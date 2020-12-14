Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle OpenWorld
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 48
Oracle OpenWorld упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|The Verge - Издание 448 1
|Bloomberg 786 1
|NYT - The New York Times 511 1
|The Information 39 1
|IDC - International Data Corporation 2743 2
|Gartner 2201 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772077, в очереди разбора - 675759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772077, в очереди разбора - 675759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru