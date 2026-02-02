Получите все материалы CNews по ключевому слову
SanDisk
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|02.02.2026
|
SanDisk резко взвинтила цены. Флагманский SSD теперь стоит, как целый ПК в недалеком прошлом
Цены на SSD SanDisk улетают в космос Компания SanDisk, крупный производитель твердотельных накопителей (SSD), с наступлением 2026 г. заметно повысила цены на свою продукцию. Некоторые модели устройс
|24.02.2025
|
На рынке оперативной памяти готовится революция. Гигантский производитель создает в разы более емкую и дешевую замену DRAM
Опасный конкурент DRAM Компания SanDisk, известная в первую очередь своими USB-флешками и твердотельными накопителями, заявил
|20.05.2024
|
Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ
юйма Американская компания Western Digital представила первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски объемом 6 ТБ. Устройства вошли в серию портативных жестких дисков (HDD) в своих линейках WD, WD_BLACK и SanDisk Professional. Новинки отличаются самой большой в мире емкостью 2,5-дюймовые портативных HDD. В линейке портативных жестких дисков WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive и SanDisk
|05.02.2024
|
Samsung и SanDisk завалили рынок флешками отвратительного качества, собранными из мусора. Пользоваться ими опасно
мяти, в которых помещается меньше информации, чем заявлено, и на которых нет информации о производителе. Она или полностью удалена, или закрыта дополнительными надписями. Фото: CBL Разглядеть логотип SanDIsk не составляет особого труда Очень часто эксперты компании, вскрыв очередную USB-флешку, обнаруживали внутри нее плату с припаянной к ней картой памяти microSD. Такие карты имеют свой вн
|16.05.2019
|
Первая в мире флешка емкостью 1 ТБ вышла в продажу по цене смартфона
«Обещанного три года ждут» Sandisk, дочерняя компания американской Western Digital, специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, начала продажи высокопроизводительных миниатюр
|08.04.2019
|
Первая в мире 1 ТБ флешка продается по цене ноутбука
Мал золотник Компания SanDisk (дочернее предприятие Western Digital), специализирующаяся на разработке и производст
|25.02.2019
|
Одновременно выпущены сразу две «первые в мире» карты microSD на 1 ТБ
Две первых в мире Две компании одновременно — Micron и SanDisk — запускают в продажу каждая свою первую в мире карту памяти microSD объемом 1 ТБ. Обе карты были представлены на Mobile World Congress, который проходит 25-28 февраля 2019 г. в Барсело
|10.01.2019
|
Создана самая большая в мире флешка объемом 4 ТБ
Самая большая флешка в мире Sandisk, дочерняя компания американской Western Digital, специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, в рамках международной выставки потребительско
|01.09.2017
|
В два раза за два года
Спустя два года после выхода карты памяти SanDisk Ultra microSDXC ёмкостью 200 гигабайт компания Western Digital представила новый обра
|31.08.2017
|
Выпущен крохотный флеш-накопитель емкостью 400 ГБ. Видео
Удвоенный рекорд в том же форм-фактореWestern Digital представила карту памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 400GB, выполненную в крохотном форм-факторе microSD и предназна
|31.08.2017
|
Western Digital представила карту памяти microSD рекордной емкости
, организовывать, передавать и осуществлять копирование данных, в том числе тегированного контента из Facebook и Instagram. Карта памяти 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I будет продаваться на сайте SanDisk.com и в крупнейших розничных сетях США по рекомендованной розничной цене $249,99. На карту распространяется ограниченная десятилетняя гарантия.
