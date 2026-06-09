SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель

Выпущен карманный SSD для параноиков. Его можно уничтожить вместе со всеми данными по SMS из любой точки мира я TeamGroup разработала портативный внешний накопитель для хранения сверхчувствительной информации. SSD позволяет моментально удалить ее без физического контакта – при помощи SMS. Новинка носит

Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего содержат внутри легковоспламеняющуюся жидкость. При повреждении или перегреве она может загореться. Твердотельные литиевые батареи, в которых горючий жидкий электролит заменяется на негорючую к

Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия Цены на SSD в Японии улетели в космос Нынешний дефицит компьютерной памяти, охвативший весь мир, особ

TerraMaster D1 SSD: водонепроницаемость IP67 и устойчивость к давлению 1,2 тонны Бренд систем хранения данных TerraMaster официально представил новый прочный портативный SSD-корпус — D1 SSD. Он отличается цельнометаллическим корпусом авиационного класса, в

Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD SSD станут менее доступными Твердотельные накопители (SSD) ожидает новый виток роста цен, пишет Wccftech со ссылкой на китайское издание ITHome. Юж

Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10 мых на то причин. Причем пользователь даже не будет понимать, что происходит, пока не проверит свой SSD при помощи бенчмарка и не сравнит их заявленными производителем показателями. Как пишет п

В продаже появились поддельные SSD-накопители Samsung 990 Pro, которые еще и не работают Поддельные SSD-накопители Samsung В Европе появились поддельные SSD-накопители 990 Pro корейской

Adata запускает внешний SSD Urban Tapsafe с разблокировкой через NFC Компания Adata Technology Co., Ltd., производитель решений для памяти и хранения данных, официально представила внешний SSD Urban Tapsafe — первую модель новой серии Urban. Об этом CNews сообщили представители Adata. Urban Tapsafe сочетает высокую скорость передачи данных с интуитивно понятной системой разблокир

«Авито»: продажи оперативной памяти и SSD выросли в несколько раз ие потребности в мощностях привели к нехватке ОЗУ, и этот эффект мгновенно распространился на всю память. «Серверы для ИИ требуют оперативной памяти для вычислений, GDDR на видеокартах для ускорения, SSD и flash-накопителей для хранения и быстрой загрузки данных. Поэтому россияне за последний год стали покупать оперативную память, SSD и жесткие диски активнее, а рост цен на рынке ОЗУ

Новых на всех не хватает. В России расцвел рынок подержанных SSD и оперативной памяти ных жестких дисков. Для примера, всего за три месяца, с декабря 2025 г. по февраль 2026 г., продажи SSD-драйвов на «Авито» подскочили в пять с половиной раз по сравнению показателями годичной д

Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов пителей: в составе СХД предполагается использование не менее шестидесяти твердотельных накопителей (SSD) емкостью от 3,84 терабайт каждый, а общий объем кэш-памяти должен составлять не менее од

Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания Флеш-память. Надежно. Старый миф о том, что SSD и флешки теряют информацию без периодического подключения питания, разрушен. Ранее полага

Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают никогда не было. Как пишет портал Neowin, мошенники, воспользовавшись ситуацией с мировым дефицитом SSD, стали продавать ПК с крошечными физическими накопителями и активировать на них подписку

Исследование: Есть ли будущее у твердотельных батарей для электрокаров жидких, поскольку не подвержены возгоранию. Реалистичные прогнозы более сдержанны: первые серийные твердотельные и полутвердотельные батареи смогут увеличить запас хода на 20% при одинаковой м

«Рег.облако» представил сетевые диски на фоне удорожания SSD-накопителей лачный провайдер «Рег.облако» объявил о запуске сетевых дисков — облачного блочного хранилища, которое подключается к виртуальным серверам как обычный диск и помогает снизить зависимость от локальных SSD и ОЗУ. Решение может использоваться для хранения данных, резервного копирования, совместной работы и масштабирования приложений в условиях роста стоимости серверного железа и дефицита памят

TerraMaster представила портативный корпус D1 SSD Pro Компания TerraMaster официально представила свой флагманский портативный корпус для SSD — D1 SSD Pro. Данный продукт оснащен интерфейсом Thunderbolt 5 80 Гбит/с и двухчиповой архитектурой контроллера, обеспечивая стабильную и эффективную передачу данных и бесшумную рабо

Itpod разобрала критерии подбора NVMe SSD в условиях дефицита Компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) разобрала ключевые критерии подбора NVMe SSD под профиль рабочей нагрузки в условиях нестабильного рынка. Дефицит оперативной памяти и чипов сократил предложение накопителей и привёл к росту цен на 40–50%, повысив риски ошибок при выб

Миллион IOPS без кэша: СХД Atlas.SM доказала на практике эффективность новой конфигурации на 24 накопителях SSD Atlas.SM зафиксировала производительность свыше 1 млн IOPS в ходе испытаний обновленного программного стека. Результат был достигнут благодаря выполнению операций в режиме прямого чтения и записи на SSD без использования DRAM‑кэширования. Об этом CNews сообщили представители Atlas. Такой подход соответствует текущей рыночной ситуации, характеризующейся дефицитом и высокой стоимостью операт

Главный энергетический оператор России потратит полмиллиарда на отечественные серверы и SSD, цены на которые ракетой идут вверх Миллионы на SSD Как выяснил CNews, АО «СО ЕЭС» — организация, которая единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление объектами Единой энергетической системы России покупает 52

Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11 Windows 11 ускоряется за счет Windows Server Пользователи нашли способ повысить скорость работы твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса NVMe в операционной системе Windows 11, пишет Tom’s Hardware. Добиться ощутимого улучшения производительности устройства позволяет активация нового, нативного драйв

Цены на морально устаревшие жесткие диски резко пошли вверх. Найден китайский след стрии искусственного интеллекта, которая «пылесосит» все ключевые компоненты компьютеров и мобильных устройств. В частности, из-за нейросетей до невероятных высот выросли цены на оперативную память и SSD, и из-за них они теперь в дефиците. Но есть еще одна, не менее важная причина удорожания HDD на мировом рынке. Это Китай. Сейчас КНР очень резво наращивает производство компьютеров, а без н

Власти ужесточили требования «отечественности» для SSD и DDR. Монтировать и корпусировать надо в России Новые правила для SSD и DDR Как выяснил CNews, Правительство ужесточило правила подтверждения российского происхождения запоминающих устройств (SSD) и модулей памяти (DDR). Поправки внесены 8 декабря 2025

SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD Потеря данных Использовать твердотельные накопители (SSD) для долгосрочного архивного хранения нельзя, пишет XDA Developers. Если SSD годам

С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD а так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пишет Tom’s Hardware. Тенденция наметилась в Японии, где в ноябре 2025 г. были введены количественные лимиты по продаже жестких дисков и SSD-накопителей на фоне их дефицита. Эксперты Tom’s Hardware называют происходящее в Японии и мире одним из самых серьезных дефицитов памяти за последнее время. По их прогнозам, в 2026 г. ситуа

Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-Create Expert P35S с функцией мгновенного удаления данных одним нажатием Teamgroup объявила о выпуске внешнего SSD-накопителя с функцией уничтожения данных одним нажатием — T-Create Expert P35S. Устройство оснащено запатентованной двухступенчатой кнопкой безопасности Teamgroup в сочетании с двойным меха

Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу Неожиданный уничтожитель SSD Пользователи ПК и ноутбуков с графикой AMD столкнулись с неожиданной проблемой. Компьютер

На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD SSD по талонам Японские магазины техники начали вводить ограничения на количество SSD-накопителей и планок оперативной памяти, которые может приобрести один покупатель, пишет Tom’s Hardware. Это прямое следствие их дефицита, вызванного бумом искусственного интеллекта по всем

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит Поставок HDD не дождаться, гиперскейлеры скупают SSD Сроки поставок накопителей на жестком магнитном диске (HDD) корпоративного уровня выросли

Adata запускает портативный SSD, совмещенный с пауэрбанком на 5000 мАч Adata Technology Co., Ltd., бренд в области памяти, объявила о выпуске SR800 – магнитного пауэрбанка и SSD, который сочетает внешнее хранилище с портативным аккумулятором. Учитывая, что современные создатели контента в значительной степени полагаются на смартфоны для съемки и редактирования, SR8

Teamgroup представляет твердотельный накопитель NV10000 M.2 PCIe 5.0 ентованное программное обеспечение Teamgroup S.M.A.R.T. для интеллектуального мониторинга состояния SSD-накопителей. Пользователи могут в любой момент отслеживать состояние устройства, выполнят

Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0 радиатора материнской платы, пользователи также могут опционально подключать жидкостное охлаждение SSD от Teamgroup или радиатор с активным вентилятором, что позволяет создавать оптимальные ре

Trusta (Adata), FADU и Giga Computing заключают стратегический альянс для создания экосистемы твердотельных накопителей следующего поколения для корпоративного сектора системы хранения данных в центрах обработки данных достигает небывалых масштабов. В этом контексте твердотельные накопители Trusta от Adata на базе контроллеров FADU прошли валидацию и внедрен

Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет и твердотельных накопителей, озвученный топ-менеджером крупного производителя контроллеров памяти и SSD в интервью тайваньскому изданию CommonWealth Magazine, как отмечает Tom’s Hardware, согла

О дешевых SSD-накопителях и ОЗУ можно забыть. Гигантский производитель памяти с миллиардами на счетах резко повышает цены ипы памяти DRAM и NAND, пишет портал WCCFTech. Первые используются в оперативной памяти, вторые — в SSD-накопителях и классических USB-флешках. Samsung — один из крупнейших в мире поставщиков м

В мире беспрецедентный спрос на SSD и жесткие диски. Цены рванули ввысь. Сроки отгрузки растянулись на 12 месяцев Цены на HDD и SSD уходят в отрыв Крупнейшие производители устройств хранения данных – жестких дисков (HDD)

Компания Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-create Expert P34F с возможностью определения местоположения Бренд компании Teamgroup в области памяти представляет первую в мире внешнюю SSD с функцией определения местоположения — T-create Expert P34F. Устройство можно привязать

SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству о ней мало что было известно. Разработчики скрывали почти все спецификации памяти, сообщая лишь, что UltraRAM потребляет в 100 раз меньше энергии в сравнении с обычной DRAM-памятью. freepik Когда-то SSD были настоящей революцией в мире компьютерных накопителей На тот момент Quinas Technology хоть и помышляла о массовом производстве но сроков его не называла. Не исключено, что свою лепту в

ITGlobal.com подводит итоги внедрения QLC NVMe SSD в облачную инфраструктуру тегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, подвел итоги внедрения накопителей на базе QLC NVMe SSD в собственную инфраструктуру. За год с момента запуска актуальной дисковой политики более

Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне сяца, чтобы Microsoft не выпустила для нее апдейт, в том или ином виде портящий систему. Но поломка SSD-накопителя, который никому не достается бесплатно – это совершенно новый уровень. Как про