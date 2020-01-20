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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мобильное приложение Мобильный контент Mobile content цифровой контент digital content

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.01.2020 Цифровой контент

огии значительно расширили возможности представления в цифровом виде и воспроизведения самых разных текстовых, видео- и аудиоматериалов и произведений при помощи соответствующих устройств и гаджетов. Цифровой контент (ЦК) – это вся совокупность информационно-развлекательных, деловых, научных и учебных материалов, распространяемых в цифровом виде по каналам связи и предназначенных для исполь
23.01.2017 Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента

«Тайные схемы» на российском рынке мобильного контента CNews продолжает публикацию материалов о тайных схемах владения активами

04.03.2013 «Лаборатория Касперского» вступила в международную ассоциацию мобильного контента и коммерции

«Лаборатория Касперского» стала членом международной ассоциации мобильного контента и коммерции MEF. Как ожидается, членство в MEF позволит компании более плотно взаимодействовать с мировыми игроками мобильного рынка и содействовать развитию этой индустрии.
20.07.2012 «МегаФон» запустил новый сервис для покупки мобильного контента

Мобильный оператор «МегаФон» объявил о введении нового сервиса, который значительно упрощает покупку мобильного контента для абонентов. Новый сервис «Интернет-Клик» позволяет абонентам «МегаФона» покупать на сайтах партнеров компании в упрощенном режиме аудио-, видео- и графические файлы, а та
15.05.2012 7 июня начнет работу конференция для разработчиков мобильных приложений Mdday#MoCO

С 7 по 8 июня в рамках форума «Мир мобильного контента» пройдет Mdday#MoCO — конференция для разработчиков мобильных приложений.
24.04.2012 7 июня в Москве откроется бизнес-форум «Мир Мобильного Контента • МоСО2012»

С 7 по 8 июня в Москве, в деловом центре гостиницы «Рэдиссон Славянская», пройдет форум «Мир Мобильного Контента • МоСО2012». Международный бизнес-форум МоСО2012 на протяжении уже 8-
14.09.2011 Мобильный контент от компании «Связной Загрузка» появился в терминалах Comepay

о контента на свои мобильные телефоны. «Связной Загрузка» - один из крупнейших в России провайдеров мобильного контента. «Терминалы оплаты – интересный и перспективный канал продаж мобильног
08.06.2011 Российский рынок мобильного контента в 2010 г. вырос на 26%

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленного исследования российского и мирового рынков мобильного контента, мониторинг которого проводится компанией с 2006 г. К мобильному контенту J’son & Partners Consulting относит медийные продукты, потребляемые пользователем через мобильные у
15.07.2010 «Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента

существует технология Brew: она позволяет абоненту загрузить на своем телефоне специальный каталог мобильного контента и приобрести его оттуда. При этом, в отличие от технологии Java2Me, с пом
13.04.2009 Цифровой контент в России: $5 млрд к 2011 г.

Partners прогнозирует, что в ближайшие три года общий объем российского рынка цифрового контента удвоится, увеличившись до $5 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2008 г. В отчете консалтинговой компании цифровой контент определяется следующим образом: это продукты и относящиеся к ним услуги, доступные в цифровом формате, распространяемые по цифровым сетям или на физических носителях, и потребл
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок

а шаги в сторону популяризации легальных продаж, пользователи в целом недостаточно активно покупают цифровой контент. Под цифровым контентом в рамках данной статьи понимаются аудио и видеопроду
29.07.2008 Без 3G мобильный контент вымрет

м из шагов, как ожидают участники рынка, станет скупка контент-провайдеров с целью выхода на VAS-рынок сотовыми операторами. Если сотовики начнут делиться интернет-трафиком с контент-провайдерами, то рынок мобильного контента может вырасти на 80-100 млн. долларов, - уверены представители компании «ГДМ-Групп». Более того, весь VAS-рынок будет поделен между сотовыми операторами и компаниями-а
23.07.2008 Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам

По данным CNews Analytics, сейчас на рынке мобильного контента представлено порядка 130 компаний, лидирующая десятка которых образована

09.06.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»

IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,
02.06.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»

IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,
26.05.2008 24 июня откроется конференция «Мир Мобильного Контента»

24 - 25 июня 2008 года в Москве пройдет конференция «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008». Организатор - Exposystems (part of Expomedia Group Plc.) Б
21.05.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»

IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,
21.03.2008 Россия: Дети потратили $600 млн. на мобильный контент

Объем российского рынка мобильного контента в 2007 г. оценивается в $550–600 млн, сообщили в компании Business Vision. Другие аналитики приводят более скромные цифры. Эксперт ИК «Финам» Дмитрий Смирнов оценивает

21.03.2008 Российский рынок мобильного контента в 2007 г. вырос до $600 млн

Российский рынок мобильного контента на сегодняшний день развивается более динамично, чем рынок сотовой связи.
18.10.2007 Мобильный контент от Playboy и Penthouse взломает Белоруссию

Новик, представитель Twist Box в странах СНГ, считает, что вскоре в Белоруссии услуги эротического мобильного контента станут доступны, и это принесет приличную выручку и его компании, и местн
12.10.2007 Alawar Entertainment и NewEdge создали новую компанию

и игр для мобильных телефонов. Директором Alawar NewEdge Mobile назначена Ольга Знаменская, коммерческий директор компании NewEdge. По прогнозу компании iKS-Consulting, по итогам 2007 года рост рынка мобильного контента составит 21%, а объем рынка в денежном выражении - $494 млн. В общей структуре рынка мобильного контента в 2006 году игры занимали 11%. Таким образом, объем российско
12.09.2007 Российский рынок мобильного контента в 2007 году составит около $430 млн.

