Цифровой контент огии значительно расширили возможности представления в цифровом виде и воспроизведения самых разных текстовых, видео- и аудиоматериалов и произведений при помощи соответствующих устройств и гаджетов. Цифровой контент (ЦК) – это вся совокупность информационно-развлекательных, деловых, научных и учебных материалов, распространяемых в цифровом виде по каналам связи и предназначенных для исполь

Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента «Тайные схемы» на российском рынке мобильного контента CNews продолжает публикацию материалов о тайных схемах владения активами

«Лаборатория Касперского» вступила в международную ассоциацию мобильного контента и коммерции «Лаборатория Касперского» стала членом международной ассоциации мобильного контента и коммерции MEF. Как ожидается, членство в MEF позволит компании более плотно взаимодействовать с мировыми игроками мобильного рынка и содействовать развитию этой индустрии.

«МегаФон» запустил новый сервис для покупки мобильного контента Мобильный оператор «МегаФон» объявил о введении нового сервиса, который значительно упрощает покупку мобильного контента для абонентов. Новый сервис «Интернет-Клик» позволяет абонентам «МегаФона» покупать на сайтах партнеров компании в упрощенном режиме аудио-, видео- и графические файлы, а та

7 июня начнет работу конференция для разработчиков мобильных приложений Mdday#MoCO С 7 по 8 июня в рамках форума «Мир мобильного контента» пройдет Mdday#MoCO — конференция для разработчиков мобильных приложений.

7 июня в Москве откроется бизнес-форум «Мир Мобильного Контента • МоСО2012» С 7 по 8 июня в Москве, в деловом центре гостиницы «Рэдиссон Славянская», пройдет форум «Мир Мобильного Контента • МоСО2012». Международный бизнес-форум МоСО2012 на протяжении уже 8-

Мобильный контент от компании «Связной Загрузка» появился в терминалах Comepay о контента на свои мобильные телефоны. «Связной Загрузка» - один из крупнейших в России провайдеров мобильного контента. «Терминалы оплаты – интересный и перспективный канал продаж мобильног

Российский рынок мобильного контента в 2010 г. вырос на 26% Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленного исследования российского и мирового рынков мобильного контента, мониторинг которого проводится компанией с 2006 г. К мобильному контенту J’son & Partners Consulting относит медийные продукты, потребляемые пользователем через мобильные у

«Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента существует технология Brew: она позволяет абоненту загрузить на своем телефоне специальный каталог мобильного контента и приобрести его оттуда. При этом, в отличие от технологии Java2Me, с пом

Цифровой контент в России: $5 млрд к 2011 г. Partners прогнозирует, что в ближайшие три года общий объем российского рынка цифрового контента удвоится, увеличившись до $5 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2008 г. В отчете консалтинговой компании цифровой контент определяется следующим образом: это продукты и относящиеся к ним услуги, доступные в цифровом формате, распространяемые по цифровым сетям или на физических носителях, и потребл

Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок а шаги в сторону популяризации легальных продаж, пользователи в целом недостаточно активно покупают цифровой контент. Под цифровым контентом в рамках данной статьи понимаются аудио и видеопроду

Без 3G мобильный контент вымрет м из шагов, как ожидают участники рынка, станет скупка контент-провайдеров с целью выхода на VAS-рынок сотовыми операторами. Если сотовики начнут делиться интернет-трафиком с контент-провайдерами, то рынок мобильного контента может вырасти на 80-100 млн. долларов, - уверены представители компании «ГДМ-Групп». Более того, весь VAS-рынок будет поделен между сотовыми операторами и компаниями-а

Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам По данным CNews Analytics, сейчас на рынке мобильного контента представлено порядка 130 компаний, лидирующая десятка которых образована

24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,

24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,

24 июня откроется конференция «Мир Мобильного Контента» 24 - 25 июня 2008 года в Москве пройдет конференция «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008». Организатор - Exposystems (part of Expomedia Group Plc.) Б

24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента» IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,

Россия: Дети потратили $600 млн. на мобильный контент Объем российского рынка мобильного контента в 2007 г. оценивается в $550–600 млн, сообщили в компании Business Vision. Другие аналитики приводят более скромные цифры. Эксперт ИК «Финам» Дмитрий Смирнов оценивает

Российский рынок мобильного контента в 2007 г. вырос до $600 млн Российский рынок мобильного контента на сегодняшний день развивается более динамично, чем рынок сотовой связи.

