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Oracle OpenWorld


14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
14.10.2019 Дни Oracle в Москве 30-31 октября объединят Oracle Modern Cloud Day и Oracle Modern Business Summit 2
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 2
12.09.2019 Прибыль Oracle на одну акцию выросла на 11% до $0,63 по GAAP в 1 кв. 2020 финансового года 1
28.02.2019 Облака, автономность и искусственный интеллект: как цифровизуются лидеры рынка 7
12.02.2019 В Oracle предрекли скорый переход всех данных под управление искусственного интеллекта 3
12.11.2018 Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику 2
02.11.2018 Разведчики Великобритании и США предлагают правила кибервойны. Хотя никто не будет их соблюдать 1
25.10.2018 Oracle: 60% ИТ-профессий еще не придуманы 1
24.10.2018 Oracle переписал облачную платформу, чтобы сделать ее безопасной 1
24.10.2018 AMD и Oracle создают облачные предложения на базе процессоров AMD Epyc 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
13.02.2018 Oracle расширяет Autonomous Cloud новыми сервисами 1
03.11.2017 Oracle презентует новый формат делового форума по стратегиям управления и бизнес-сервисам 1
03.10.2017 Oracle изобрел самоуправляемую СУБД 1
29.10.2015 Глава Oracle рассказал, что будет с его компанией в России и в мире 1
26.10.2015 Oracle и Intel пошли войной на IBM 1
26.05.2014 В «черный список» Microsoft вошли Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе 1
11.10.2013 31 октября в Москве пройдет деловой инновационный форум Oracle Day 1
30.09.2013 Акционеры Oracle: Главе компании Ларри Эллисону слишком много платят 2
01.11.2012 Oracle представила в России свои новейшие разработки в рамках Oracle OpenWorld 2012 1
03.10.2012 Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных 1
18.11.2011 Oracle анонсировала приложение для подготовки отчетности по экологической безопасности 1
28.10.2011 Oracle предлагает новые облачные HCM-сервисы по подписке 1
13.10.2011 Oracle Solaris 11 увидит свет в ноябре 2011 г. 1
12.10.2010 AMD опровергла слухи о продаже корпорации Oracle 1
07.09.2010 Экс-глава HP Марк Херд стал президентом Oracle вместо Чарльза Филипса 1
07.09.2010 Бывший глава HP Марк Херд стал президентом Oracle 1
30.10.2009 12 ноября в Москве состоится форум Oracle Day 1
19.10.2009 12 ноября в Москве пройдёт Oracle Day 1
12.10.2009 Ларри Эллисон атакует IBM 1
22.10.2008 5 ноября в Москве пройдет Oracle TechForum 2008 1
13.10.2008 5 ноября в Москве состоится Oracle TechForum 2008 1
25.09.2008 Сенсация: Oracle выпускает собственные серверы 1
22.01.2008 Oracle сформировал экспертный совет для банковской отрасли 1

Публикаций - 36, упоминаний - 48

Oracle OpenWorld упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3389 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
Microsoft Corporation 11253 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
Schneider Electric 409 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Ngenix 42 1
Harman Kardon 167 1
Tionix - Тионикс 48 1
Oracle Siebel 132 1
IBM 3586 1
Cloudera 49 1
Авантаж 48 1
Парус 208 1
Ovum 55 1
Google LLC 7210 1
MapR 8 1
Hortonworks 24 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Siemens AG - Сименс Россия 688 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
Facebook 3769 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
VMware 1832 1
SEC Consult Services 933 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
ФосАгро 56 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Square 38 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Спортмастер 116 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Мосводоканал 44 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Cushman & Wakefield 5 1
Aldo Coppola 2 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 91 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 601 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Tesla Motors 241 1
Альфа-Банк 1128 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Открытие ФК 539 1
Росгосстрах 183 1
Почта Банк 289 1
Уралсиб Банк 390 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 417 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 290 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 11 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 491 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Kubernetes 307 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 6
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 5
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 5
Oracle Cloud Platform 151 5
Java - Язык программирования 1186 4
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 3
Oracle Management Cloud 16 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 3
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 2
Oracle PaaS 13 2
Orecle Exadata Database Machine X 95 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 273 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 336 2
Intel x86 - Архитектура процессора 995 2
Oracle Fusion ERP 16 1
Oracle Integration Cloud 11 1
Oracle Analytics 4 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Oracle WebLogic 38 1
Oracle Autonomous Database Cloud 8 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle Digital Assistant 4 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Ravello Cloud Service 4 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 2 1
Oracle Exadata Infrastructure 2 1
Oracle Fusion Middleware 164 1
Oracle Autonomous Database OLTP 1 1
Oracle Data Visualization 1 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Oracle NetSuite ERP 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 436 1
Microsoft Azure 1171 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 5
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 141 4
Жуков Олег 15 4
Hurd Mark - Херд Марк 87 4
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 2
Колесняк Сергей 6 1
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 1
Капленко Валерий 9 1
Николаев Александр 15 1
Добровинский Александр 2 1
Еремин Андрей 10 1
Суслин Андрей 4 1
Пачикин Андрей 4 1
Нисанов Андрей 1 1
Матосов Максим 2 1
Великожон Дмитрий 5 1
Белов Евгений 5 1
Scarlett John - Скарлетт Джон 1 1
Hayden Michael - Хэйден Майкл 4 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
Sharma Saurabh - Шарма Саураб 1 1
Кадыков Роман 15 1
Мариничев Дмитрий 21 1
Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
Захарченко Антон 6 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 1
Шоржин Валерий 32 1
Козлов Иван 21 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Кулик Вадим 113 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Чумаченко Константин 10 1
Соколов Дмитрий 45 1
Русанов Сергей 44 1
Клепиков Алексей 77 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Галушкин Олег 168 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 10
Россия - Российская федерация - РФ 57914 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 8
США - Сан-Франциско 700 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 4
Восточная Европа 1701 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 2
Франция - Французская Республика 2155 2
Казахстан - Республика 2665 1
Северная Америка 1422 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
США - Сан-Хосе 112 1
США - Орландо 49 1
США - Сиэтл 138 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Украина 3431 1
США - Флорида 151 1
США - Колорадо 55 1
США - Массачусетс 112 1
США - Остин 59 1
США - Денвер 25 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
США - Невада 65 1
США - Техас 231 1
США - Вашингтон 339 1
США - Калифорния 988 1
Великобритания - Лондон 835 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Ближний Восток 1487 1
Африка 1508 1
США - Кремниевая долина 401 1
Индия - Республика 2188 1
Польша - Республика 836 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Азия - Азиатский регион 1534 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 409 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
The Verge - Издание 448 1
Bloomberg 786 1
NYT - The New York Times 511 1
The Information 39 1
IDC - International Data Corporation 2743 2
Gartner 2201 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
Oracle Academy 8 1
Oracle Modern Cloud Day 7 5
Oracle Modern Business Summit 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle AppsForum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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