По оценкам генерального директора компании i-Free Кирилла Петрова, которые он озвучил на конференции «Мобильный понедельник», в 2007 году объем рынка мобильного контента в России составит $420-$460 млн. Самую большую долю - 33%- составит сегмент кастомизации, infotaiment займет около 16% рынка, игры составят 14%, медиа-интегрированные сервис
27.08.2007 Россия: мобильный контент жаждет 3G

стране отсутствует защита контента, распространено пиратство. В ИХ «Финам» объем российского рынка мобильного контента в 2006 г. оценивают в $350 млн., а по итогам 2007 г. он прогнозируется на
27.08.2007 Россия: в 2007 г. рынок мобильного контента достигнет $420 млн

В 2007 г. российский рынок мобильного контента вырастет на $70 млн, достигнув $420 млн. Об этом заявил руководитель напр
18.07.2007 Google будет искать среди мобильного контента

Новый поисковик, разрабатываемый Google, предназначен для поиска мобильного контента – рингтонов, игр, графики и многого другого. Введя поисковый запрос, пользователь будет получать список релевантных ссылок, предоставляемых различными контент-провайдерами,

20.06.2007 26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007»

На следующей неделе в Москве стартует 3-й Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007». Это масштабное кроссиндустриальное событие посетят более 8
19.06.2007 26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007»

На следующей неделе в Москве стартует 3-й Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007». Это масштабное кроссиндустриальное событие посетят более 8
04.06.2007 Россия: рынок мобильного контента станет «миллиардером» к 2010 году

Российский рынок мобильного контента (VAS) демонстрирует бурный рост. По итогам первого полугодия 2006 года его объем составил $882,3 млн, а к 2010 г. обещает преодолеть рубеж в $1 млрд. Отмечается рост и
30.05.2007 Великобритания: рынок мобильного контента набирает ход

Компания Informa Telecoms & Media опубликовала свое исследование рынка мобильного контента Великобритании. В нем говорится, что этот рынок «в шаге от становления ка
25.05.2007 Россия: провайдеры «закрывают» мобильный контент

ынке, поддерживают DRM. Поэтому ближайшие перспективы коммерческого использования DRM в России пока не совсем ясны». Между тем аналитики не считают, что внедрение DRM может привести к снижению продаж мобильного контента. С этой точкой зрения, например, согласна Елена Саяпина, аналитик AC&M-Консалтинг. Г-жа Саяпина полагает, что обмен контентом между пользователями у нас не настолько популяр
23.04.2007 Аниматоры выйдут на рынок мобильного контента

Сингапурская администрация развития медиа предложила компаниям, выпускающим мультфильмы, помощь в освоении рынка мобильного контента, сообщил Moconews. В частности, администрация в рамках инициативы Invigorate («Придание бодрости») предоставляет финансирование компаний на сумму до $16,560 на создание моби
16.02.2007 "Мобильный контент" предложено хранить прямо в ДНК

текстов - и даже цифровых вирусов - отличается, по мнению его создателей, простотой, удобством, гибкостью и надежностью. Таит ли он в себе потенциальную угрозу, не сообщается. Очевидно, что хранить "мобильный контент" можно будет в ДНК и других живых организмов.
12.02.2007 Россия: цифровой контент легализуется

ования мобильного телефона как музыкального плеера». Многие по-прежнему будут предпочитать покупать цифровой контент при помощи мобильного телефона. «На сегодняшний день покрытие сотовой связи

02.02.2007 Мировой рынок мобильного контента вырастет до $150 млрд

оходы, полученные в результате активного роста новых услуг, попадут в кошелек операторов мобильной связи. Появление массы новых игроков в данном секторе обеспечивает новые возможности для роста рынка мобильного контента и услуг, в то же время представляя угрозу операторам мобильной связи, заявила Informa.
23.01.2007 Россия: мобильный контент «съел» $400 млн

По данным агентства iKS-Consulting, объем рынка мобильного контента в России составил по итогам 2006 г. $408 млн. Рост по сравнению с 2005 г. составил 25%, что намного меньше ожидаемого. Предполагалось, что за год абоненты потратят на контен
04.12.2006 J'son&Partners: российский рынок мобильного контента вырастет на 30%

Компания J'son&Partners представила новый отчет «Российский рынок мобильного контента 2005-2008». В приложении вы найдете обзор основных результатов исследован
29.11.2006 Мобильный контент для взрослых превратится в многомиллиардный рынок