Мобильный контент от Playboy и Penthouse взломает Белоруссию Новик, представитель Twist Box в странах СНГ, считает, что вскоре в Белоруссии услуги эротического мобильного контента станут доступны, и это принесет приличную выручку и его компании, и местн

Alawar Entertainment и NewEdge создали новую компанию и игр для мобильных телефонов. Директором Alawar NewEdge Mobile назначена Ольга Знаменская, коммерческий директор компании NewEdge. По прогнозу компании iKS-Consulting, по итогам 2007 года рост рынка мобильного контента составит 21%, а объем рынка в денежном выражении - $494 млн. В общей структуре рынка мобильного контента в 2006 году игры занимали 11%. Таким образом, объем российско

Российский рынок мобильного контента в 2007 году составит около $430 млн. По оценкам генерального директора компании i-Free Кирилла Петрова, которые он озвучил на конференции «Мобильный понедельник», в 2007 году объем рынка мобильного контента в России составит $420-$460 млн. Самую большую долю - 33%- составит сегмент кастомизации, infotaiment займет около 16% рынка, игры составят 14%, медиа-интегрированные сервис

Россия: мобильный контент жаждет 3G стране отсутствует защита контента, распространено пиратство. В ИХ «Финам» объем российского рынка мобильного контента в 2006 г. оценивают в $350 млн., а по итогам 2007 г. он прогнозируется на

Россия: в 2007 г. рынок мобильного контента достигнет $420 млн В 2007 г. российский рынок мобильного контента вырастет на $70 млн, достигнув $420 млн. Об этом заявил руководитель напр

Google будет искать среди мобильного контента Новый поисковик, разрабатываемый Google, предназначен для поиска мобильного контента – рингтонов, игр, графики и многого другого. Введя поисковый запрос, пользователь будет получать список релевантных ссылок, предоставляемых различными контент-провайдерами,

26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007» На следующей неделе в Москве стартует 3-й Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007». Это масштабное кроссиндустриальное событие посетят более 8

26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007» На следующей неделе в Москве стартует 3-й Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007». Это масштабное кроссиндустриальное событие посетят более 8

Россия: рынок мобильного контента станет «миллиардером» к 2010 году Российский рынок мобильного контента (VAS) демонстрирует бурный рост. По итогам первого полугодия 2006 года его объем составил $882,3 млн, а к 2010 г. обещает преодолеть рубеж в $1 млрд. Отмечается рост и

Великобритания: рынок мобильного контента набирает ход Компания Informa Telecoms & Media опубликовала свое исследование рынка мобильного контента Великобритании. В нем говорится, что этот рынок «в шаге от становления ка

Россия: провайдеры «закрывают» мобильный контент ынке, поддерживают DRM. Поэтому ближайшие перспективы коммерческого использования DRM в России пока не совсем ясны». Между тем аналитики не считают, что внедрение DRM может привести к снижению продаж мобильного контента. С этой точкой зрения, например, согласна Елена Саяпина, аналитик AC&M-Консалтинг. Г-жа Саяпина полагает, что обмен контентом между пользователями у нас не настолько популяр

Аниматоры выйдут на рынок мобильного контента Сингапурская администрация развития медиа предложила компаниям, выпускающим мультфильмы, помощь в освоении рынка мобильного контента, сообщил Moconews. В частности, администрация в рамках инициативы Invigorate («Придание бодрости») предоставляет финансирование компаний на сумму до $16,560 на создание моби

"Мобильный контент" предложено хранить прямо в ДНК текстов - и даже цифровых вирусов - отличается, по мнению его создателей, простотой, удобством, гибкостью и надежностью. Таит ли он в себе потенциальную угрозу, не сообщается. Очевидно, что хранить "мобильный контент" можно будет в ДНК и других живых организмов.

Россия: цифровой контент легализуется ования мобильного телефона как музыкального плеера». Многие по-прежнему будут предпочитать покупать цифровой контент при помощи мобильного телефона. «На сегодняшний день покрытие сотовой связи

Мировой рынок мобильного контента вырастет до $150 млрд оходы, полученные в результате активного роста новых услуг, попадут в кошелек операторов мобильной связи. Появление массы новых игроков в данном секторе обеспечивает новые возможности для роста рынка мобильного контента и услуг, в то же время представляя угрозу операторам мобильной связи, заявила Informa.

Россия: мобильный контент «съел» $400 млн По данным агентства iKS-Consulting, объем рынка мобильного контента в России составил по итогам 2006 г. $408 млн. Рост по сравнению с 2005 г. составил 25%, что намного меньше ожидаемого. Предполагалось, что за год абоненты потратят на контен

J'son&Partners: российский рынок мобильного контента вырастет на 30% Компания J'son&Partners представила новый отчет «Российский рынок мобильного контента 2005-2008». В приложении вы найдете обзор основных результатов исследован

Мобильный контент для взрослых превратится в многомиллиардный рынок По прогнозу одной из исследовательских компаний, контент для взрослых, распространяемый на мобильные устройства, в течение пяти лет превратится в многомиллиардный рынок. Как и с интернетом, взрыв мобильного контента, вероятно, будет обусловлен распространением порнографии. Европа является крупнейшим потребителем порнографии, на втором месте находится Азиатско-тихоокеанский регион. Разви

Рынок мобильного контента на Украине вырос на 30% Как сообщил на проходящей в Петербурге конференции Mobile VAS Conference директор компании Jump Игорь Шрайбман, объём рынка мобильного контента на Украине за 2006 год составит около $60 млн. долларов. За период с октября 2005 по октябрь 2006 года рост рынка составил около 30%. В основном рост обеспечен за счёт новых

8 ноября прошел саммит "Wireless content & DRM - 2006" евые СМИ. В фокусе конференции были взаимоотношения между ведущими игроками на быстрорастущем рынке мобильного контента. Впервые подробно рассматривались вопросы защиты контента с помощью DRM (