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Индексная книга CNews*
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Мобильное приложение Мобильный контент Mobile content цифровой контент digital content



23.01.2017 Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента
04.03.2013 «Лаборатория Касперского» вступила в международную ассоциацию мобильного контента и коммерции
20.07.2012 «МегаФон» запустил новый сервис для покупки мобильного контента
15.05.2012 7 июня начнет работу конференция для разработчиков мобильных приложений Mdday#MoCO
24.04.2012 7 июня в Москве откроется бизнес-форум «Мир Мобильного Контента • МоСО2012»
14.09.2011 Мобильный контент от компании «Связной Загрузка» появился в терминалах Comepay
08.06.2011 Российский рынок мобильного контента в 2010 г. вырос на 26%
15.07.2010 «Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента
29.07.2008 Без 3G мобильный контент вымрет
23.07.2008 Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам
09.06.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»
02.06.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»
26.05.2008 24 июня откроется конференция «Мир Мобильного Контента»
21.05.2008 24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»
21.03.2008 Россия: Дети потратили $600 млн. на мобильный контент
21.03.2008 Российский рынок мобильного контента в 2007 г. вырос до $600 млн
18.10.2007 Мобильный контент от Playboy и Penthouse взломает Белоруссию
12.10.2007 Alawar Entertainment и NewEdge создали новую компанию
12.09.2007 Российский рынок мобильного контента в 2007 году составит около $430 млн.
27.08.2007 Россия: мобильный контент жаждет 3G
27.08.2007 Россия: в 2007 г. рынок мобильного контента достигнет $420 млн
18.07.2007 Google будет искать среди мобильного контента
20.06.2007 26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007»
19.06.2007 26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007»
04.06.2007 Россия: рынок мобильного контента станет «миллиардером» к 2010 году
30.05.2007 Великобритания: рынок мобильного контента набирает ход
25.05.2007 Россия: провайдеры «закрывают» мобильный контент
23.04.2007 Аниматоры выйдут на рынок мобильного контента
16.02.2007 "Мобильный контент" предложено хранить прямо в ДНК
02.02.2007 Мировой рынок мобильного контента вырастет до $150 млрд
23.01.2007 Россия: мобильный контент «съел» $400 млн
04.12.2006 J'son&Partners: российский рынок мобильного контента вырастет на 30%
29.11.2006 Мобильный контент для взрослых превратится в многомиллиардный рынок
17.11.2006 Рынок мобильного контента на Украине вырос на 30%
13.11.2006 8 ноября прошел саммит "Wireless content & DRM - 2006"
06.09.2006 Guinness скооперируется с провайдером мобильного контента
25.07.2006 ЕТК предложила новый вариант оплаты мобильного контента
14.06.2006 21 июня откроется форум "Мир Мобильного Контента–2006"
30.05.2006 21 июня откроется форум Mobile Content
28.12.2005 Monstermob приобрела российского оператора мобильного контента "Мобикон"

Публикаций - 381, упоминаний - 469

Мобильное приложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8047 78
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9439 66
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6942 57
i-Free - Айфри 121 36
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 26
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 22
Playfon - Плэйфон 37 22
Google LLC 10941 21
ИММО - Информ-Мобил 53 21
TOT Money - агрегатор мобильного контента 37 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 16
Apple Inc 11194 14
Цифра ГК 2148 14
Orange S.A. - Orange Group 1026 14
Lenovo Motorola 3503 14
Samsung Electronics 9734 14
Vodafone Group 1342 12
Microsoft Corporation 23500 12
ZED+ Temafon - Темафон 15 11
ZED+ Group 17 11
Siemens AG - Siemens Group 2542 10
Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 13 10
Meta Platforms - Facebook 4339 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 695 10
Никита Мобайл 17 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10073 9
NTT DoCoMo 1132 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1311 8
Sony Ericsson 1123 8
Huawei 3503 8
Yandex - Яндекс 5675 7
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 515 7
LG Electronics 3540 7
Qualcomm Technologies 1700 6
Yahoo! 3687 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 6
Rambler Group - Рамблер ГК 854 6
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 245 6
Funbox - ФБ Групп 10 6
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 19
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1013 16
TOT Payments - Unifiyed Payments 22 13
Альфа-Банк 1598 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 10
Альфа-Групп 665 10
LetterOne Holdings - L1 Technology 70 9
Евросеть 1400 8
M.I.P.R. 7 7
Связной ГК 1337 7
Магнат 75 7
Встреча ООО 6 6
EsoUsa 6 6
Crede Group 6 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 5
Warner 554 5
RBL Capital Group 6 5
Cobblestone Capital Partners 7 5
Fincraft Resources - SAT & Company 9 4
Россети Ленэнерго 2349 3
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 3
Евросеть Техмаркет 80 3
RHG - Radisson Hotel Group - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 40 3
UMG - Universal Music Group 261 3
Walt Disney Company 573 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 3
WMG - Warner Music Group 208 3
Amedia TV - Амедиа 37 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5814 3
Loyality Partners 3 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 3
Dixis - Диксис 359 3
Marshall Capital Partners 69 3
Лента - Сеть розничной торговли 1701 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 2
Почта России ПАО 1991 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Getty Images 25 2
РЖД - Российские железные дороги 1621 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 8
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 938 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 6
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 4
Судебная власть - Judicial power 2095 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1311 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 309 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 191 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 2