По прогнозу одной из исследовательских компаний, контент для взрослых, распространяемый на мобильные устройства, в течение пяти лет превратится в многомиллиардный рынок. Как и с интернетом, взрыв мобильного контента, вероятно, будет обусловлен распространением порнографии. Европа является крупнейшим потребителем порнографии, на втором месте находится Азиатско-тихоокеанский регион. Разви
17.11.2006 Рынок мобильного контента на Украине вырос на 30%

Как сообщил на проходящей в Петербурге конференции Mobile VAS Conference директор компании Jump Игорь Шрайбман, объём рынка мобильного контента на Украине за 2006 год составит около $60 млн. долларов. За период с октября 2005 по октябрь 2006 года рост рынка составил около 30%. В основном рост обеспечен за счёт новых
13.11.2006 8 ноября прошел саммит "Wireless content & DRM - 2006"

евые СМИ. В фокусе конференции были взаимоотношения между ведущими игроками на быстрорастущем рынке мобильного контента. Впервые подробно рассматривались вопросы защиты контента с помощью DRM (
06.09.2006 Guinness скооперируется с провайдером мобильного контента

Guinness World Records TV (GWR TV) сообщил о кооперации с провайдером мобильного контента Snax для разработки мобильного видеоконтента на базе существующей программы GWR TV. Соглашение предусматривает разработку и эксклюзивные права на клипы 30-90 секунд для их р

Публикаций - 533, упоминаний - 628

Мобильное приложение и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 74
МегаФон 10742 62
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 36
Microsoft Corporation 25775 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Google LLC 12688 31
Apple Inc 13154 30
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 27
Playfon - Плэйфон 40 23
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 22
ИММО - Информ-Мобил 54 21
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 20
Samsung Electronics 11064 19
Yandex - Яндекс 9215 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Intel Corporation 12811 16
Ростелеком 10948 15
Huawei 4675 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 15
Lenovo Motorola 3566 15
Мобикон - Infon - Инфон 29 14
Sony 6739 13
Vodafone Group 1412 13
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 13
Next Media Group - Некст Медиа 39 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
ZED+ Group 20 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 27 12
ZED+ Temafon - Темафон 15 11
HP Inc. 5883 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
X Corp - Twitter 2938 9
LG Electronics 3735 9
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 8
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 19
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 16
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 14
Альфа-Банк 1979 11
Альфа-Групп 745 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 9
Евросеть 1421 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Связной ГК 1401 7
M.I.P.R. 7 7
EsoUsa 6 6
Встреча ООО 6 6
Warner 540 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
Cobblestone Capital Partners 7 5
RBL Capital Group 6 5
Crede Group 6 5
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
Walt Disney Company 647 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
WMG - Warner Music Group 210 4
Fincraft - Инвестиционный дом - Fincraft Resources - БТА Секьюритис - SAT & Company 9 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 4
Infor-media Russia - Информ-Медиа 20 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 3
Visa International 1993 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Администрация Санкт-Петербурга - Архивный комитет Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, ЦГА СПб - ЦГАКФФД СПб - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов  9 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минюст РФ - РФЦСЭ - Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
WiMAX Forum 69 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 222
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 133
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 106
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 83
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 80
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 71
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 67
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 65
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 63
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 62
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 57
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 55
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 27
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Google Android 15243 34
Oracle Java - язык программирования 3469 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Apple iOS 8583 20
Apple - App Store 3109 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 18
Microsoft Windows 16882 17
Apple iPad 4011 15
PayOnline - электронная платёжная система 60 12
Apple iTunes Store 1118 11
Nokia Symbian OS 1411 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
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Linux OS 11533 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 9
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
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Opera Browser - Браузер 1050 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
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Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 6
Apple iPod 1553 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Myspace - социальная сеть 640 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 5
Apple iPhone 6 4861 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Nokia Nseries 538 5
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Бородин Владимир 20 14
Шрамко Кирилл 25 14
Петров Кирилл 36 13
Панкратова Оксана 42 13
Фирер Олег 29 11
Фридман Михаил 146 10
Ракишев Кенес 43 9
Енгибарян Ваге 12 9
Кусков Денис 221 9
Тимощенко Дмитрий 16 8
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 6
Туровецкий Владимир 7 6
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 6
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Борисов Станислав 9 6
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Рейман Леонид 1065 5
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Сергеев Дмитрий 61 5
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Бокарев Тимофей 36 5
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Украина 7928 31
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Южная Корея - Республика 7051 13
Швеция - Королевство 3781 13
Европа Восточная 3138 12
Америка - Американский регион 2206 12
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Нидерланды 3745 10
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Ближний Восток 3154 8
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University of Essex - Эссекский университет 7 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
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НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
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TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
День молодёжи - 27 июня 1087 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
Связь-Экспокомм 276 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
МТС - Телеком Идея 51 2
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CeBIT 614 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
InAVation Awards 6 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Docflow 148 1
ИгроМир 125 1
HERE Technologies - NAVTEQ Global LBS Challenge 2 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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