SanDisk резко взвинтила цены. Флагманский SSD теперь стоит, как целый ПК в недалеком прошлом Цены на SSD SanDisk улетают в космос Компания SanDisk, крупный производитель твердотельных накопителей (SSD), с наступлением 2026 г. заметно повысила цены на свою продукцию. Некоторые модели устройс

На рынке оперативной памяти готовится революция. Гигантский производитель создает в разы более емкую и дешевую замену DRAM Опасный конкурент DRAM Компания SanDisk, известная в первую очередь своими USB-флешками и твердотельными накопителями, заявил

Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ юйма Американская компания Western Digital представила первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски объемом 6 ТБ. Устройства вошли в серию портативных жестких дисков (HDD) в своих линейках WD, WD_BLACK и SanDisk Professional. Новинки отличаются самой большой в мире емкостью 2,5-дюймовые портативных HDD. В линейке портативных жестких дисков WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive и SanDisk

Samsung и SanDisk завалили рынок флешками отвратительного качества, собранными из мусора. Пользоваться ими опасно мяти, в которых помещается меньше информации, чем заявлено, и на которых нет информации о производителе. Она или полностью удалена, или закрыта дополнительными надписями. Фото: CBL Разглядеть логотип SanDIsk не составляет особого труда Очень часто эксперты компании, вскрыв очередную USB-флешку, обнаруживали внутри нее плату с припаянной к ней картой памяти microSD. Такие карты имеют свой вн

Первая в мире флешка емкостью 1 ТБ вышла в продажу по цене смартфона «Обещанного три года ждут» Sandisk, дочерняя компания американской Western Digital, специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, начала продажи высокопроизводительных миниатюр

Первая в мире 1 ТБ флешка продается по цене ноутбука Мал золотник Компания SanDisk (дочернее предприятие Western Digital), специализирующаяся на разработке и производст

Одновременно выпущены сразу две «первые в мире» карты microSD на 1 ТБ Две первых в мире Две компании одновременно — Micron и SanDisk — запускают в продажу каждая свою первую в мире карту памяти microSD объемом 1 ТБ. Обе карты были представлены на Mobile World Congress, который проходит 25-28 февраля 2019 г. в Барсело

Создана самая большая в мире флешка объемом 4 ТБ Самая большая флешка в мире Sandisk, дочерняя компания американской Western Digital, специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, в рамках международной выставки потребительско

В два раза за два года Спустя два года после выхода карты памяти SanDisk Ultra microSDXC ёмкостью 200 гигабайт компания Western Digital представила новый обра

Выпущен крохотный флеш-накопитель емкостью 400 ГБ. Видео Удвоенный рекорд в том же форм-фактореWestern Digital представила карту памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 400GB, выполненную в крохотном форм-факторе microSD и предназна

Western Digital представила карту памяти microSD рекордной емкости , организовывать, передавать и осуществлять копирование данных, в том числе тегированного контента из Facebook и Instagram. Карта памяти 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I будет продаваться на сайте SanDisk.com и в крупнейших розничных сетях США по рекомендованной розничной цене $249,99. На карту распространяется ограниченная десятилетняя гарантия.

SanDisk представила внешние накопители емкостью 256 ГБ для iPhone и iPad Western Digital Corporation расширила линейку мобильных флеш-накопителей для устройств iOS, представив флеш-накопитель SanDisk iXpand емкостью 256ГБ и беспроводной накопитель SanDisk Connect Wireless Stick емкостью 256ГБ. Как рассказали CNews в компании, новые накопители SanDisk соответствуют вмес

Western Digital представила мобильный e.MMC-накопитель SanDisk iNAND 7350 емкостью до 256 ГБ 3D NAND, что позволяет увеличить производительность и ёмкость накопителя и улучшить показатели сохранения данных. Новый продукт в семействе решений для хранения данных iNAND, выпускаемых под брендом SanDisk, является самым высокопроизводительным мобильным накопителем из числа моделей, предлагаемых сегодня компанией. Недавно улучшенная технология SmartSLC, используемая в iNAND 7350, позволя

Western Digital представила свой самый скоростной USB флэш-накопитель SanDisk ion, специализирующаяся в области технологий и решений для хранения данных, представила свой самый скоростной на сегодняшний день USB флэш-накопитель — высокопроизводительный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro USB 3.1 ёмкостью до 256 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе крохотного USB-диска и помещено в прочный алюминиевый корпус с выдвижным разъёмом. Новинка ориентирована, в п

SanDisk начал российские продажи Lightning/USB накопителя для iPhone и iPad Оба наиболее актуальных портаКак стало известно CNews, SanDisk (бренд Western Digital) объявил о старте продаж в России USB-флеш-накопителя нового поколения iXpand V2, устройства для мобильного хранения данных. Новинка разработана специально для пе

SanDisk стал техническим партнером Национальной парусной Лиги isk (бренда Western Digital) и Всероссийская федерация парусного спорта объявили о начале сотрудничества в рамках крупнейшего проекта ВФПС Национальная парусная Лига. Как рассказали CNews в компании, SanDisk становится техническим партнером Лиги, обеспечивая всю съемочную группу проекта инновационными решениями в области хранения данных на базе флеш-памяти. Национальная парусная Лига – прое

Western Digital анонсировала новую линейку карт памяти microSD объемом 256 ГБ Корпорация Western Digital Corporation представила новую линейку карт памяти microSD объемом 256 ГБ, включающую SanDisk Extreme microSDXC UHS-I, а также SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Premium Edition — первую карту памяти такого объема, предназначенную для широкого круга потребителей. Компактные ре

