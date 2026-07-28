Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков Масштабный ИТ-сбой Масштабный сбой Xbox заблокировал запуск игр не только к цифровым играм, но и даже с физических носителей, пи

Рассекречена «начинка» первой суверенной игровой приставки – будущей «убийцы» SteamDeck, Xbox и Playstation корпорация Microsoft, которая десятилетиями билась с Sony за лидерство на мировом рынке консолей. Однако сейчас ее игровое подразделение переживает не лучшие времена, и появление нового полноценного Xbox пока под вопросом. Фото: Iza Gawrych / Unsplash К 2030 году консоль вполне может морально устареть и перестать тянуть актуальные игры Если же консоль сделают портативной, то количество кон

Знаменитую суперзащищенную приставку Xbox One взломали спустя 13 лет после выхода. Microsoft бессильна – перепрошивкой это не исправить Нет ничего невозможного Игровая приставка Microsoft Xbox One взломана, пишет Tom’s Hardware. Это большое достижение как минимум по трем причинам.

Разработанная в Якутии игра впервые выходит на консолях PlayStation, Xbox и Switch Якутская студия Rubedo Games выпускает дебютную игру Soulbind: Tales of the Underworld. Это первый проект из Якутии, получивший мировой релиз на всех современных игровых консолях: PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Об этом сообщает Фонд развития инноваций республики. Soulbind: Tales of the Underworld — игра в жанре rogue-like, где игрок в роли загадочного скелета отправляется в эпи

Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует знаковую перестройку российского игрового рынка консолей. По итогам I квартала 2025 г. Steam Deck от Valve впервые в истории российского рынка обошла Xbox по объему выручки. Всего россияне купили 380 тыс. игровых приставок на сумму порядка 6,7 млрд руб. за первые три месяца 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». На

Россиянам больше не до игр. Продажи приставок обвалились, Xbox стремительно теряет рынок квартала 2025 г., однако, несмотря на лидерство, компания все же столкнулась с просадкой. Годом ранее ее доля в выручке была на уровне 71%. Второе место в начале 2024 г. удерживала Microsoft со своим Xbox – 12% доли выручки. Год спустя компания оказалась замыкающей в тройке лидеров с результатом 8% – со второй строчки ее подвинула американская компания Valve. Valve известна в первую очередь

Европа запретит поставки в Россию игровых приставок Xbox и PlayStation. Их приспособили для управления БПЛА Больше никаких видеоигр Власти Евросоюза намерены запретить поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в Россию, пишет Financial Times. Новые лимиты станут частью очередного, 16 по счету пакета антироссийских санкций, который ЕС собирается ввести 22 февраля 2025 г. Лишить росс

Российского «убийцу» Xbox и PS5 соберут на отечественных процессорах, которые не производятся в России – нет заводов Российская снаружи и внутри Отечественная игровая консоль, призванная заменить собой японские PlayStation и американские Xbox всех поколений, будет построена на процессоре семейства «Эльбрус», сообщил в своем Telegram-канале депутат Антон Горелкин. «Эльбрусы» создает российская компания МЦСТ, но в пределах страны

Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox телевизионной и бытовой техники, представила мини-проектор с трехцветным лазерным источником света Trichroma – C2 Ultra. Это новейшая модель в премиальной линейке C2, имеющая маркировку Designed for Xbox. Устройство гарантирует геймерам полное погружение в игровой процесс на экране диагональю от 65 до 300 дюймов с высоким качеством аудио и видео. Hisense C2 Ultra обеспечивает максимально п

Суверенный «убийца» PlayStation и Xbox растет из Китая. Российская игровая консоль не отличается от сверхдешевого китайского компьютера вой приставки PlaySpace, которая должна стать заменой японской PlayStation и американской Microsoft Xbox – самым востребованным настольным консолям как в России, так и во всем мире. О создании

Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck поручении Главы государства. В современном мире почти весь рынок игровых приставок поделили между собой США и Япония. В сегменте стационарных приставок Новый свет представлен компанией Microsoft и ее Xbox, а в сфере портативных игровых станций работает компания Valve с ее очень успешным Steam Deck. Поручение Владимира Путина Япония, со своей стороны, противопоставляет США настольную пристав

