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SSD Solid-State Drive Твердотельный накопитель

SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель
Обзор «SSD» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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09.06.2026 Выпущен карманный SSD для параноиков. Его можно уничтожить вместе со всеми данными по SMS из любой точки мира

я TeamGroup разработала портативный внешний накопитель для хранения сверхчувствительной информации. SSD позволяет моментально удалить ее без физического контакта – при помощи SMS. Новинка носит
03.06.2026 Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего

содержат внутри легковоспламеняющуюся жидкость. При повреждении или перегреве она может загореться. Твердотельные литиевые батареи, в которых горючий жидкий электролит заменяется на негорючую к
14.05.2026 Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия

Цены на SSD в Японии улетели в космос Нынешний дефицит компьютерной памяти, охвативший весь мир, особ
29.04.2026 TerraMaster D1 SSD: водонепроницаемость IP67 и устойчивость к давлению 1,2 тонны

Бренд систем хранения данных TerraMaster официально представил новый прочный портативный SSD-корпус — D1 SSD. Он отличается цельнометаллическим корпусом авиационного класса, в
24.04.2026 Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD

SSD станут менее доступными Твердотельные накопители (SSD) ожидает новый виток роста цен, пишет Wccftech со ссылкой на китайское издание ITHome. Юж
20.04.2026 Windows 11 вчетверо снижает скорость быстрых накопителей SSD по сравнению с Windows 10

мых на то причин. Причем пользователь даже не будет понимать, что происходит, пока не проверит свой SSD при помощи бенчмарка и не сравнит их заявленными производителем показателями. Как пишет п
16.04.2026 В продаже появились поддельные SSD-накопители Samsung 990 Pro, которые еще и не работают

Поддельные SSD-накопители Samsung В Европе появились поддельные SSD-накопители 990 Pro корейской

16.04.2026 Adata запускает внешний SSD Urban Tapsafe с разблокировкой через NFC

Компания Adata Technology Co., Ltd., производитель решений для памяти и хранения данных, официально представила внешний SSD Urban Tapsafe — первую модель новой серии Urban. Об этом CNews сообщили представители Adata. Urban Tapsafe сочетает высокую скорость передачи данных с интуитивно понятной системой разблокир
24.03.2026 «Авито»: продажи оперативной памяти и SSD выросли в несколько раз

ие потребности в мощностях привели к нехватке ОЗУ, и этот эффект мгновенно распространился на всю память. «Серверы для ИИ требуют оперативной памяти для вычислений, GDDR на видеокартах для ускорения, SSD и flash-накопителей для хранения и быстрой загрузки данных. Поэтому россияне за последний год стали покупать оперативную память, SSD и жесткие диски активнее, а рост цен на рынке ОЗУ
24.03.2026 Новых на всех не хватает. В России расцвел рынок подержанных SSD и оперативной памяти

ных жестких дисков. Для примера, всего за три месяца, с декабря 2025 г. по февраль 2026 г., продажи SSD-драйвов на «Авито» подскочили в пять с половиной раз по сравнению показателями годичной д
18.03.2026 Финансовая разведка России покупает гигантские SSD и уникальное ПО для системы противодействия отмыванию доходов

пителей: в составе СХД предполагается использование не менее шестидесяти твердотельных накопителей (SSD) емкостью от 3,84 терабайт каждый, а общий объем кэш-памяти должен составлять не менее од
10.03.2026 Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания

Флеш-память. Надежно. Старый миф о том, что SSD и флешки теряют информацию без периодического подключения питания, разрушен. Ранее полага
27.02.2026 Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают

никогда не было. Как пишет портал Neowin, мошенники, воспользовавшись ситуацией с мировым дефицитом SSD, стали продавать ПК с крошечными физическими накопителями и активировать на них подписку

24.02.2026 Исследование: Есть ли будущее у твердотельных батарей для электрокаров

жидких, поскольку не подвержены возгоранию. Реалистичные прогнозы более сдержанны: первые серийные твердотельные и полутвердотельные батареи смогут увеличить запас хода на 20% при одинаковой м
27.01.2026 «Рег.облако» представил сетевые диски на фоне удорожания SSD-накопителей

лачный провайдер «Рег.облако» объявил о запуске сетевых дисков — облачного блочного хранилища, которое подключается к виртуальным серверам как обычный диск и помогает снизить зависимость от локальных SSD и ОЗУ. Решение может использоваться для хранения данных, резервного копирования, совместной работы и масштабирования приложений в условиях роста стоимости серверного железа и дефицита памят
20.01.2026 TerraMaster представила портативный корпус D1 SSD Pro

Компания TerraMaster официально представила свой флагманский портативный корпус для SSD — D1 SSD Pro. Данный продукт оснащен интерфейсом Thunderbolt 5 80 Гбит/с и двухчиповой архитектурой контроллера, обеспечивая стабильную и эффективную передачу данных и бесшумную рабо
15.01.2026 Itpod разобрала критерии подбора NVMe SSD в условиях дефицита

Компания Itpod (направление серверной инфраструктуры корпорации ITG) разобрала ключевые критерии подбора NVMe SSD под профиль рабочей нагрузки в условиях нестабильного рынка. Дефицит оперативной памяти и чипов сократил предложение накопителей и привёл к росту цен на 40–50%, повысив риски ошибок при выб
15.01.2026 Миллион IOPS без кэша: СХД Atlas.SM доказала на практике эффективность новой конфигурации на 24 накопителях SSD

Atlas.SM зафиксировала производительность свыше 1 млн IOPS в ходе испытаний обновленного программного стека. Результат был достигнут благодаря выполнению операций в режиме прямого чтения и записи на SSD без использования DRAM‑кэширования. Об этом CNews сообщили представители Atlas. Такой подход соответствует текущей рыночной ситуации, характеризующейся дефицитом и высокой стоимостью операт
09.01.2026 Главный энергетический оператор России потратит полмиллиарда на отечественные серверы и SSD, цены на которые ракетой идут вверх

Миллионы на SSD Как выяснил CNews, АО «СО ЕЭС» — организация, которая единолично осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление объектами Единой энергетической системы России покупает 52
23.12.2025 Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11

Windows 11 ускоряется за счет Windows Server Пользователи нашли способ повысить скорость работы твердотельных накопителей (SSD) с поддержкой интерфейса NVMe в операционной системе Windows 11, пишет Tom’s Hardware. Добиться ощутимого улучшения производительности устройства позволяет активация нового, нативного драйв
16.12.2025 Цены на морально устаревшие жесткие диски резко пошли вверх. Найден китайский след

стрии искусственного интеллекта, которая «пылесосит» все ключевые компоненты компьютеров и мобильных устройств. В частности, из-за нейросетей до невероятных высот выросли цены на оперативную память и SSD, и из-за них они теперь в дефиците. Но есть еще одна, не менее важная причина удорожания HDD на мировом рынке. Это Китай. Сейчас КНР очень резво наращивает производство компьютеров, а без н
10.12.2025 Власти ужесточили требования «отечественности» для SSD и DDR. Монтировать и корпусировать надо в России

Новые правила для SSD и DDR Как выяснил CNews, Правительство ужесточило правила подтверждения российского происхождения запоминающих устройств (SSD) и модулей памяти (DDR). Поправки внесены 8 декабря 2025
26.11.2025 SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD

Потеря данных Использовать твердотельные накопители (SSD) для долгосрочного архивного хранения нельзя, пишет XDA Developers. Если SSD годам
24.11.2025 С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD

а так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пишет Tom’s Hardware. Тенденция наметилась в Японии, где в ноябре 2025 г. были введены количественные лимиты по продаже жестких дисков и SSD-накопителей на фоне их дефицита. Эксперты Tom’s Hardware называют происходящее в Японии и мире одним из самых серьезных дефицитов памяти за последнее время. По их прогнозам, в 2026 г. ситуа
20.11.2025 Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-Create Expert P35S с функцией мгновенного удаления данных одним нажатием

Teamgroup объявила о выпуске внешнего SSD-накопителя с функцией уничтожения данных одним нажатием — T-Create Expert P35S. Устройство оснащено запатентованной двухступенчатой кнопкой безопасности Teamgroup в сочетании с двойным меха
14.11.2025 Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу

Неожиданный уничтожитель SSD Пользователи ПК и ноутбуков с графикой AMD столкнулись с неожиданной проблемой. Компьютер
10.11.2025 На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD

SSD по талонам Японские магазины техники начали вводить ограничения на количество SSD-накопителей и планок оперативной памяти, которые может приобрести один покупатель, пишет Tom’s Hardware. Это прямое следствие их дефицита, вызванного бумом искусственного интеллекта по всем
10.11.2025 Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Поставок HDD не дождаться, гиперскейлеры скупают SSD Сроки поставок накопителей на жестком магнитном диске (HDD) корпоративного уровня выросли
28.10.2025 Adata запускает портативный SSD, совмещенный с пауэрбанком на 5000 мАч

Adata Technology Co., Ltd., бренд в области памяти, объявила о выпуске SR800 – магнитного пауэрбанка и SSD, который сочетает внешнее хранилище с портативным аккумулятором. Учитывая, что современные создатели контента в значительной степени полагаются на смартфоны для съемки и редактирования, SR8
21.10.2025 Teamgroup представляет твердотельный накопитель NV10000 M.2 PCIe 5.0

ентованное программное обеспечение Teamgroup S.M.A.R.T. для интеллектуального мониторинга состояния SSD-накопителей. Пользователи могут в любой момент отслеживать состояние устройства, выполнят
17.10.2025 Teamgroup представляет твердотельный накопитель T-Force Z54E PCIe 5.0

радиатора материнской платы, пользователи также могут опционально подключать жидкостное охлаждение SSD от Teamgroup или радиатор с активным вентилятором, что позволяет создавать оптимальные ре
14.10.2025 Trusta (Adata), FADU и Giga Computing заключают стратегический альянс для создания экосистемы твердотельных накопителей следующего поколения для корпоративного сектора

системы хранения данных в центрах обработки данных достигает небывалых масштабов. В этом контексте твердотельные накопители Trusta от Adata на базе контроллеров FADU прошли валидацию и внедрен
03.10.2025 Создатель USB-флешки предрек дефицит SSD, который продлится ближайшие 10 лет

и твердотельных накопителей, озвученный топ-менеджером крупного производителя контроллеров памяти и SSD в интервью тайваньскому изданию CommonWealth Magazine, как отмечает Tom’s Hardware, согла
22.09.2025 О дешевых SSD-накопителях и ОЗУ можно забыть. Гигантский производитель памяти с миллиардами на счетах резко повышает цены

ипы памяти DRAM и NAND, пишет портал WCCFTech. Первые используются в оперативной памяти, вторые — в SSD-накопителях и классических USB-флешках. Samsung — один из крупнейших в мире поставщиков м
16.09.2025 В мире беспрецедентный спрос на SSD и жесткие диски. Цены рванули ввысь. Сроки отгрузки растянулись на 12 месяцев

Цены на HDD и SSD уходят в отрыв Крупнейшие производители устройств хранения данных – жестких дисков (HDD)

04.09.2025 Компания Teamgroup представила внешний твердотельный накопитель T-create Expert P34F с возможностью определения местоположения

Бренд компании Teamgroup в области памяти представляет первую в мире внешнюю SSD с функцией определения местоположения — T-create Expert P34F. Устройство можно привязать

26.08.2025 SSD-накопителям конец. Скоростной и живучий «убийца» флэш-памяти готов к серийному производству

о ней мало что было известно. Разработчики скрывали почти все спецификации памяти, сообщая лишь, что UltraRAM потребляет в 100 раз меньше энергии в сравнении с обычной DRAM-памятью. freepik Когда-то SSD были настоящей революцией в мире компьютерных накопителей На тот момент Quinas Technology хоть и помышляла о массовом производстве но сроков его не называла. Не исключено, что свою лепту в

20.08.2025 ITGlobal.com подводит итоги внедрения QLC NVMe SSD в облачную инфраструктуру

тегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, подвел итоги внедрения накопителей на базе QLC NVMe SSD в собственную инфраструктуру. За год с момента запуска актуальной дисковой политики более
18.08.2025 Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне

сяца, чтобы Microsoft не выпустила для нее апдейт, в том или ином виде портящий систему. Но поломка SSD-накопителя, который никому не достается бесплатно – это совершенно новый уровень. Как про
12.08.2025 XPG представляет RGB Gen4 SSD – Spectrix S65G

в хранения на базе флэш-памяти, анонсировала новый продукт от бренда XPG. Твердотельный накопитель (SSD) Spectrix S65G RGB Gen4 предназначен для киберспортсменов, энтузиастов технологий и оверк

Публикаций - 3783, упоминаний - 6401

SSD и организации, системы, технологии, персоны:

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Nvidia Corp 4002 515
Apple Inc 13156 397
Samsung Electronics 11065 391
Microsoft Corporation 25775 376
AMD - Advanced Micro Devices 4641 372
Lenovo Group 2447 315
HP Inc. 5883 313
Acer Group - Acer Inc 2776 293
Dell EMC 5180 281
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 253
Toshiba Corporation 2980 207
SAS Institute 1082 202
Western Digital Corporation - WDC 589 171
Seagate Technology 766 137
Google LLC 12690 137
Huawei 4677 135
Sony 6739 134
IBM - International Business Machines Corp 9699 115
Broadcom - VMware 2610 113
Dell Technologies - Dell Computer 2219 110
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 107
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 98
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 81
VAIO 475 81
Fujitsu 2105 77
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 76
Adata Technology 132 76
SanDisk 343 71
Softline - Софтлайн 3743 71
Hitachi - Хитачи 1501 63
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 63
Kingston Technology 218 59
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 56
Xiaomi - Сяоми 2232 56
Oracle Corporation 7074 56
NetApp - Network Appliance 667 55
HP - Hewlett-Packard 3662 54
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 50
Amazon Inc - Amazon.com 3277 49
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 74
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 64
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 30
Россети Ленэнерго 1699 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 28
TÜV Rheinland Group 181 24
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 21
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 11
Почта России ПАО 2370 11
Tesla Motors 461 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 10
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
BMW Group 482 8
Kickstarter 136 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 29
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1804
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1630
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1529
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1122
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1075
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1062
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 934
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 861
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 860
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 742
DDR - Double data rate 3083 741
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 731
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 700
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 656
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 638
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 621
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 620
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 614
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 568
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 553
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 550
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 548
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 542
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 533
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 533
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 529
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 529
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 513
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 499
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 493
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 464
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 440
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 440
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 430
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 419
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 418
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 412
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 393
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 379
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 375
Microsoft Windows 16882 629
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 588
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 553
Intel Core - Семейство процессоров 1251 450
Linux OS 11533 360
Microsoft Windows 10 1938 298
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 266
Intel Core i - Cерия процессоров 534 250
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 222
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 213
Microsoft Windows 7 2007 196
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 193
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 188
Nvidia GeForce GTX 525 175
Google Android 15243 175
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 167
Apple MacBook Pro 559 166
Microsoft Windows 11 827 165
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 164
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 161
Intel x86 - архитектура процессора 2151 161
Intel HD Graphics - графический процессор 233 153
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 148
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 146
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 143
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 116
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 116
Apple iPhone 6 4861 112
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 111
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 102
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 100
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 100
Intel Celeron - Серия процессоров 979 96
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 92
Apple macOS 2419 89
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 88
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 88
Apple iPad 4011 87
Microsoft Windows Hello 210 85
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 82
Путин Владимир 3454 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Володкович Вячеслав 104 15
Копосов Максим 74 14
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 12
Бочарникова Татьяна 83 12
Rowan Paul - Рован Пол 12 12
Ксенин Алекс 311 12
Епишин Олег 26 11
Борняков Илья 52 11
Ильичев Андрей 38 10
Мишустин Михаил 787 9
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 9
Фильченков Александр 40 9
Шадаев Максут 1210 8
Платонов Сергей 13 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Рустамов Рустам 548 7
Чубайс Анатолий 222 7
Трушкин Константин 60 7
Lin James - Лин Джеймс 15 7
Катаев Александр 40 7
Казаков Александр 72 7
Покровский Иван 136 7
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 7
Бахур Владимир 11 7
Черкасов Дмитрий 43 6
Горшенин Максим 39 6
Юсупов Ренат 125 6
Боярков Федор 26 6
Шмелев Алексей 24 6
Scott David - Скотт Дэвид 15 6
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 6
Гендрих Сергей 29 6
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 5
Ройфман Роман 16 5
Борисов Юрий 122 5
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Шпак Василий 279 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1537
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 661
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 376
Япония 13807 209
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 184
Европа 24964 182
Южная Корея - Республика 7052 154
Китай - Тайвань 4245 143
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 102
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 99
Германия - Федеративная Республика 13221 85
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 62
Азия - Азиатский регион 5920 59
США - Калифорния 4829 53
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 47
Индия - Bharat 5869 39
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 37
Земля - планета Солнечной системы 10865 37
Франция - Французская Республика 8177 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
Украина 7928 29
Африка - Африканский регион 3641 28
Ближний Восток 3154 27
Канада 5081 25
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 24
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 22
Италия - Итальянская Республика 4508 22
Россия - СФО - Новосибирск 4876 22
Нидерланды 3746 21
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 20
Израиль 2856 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Казахстан - Республика 6048 18
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 410
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 365
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 344
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 270
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 226
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 211
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 168
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 164
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 138
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 136
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 108
Ergonomics - Эргономика 1755 108
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 105
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 101
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 98
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 95
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 86
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 82
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 80
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 79
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 78
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 76
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 75
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 74
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 72
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 70
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 68
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 67
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 63
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 63
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 62
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 61
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 57
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 56
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 55
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 55
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 53
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 53
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 51
Литий - Lithium - химический элемент 663 51
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 11
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 4
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 4
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 3
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 59
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 47
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 35
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 25
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 15
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 13
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 11
Intel Developer Forum - IDF 317 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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