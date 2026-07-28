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Microsoft Xbox Игровая приставка

Microsoft Xbox - Игровая приставка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.07.2026 Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков

Масштабный ИТ-сбой Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск игр не только к цифровым играм, но и даже с физических носителей, пи
27.03.2026 Рассекречена «начинка» первой суверенной игровой приставки – будущей «убийцы» SteamDeck, Xbox и Playstation

корпорация Microsoft, которая десятилетиями билась с Sony за лидерство на мировом рынке консолей. Однако сейчас ее игровое подразделение переживает не лучшие времена, и появление нового полноценного Xbox пока под вопросом. Фото: Iza Gawrych / Unsplash К 2030 году консоль вполне может морально устареть и перестать тянуть актуальные игры Если же консоль сделают портативной, то количество кон
17.03.2026 Знаменитую суперзащищенную приставку Xbox One взломали спустя 13 лет после выхода. Microsoft бессильна – перепрошивкой это не исправить

Нет ничего невозможного Игровая приставка Microsoft Xbox One взломана, пишет Tom’s Hardware. Это большое достижение как минимум по трем причинам.
28.08.2025 Разработанная в Якутии игра впервые выходит на консолях PlayStation, Xbox и Switch

Якутская студия Rubedo Games выпускает дебютную игру Soulbind: Tales of the Underworld. Это первый проект из Якутии, получивший мировой релиз на всех современных игровых консолях: PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Об этом сообщает Фонд развития инноваций республики. Soulbind: Tales of the Underworld — игра в жанре rogue-like, где игрок в роли загадочного скелета отправляется в эпи
03.07.2025 Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует знаковую перестройку российского игрового рынка консолей. По итогам I квартала 2025 г. Steam Deck от Valve впервые в истории российского рынка обошла Xbox по объему выручки. Всего россияне купили 380 тыс. игровых приставок на сумму порядка 6,7 млрд руб. за первые три месяца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». На
03.07.2025 Россиянам больше не до игр. Продажи приставок обвалились, Xbox стремительно теряет рынок

квартала 2025 г., однако, несмотря на лидерство, компания все же столкнулась с просадкой. Годом ранее ее доля в выручке была на уровне 71%. Второе место в начале 2024 г. удерживала Microsoft со своим Xbox – 12% доли выручки. Год спустя компания оказалась замыкающей в тройке лидеров с результатом 8% – со второй строчки ее подвинула американская компания Valve. Valve известна в первую очередь
28.01.2025 Европа запретит поставки в Россию игровых приставок Xbox и PlayStation. Их приспособили для управления БПЛА

Больше никаких видеоигр Власти Евросоюза намерены запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию, пишет Financial Times. Новые лимиты станут частью очередного, 16 по счету пакета антироссийских санкций, который ЕС собирается ввести 22 февраля 2025 г. Лишить росс
26.12.2024 Российского «убийцу» Xbox и PS5 соберут на отечественных процессорах, которые не производятся в России – нет заводов

Российская снаружи и внутри Отечественная игровая консоль, призванная заменить собой японские PlayStation и американские Xbox всех поколений, будет построена на процессоре семейства «Эльбрус», сообщил в своем Telegram-канале депутат Антон Горелкин. «Эльбрусы» создает российская компания МЦСТ, но в пределах страны
18.10.2024 Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox

телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, имеющая маркировку Designed for Xbox. Устройство гарантирует геймерам полное погружение в игровой процесс на экране диагональю от 65 до 300 дюймов с высоким качеством аудио и видео. Hisense C2 Ultra обеспечивает максимально п
30.03.2024 Суверенный «убийца» PlayStation и Xbox растет из Китая. Российская игровая консоль не отличается от сверхдешевого китайского компьютера

вой приставки PlaySpace, которая должна стать заменой японской PlayStation и американской Microsoft Xbox – самым востребованным настольным консолям как в России, так и во всем мире. О создании

27.03.2024 Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck

поручении Главы государства. В современном мире почти весь рынок игровых приставок поделили между собой США и Япония. В сегменте стационарных приставок Новый свет представлен компанией Microsoft и ее Xbox, а в сфере портативных игровых станций работает компания Valve с ее очень успешным Steam Deck. Поручение Владимира Путина Япония, со своей стороны, противопоставляет США настольную пристав
15.03.2024 Hisense объявила о старте сотрудничества с Xbox в рамках программы Designed for Xbox

