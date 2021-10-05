Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового
Microsoft начала распространение своей новой ОС Windows 11. Ее дистрибутив с версиями Pro и Home доступен для загрузки с сайта компании. Также в продаже появились ПК с предустановленной системой и ее коробочные версии.
Переход на Windows 11 начался
Корпорация Microsoft выпустила свою новейшую операционную систему Windows 11 для компьютеров и ноутбуков. Ее дистрибутив появился на сайте Microsoft за несколько часов до наступления 5 октября 2021 г. – заявленной даты релиза ОС, пишет The Verge.
Первыми, кто получил право обновиться до Windows 11, стали владельцы ПК на базе Windows 10, приобретенных в недавнем прошлом. Также с 5 октября 2021 г. в свободной продаже появляются компьютеры, на которых эта ОС установлена заранее. Тем не менее, представители компании утверждают, ОС станет доступна для всех совместимых устройств лишь к середине 2022 г.
Российские цены на Windows 11 на момент публикации материала известны не были.
Коробочные версии новой операционки тоже можно приобрести с 5 октября 2021 г. Дистрибутив, доступный для скачивания и установки с сайта Microsoft, «весит» 5,12 ГБ, что позволяет записать его на обычную 8-гигабайтную флешку. Сделать ее загрузочной можно при помощи любого специализированного ПО.
Пользователю, устанавливающему Windows 11 при помощи такого дистрибутива, нужно будет выбрать между версиями Pro и Home. Модификация для каждой из них всего одна – 64 бит, поскольку 32 бит Microsoft решила пока не выпускать.
Версия Home ориентирована на использование на домашних ПК и ноутбуках, то есть для обычных пользователей. В ней есть все новшества Windows 11, отсутствующие в Windows 10. В Pro-версии добавляется ряд бизнес-функций. Полный список версий новой ОС Microsoft пока не предоставляет. В июле 2021 г. CNews писал, что их будет разительно меньше в сравнении с Windows 10.
Анонс Windows 11 состоялся 24 июня 2021 г. За несколько недель для этого Microsoft отменила разработку Windows 10X – облегченной версии Windows 10 для компьютеров начального уровня.
Главные отличия
Windows 11 располагает двумя основными отличиями от Windows 10, на которые обратит внимание каждый пользователь. Первое – это новое меню «Пуск», расположенное теперь по центру панели задач. Сам же таскбар теперь напоминает уменьшенную версию док-панели в Apple macOS и iPadOS.
Логика самого меню «Пуск» тоже немного изменилась. Здесь больше нет «плиток», преследовавших пользователей на протяжении девяти лет, с момента выхода Windows 8 в конце октября 2021 г.
Тем, кто не желает мириться этими изменениями, придется пользоваться сторонними программами для восстановления привычного вида стартового меню. CNews писал об одном из таких приложений.
Второе отличие Windows 11 от Windows 10 – это завышенные системные требования. Для установки новой ОС на несоответствующие им компьютеры пользователям придется отказаться от получения обновлений для нее.
Новые возможности
В Windows 11 Microsoft реанимировала так называемые «гаджеты», появившиеся еще в 2007 г. в Windows Vista, но популярности не снискавшие. В новой ОС они превратились в виджеты, заменившие собой, в том числе, и упомянутые «плитки» из стартового меню.
Среди этих виджетов есть мини-приложения для составления плана на день, просмотра погоды, написания заметок и др. Все они выведены на отдельную панель, в которой также могут отображаться новости и строка поиска в интернете.
Система обзавелась встроенным предустановленным мессенджером. Вопреки ожиданиям, это вовсе не Skype, а его корпоративный конкурент – Microsoft Teams, в мае 2021 г. получивший бесплатную пользовательскую версию. В ней доступны чаты, аудиовызовы, а также групповые видеоконференции.
К релизу Windows 11 Microsoft «прокачала» и свой магазин приложений Store, до этого не пользовавшийся широкой популярностью у пользователей. После всех изменений в нем, помимо непосредственно приложений, появились и сторонние магазины, в том числе Epic Games Store. Свои программы в Microsoft Store поспешили разместить крупные разработчики – среди них интернет-гигант «Яндекс» и компания Opera Software, создатель одноименного браузера.
В новой ОС Microsoft также появилась поддержка Android-приложений. Вместе с этим разработчики усовершенствовали и игровую составляющую системы, добавив, в том числе, функцию Auto HDR для улучшения качества изображения. Отдельного внимания заслуживает предустановленное приложение Xbox для быстрого доступа к каталогу видеоигр из библиотеки GamePass для настольных ПК и ноутбуков.