Президент Российской Федерации 3716 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2509 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 71 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 335 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 279 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 413 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 1
МВД Украины - ГАИ 17 1
Парламент Австралии - Parliament of Australia 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 683 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 845 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2853 1
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 35 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 1
Верховный суд Российской Федерации 779 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1394 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 16
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 6
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 4 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 3
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
WiMAX Forum 68 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25023 198
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79211 160
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22192 123
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7483 97
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17516 84
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13577 80
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14837 64
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 59
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1278 54
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25055 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53279 47
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16057 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38977 46
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21364 45
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5231 44
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9144 44
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7873 41
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12516 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12606 32
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4257 32
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5398 32
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 184 31
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5448 30
Java игры 90 28
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 415 28
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4384 25
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8879 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8631 24
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3751 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9920 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11645 20
Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 1658 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9369 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25660 19
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 19
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 1071 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6007 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11828 16
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3974 16
Oracle Java - язык программирования 2767 29
Google Android 12553 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6623 22
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 18
Microsoft Windows 2000 12677 16
PayOnline - электронная платёжная система 58 12
Apple iOS 6804 12
Apple - App Store 2602 10
Apple iPhone 6 6175 10
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 94 9
Nokia Symbian OS 1399 9
Apple iPad 3739 8
Google Play - Google Store - Android Market 2936 7
Opera Browser - Браузер 967 7
Apple iTunes Store 1063 7
Myspace - социальная сеть 636 6
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1481 6
Microsoft Skype 1976 6
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 6
Google Android APP - Advanced Protection Program 576 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 5
Google Maps - Карты Google 776 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6525 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 4
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 698 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 4
Google YouTube - Видеохостинг 2426 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 3
Apple iPod Touch 745 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 880 3
Microsoft Windows BitLocker 1275 3
Nokia Ovi Store 89 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
Microsoft Windows 14446 3
Google AdMob Сертификация 42 3
Opera Mini - браузер 209 3
Шрамко Кирилл 25 14
Бородин Владимир 20 14
Петров Кирилл 29 13
Панкратова Оксана 42 13
Фирер Олег 29 11
Фридман Михаил 110 10
Кусков Денис 218 9
Енгибарян Ваге 12 9
Тимощенко Дмитрий 16 8
Ракишев Кенес 30 6
Демидов Михаил 133 6
Туровецкий Владимир 7 6
Борисов Станислав 8 6
Wakkie Peter - Вакки Петер 6 6
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 6
Рейман Леонид 1031 5
Бокарев Тимофей 36 5
Зобнина Маргарита 54 5
Сергеев Дмитрий 59 5
Рожковский Кирилл 14 5
Логачёв Сергей 4 4
Медведев Дмитрий 1631 4
Овчинников Борис 129 4
Стародубцева Татьяна 5 4
Романенко Роман 17 4
Крутой Игорь 14 4
Менькова Татьяна 62 4
Жуков Михаил 38 4
Акулич Марина 4 4
Солонин Виталий 89 4
Grinda José - Гринда Хосе 4 4
Шрайбман Игорь 5 4
Ситников Сергей 75 4
Нефедов Павел 46 4
Потапова Наталья 4 4
Королев Игорь 61 4
Колокольцев Владимир 23 3
Кудряшев Антон 27 3
Осадчая Ирина 64 3
Кочетков Владислав 247 3
Россия - РФ - Российская федерация 122886 229
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50177 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39350 75
Европа 21312 57
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14949 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13150 32