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, объявил о новом партнерстве с Xbox, принадлежащей корпорации Microsoft. Целью сотрудничества является повышение качества и динамичности видеоигр и домашних развлечений с помощью передовой технологии лазерных телевизоров. Бл
09.02.2024 Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20%

авки и игры пользовались популярностью в 2023 г. Неизменными лидерами продаж остались консоли Sony, Xbox, Nintendo и Steam, а среди игр россияне чаще всего выбирали FIFA 2023, God of War Ragnar
19.10.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на актуальные консоли PlayStation и Xbox за год вырос втрое, 80% выбирают модели с дисководом

и «Эльдорадо» штучные продажи всех консолей выросли почти в 2,5 раза относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Только спрос на актуальные поколения PlayStation и Xbox увеличился втрое, а доля продаж консолей с дисководами увеличилась до 80% с 50% в 2022 г. Сохраняется спрос в сегменте ретро-консолей, продажи выросли на 20%. Активно любители игр интересу
11.04.2023 В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live

На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы. Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации в PlayStation Store, Steam
10.04.2023 Microsoft внезапно нанесла по россиянам новый подлый удар

помнила о себе Корпорация Microsoft полностью прекратила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox на территории России. Это единственное ее устройство, присутствовавшее в официальной рос
10.11.2022 Microsoft тайно восстала против антироссийских санкций. Возобновлены официальные поставки техники

х геймеров На цифровых витринах российских интернет-магазинов появились игровые приставки Microsoft Xbox, прошедшие сертификацию «Ростеста», пишут «Известия». По информации издания, речь может

14.12.2021 Абоненты «Дом.ру», подключившие игровой тариф, бесплатно получат подписку Xbox Game Pass

«Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру») объявил о старте акции с подпиской Xbox Game Pass для ПК. В честь юбилея компании и бренда Xbox геймеры смогут получить подписку Xbox Game Pass для ПК сроком на один месяц бесплатно. Предложение доступно для клиент
22.06.2021 Philips Momentum — первый в мире монитор, созданный для Xbox

, объявляет о релизе первой в мире линейки игровых мониторов, разработанных специально для консолей Xbox. Серия Philips создана с нуля, чтобы обеспечить максимальное удобство поклонникам Xbo
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox

фициальной странице сервиса, в числе его пользователей – производитель авиадвигателей GE Aviation, финансовый холдинг JPMorgan, авиакомпания Singapore Airlines, сеть кофеен Starbucks и онлайн-сервисы Xbox. Microsoft совместно с Consensys впервые предложила своим клиентам, пользующимся Azure, cреду разработки и запуска приложений на блокчейне в ноябре 2015 г. Полностью управляемый сервис на

28.04.2021 На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже

е появились готовые системные блоки на процессорах, изначально предназначенных для игровых консолей Xbox Series X, но отбракованных. По данным авторитетного портала Tom’s Hardware, ПК на таких

18.01.2021 Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

емник предыдущего поколения игровых консолей Microsoft, в котором насчитывалось три модели: базовый Xbox One (в народе также называемый “фатка”), Xbox One S и Xbox One X. На самом
08.12.2020 Продажи Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 эксклюзивно стартуют в «М.Видео» и «Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» с 10 декабря 2020 г. запускает продажи комплекта Xbox Series X и дисковой версии игры Cyberpunk 2077 эксклюзивно на mvideo.ru и eldorado.ru. К
18.11.2020 В процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут встраивать чип безопасности Microsoft родом из игровой приставки Xbox

10 – через службу Windows Update. Технологии безопасности, реализованные в Pluton, ранее были применены при разработке средств обеспечения безопасности оборудования и ОС в игровой приставке Microsoft Xbox One, которая создавалась в партнерстве с AMD. Новая микросхема безопасности будет интегрирована в процессоры следующих поколений партнеров Microsoft – AMD, Intel и Qualcomm, которые являют
10.11.2020 В России стартовали продажи консолей нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S. Цены

В России одновременно со всем миром официально начались продажи консолей Xbox четвертого поколения: Xbox Series X – самой быстрой и мощной консоли от Microsoft
17.10.2020 Цена компромисса — Xbox Series X против Series S. Оно того стоит?