|27.02.2017
|
SanDisk представила внешние накопители емкостью 256 ГБ для iPhone и iPad
Western Digital Corporation расширила линейку мобильных флеш-накопителей для устройств iOS, представив флеш-накопитель SanDisk iXpand емкостью 256ГБ и беспроводной накопитель SanDisk Connect Wireless Stick емкостью 256ГБ. Как рассказали CNews в компании, новые накопители SanDisk соответствуют вмес
|27.02.2017
|
Western Digital представила мобильный e.MMC-накопитель SanDisk iNAND 7350 емкостью до 256 ГБ
3D NAND, что позволяет увеличить производительность и ёмкость накопителя и улучшить показатели сохранения данных. Новый продукт в семействе решений для хранения данных iNAND, выпускаемых под брендом SanDisk, является самым высокопроизводительным мобильным накопителем из числа моделей, предлагаемых сегодня компанией. Недавно улучшенная технология SmartSLC, используемая в iNAND 7350, позволя
|09.01.2017
|
Western Digital представила свой самый скоростной USB флэш-накопитель SanDisk
ion, специализирующаяся в области технологий и решений для хранения данных, представила свой самый скоростной на сегодняшний день USB флэш-накопитель — высокопроизводительный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro USB 3.1 ёмкостью до 256 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе крохотного USB-диска и помещено в прочный алюминиевый корпус с выдвижным разъёмом. Новинка ориентирована, в п
|27.10.2016
|
SanDisk начал российские продажи Lightning/USB накопителя для iPhone и iPad
Оба наиболее актуальных портаКак стало известно CNews, SanDisk (бренд Western Digital) объявил о старте продаж в России USB-флеш-накопителя нового поколения iXpand V2, устройства для мобильного хранения данных. Новинка разработана специально для пе
|13.10.2016
|
SanDisk стал техническим партнером Национальной парусной Лиги
isk (бренда Western Digital) и Всероссийская федерация парусного спорта объявили о начале сотрудничества в рамках крупнейшего проекта ВФПС Национальная парусная Лига. Как рассказали CNews в компании, SanDisk становится техническим партнером Лиги, обеспечивая всю съемочную группу проекта инновационными решениями в области хранения данных на базе флеш-памяти. Национальная парусная Лига – прое
|29.06.2016
|
Western Digital анонсировала новую линейку карт памяти microSD объемом 256 ГБ
Корпорация Western Digital Corporation представила новую линейку карт памяти microSD объемом 256 ГБ, включающую SanDisk Extreme microSDXC UHS-I, а также SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Premium Edition — первую карту памяти такого объема, предназначенную для широкого круга потребителей. Компактные ре
|30.03.2016
|
Red Hat и SanDisk будут совместно продвигать СХД на основе флэш-памяти и файловой системы Ceph
Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, и корпорация SanDisk, специализирующаяся в области систем хранения данных (СХД) на основе флэш-памяти, объ
|28.03.2016
|
28 лет непрерывного роста ёмкости и скоростей
28 лет со дня своего выхода на рынок празднует лидирующая в сфере производства устройств хранения данных на базе флеш-памяти корпорация SanDisk. На специальной пресс-конференции, собранной в Москве по случаю годовщины, руководители SanDisk напомнили, что за эти 28 лет ёмкость флэш-накопителей возросла в 30 тысяч раз, а е
|15.01.2016
|
SanDisk отправляет накопители SSD в экстрим-путешествие
Скорость и надёжность – вот главные конкурентные достоинства нового портативного накопителя SSD SanDisk Extreme 510. Модель SanDisk Extreme 510 Portable SSD была представлена на всемирной выставке CES 2016, но готова появится в магазинах уже в ближайшие дни. На версию ёмкостью 480
|13.01.2016
|
Большое ускорение SanDisk
С самого начала 2016 года корпорация SanDisk решительно взяла курс на увеличение ёмкости и скорости своих флэш-накопителей. Первыми ласточками серьёзности намерений стали обновлённые модели флэш-накопителей SanDisk Connect
|21.10.2015
|
Рождается дисковый супергигант: Western Digital поглощает SanDisk
мпания Western Digital (WD) сегодня о поглощении известного производителя устройств хранения данных SanDisk. Процесс поглощения будет произведен путем обмена всех находящихся в обращении акций
|13.10.2015
|
HP и SanDisk создают память в 1000 раз быстрее флэш
В тысячу раз быстрее и долговечнее SanDisk и Hewlett-Packard договорились совместно разработать технологию энергонезависимого хр
