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Мобильное приложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шрамко Кирилл 25 14
|Бородин Владимир 20 14
|Петров Кирилл 29 13
|Панкратова Оксана 42 13
|Фирер Олег 29 11
|Фридман Михаил 110 10
|Кусков Денис 218 9
|Енгибарян Ваге 12 9
|Тимощенко Дмитрий 16 8
|Ракишев Кенес 30 6
|Демидов Михаил 133 6
|Туровецкий Владимир 7 6
|Борисов Станислав 8 6
|Wakkie Peter - Вакки Петер 6 6
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 6
|Рейман Леонид 1031 5
|Бокарев Тимофей 36 5
|Зобнина Маргарита 54 5
|Сергеев Дмитрий 59 5
|Рожковский Кирилл 14 5
|Логачёв Сергей 4 4
|Медведев Дмитрий 1631 4
|Овчинников Борис 129 4
|Стародубцева Татьяна 5 4
|Романенко Роман 17 4
|Крутой Игорь 14 4
|Менькова Татьяна 62 4
|Жуков Михаил 38 4
|Акулич Марина 4 4
|Солонин Виталий 89 4
|Grinda José - Гринда Хосе 4 4
|Шрайбман Игорь 5 4
|Ситников Сергей 75 4
|Нефедов Павел 46 4
|Потапова Наталья 4 4
|Королев Игорь 61 4
|Колокольцев Владимир 23 3
|Кудряшев Антон 27 3
|Осадчая Ирина 64 3
|Кочетков Владислав 247 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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