Украина 7269 29
Германия - Федеративная Республика 12013 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15079 22
Япония 12879 22
Азия - Азиатский регион 4659 20
Испания - Королевство 3601 17
Казахстан - Республика 4844 17
Индия - Республика 5069 15
Америка Северная 2835 13
Швеция - Королевство 3459 13
Франция - Французская Республика 7084 13
Италия - Итальянская Республика 4223 12
Европа Западная 1346 12
Южная Корея - Республика 6289 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 12
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 10
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 10
Нидерланды 3306 10
Америка 2155 10
Европа Восточная 2997 10
Узбекистан - Республика 1403 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 9
Финляндия - Финляндская Республика 3471 7
Америка Латинская 1685 7
Ближний Восток 2647 6
Испания - Мадрид 159 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6306 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 6
Канада 4710 6
Беларусь - Белоруссия 4257 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41988 40
Абонентская база - Абонентская плата 5301 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14089 33
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3381 31
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2092 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8868 30
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3270 28
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41685 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20013 24
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1685 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5665 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4004 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6865 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2982 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6037 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4827 15
Юриспруденция - Jurisprudence 6230 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10279 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4724 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5861 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9924 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6689 12
Кредитование - Сrediting 5115 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1751 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2457 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2559 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23991 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9191 10
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1194 10
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1028 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4049 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15067 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1723 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10680 8
Английский язык 6160 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1896 8
Internet Economy - Интернет-экономика 5478 8
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 951 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2169 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 14
Thomson Reuters - Рейтер 5773 8
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 6
91Mobiles 1696 5
WapStart 42 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 794 5
РИА Новости 804 4
Прайм - Агентство экономической информации 857 3
Ведомости 547 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 3
Playboy 51 3
RCR News 107 2
Korea Times 129 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1226 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 2
Муз-ТВ - телеканал 39 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
ComNews - Медиа-бизнес 95 2
Silicon 508 1
VNUNet.com 214 1
InformationWeek 234 1
Phys.org 973 1
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 32 1
News Corp 186 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Cellular News 233 1
Открытые системы ИД 173 1
allNetDevices 160 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
CNews Северо-Запад 24 1
MSNBC - телеканал 89 1
PCPro 53 1
РМГ - Хит FM 2 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ 19 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
Forbes - Форбс 630 1
500 Startups 14336 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7460 19
Juniper Research 502 8
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 8
Gartner - Гартнер 3475 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 4
IDC - International Data Corporation 4849 4
Strategy Analytics 283 4
ABI Research 233 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2125 4
SmartMarketing 73 3
Harris Interactive 83 3
Mobile Research Group 67 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
comScore 389 1
IMS Research 31 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
TeleGeography Research 39 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
eMarketer 201 1
IHS iSuppli 397 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
IDC CEMA 8 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 104 1
Frost & Sullivan 200 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 61 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 46 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
ГУИТС - Государственный университет интеллектуальных технологий и связи - Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 5 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11643 16
День молодёжи - 27 июня 691 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 6
Связь-Экспокомм 94 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2068 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 1
ИнфоКом 86 1
NAVTEQ Global LBS Challenge 2 1
ИгроМир 76 1
Docflow 132 1
МТС Телеком Идея 52 1
Электрические сети - международный форум 95 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
CeBIT 461 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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