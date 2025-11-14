Разделы

Microsoft нанесла тяжелейший удар по россиянам. Закрыта лазейка для быстрой активации Windows за 0 рублей

Microsoft вырезала из Windows 10 и Windows 11 инструментарий GatherOSstate, благодаря которому пираты могли в два счета активировать эти ОС, да еще и без подключения к интернету. Метод взлома активации при помощи этой функции известен как KMS38, и он больше не работает. Тем временем в России пиратские Windows пользуются стабильно растущим спросом.

Пиратству – бой

Компания Microsoft закрыла одну из известных возможностей взлома Windows 10 и Windows 11 для их дальнейшей бесплатной активации. Как пишет портал Neowin, она вырезала из этих операционных систем функцию GatherOSstate, которая позволяла активировать их в пару мгновений и даже без подключения к интернету.

При этом в своей официальной документации Microsoft это нигде не отразила, подчеркивает Neowin. Между тем, за минувшую неделю она сделала несколько громких заявлений, например, о начале распространения обновления 25H2 и о прекращении поддержки Windows 11 версии 23H2. А об удалении инструментария – ни слова.

Как все работало

Функцию GatherOSstate использовалась в методе активации, известном как KMS38, который распространялся через проект MASSGRAVE. первые три буквы в названии которого – это сокращение от Microsoft Activation Script.

microsoft-750.jpg

© drserg / фотобанк «Фотодженика»
Microsoft переиграла хакеров. Но до полной победы над ними еще очень далеко

Проект MASSGRAVE представляет собой целый комплекс небольших утилит, призванных раз и навсегда решить вопрос с активацией как ОС Windows, так и пакета офисных программ Microsoft Office. При этом покупать лицензионный ключ не требуется. Иными словами, MASSGRAVE используется для взлома ПО Microsoft и превращения его из просто неактивированного в пиратское или нелицензионное.

KMS38 – это метод офлайн-активации, обманывающий исполняемый файл GatherOSstate, продлевая срок активации KMS (Key Management Service) до 19 января 2038 г. К этому времени Windows 11 окончательно устареет и утратит актуальность, ведь ей на тот момент будет более 16 лет – она вышла в октябре 2021 г. О Windows 10 и говорить нечего – она появилась в 2015 г. и уже устарела, так как ее бесплатная поддержка прекращена с октября 2025 г.

Таким образом, KMS38 активировал операционную систему хоть и не совсем навсегда, с огромным запасом по времени. К началу 2038 г. подавляющее большинство пользователей успеют перейти на более современные ОС. Суть метода заключалась в ошибке в составе GatherOSstate, которую и эксплуатировал автор KMS38.

Коснется почти всех

Автор проекта MASSGRAVE отреагировал на новшество Microsoft. Он официально подтвердил, KMS38 действительно больше не функционирует.

Он также внес уточнение – этот метод активации больше не работает лишь на тех системах, которые получили пакеты обновлений KB5068861, KB5067112, вышедшие в первой половине ноября 2025 г. Но это вовсе не означает, что все, сборки Windows 11, подготовленные до релиза этих патчей, под ограничения Microsoft не подпадают.

По информации Neowin, Microsoft готовилась к этом заранее и довольно тщательно. Еще в сборке Windows 26040, выпущенной в январе 2024 г, исполняемый файл collectosstate.exe был удален из состава установочного образа. Теперь же Microsoft полностью прекратила поддержку функции GatherOSstate в своих ОС, окончательно сделав KMS38 непригодным для использования.

Не все потеряно

Пиратские версии Windows очень популярны в России, притом спрос на них резко вырос после ухода корпорации Microsoft из России в марте 2022 г. Сейчас россияне стараются не покупать компьютеры с предустановленной Windows, чтобы не переплачивать за нее, и скачивают взломанные копии со всем известных сайтов.

Тот факт, что Microsoft поборола KMS38, вовсе не означает, что Windows теперь невозможно активировать, не имея приобретенного лицензионного ключа. Автор проекта MASSGRAVE подчеркнул, что существуют и другие методы активации, до которых Microsoft пока не добралась.

Геннадий Ефремов

