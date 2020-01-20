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Мобильное приложение Мобильный контент Mobile content цифровой контент digital content
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.01.2020
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Цифровой контент
огии значительно расширили возможности представления в цифровом виде и воспроизведения самых разных текстовых, видео- и аудиоматериалов и произведений при помощи соответствующих устройств и гаджетов. Цифровой контент (ЦК) – это вся совокупность информационно-развлекательных, деловых, научных и учебных материалов, распространяемых в цифровом виде по каналам связи и предназначенных для исполь
|23.01.2017
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Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента
«Тайные схемы» на российском рынке мобильного контента CNews продолжает публикацию материалов о тайных схемах владения активами
|04.03.2013
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«Лаборатория Касперского» вступила в международную ассоциацию мобильного контента и коммерции
«Лаборатория Касперского» стала членом международной ассоциации мобильного контента и коммерции MEF. Как ожидается, членство в MEF позволит компании более плотно взаимодействовать с мировыми игроками мобильного рынка и содействовать развитию этой индустрии.
|20.07.2012
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«МегаФон» запустил новый сервис для покупки мобильного контента
Мобильный оператор «МегаФон» объявил о введении нового сервиса, который значительно упрощает покупку мобильного контента для абонентов. Новый сервис «Интернет-Клик» позволяет абонентам «МегаФона» покупать на сайтах партнеров компании в упрощенном режиме аудио-, видео- и графические файлы, а та
|15.05.2012
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7 июня начнет работу конференция для разработчиков мобильных приложений Mdday#MoCO
С 7 по 8 июня в рамках форума «Мир мобильного контента» пройдет Mdday#MoCO — конференция для разработчиков мобильных приложений.
|24.04.2012
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7 июня в Москве откроется бизнес-форум «Мир Мобильного Контента • МоСО2012»
С 7 по 8 июня в Москве, в деловом центре гостиницы «Рэдиссон Славянская», пройдет форум «Мир Мобильного Контента • МоСО2012». Международный бизнес-форум МоСО2012 на протяжении уже 8-
|14.09.2011
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Мобильный контент от компании «Связной Загрузка» появился в терминалах Comepay
о контента на свои мобильные телефоны. «Связной Загрузка» - один из крупнейших в России провайдеров мобильного контента. «Терминалы оплаты – интересный и перспективный канал продаж мобильног
|08.06.2011
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Российский рынок мобильного контента в 2010 г. вырос на 26%
Компания J’son & Partners Consulting представила результаты обновленного исследования российского и мирового рынков мобильного контента, мониторинг которого проводится компанией с 2006 г. К мобильному контенту J’son & Partners Consulting относит медийные продукты, потребляемые пользователем через мобильные у
|15.07.2010
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«Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента
существует технология Brew: она позволяет абоненту загрузить на своем телефоне специальный каталог мобильного контента и приобрести его оттуда. При этом, в отличие от технологии Java2Me, с пом
|13.04.2009
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Цифровой контент в России: $5 млрд к 2011 г.
Partners прогнозирует, что в ближайшие три года общий объем российского рынка цифрового контента удвоится, увеличившись до $5 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2008 г. В отчете консалтинговой компании цифровой контент определяется следующим образом: это продукты и относящиеся к ним услуги, доступные в цифровом формате, распространяемые по цифровым сетям или на физических носителях, и потребл
|29.01.2009
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Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок
а шаги в сторону популяризации легальных продаж, пользователи в целом недостаточно активно покупают цифровой контент. Под цифровым контентом в рамках данной статьи понимаются аудио и видеопроду
|29.07.2008
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Без 3G мобильный контент вымрет
м из шагов, как ожидают участники рынка, станет скупка контент-провайдеров с целью выхода на VAS-рынок сотовыми операторами. Если сотовики начнут делиться интернет-трафиком с контент-провайдерами, то рынок мобильного контента может вырасти на 80-100 млн. долларов, - уверены представители компании «ГДМ-Групп». Более того, весь VAS-рынок будет поделен между сотовыми операторами и компаниями-а
|23.07.2008
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Рынок VAS в России: развлечения уступят место платежам
По данным CNews Analytics, сейчас на рынке мобильного контента представлено порядка 130 компаний, лидирующая десятка которых образована
|09.06.2008
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24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»
IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,
|02.06.2008
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24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»
IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,
|26.05.2008
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24 июня откроется конференция «Мир Мобильного Контента»
24 - 25 июня 2008 года в Москве пройдет конференция «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008». Организатор - Exposystems (part of Expomedia Group Plc.) Б
|21.05.2008
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24 июня состоится форум «Мир Мобильного Контента»
IV Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2008», масштабное событие в индустрии мобильного контента,
|21.03.2008
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Россия: Дети потратили $600 млн. на мобильный контент
Объем российского рынка мобильного контента в 2007 г. оценивается в $550–600 млн, сообщили в компании Business Vision. Другие аналитики приводят более скромные цифры. Эксперт ИК «Финам» Дмитрий Смирнов оценивает
|21.03.2008
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Российский рынок мобильного контента в 2007 г. вырос до $600 млн
Российский рынок мобильного контента на сегодняшний день развивается более динамично, чем рынок сотовой связи.