Меньше, чем через месяц, 10 ноября, Microsoft выпустит две новые консоли. Xbox Series X производитель бескомпромиссно назвал самой мощной в мире, а меньшую по размерам
22.09.2020 Microsoft покупает создателя Fallout и Doom

ьный вес на рынке видеоигр. Этот шаг она сделала спустя всего несколько дней после премьеры консоли Xbox Series S, ставшей самой доступной игровой приставкой нового поколения. Как и новый дешев
10.09.2020 Microsoft выпускает сверхдешевую игровую консоль нового поколения. Видео. Цена в России

Два новых Xbox Корпорация Microsoft сообщила о подготовке к релизу на российском рынке игровой приставк
20.04.2020 Seagate представила геймерские накопители Game Drive для Xbox. Цена

Seagate представила пополнение своей популярной линейки геймерских дисков — специальную серию накопителей Game Drive для Xbox Cyberpunk 2077, разработанную совместно с компаниями Microsoft и CD PROJEKT RED. Единственные в своем роде жесткие диски для Xbox One, официально лицензированные Cyberpunk 2077, сег
31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

растёт из прошлого Прежде чем приступить к прогнозам, кратко вспомним текущее поколение консолей – Xbox One и PlayStation 4. Обе приставки официально стартовали в 2013 году. Впервые в истории

15.04.2019 Россиянам начали сдавать напрокат игровые приставки Microsoft Xbox One X

Xbox One напрокат В России запущена программа под названием Xbox Forward, в рамках которой покупатели могут пользоваться игровыми консолями Xbox O
02.03.2018 ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One

Megogo, сервис для просмотра русскоязычного интерактивного телевидения, доступного на всех топовых платформах, включая игровые консоли Xbox One, сравнил активность аудитории видеосервиса на игровой консоли Xbox One со Smart TV.   Полученные данные показали, что пользователь приложения Megogo на Xbox One уделяет п
08.11.2017 Мощь Xbox One X достигла России

7 ноября в России стартовали продажи новой игровой платформы Microsoft Xbox One X. На сегодняшний день Microsoft Xbox One X является самой мощной игровой платформой на рынке. Её вычислительных ресурсов хватает на запуск игр в разрешении 4K с частотой до 60

07.11.2017 Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше

а играх. Другая «портативка», Nintendo 3DS, также получила улучшенную версию — New Nintendo 3DS, где помимо различных аппаратных «фишек» (вроде «суперстабильного 3D») был и более мощный процессор.    Xbox One X с подключённым к нему внешним HDD Ну и главный конкурент Xbox One — PlayStation 4 — также обновилась до PlayStation 4 Pro. Мы делали обзор этой консоли спустя полгода после её
25.10.2017 Прекращен выпуск легендарного гаджета для распознавания движений Kinect

Смерть KinectКомпания Microsoft прекратила производство игрового контроллера Kinect, о чем изданию Co.Design сообщили создатель Kinect Алекс Кипман (Alex Kipman) и генеральный менеджер по маркетингу Xbox Мэттью Лэпсен (Matthew Lapsen). С момента выпуска устройства в 2010 г. Microsoft продала их около 35 млн штук. В 2011 г. Kinect попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстро продаваемый
20.09.2017 Подводные лодки США будут управляться с помощью игровых джойстиков Microsoft

Модернизация флотаВоенно-морской флот США начал использовать контроллеры от игровой приставки Xbox 360 компании Microsoft для управления подводными лодками, сообщает издание The Virginian-Pilot. Первой субмариной, которая была оснащена таким джойстиком, стала USS Colorado — одна из самы
02.06.2017 Игры с Xbox Game Pass храните на Seagate Game Drive

В дополнение к новому накопителю Seagate Game Drive for Xbox каждый покупатель получит подписку на новый сервис Xbox Game Pass. Предназначенные специально для использования с игровыми приставками Microsoft Xbox One и Xbox 360 на
03.11.2016 Играй на полной скорости

Компания Seagate Technology представила твердотельный массив Game Drive for Xbox SSD. Game Drive for Xbox SSD обладает ёмкостью 512 гигабайт и полностью совместим с приставкой Microsoft Xbox One. Подключается устройство через порт USB, после чего сразу го
28.10.2016 Microsoft Xbox One S поступила в продажу в России

Microsoft объявила о начале официальных продаж игровой развлекательной консоли Xbox One S в России. Как рассказали CNews в компании, система доступна в онлайн-магазине Microsoft, а также в торговых сетях, специализирующихся на продаже потребительской электроники и видеоиг
12.11.2015 Xbox One: обратной совместимости быть!