Red Hat и SanDisk будут совместно продвигать СХД на основе флэш-памяти и файловой системы Ceph Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, и корпорация SanDisk, специализирующаяся в области систем хранения данных (СХД) на основе флэш-памяти, объ

28 лет непрерывного роста ёмкости и скоростей 28 лет со дня своего выхода на рынок празднует лидирующая в сфере производства устройств хранения данных на базе флеш-памяти корпорация SanDisk. На специальной пресс-конференции, собранной в Москве по случаю годовщины, руководители SanDisk напомнили, что за эти 28 лет ёмкость флэш-накопителей возросла в 30 тысяч раз, а е

SanDisk отправляет накопители SSD в экстрим-путешествие Скорость и надёжность – вот главные конкурентные достоинства нового портативного накопителя SSD SanDisk Extreme 510. Модель SanDisk Extreme 510 Portable SSD была представлена на всемирной выставке CES 2016, но готова появится в магазинах уже в ближайшие дни. На версию ёмкостью 480

Большое ускорение SanDisk С самого начала 2016 года корпорация SanDisk решительно взяла курс на увеличение ёмкости и скорости своих флэш-накопителей. Первыми ласточками серьёзности намерений стали обновлённые модели флэш-накопителей SanDisk Connect

Рождается дисковый супергигант: Western Digital поглощает SanDisk мпания Western Digital (WD) сегодня о поглощении известного производителя устройств хранения данных SanDisk. Процесс поглощения будет произведен путем обмена всех находящихся в обращении акций

HP и SanDisk создают память в 1000 раз быстрее флэш В тысячу раз быстрее и долговечнее SanDisk и Hewlett-Packard договорились совместно разработать технологию энергонезависимого хр

SanDisk создал чипы памяти с рекордной емкостью Самая емкая флэш-память Компания SanDisk объявила о начале тестового производства первых в мире чипов флэш-памяти емкостью 256

SanDisk рассказала о Mobile Memory Solutions 28 июля в московском офисе корпорации SanDisk состоялась традиционная неформальная встреча с российскими журналистами. В ходе бесед

Накопитель SanDisk готов к распространению USB-C Хотя новый универсальный разъём USB Type C только начинает набирать популярность, компания SanDisk выпустила устройство, совместимое с ним. Речь идёт о флэш-накопителе SanDisk D

SanDisk готов записывать UltraHD териала и изменять конструкцию карт памяти. Одной из первых на запросы рынка отреагировала компания SanDisk, представившая карту памяти SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 и твердотельный масс

Начались продажи самой вместительной в мире карты памяти Корпорация SanDisk выпустила карту памяти SD с рекордной на рынке емкостью — 512 ГБ. Карта предназначена для профессиональных фотографов и видеооператоров, снимающих в формате 4K (3840x2160p). Она позволя

SanDisk расширяет в России ассортимент аппаратного и программного обеспечения для корпоративного рынка Корпорация SanDisk объявила о расширении доступного в России ассортимента аппаратного и программного обеспечения для корпоративного рынка. Продажи будут осуществляться через трёх новых дистрибьюторов. Тве

SanDisk покупает компанию, в которой работает основатель Apple Американская корпорация SanDisk подписала обязывающее соглашение о покупке компании Fusion-io со штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити. Согласно достигнутым договоренностям, SanDisk заплатит денежными средствами по $

Смартфоны и планшеты получат 128 Гб Компания SanDisk сделала ещё один шаг с стиранию границ между разными типами накопителей. Их новая флэ

SanDisk представил MP3-плеер Clip Sport Корпорация SanDisk представила MP3-плеер SanDisk Clip Sport. Новый плеер обладает минимальным весом и оснащён специальным зажимом для надёжного крепления на одежде. MP3-плеер SanDisk Clip Sp

SanDisk представил карту памяти CompactFlash объёмом 256 ГБ Корпорация SanDisk объявила о выпуске карты памяти SanDisk Extreme Pro CompactFlash 256 Гб. Новая карта соответствует новейшим стандартам производительности видеозаписи VPG-652. Согласно спецификац

"Компактные" 256 гигабайт от SanDisk Компания SanDisk представила первую в мире флэш-карту стандарта CompactFlash объёмом 256 гигабайт.

SanDisk представила новый SSD-накопитель с технологией кэширования данных Корпорация SanDisk, мировой разработчик устройств хранения данных на базе флэш-памяти, представила доступное и простое в установке решение на базе SSD, позволяющее потребителям повысить производительность

SanDisk выпустил самую быструю карту памяти для смартфонов и планшетов Компания SanDisk объявила о выпуске microSDHC-карты SanDisk Extreme Pro UHS-I для смартфонов и

SanDisk создала самый миниатюрный в мире модуль флэш-памяти объемом 128 ГБ Корпорация SanDisk объявила о завершении разработки самого миниатюрного в мире модуля NAND-памяти емкостью 128 Гбит (16 ГБ). Микросхема способна хранить информацию на одном кристалле площадью 177 кв. мм –

SanDisk Extreme SSD: флэш-накопитель для ноутбуков емкостью 120-480 ГБ Корпорация SanDisk анонсировала потребительский твердотельный накопитель SanDisk Extreme SSD. Выполненный в форм-факторе 2,5 дюйма он предназначен для установки в ноутбуки. Согласно официальному со

SanDisk назначила главу российского офиса Американская корпорация SanDisk, один из крупнейших поставщиков решений на базе флэш-памяти, назначила на должность главы представительства SanDisk в России Рустама Нестерóвича, ранее - директора подразделения