Hisense объявила о старте сотрудничества с Xbox в рамках программы Designed for Xbox Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, объявил о новом партнерстве с Xbox, принадлежащей корпорации Microsoft. Целью сотрудничества является повышение качества и динамичности видеоигр и домашних развлечений с помощью передовой технологии лазерных телевизоров. Бл

Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20% авки и игры пользовались популярностью в 2023 г. Неизменными лидерами продаж остались консоли Sony, Xbox, Nintendo и Steam, а среди игр россияне чаще всего выбирали FIFA 2023, God of War Ragnar

«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на актуальные консоли PlayStation и Xbox за год вырос втрое, 80% выбирают модели с дисководом и «Эльдорадо» штучные продажи всех консолей выросли почти в 2,5 раза относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Только спрос на актуальные поколения PlayStation и Xbox увеличился втрое, а доля продаж консолей с дисководами увеличилась до 80% с 50% в 2022 г. Сохраняется спрос в сегменте ретро-консолей, продажи выросли на 20%. Активно любители игр интересу

В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы. Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации в PlayStation Store, Steam

Microsoft внезапно нанесла по россиянам новый подлый удар помнила о себе Корпорация Microsoft полностью прекратила гарантийное обслуживание игровых приставок Xbox на территории России. Это единственное ее устройство, присутствовавшее в официальной рос

Microsoft тайно восстала против антироссийских санкций. Возобновлены официальные поставки техники х геймеров На цифровых витринах российских интернет-магазинов появились игровые приставки Microsoft Xbox, прошедшие сертификацию «Ростеста», пишут «Известия». По информации издания, речь может

Абоненты «Дом.ру», подключившие игровой тариф, бесплатно получат подписку Xbox Game Pass «Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру») объявил о старте акции с подпиской Xbox Game Pass для ПК. В честь юбилея компании и бренда Xbox геймеры смогут получить подписку Xbox Game Pass для ПК сроком на один месяц бесплатно. Предложение доступно для клиент

Philips Momentum — первый в мире монитор, созданный для Xbox , объявляет о релизе первой в мире линейки игровых мониторов, разработанных специально для консолей Xbox. Серия Philips создана с нуля, чтобы обеспечить максимальное удобство поклонникам Xbo

Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox фициальной странице сервиса, в числе его пользователей – производитель авиадвигателей GE Aviation, финансовый холдинг JPMorgan, авиакомпания Singapore Airlines, сеть кофеен Starbucks и онлайн-сервисы Xbox. Microsoft совместно с Consensys впервые предложила своим клиентам, пользующимся Azure, cреду разработки и запуска приложений на блокчейне в ноябре 2015 г. Полностью управляемый сервис на

На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже е появились готовые системные блоки на процессорах, изначально предназначенных для игровых консолей Xbox Series X, но отбракованных. По данным авторитетного портала Tom’s Hardware, ПК на таких

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение емник предыдущего поколения игровых консолей Microsoft, в котором насчитывалось три модели: базовый Xbox One (в народе также называемый “фатка”), Xbox One S и Xbox One X. На самом

Продажи Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 эксклюзивно стартуют в «М.Видео» и «Эльдорадо» Группа «М.Видео-Эльдорадо» с 10 декабря 2020 г. запускает продажи комплекта Xbox Series X и дисковой версии игры Cyberpunk 2077 эксклюзивно на mvideo.ru и eldorado.ru. К

В процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут встраивать чип безопасности Microsoft родом из игровой приставки Xbox 10 – через службу Windows Update. Технологии безопасности, реализованные в Pluton, ранее были применены при разработке средств обеспечения безопасности оборудования и ОС в игровой приставке Microsoft Xbox One, которая создавалась в партнерстве с AMD. Новая микросхема безопасности будет интегрирована в процессоры следующих поколений партнеров Microsoft – AMD, Intel и Qualcomm, которые являют

В России стартовали продажи консолей нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S. Цены В России одновременно со всем миром официально начались продажи консолей Xbox четвертого поколения: Xbox Series X – самой быстрой и мощной консоли от Microsoft

Цена компромисса — Xbox Series X против Series S. Оно того стоит? Меньше, чем через месяц, 10 ноября, Microsoft выпустит две новые консоли. Xbox Series X производитель бескомпромиссно назвал самой мощной в мире, а меньшую по размерам