|18.10.2007
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Мобильный контент от Playboy и Penthouse взломает Белоруссию
Новик, представитель Twist Box в странах СНГ, считает, что вскоре в Белоруссии услуги эротического мобильного контента станут доступны, и это принесет приличную выручку и его компании, и местн
|12.10.2007
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Alawar Entertainment и NewEdge создали новую компанию
и игр для мобильных телефонов. Директором Alawar NewEdge Mobile назначена Ольга Знаменская, коммерческий директор компании NewEdge. По прогнозу компании iKS-Consulting, по итогам 2007 года рост рынка мобильного контента составит 21%, а объем рынка в денежном выражении - $494 млн. В общей структуре рынка мобильного контента в 2006 году игры занимали 11%. Таким образом, объем российско
|12.09.2007
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Российский рынок мобильного контента в 2007 году составит около $430 млн.
По оценкам генерального директора компании i-Free Кирилла Петрова, которые он озвучил на конференции «Мобильный понедельник», в 2007 году объем рынка мобильного контента в России составит $420-$460 млн. Самую большую долю - 33%- составит сегмент кастомизации, infotaiment займет около 16% рынка, игры составят 14%, медиа-интегрированные сервис
|27.08.2007
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Россия: мобильный контент жаждет 3G
стране отсутствует защита контента, распространено пиратство. В ИХ «Финам» объем российского рынка мобильного контента в 2006 г. оценивают в $350 млн., а по итогам 2007 г. он прогнозируется на
|27.08.2007
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Россия: в 2007 г. рынок мобильного контента достигнет $420 млн
В 2007 г. российский рынок мобильного контента вырастет на $70 млн, достигнув $420 млн. Об этом заявил руководитель напр
|18.07.2007
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Google будет искать среди мобильного контента
Новый поисковик, разрабатываемый Google, предназначен для поиска мобильного контента – рингтонов, игр, графики и многого другого. Введя поисковый запрос, пользователь будет получать список релевантных ссылок, предоставляемых различными контент-провайдерами,
|20.06.2007
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26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007»
На следующей неделе в Москве стартует 3-й Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007». Это масштабное кроссиндустриальное событие посетят более 8
|19.06.2007
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26 июня откроется форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007»
На следующей неделе в Москве стартует 3-й Международный бизнес-форум «Мир Мобильного Контента. MoCO - 2007». Это масштабное кроссиндустриальное событие посетят более 8
|04.06.2007
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Россия: рынок мобильного контента станет «миллиардером» к 2010 году
Российский рынок мобильного контента (VAS) демонстрирует бурный рост. По итогам первого полугодия 2006 года его объем составил $882,3 млн, а к 2010 г. обещает преодолеть рубеж в $1 млрд. Отмечается рост и
|30.05.2007
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Великобритания: рынок мобильного контента набирает ход
Компания Informa Telecoms & Media опубликовала свое исследование рынка мобильного контента Великобритании. В нем говорится, что этот рынок «в шаге от становления ка
|25.05.2007
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Россия: провайдеры «закрывают» мобильный контент
ынке, поддерживают DRM. Поэтому ближайшие перспективы коммерческого использования DRM в России пока не совсем ясны». Между тем аналитики не считают, что внедрение DRM может привести к снижению продаж мобильного контента. С этой точкой зрения, например, согласна Елена Саяпина, аналитик AC&M-Консалтинг. Г-жа Саяпина полагает, что обмен контентом между пользователями у нас не настолько популяр
|23.04.2007
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Аниматоры выйдут на рынок мобильного контента
Сингапурская администрация развития медиа предложила компаниям, выпускающим мультфильмы, помощь в освоении рынка мобильного контента, сообщил Moconews. В частности, администрация в рамках инициативы Invigorate («Придание бодрости») предоставляет финансирование компаний на сумму до $16,560 на создание моби
|16.02.2007
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"Мобильный контент" предложено хранить прямо в ДНК
текстов - и даже цифровых вирусов - отличается, по мнению его создателей, простотой, удобством, гибкостью и надежностью. Таит ли он в себе потенциальную угрозу, не сообщается. Очевидно, что хранить "мобильный контент" можно будет в ДНК и других живых организмов.
