Informa Ovum Omdia
|10.12.2021
Новые смартфоны станут такими же, как старые. Во всем виноват дефицит компонентов
Экономия на камерах Производители смартфонов намерены отказаться от выпуска моделей с большим количеством встроенных камер. По информации исследовательской компании Omdia, в ближайшем будущем они сосредоточатся на производстве моделей максимум с тремя модулями и тем самым вернутся в этом плане в недалекое прошлое. Прогнозы Omdia касаются исключитель
|13.11.2012
Ovum исследовала влияние ОТТ-приложений на бизнес ШПД-операторов
Аналитической компанией Ovum было проведено исследование влияния Over the Top (ОТТ ) приложений на бизнес операторов широкополосного доступа в интернет, сфокусированное на сервисах телевидения и видео. Альтернативные
|20.09.2011
Выручка операторов от голосовой связи достигла потолка и будет падать
мя рост выручки с услуг по предоставлению мобильной передачи данных составит 7,2% - к концу рассматриваемого периода годовой объем этого сегмента составит $419 млрд, сообщает консалтинговое агентство Ovum. В настоящее время, говорят в Ovum, услуги голосовой связи являются субсидирующими. То есть абоненты, которые пользуются ими, доплачивают за абонентов, которые пользуются передачей
|28.07.2003
Мировой рынок ПО: «черные» времена для разработчиков?
В своем ежегодном отчете о состоянии мирового рынка ПО исследователи из Ovum утверждают, что в 2002 году объем рынка составил $152 млрд. Это означает, что сокращение рынка, наблюдающееся последние три года, продолжается. Согласно прогнозам, в 2003 году не исключен
|19.03.2002
HostedServices@Ovum: перспективы развития В2С-сектора электронной коммерции
Компания HostedServices@Ovum провела сравнительное исследование различных платформ электронной коммерции. В настоящее
|04.01.2001
Ovum предсказала быстрое развитие IP-телефонии
Компания Ovum, проводящая исследования рынка в разных сферах деятельности, представила доклад о перспективах развития IP-телефонии, сообщила newsbytes.com. В настоящее время лишь 5% пользователей ПК исп
|23.05.2000
Исследование компании Ovum предсказало возможное вытеснение WAP с рынка
В исследовании, озаглавленном "Стратегия Рынка WAP", консалтинговая компания Ovum предсказала вытеснение с рынка WAP-услуг. На смену WAP, согласно публикации, прийдет XML - "extensible markup language" (расширяемый метаязык), если в течение нескольких лет компании не за
|23.12.1998
Ovum отмечает перемены на рынке средств OLAP
состоянии перехода от средств универсального анализа деловой информации к ПО для обработки более специализированных данных. Это довольно сложный момент для пользователей, по мнению специалистов фирмы Ovum, авторов недавно проведенного исследования. "Эти перемены в сфере OLAP были инициированы производителями, выпустившими ряд специализированных средств для решения конкретных задач вместо тр