|04.08.2015
|
SanDisk создал чипы памяти с рекордной емкостью
Самая емкая флэш-память Компания SanDisk объявила о начале тестового производства первых в мире чипов флэш-памяти емкостью 256
|29.07.2015
|
SanDisk рассказала о Mobile Memory Solutions
28 июля в московском офисе корпорации SanDisk состоялась традиционная неформальная встреча с российскими журналистами. В ходе бесед
|17.04.2015
|
Накопитель SanDisk готов к распространению USB-C
Хотя новый универсальный разъём USB Type C только начинает набирать популярность, компания SanDisk выпустила устройство, совместимое с ним. Речь идёт о флэш-накопителе SanDisk D
|17.09.2014
|
SanDisk готов записывать UltraHD
териала и изменять конструкцию карт памяти. Одной из первых на запросы рынка отреагировала компания SanDisk, представившая карту памяти SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 и твердотельный масс
|12.09.2014
|
Начались продажи самой вместительной в мире карты памяти
Корпорация SanDisk выпустила карту памяти SD с рекордной на рынке емкостью — 512 ГБ. Карта предназначена для профессиональных фотографов и видеооператоров, снимающих в формате 4K (3840x2160p). Она позволя
|18.06.2014
|
SanDisk расширяет в России ассортимент аппаратного и программного обеспечения для корпоративного рынка
Корпорация SanDisk объявила о расширении доступного в России ассортимента аппаратного и программного обеспечения для корпоративного рынка. Продажи будут осуществляться через трёх новых дистрибьюторов. Тве
|16.06.2014
|
SanDisk покупает компанию, в которой работает основатель Apple
Американская корпорация SanDisk подписала обязывающее соглашение о покупке компании Fusion-io со штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити. Согласно достигнутым договоренностям, SanDisk заплатит денежными средствами по $
|26.02.2014
|
Смартфоны и планшеты получат 128 Гб
Компания SanDisk сделала ещё один шаг с стиранию границ между разными типами накопителей. Их новая флэ
|13.02.2014
|
SanDisk представил MP3-плеер Clip Sport
Корпорация SanDisk представила MP3-плеер SanDisk Clip Sport. Новый плеер обладает минимальным весом и оснащён специальным зажимом для надёжного крепления на одежде. MP3-плеер SanDisk Clip Sp
|16.09.2013
|
SanDisk представил карту памяти CompactFlash объёмом 256 ГБ
Корпорация SanDisk объявила о выпуске карты памяти SanDisk Extreme Pro CompactFlash 256 Гб. Новая карта соответствует новейшим стандартам производительности видеозаписи VPG-652. Согласно спецификац
|13.09.2013
|
"Компактные" 256 гигабайт от SanDisk
Компания SanDisk представила первую в мире флэш-карту стандарта CompactFlash объёмом 256 гигабайт.
|05.09.2012
|
SanDisk представила новый SSD-накопитель с технологией кэширования данных
Корпорация SanDisk, мировой разработчик устройств хранения данных на базе флэш-памяти, представила доступное и простое в установке решение на базе SSD, позволяющее потребителям повысить производительность
|21.06.2012
|
SanDisk выпустил самую быструю карту памяти для смартфонов и планшетов
Компания SanDisk объявила о выпуске microSDHC-карты SanDisk Extreme Pro UHS-I для смартфонов и
|24.02.2012
|
SanDisk создала самый миниатюрный в мире модуль флэш-памяти объемом 128 ГБ
Корпорация SanDisk объявила о завершении разработки самого миниатюрного в мире модуля NAND-памяти емкостью 128 Гбит (16 ГБ). Микросхема способна хранить информацию на одном кристалле площадью 177 кв. мм –
|15.02.2012
|
SanDisk Extreme SSD: флэш-накопитель для ноутбуков емкостью 120-480 ГБ
Корпорация SanDisk анонсировала потребительский твердотельный накопитель SanDisk Extreme SSD. Выполненный в форм-факторе 2,5 дюйма он предназначен для установки в ноутбуки. Согласно официальному со
|30.01.2012
|
SanDisk назначила главу российского офиса
Американская корпорация SanDisk, один из крупнейших поставщиков решений на базе флэш-памяти, назначила на должность главы представительства SanDisk в России Рустама Нестерóвича, ранее - директора подразделения
|19.10.2011
|
SanDisk разработала накопитель для векового хранения фотографий Memory Vault
Корпорация SanDisk представила Memory Vault. Этот продукт открывает новый сегмент на рынке и предназначен для долгосрочного хранения информации. Он представляет собой фотоальбом для хранения цифровых фото
SanDisk и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.