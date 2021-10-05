Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового

Microsoft начала распространение своей новой ОС Windows 11. Ее дистрибутив с версиями Pro и Home доступен для загрузки с сайта компании. Также в продаже появились ПК с предустановленной системой и ее коробочные версии.

Переход на Windows 11 начался

Корпорация Microsoft выпустила свою новейшую операционную систему Windows 11 для компьютеров и ноутбуков. Ее дистрибутив появился на сайте Microsoft за несколько часов до наступления 5 октября 2021 г. – заявленной даты релиза ОС, пишет The Verge.

Первыми, кто получил право обновиться до Windows 11, стали владельцы ПК на базе Windows 10, приобретенных в недавнем прошлом. Также с 5 октября 2021 г. в свободной продаже появляются компьютеры, на которых эта ОС установлена заранее. Тем не менее, представители компании утверждают, ОС станет доступна для всех совместимых устройств лишь к середине 2022 г.

Российские цены на Windows 11 на момент публикации материала известны не были.

Эра новой Windows 11 началась

Коробочные версии новой операционки тоже можно приобрести с 5 октября 2021 г. Дистрибутив, доступный для скачивания и установки с сайта Microsoft, «весит» 5,12 ГБ, что позволяет записать его на обычную 8-гигабайтную флешку. Сделать ее загрузочной можно при помощи любого специализированного ПО.

Пользователю, устанавливающему Windows 11 при помощи такого дистрибутива, нужно будет выбрать между версиями Pro и Home. Модификация для каждой из них всего одна – 64 бит, поскольку 32 бит Microsoft решила пока не выпускать.

Содержимое оригинального дистрибутива Windows 11

Версия Home ориентирована на использование на домашних ПК и ноутбуках, то есть для обычных пользователей. В ней есть все новшества Windows 11, отсутствующие в Windows 10. В Pro-версии добавляется ряд бизнес-функций. Полный список версий новой ОС Microsoft пока не предоставляет. В июле 2021 г. CNews писал, что их будет разительно меньше в сравнении с Windows 10.

Анонс Windows 11 состоялся 24 июня 2021 г. За несколько недель для этого Microsoft отменила разработку Windows 10X – облегченной версии Windows 10 для компьютеров начального уровня.

Главные отличия

Windows 11 располагает двумя основными отличиями от Windows 10, на которые обратит внимание каждый пользователь. Первое – это новое меню «Пуск», расположенное теперь по центру панели задач. Сам же таскбар теперь напоминает уменьшенную версию док-панели в Apple macOS и iPadOS.

«Эволюционировавшее» стартовое меню

Логика самого меню «Пуск» тоже немного изменилась. Здесь больше нет «плиток», преследовавших пользователей на протяжении девяти лет, с момента выхода Windows 8 в конце октября 2021 г.

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Тем, кто не желает мириться этими изменениями, придется пользоваться сторонними программами для восстановления привычного вида стартового меню. CNews писал об одном из таких приложений.

Требования новой Windows к «железу»

Второе отличие Windows 11 от Windows 10 – это завышенные системные требования. Для установки новой ОС на несоответствующие им компьютеры пользователям придется отказаться от получения обновлений для нее.

Новые возможности

В Windows 11 Microsoft реанимировала так называемые «гаджеты», появившиеся еще в 2007 г. в Windows Vista, но популярности не снискавшие. В новой ОС они превратились в виджеты, заменившие собой, в том числе, и упомянутые «плитки» из стартового меню.

Среди этих виджетов есть мини-приложения для составления плана на день, просмотра погоды, написания заметок и др. Все они выведены на отдельную панель, в которой также могут отображаться новости и строка поиска в интернете.

Панель с виджетами

Система обзавелась встроенным предустановленным мессенджером. Вопреки ожиданиям, это вовсе не Skype, а его корпоративный конкурент – Microsoft Teams, в мае 2021 г. получивший бесплатную пользовательскую версию. В ней доступны чаты, аудиовызовы, а также групповые видеоконференции.

Teams поставляется в комплекте с Windows 11

К релизу Windows 11 Microsoft «прокачала» и свой магазин приложений Store, до этого не пользовавшийся широкой популярностью у пользователей. После всех изменений в нем, помимо непосредственно приложений, появились и сторонние магазины, в том числе Epic Games Store. Свои программы в Microsoft Store поспешили разместить крупные разработчики – среди них интернет-гигант «Яндекс» и компания Opera Software, создатель одноименного браузера.

Microsoft существенно модернизировала свой магазин

В новой ОС Microsoft также появилась поддержка Android-приложений. Вместе с этим разработчики усовершенствовали и игровую составляющую системы, добавив, в том числе, функцию Auto HDR для улучшения качества изображения. Отдельного внимания заслуживает предустановленное приложение Xbox для быстрого доступа к каталогу видеоигр из библиотеки GamePass для настольных ПК и ноутбуков.