Microsoft покупает создателя Fallout и Doom ьный вес на рынке видеоигр. Этот шаг она сделала спустя всего несколько дней после премьеры консоли Xbox Series S, ставшей самой доступной игровой приставкой нового поколения. Как и новый дешев

Microsoft выпускает сверхдешевую игровую консоль нового поколения. Видео. Цена в России Два новых Xbox Корпорация Microsoft сообщила о подготовке к релизу на российском рынке игровой приставк

Seagate представила геймерские накопители Game Drive для Xbox. Цена Seagate представила пополнение своей популярной линейки геймерских дисков — специальную серию накопителей Game Drive для Xbox Cyberpunk 2077, разработанную совместно с компаниями Microsoft и CD PROJEKT RED. Единственные в своем роде жесткие диски для Xbox One, официально лицензированные Cyberpunk 2077, сег

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? растёт из прошлого Прежде чем приступить к прогнозам, кратко вспомним текущее поколение консолей – Xbox One и PlayStation 4. Обе приставки официально стартовали в 2013 году. Впервые в истории

Россиянам начали сдавать напрокат игровые приставки Microsoft Xbox One X Xbox One напрокат В России запущена программа под названием Xbox Forward, в рамках которой покупатели могут пользоваться игровыми консолями Xbox O

ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One Megogo, сервис для просмотра русскоязычного интерактивного телевидения, доступного на всех топовых платформах, включая игровые консоли Xbox One, сравнил активность аудитории видеосервиса на игровой консоли Xbox One со Smart TV. Полученные данные показали, что пользователь приложения Megogo на Xbox One уделяет п

Мощь Xbox One X достигла России 7 ноября в России стартовали продажи новой игровой платформы Microsoft Xbox One X. На сегодняшний день Microsoft Xbox One X является самой мощной игровой платформой на рынке. Её вычислительных ресурсов хватает на запуск игр в разрешении 4K с частотой до 60

Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше а играх. Другая «портативка», Nintendo 3DS, также получила улучшенную версию — New Nintendo 3DS, где помимо различных аппаратных «фишек» (вроде «суперстабильного 3D») был и более мощный процессор. Xbox One X с подключённым к нему внешним HDD Ну и главный конкурент Xbox One — PlayStation 4 — также обновилась до PlayStation 4 Pro. Мы делали обзор этой консоли спустя полгода после её

Прекращен выпуск легендарного гаджета для распознавания движений Kinect Смерть KinectКомпания Microsoft прекратила производство игрового контроллера Kinect, о чем изданию Co.Design сообщили создатель Kinect Алекс Кипман (Alex Kipman) и генеральный менеджер по маркетингу Xbox Мэттью Лэпсен (Matthew Lapsen). С момента выпуска устройства в 2010 г. Microsoft продала их около 35 млн штук. В 2011 г. Kinect попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстро продаваемый

Подводные лодки США будут управляться с помощью игровых джойстиков Microsoft Модернизация флотаВоенно-морской флот США начал использовать контроллеры от игровой приставки Xbox 360 компании Microsoft для управления подводными лодками, сообщает издание The Virginian-Pilot. Первой субмариной, которая была оснащена таким джойстиком, стала USS Colorado — одна из самы

Игры с Xbox Game Pass храните на Seagate Game Drive В дополнение к новому накопителю Seagate Game Drive for Xbox каждый покупатель получит подписку на новый сервис Xbox Game Pass. Предназначенные специально для использования с игровыми приставками Microsoft Xbox One и Xbox 360 на

Играй на полной скорости Компания Seagate Technology представила твердотельный массив Game Drive for Xbox SSD. Game Drive for Xbox SSD обладает ёмкостью 512 гигабайт и полностью совместим с приставкой Microsoft Xbox One. Подключается устройство через порт USB, после чего сразу го

Microsoft Xbox One S поступила в продажу в России Microsoft объявила о начале официальных продаж игровой развлекательной консоли Xbox One S в России. Как рассказали CNews в компании, система доступна в онлайн-магазине Microsoft, а также в торговых сетях, специализирующихся на продаже потребительской электроники и видеоиг