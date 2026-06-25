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Порецкий Олег

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Олег Порецкий назначен коммерческим директором MWS 2
13.04.2023 Merlion стал официальным дистрибьютором BI-платформы Visiology 1
28.03.2018 Олег Порецкий назначен вице-президентом по продажам Software AG в России и СНГ 2
14.11.2017 ПМХ выбрал облачные сервисы Oracle CX Cloud и расширяет ERP-систему на весь холдинг 1
14.11.2017 Публичные SaaS-сервисы Oracle доступны в ЦОД российских клиентов 1
14.11.2017 Oracle стал раздавать из облака ERP и SCM, как требует закон о хранении данных в России 2
03.11.2017 Oracle презентует новый формат делового форума по стратегиям управления и бизнес-сервисам 1
21.12.2016 Tele2 формирует новую цифровую среду с помощью Oracle Commerce 1
22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM 1
10.02.2016 «Техносерв Консалтинг» внедрил в «Аэрофлоте» систему лояльности для корпоративных клиентов 1
18.05.2007 Dell расширяет количество дистрибьюторов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Порецкий Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7052 8
Oracle Siebel Systems 519 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3303 2
Dell EMC 5164 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1028 1
Ростелеком 10854 1
SAP SE 5574 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
Dell Technologies - Dell Computer 2205 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 1
Vodafone Group 1411 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 971 1
Visiology - Визиолоджи 87 1
AT&T Inc 1723 1
Deutsche Telekom 952 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Software AG 202 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1418 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 717 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 2
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 18 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 1
Фан ГК - Фан Дистрибьютор 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 1
Почта России ПАО 2337 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
Газпром ПАО 1483 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1494 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24124 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6417 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21605 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1637 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6680 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 3
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 434 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5919 2
Управляемость - Manageability 2200 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2324 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5187 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4834 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1245 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3275 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5564 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33120 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9270 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 593 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27106 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7575 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13615 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3067 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1388 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9339 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 53 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 194 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2432 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1065 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1260 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 315 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 509 1
Oracle SaaS 11 3
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 28 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 2
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 237 1
Аэрофлот Бонус 30 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management - Oracle Loyalty 23 1
Oracle Endeca - Oracle Endeca Latitude - Oracle Endeca Information Discovery - Oracle Endeca InFront - Oracle Endeca MDEX 22 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 617 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 221 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 190 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 243 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 1
Oracle Commerce 16 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
Oracle SaaS - Oracle SaaS Sales Force Automation - Oracle Sales Cloud - Oracle Sales Cloud Mobilytics 11 1
Oracle Sourcing 4 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 1
Буленков Дмитрий 31 1
La Fornara Philippe - Ла Форнара Филиппе 1 1
Расколов Сергей 43 1
Бурмагин Михаил 4 1
Лютак Дмитрий 2 1
Лейко Кирилл 1 1
Коликов Евгений 2 1
Шалимова Жанна 3 1
Natarajan Swami - Натараджан Свами 1 1
Сафаров Михаил 1 1
Степанюк Михаил 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2507 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3543 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1068 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1052 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 724 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 665 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 718 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6060 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15838 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 1
Энергетика - Energy - Energetically 5783 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3427 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6525 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3927 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12172 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 402 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
ВМИРЭ - Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова 3 1
Oracle AppsForum 24 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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