|12.02.2007
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Россия: цифровой контент легализуется
ования мобильного телефона как музыкального плеера». Многие по-прежнему будут предпочитать покупать цифровой контент при помощи мобильного телефона. «На сегодняшний день покрытие сотовой связи
|02.02.2007
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Мировой рынок мобильного контента вырастет до $150 млрд
оходы, полученные в результате активного роста новых услуг, попадут в кошелек операторов мобильной связи. Появление массы новых игроков в данном секторе обеспечивает новые возможности для роста рынка мобильного контента и услуг, в то же время представляя угрозу операторам мобильной связи, заявила Informa.
|23.01.2007
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Россия: мобильный контент «съел» $400 млн
По данным агентства iKS-Consulting, объем рынка мобильного контента в России составил по итогам 2006 г. $408 млн. Рост по сравнению с 2005 г. составил 25%, что намного меньше ожидаемого. Предполагалось, что за год абоненты потратят на контен
|04.12.2006
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J'son&Partners: российский рынок мобильного контента вырастет на 30%
Компания J'son&Partners представила новый отчет «Российский рынок мобильного контента 2005-2008». В приложении вы найдете обзор основных результатов исследован
|29.11.2006
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Мобильный контент для взрослых превратится в многомиллиардный рынок
По прогнозу одной из исследовательских компаний, контент для взрослых, распространяемый на мобильные устройства, в течение пяти лет превратится в многомиллиардный рынок. Как и с интернетом, взрыв мобильного контента, вероятно, будет обусловлен распространением порнографии. Европа является крупнейшим потребителем порнографии, на втором месте находится Азиатско-тихоокеанский регион. Разви
|17.11.2006
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Рынок мобильного контента на Украине вырос на 30%
Как сообщил на проходящей в Петербурге конференции Mobile VAS Conference директор компании Jump Игорь Шрайбман, объём рынка мобильного контента на Украине за 2006 год составит около $60 млн. долларов. За период с октября 2005 по октябрь 2006 года рост рынка составил около 30%. В основном рост обеспечен за счёт новых
|13.11.2006
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8 ноября прошел саммит "Wireless content & DRM - 2006"
евые СМИ. В фокусе конференции были взаимоотношения между ведущими игроками на быстрорастущем рынке мобильного контента. Впервые подробно рассматривались вопросы защиты контента с помощью DRM (
|06.09.2006
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Guinness скооперируется с провайдером мобильного контента
Guinness World Records TV (GWR TV) сообщил о кооперации с провайдером мобильного контента Snax для разработки мобильного видеоконтента на базе существующей программы GWR TV. Соглашение предусматривает разработку и эксклюзивные права на клипы 30-90 секунд для их р
Мобильное приложение и организации, системы, технологии, персоны:
|Бородин Владимир 20 14
|Шрамко Кирилл 25 14
|Петров Кирилл 36 13
|Панкратова Оксана 42 13
|Фирер Олег 29 11
|Фридман Михаил 146 10
|Ракишев Кенес 43 9
|Енгибарян Ваге 12 9
|Кусков Денис 221 9
|Тимощенко Дмитрий 16 8
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 6
|Туровецкий Владимир 7 6
|Wakkie Peter - Вакки Петер 6 6
|Демидов Михаил 134 6
|Борисов Станислав 9 6
|Кацаев Цахай 5 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Сергеев Дмитрий 61 5
|Зобнина Маргарита 54 5
|Бокарев Тимофей 36 5
|Романенко Роман 21 5
|Рожковский Кирилл 14 5
|Потапова Наталья 4 4
|Поляновский Анатолий 4 4
|Perelmuter Rimma - Перельмутер Римма 4 4
|Ситников Сергей 79 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Крутой Игорь 16 4
|Grinda José - Гринда Хосе 4 4
|Королев Игорь 65 4
|Овчинников Борис 129 4
|Солонин Виталий 90 4
|Менькова Татьяна 62 4
|Нефедов Павел 46 4
|Жуков Михаил 39 4
|Шрайбман Игорь 5 4
|Стародубцева Татьяна 5 4
|Логачёв Сергей 4 4
|Акулич Марина 4 4
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