLC 11775 1
UMI - Umisoft - Юмисофт 16 1
Titanium 84 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минудобрения 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 18
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
СХД - Ленточная библиотека - Tape library 119 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 2
Blade-server - Блейд-сервер 230 2
DDR - Double data rate 2730 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 7
Fujitsu FlexFrame 21 4
Microsoft Office 3734 3
Microsoft Outlook 1390 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 3
FSC - Fujitsu Siemens CentricStor 8 3
Linux OS 9937 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Microsoft Exchange 1714 2
HPE ProLiant 399 2
Intel Itanium 628 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 2
Microsoft Windows Server 2003 569 2
Dr.Web AV-Desk 147 2
Fujitsu LifeBook 167 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 2
Rentsoft Easy Launch Module 2 2
HPE Integrity - серия серверов 134 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 20 2
Fujitsu PrimePower 35 2
Google Gmail 946 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
UMI.CMS 65 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 47 1
Google Calendar - Google Календарь 81 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
BitDefender Internet Security 12 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 1
Panda Antivirus 54 1
Intel Mobile - Intel Mobile Processor ULV 29 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Царфин Вадим 4 3
Пенязь Дмитрий 21 2
Зезюлинский Николай 23 2
Елагин Вячеслав 14 2
Слинько Владимир 6 2
Князев Андрей 15 2
Казин Александр 5 2
Соколов Дмитрий 66 1
Лобанов Денис 45 1
Левцов Вениамин 41 1
Рахимбердиев Аскар 37 1
Картвелишвили Натиа 10 1
Курин Вадим 11 1
Янычев Сергей 5 1
Горяйнов Максим 1 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Ткачев Анатолий 1 1
Парфенов Никита 1 1
Давлетбаев Амир 1 1
Орехин Александр 1 1
Коплович Дмитрий 1 1
Лобанов Сергей 8 1
Чебунин Сергей 2 1
Сторожилов Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 18
Европа 21767 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Европа Западная 1481 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Россошь 51 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Английский язык 6634 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Аренда 2416 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Forrester Research 821 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 95 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
CeBIT 612 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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