Microsoft сделала первый практический шаг по реализации обратной совместимости приставки Xbox One с наследием её предшественницы. Выпущенное сегодня обновление прошивки позволяет запускать на Xbox One 104 игры с платформы Xbox 360, попавшие в «первую волну» совместимо

Публикаций - 1937, упоминаний - 2076

Microsoft Xbox и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 906
Sony 6739 328
Nintendo 823 215
EA - Electronic Arts 1317 113
Apple Inc 13154 110
Microsoft - Activision Blizzard 511 93
Intel Corporation 12811 84
Nvidia Corp 4002 83
AMD - Advanced Micro Devices 4641 70
Google LLC 12688 65
Samsung Electronics 11064 55
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 50
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 47
THQ 299 45
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 41
Meta Platforms - Facebook 4621 36
Valve Software 254 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Toshiba Corporation 2980 29
9594 28
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 27
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 26
Acer Group - Acer Inc 2776 25
Capcom 290 24
Amazon Inc - Amazon.com 3277 24
X Corp - Twitter 2938 24
HP Inc. 5883 22
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 21
Новый диск 963 21
Yandex - Яндекс 9216 21
Lenovo Group 2446 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 19
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 19
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 19
Dell EMC 5180 19
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Xiaomi - Сяоми 2231 18
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Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 169
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 150
NextGen - Next Generation - консоли - игровые приставки 174 149
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 149
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 148
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 147
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 146
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 143
Фоторедактор - Photo Editor 251 139
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 134
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 129
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 128
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 87
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 82
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 79
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 77
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 77
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 77
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 76
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 75
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 74
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 72
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 68
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1047
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 926
Nintendo Wii - игровая консоль 760 331
Microsoft Windows 16882 239
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 218
Nintendo DS - игровая консоль 340 180
Microsoft Xbox Live 309 160
Adobe Photoshop 804 137
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 136
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 115
Google Android 15243 96
Microsoft Kinect 201 76
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 74
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 73
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 63
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 61
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 61
Microsoft Windows 10 1938 61
Linux OS 11533 59
Apple iOS 8583 58
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EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 47
Nintendo Switch - Игровая приставка 101 44
Microsoft Azure 1526 44
Microsoft Surface - Планшет 450 43
Microsoft Windows 2000 8678 42
Microsoft Office 4170 41
Microsoft Windows XP 2431 41
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Sony Playstation Network - PSN 204 34
Microsoft Windows 7 2007 34
Apple iPhone 6 4861 34
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Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 31
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 31
Apple iPad 4011 30
Microsoft Zune - MS Zune 173 29
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 45
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Bond James - Бонд Джеймс 86 17
Milius John - Милиус Джон 25 15
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 196
Япония 13807 179
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Америка - Американский регион 2206 46
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США - Нью-Йорк 3180 35
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Китай - Тайвань 4245 31
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 18
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КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 15
США - Вашингтон - Редмонд 238 15
Казахстан - Республика 6048 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 14
Европа Восточная 3138 14
Франция - Нормандия 48 13
Швеция - Королевство 3782 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 265
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 194
Английский язык 7030 172
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 168
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 167
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 161
Спорт - Хоккей 269 137
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 229 132
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 126
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 97
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 48
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 44
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 38
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 31
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 30
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Спорт - Футбол 776 28
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 19
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ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 19
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Dow Jones - MarketWatch 334 10
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 55
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 34
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 29
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 16
ИгроМир 125 15
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 10
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 9
Международный женский день - 8 марта 418 8
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 8
День молодёжи - 27 июня 1087 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
CeBIT 614 5
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Microsoft Build - конференция 39 2
Microsoft Ignite 44 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
DevCon 18 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Чемпионат Италии по футболу 14 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
Microsoft Inspire 4 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
PayPal Innovate Developer Conference 1 1
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 4 1
BitByte ИТ-фестиваль 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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