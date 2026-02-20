Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190841
ИКТ 14721
Организации 11403
Ведомства 1495
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26606
Персоны 82998
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

KMS Key Management Service Key Management Server Key & Certificate Lifecycle Management


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.02.2026 Сгенерированные нейросетями суперпароли хакеры взламывают за пару часов 1
20.11.2025 ИБ-компания Swordfish Security разместила на Mos.Hub курсы по информационной безопасности 1
14.11.2025 Microsoft нанесла тяжелейший удар по россиянам. Закрыта лазейка для быстрой активации Windows за 0 рублей 1
05.11.2025 AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно 1
14.08.2025 Linux-сообщество несет потери. Прекращена разработка мощного дистрибутива для сисадминов. Видео 1
05.08.2025 Новые и потенциальные киберугрозы июля 2025 г.: критические уязвимости в WinRAR, Chrome и Microsoft SharePoint 1
03.07.2025 Мошенники стали чаще звонить в WhatsApp* 1
16.05.2025 Судебные приставы по всей стране обновляют средства защиты информации на полмиллиарда с лишним 1
31.03.2025 Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript 1
28.03.2025 В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий 1
04.03.2025 «СберКорус» и Минцифры запустили подпись электронных перевозочных документов через смартфон 1
27.02.2025 На ОС Linux нападает бэкдор, который трудно и обнаружить, и удалить. Он под прячется под уникальным алгоритмом шифрования 1
17.02.2025 «Иридиум» разработал защищенный DMTChat для быстрого обмена сообщениями 1
16.01.2025 Nokia: исходники украли, но не наши и не у нас 1
08.01.2025 Telegram выдал властям США более 2 тысяч пользователей 1
04.12.2024 Positive Technologies предупреждает об угрозе DaMAgeCard — новом способе DMA-атак через высокоскоростные периферийные устройства 1
30.11.2024 Как супераппы изменили рабочее взаимодействие в бизнесе и в чем секрет популярности корпоративных супераппов 1
29.11.2024 Telegram и WhatsApp не спасут: почему бизнесу нужны именно корпоративные мессенджеры 1
31.10.2024 Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов 1
26.08.2024 Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V 1
27.06.2024 Хакеры, взломавшие американские госорганы, могли добраться до «значимых данных о химпроме США» 1
29.05.2024 Как устроена open source платформа для создания облачной инфраструктуры 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-вымогатель, которая атакует устройства с использованием легитимной функции Windows 1
10.04.2024 Атака по побочному каналу на процессоры Apple: история Intel повторятся 1
07.02.2024 Найден способ взломать стандартное шифрование Windows за 43 секунды и $10. Видео 1
16.01.2024 Эксперты МТУСИ исследовали уязвимость в процессорах Intel 1
16.08.2023 Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows 1
09.08.2023 Intel завалила весь мир процессорами с «дыркой», через которую воруют пароли. Если ее закрыть, процессоры тормозят 1
08.08.2023 Сбербанк усомнился в квантовых коммуникациях. Лучше использовать математические алгоритмы 1
04.08.2023 «Ростех» создал «Биосейф» для защиты личной информации на смартфонах 1
27.07.2023 Владимиру Путину представили квантово-защищенную видеоконференцсвязь 1
12.07.2023 Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft 1
30.06.2023 Найден новый метод перехвата управления БПЛА Mavic Pro 1
16.05.2023 ГК «Монт» поможет компаниям защитить цифровые активы и бизнес-коммуникацию 1
10.04.2023 Yandex Cloud сделала сервис хранения секретов Yandex Lockbox доступным для российских компаний 1
05.04.2023 Бизнес-коммуникатор Anwork обеспечит безопасный обмен данными на Курганском заводе энергетических технологий 1
26.01.2023 Генеральным директором компании Avanpost назначена Алина Куракина 1
01.12.2022 MaxPatrol SIEM научилась защищать информацию, размещенную в сервисах Yandex Cloud 1
01.08.2022 «Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию 1
01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц 1

