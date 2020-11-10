В России стартовали продажи консолей нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S. Цены

В России одновременно со всем миром официально начались продажи консолей Xbox четвертого поколения: Xbox Series X – самой быстрой и мощной консоли от Microsoft, и самой компактной – Xbox Series S.

«Весь этот год, полный вызовов и изменений, игры были для нас источником новых историй, и объединяли нас, несмотря ни на что. Создавая новое поколение консолей, мы представляли себе будущее, в котором игроки погружаются в еще более реалистичные, захватывающие и удивительные миры – находясь в самом центре игрового процесса. Для игровой индустрии нет лучшего показателя успеха, чем увеличение числа людей, открывающих для себя любимые игры. Спасибо всем фанатам Xbox в России! Я и вся команда Xbox благодарим вас за вашу поддержку – мы очень рады, что вы с нами», – отметил Фил Спенсер, глава Xbox.

Xbox Series X – самая быстрая и мощная консоль в истории Xbox, которая обеспечивает уровень точности и погружения, недоступный на консолях прошлых поколений. Она оснащена сверхбыстрым SSD-накопителем на 1ТБ, позволяющим мгновенно загружать игры, 8-ядерным процессором Zen 2 и вычислительной мощностью в 12 терафлопс, что в 2 раза больше по сравнению с Xbox One X.

Xbox Series S – полностью цифровая консоль, обеспечивающая скорость и производительность нового поколения в самом компактном корпусе и по доступной цене. Она разработана для запуска игр в 1440P при 60 кадрах в секунду с возможностью повышения вплоть до 120 кадров в секунду.

Среди основных инноваций, реализованных в Xbox Series X и Xbox Series S: обратная совместимость – тысячи игр для Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox, а также большинство игровых аксессуаров Xbox One поддерживаются на консолях нового поколения; Xbox Velocity Architecture – технология, сочетающая в себе собственный твердотельный накопитель (SSD) и интегрированное программное обеспечение, значительно сокращающее время загрузки как в играх, так и вне их; Quick Resume – функция, дающая возможность мгновенно переключаться между несколькими играми и продолжать наслаждаться ими ровно с того места, на котором вы закончили ранее; Smart Delivery предоставляет пользователю возможность играть в наилучшие версии игр, доступных на их текущей консоли Xbox без дополнительной платы.

«Для нас игрок является центром всей экосистемы Xbox, и обеспечить ее удобство и доступность – наш приоритет. Нам важно, чтобы российские пользователи имели возможность выбора: во что играть, когда, с кем и на каком устройстве. Для того, чтобы и сам процесс покупки стал более удобным, к старту продаж мы обеспечили широкую дистрибуцию консолей нового поколения. В России Xbox Series X|S можно приобрести как в магазинах розничных сетей, так и на популярных маркетплейсах», – добавила Ольга Корнакова, руководитель направления Xbox в России.

В честь официального старта продаж Microsoft приглашает всех желающих присоединиться к празднованию запуска новых консолей Xbox – глобальному шоу, перед которым команда Xbox Россия проведёт специальное пре-шоу для русскоязычного игрового сообщества с известными гостями и сюрпризами для зрителей.

Трансляция начнётся 10 ноября в 20:00 МСК и пройдёт в официальном сообществе Xbox Россия во «Вконтакте».

Обе консоли с 10 ноября 2020 г. доступны для покупки в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других розничных магазинах потребительской электроники и видеоигр, а также на популярных маркетплейсах.

Xbox Series X поступит в продажу по рекомендованной розничной цене 45 590 руб., Xbox Series S – 26 990 руб.