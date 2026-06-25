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Порецкий Олег
СОБЫТИЯ
Порецкий Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
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Ключевых фраз выявлено - 1452642, в очереди разбора - 728011.
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