Публикаций - 188, упоминаний - 193

KMS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25346 37
Apple Inc 12769 19
Telegram Group 2672 19
Google LLC 12354 17
Intel Corporation 12589 14
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1619 13
Oracle Corporation 6908 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 887 10
Ростелеком 10434 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5333 9
Yandex - Яндекс 8637 9
Meta Platforms - Facebook 4557 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4626 8
Thales - Gemalto - SafeNet 137 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1552 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 519 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14685 6
IBM - International Business Machines Corp 9566 6
GitHub 996 6
X Corp - Twitter 2915 5
AMD - Advanced Micro Devices 4500 5
VK - Mail.ru Group 3539 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9252 5
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 5
Dr.Web - Доктор Веб 1277 4
Dell EMC 5108 4
Amazon Inc - Amazon.com 3165 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 437 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 992 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 4
Thales - Gemalto 184 4
QRate - КуРэйт 35 3
NetApp - Network Appliance 648 3
Broadcom - VMware 2512 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3163 3
МегаФон 10126 3
Cisco Systems 5238 3
Lenovo Group 2375 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 351 3
Информзащита 870 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8324 5
РЖД - Российские железные дороги 2021 4
ГПБ - Газпромбанк 1191 4
Лента - Сеть розничной торговли 2293 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1538 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1405 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1695 2
Airbnb 99 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Красный октябрь 33 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Резонанс НПП 388 1
Интертехэлектро - Инжиниринговая группа компаний - Новая генерация - КЗЭТ - Курганский завод энергетических технологий 4 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 1
Алмазювелирэкспорт 2 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Интерактивный Банк - iBank 19 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1111 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 94 1
Почта России ПАО 2269 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3027 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1094 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1000 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
X5 Group - Перекрёсток 613 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 451 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5783 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3427 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5075 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1365 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 393 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13069 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2205 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6353 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3579 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1177 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 3
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 71 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 216 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2414 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 12 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 536 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 50 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32150 103
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4815 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32044 68
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12394 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74042 55
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23095 41
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7061 38
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13688 35
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8531 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16693 27
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7683 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17225 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26178 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21836 19
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4619 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3986 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12099 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25747 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13351 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12441 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10161 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9821 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15024 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8235 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7754 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8823 14
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 372 14
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2732 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6290 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4160 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34110 13
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1482 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4381 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23341 12
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3165 11
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3080 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11356 11
Microsoft Windows 16450 33
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5223 20
Linux OS 11049 19
Google Android 14840 15
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 13
Apple iOS 8333 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1558 9
Rakuten Viber 656 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 964 8
Apple macOS 2288 7
Intel x86 - архитектура процессора 1996 7
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 6
Microsoft Windows 7 1999 5
Apple - App Store 3021 5
Microsoft Azure 1472 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 5
Google - Gmail 991 5
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 421 5
Microsoft Windows BitLocker 940 5
Microsoft Windows 11 740 4
Thales - Gemalto - SafeNet KeySecure 5 4
Microsoft Windows 10 1903 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3463 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 4
JavaScript - JS - язык программирования 1344 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 633 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 4
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 104 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 4
Microsoft Windows 2000 8679 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 3
FreePik 1529 3
Intel Core - Intel Raptor Lake 74 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7414 3
Microsoft Office 4005 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2387 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 283 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 3
Путин Владимир 3390 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 6
Дуров Павел 316 5
Moore Todd - Мур Тодд 10 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 4
Жаров Александр 180 4
Галушкин Олег 182 3
Раевский Алексей 77 3
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 3
Ведешкина Татьяна 7 2
Кулик Сергей 10 2
Павлов Никита 124 2
Lew Jacob - Лью Джейкоб 2 2
Wang Yang - Ван Ян 6 2
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 2
Зонов Александр 41 2
Kerry John - Керри Джон 6 2
Мискевич Роман 4 2
Мельникова Анастасия 433 2
Никифоров Николай 1137 2
Песков Дмитрий 113 2
Жуков Олег 25 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 2
Яровая Ирина 71 2
Озеров Виктор 29 2
Камлюк Виталий 30 2
Green Matthew - Грин Мэтью 8 2
Смирнов Олег 16 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Глейм Артур 5 1
Писарев Михаил 28 1
Беляков Антон 3 1
Качалин Алексей 5 1
Шойтов Александр 99 1
Кабаков Александр 10 1
Додохов Александр 3 1
Самойленко Максим 67 1
Демидов Михаил 133 1
Коренева Алиса 2 1
Доля Алексей 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 83
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 12
Европа 24693 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46176 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 7
Германия - Федеративная Республика 12970 6
Франция - Французская Республика 8013 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18837 4
Израиль 2791 4
Сингапур - Республика 1916 3
Индия - Bharat 5736 3
Канада 4999 3
Украина 7820 3
Иран - Исламская Республика Иран 1126 3
Китай - Пекин - Beijing 1057 3
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 2
Земля - планета Солнечной системы 10700 2
Япония 13574 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Америка - Американский регион 2191 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 2
Ближний Восток 3055 2
Великобритания - Лондон 2412 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1056 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 254 1
Великобритания - Ноттингем 23 1
Руанда - Республика 46 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 55 1
США - Нью-Йорк штат 246 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3269 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 6885 1
Азия - Азиатский регион 5769 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55173 43
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6977 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51443 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26083 12
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8560 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15291 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10779 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11804 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3722 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3251 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1208 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20459 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3715 5
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1522 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10515 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1072 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4948 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8398 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17461 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2966 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4778 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5317 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5927 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 4
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 4
Физика - Physics - область естествознания 2837 3
Энергетика - Energy - Energetically 5540 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 4
Bloomberg 1557 4
The Register - The Register Hardware 1729 3
BleepingComputer - Издание 428 3
Ars Technica 438 3
Neowin 187 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 2
Reddit 366 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 2
Tom’s Hardware 540 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 255 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 133 2
Le Monde 30 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
heise online - heise security 122 1
Vnunet 224 1
The Times 74 1
Independent 111 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Le Figaro 20 1
BreachForums 11 1
E-Commerce Times 69 1
The Verge - Издание 602 1
ITHome 40 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
NYT - The New York Times 1091 1
The Guardian - Британская газета 387 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 1
IDG - International Data Group 116 1
TechSpot 168 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 1
NBC News 185 1
Mashable 372 1
Gartner - Гартнер 3623 6
IDC - International Data Corporation 4947 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 3
Altman Vilandrie & Company 2 1
comScore 379 1
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 1
Gartner Magic Quadrant Unified Communications as a Service 1 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
IBM Research 108 1
Counterpoint Research 102 1
The Nilson Report 6 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1664 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 981 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 23 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
MACS - Школа новой экономики 7 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
BU - Boston University - Бостонский университет 62 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 1
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 449 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
Black Hat - Конференция 117 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 83 1
LinuxWorld 52 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420747, в очереди разбора - 726184.
Создано именных указателей - 190841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще