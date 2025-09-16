В мире беспрецедентный спрос на SSD и жесткие диски. Цены рванули ввысь. Сроки отгрузки растянулись на 12 месяцев

Цены на HDD и SSD уходят в отрыв

Крупнейшие производители устройств хранения данных – жестких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD) – предупредили о повышении цены на свою продукцию корпоративного класса.

По сообщению TrendForce, причина такого решения – дефицит предложения на фоне беспрецедентного спроса на серверы, предназначенные для построения систем искусственного интеллекта (ИИ), в которых задействуются устройства этих типов.

Эксперты пока затрудняются дать оценку возможным последствиям для рынка HDD и SSD потребительского уровня. Однако, как отмечает TechSpot, пользователям ПК, желающим в ближайшем будущем обзавестись новым девайсом, следует начать внимательнее следить за трендами на соответствующем рынке уже сейчас.

Samsung Memory / Unsplash Возможное грядущее подорожание SSD - это повод обновить имеющийся парк накопителей

Стремительный рост популярности майнинга криптовалют в начале 2020 гг. привел к колоссальному росту цен на видеокарты. В середине февраля 2021 г., как писал CNews, наблюдался резкий скачок стоимости видеокарт потребительского уровня – цена некоторых их них вплотную приблизилась к отметке в 200 тыс. руб.



Кто объявил о корректировке цен

В середине сентября 2025 г. компания Western Digital (WD) уведомила корпоративных клиентов о грядущем «постепенном» повышении цен на все жесткие диски, имеющиеся в ее продуктовом портфеле. Американская компания не уточнила, на сколько этапов будет разделен процесс и насколько в среднем вырастут расценки, но известно, что в отдельных случаях скачок в цене продукта может составлять до 30%.

Кроме того, WD предупредила заказчиков об увеличении сроков осуществления поставок на 6-10 недель. В компании утверждают, что это связано с наращивание объема компонентов, доставляемых с использованием морского транспорта. Это необходимо для поддержания способности WD и дальше выполнять свои обязательства перед клиентами, несмотря на изменившиеся условия на рынке.

Помимо WD, о повышении цен сообщила SanDisk, в начале 2025 г. отделившаяся от WD. SSD и иная продукция на основе флеш-памяти NAND в результате подорожают на 10%.

Корпорация Micron пока не решилась на повешение цен, но 12 сентября 2025 г., уведомила OEM/ODM-партнерам об их заморозке сроком на одну неделю. Кроме того, американский производители NAND-памяти и SSD пока воздерживается от переговоров о заключении долгосрочных контрактов на следующий год и всерьез опасается возникновения дефицита в обозримой перспективе.

Виноват спрос на ИИ-серверы

Корнем проблемы эксперты TrendForce считают мощный рост спроса на серверы для инференса ИИ-моделей. Бизнес направляет колоссальные средства в закупку «железа», необходимого для того, чтобы не отстать от конкурентов на волне бума ИИ. Как отмечает TechSpot, серверы для этих целей должны иметь доступ к устройствам хранения огромной емкости. Обращение к данным в таких системах происходит регулярно, но беспрерывно.

Для удовлетворения таких потребностей – «теплого» хранения – лучше всего подходят жесткие диски большой вместимости типа nearline (промежуточный тип хранилища данных, компромисс между онлайн-хранилищем и автономным хранением и архивированием): они медленнее SSD, но при этом ощутимо дешевле.

Спрос на устройства этого типа в последнее время вырос настолько, что теперь превышает предложение. Сроки поставки новых накопителей существенно выросли и могут доходить до одного года (52 недели, по данным TrendForce).

С падением уровня доступности nearline-HDD отдельные производители ИИ-серверов вынужденно переводят продукцию на SSD, несмотря на их более высокую стоимость, что, в свою очередь, дало повод производителям SSD тоже поднять цены. Сроки отгрузки также выросли – до 8 недель.

В условиях нормального спроса SSD, как правило, применяются в сценариях, когда система осуществляет постоянно считывает данные на высокой скорости и при сравнительно высоком уровне энергоэффективности. Однако в ответ на изменения ситуации на рынке производители SSD ведут активную разработку новых nearline-устройств на основе флеш-памяти, предлагающих компромиссные характеристики и цены, утверждают источники TrendForce в отрасли. Они по-прежнему будут дороже HDD аналогичной емкости, но дешевле серверных SSD, представленных на рынке.

По оценке аналитиков TrendForce, контрактные цены на SSD корпоративного уровня (QLC SSD емкостью до 122 ТБ) в IV квартале 2025 г. продолжат свой рост и в итоге подскочат на 5-10% к текущему, III кварталу. В 2026 г. тренд сохранится.

Kioxia и SK Hynix в выигрыше

По сообщению южнокорейского издания Yonhap Infomax, акции Kioxia (ранее – Toshiba Memory), главного японского производителя флеш-памяти NAND, котирующиеся на Токийской фондовой бирже, за последний месяц на фоне образовавшегося дефицита на рынке NAND выросли на 70%.

Косвенно от резкого роста уровня капитализации выиграл южнокорейский производитель памяти SK Hynix. Компания является крупным держателем ценных бумаг Kioxia – в 2018 г. SK Hynix вложила в нее 3,9 трлн вон (более $2,82 млрд).