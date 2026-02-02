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SanDisk

SanDisk

СОБЫТИЯ

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02.02.2026 SanDisk резко взвинтила цены. Флагманский SSD теперь стоит, как целый ПК в недалеком прошлом

Цены на SSD SanDisk улетают в космос Компания SanDisk, крупный производитель твердотельных накопителей (SSD), с наступлением 2026 г. заметно повысила цены на свою продукцию. Некоторые модели устройс
24.02.2025 На рынке оперативной памяти готовится революция. Гигантский производитель создает в разы более емкую и дешевую замену DRAM

Опасный конкурент DRAM Компания SanDisk, известная в первую очередь своими USB-флешками и твердотельными накопителями, заявил
20.05.2024 Выпущены первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски емкостью 6 ТБ

юйма Американская компания Western Digital представила первые в мире 2,5-дюймовые жесткие диски объемом 6 ТБ. Устройства вошли в серию портативных жестких дисков (HDD) в своих линейках WD, WD_BLACK и SanDisk Professional. Новинки отличаются самой большой в мире емкостью 2,5-дюймовые портативных HDD. В линейке портативных жестких дисков WD My Passport, WD_BLACK P10 Game Drive и SanDisk

05.02.2024 Samsung и SanDisk завалили рынок флешками отвратительного качества, собранными из мусора. Пользоваться ими опасно

мяти, в которых помещается меньше информации, чем заявлено, и на которых нет информации о производителе. Она или полностью удалена, или закрыта дополнительными надписями. Фото: CBL Разглядеть логотип SanDIsk не составляет особого труда Очень часто эксперты компании, вскрыв очередную USB-флешку, обнаруживали внутри нее плату с припаянной к ней картой памяти microSD. Такие карты имеют свой вн
16.05.2019 Первая в мире флешка емкостью 1 ТБ вышла в продажу по цене смартфона

«Обещанного три года ждут» Sandisk, дочерняя компания американской Western Digital, специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, начала продажи высокопроизводительных миниатюр
08.04.2019 Первая в мире 1 ТБ флешка продается по цене ноутбука

Мал золотник Компания SanDisk (дочернее предприятие Western Digital), специализирующаяся на разработке и производст
25.02.2019 Одновременно выпущены сразу две «первые в мире» карты microSD на 1 ТБ

Две первых в мире Две компании одновременно — Micron и SanDisk — запускают в продажу каждая свою первую в мире карту памяти microSD объемом 1 ТБ. Обе карты были представлены на Mobile World Congress, который проходит 25-28 февраля 2019 г. в Барсело
10.01.2019 Создана самая большая в мире флешка объемом 4 ТБ

Самая большая флешка в мире Sandisk, дочерняя компания американской Western Digital, специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, в рамках международной выставки потребительско
01.09.2017 В два раза за два года

Спустя два года после выхода карты памяти SanDisk Ultra microSDXC ёмкостью 200 гигабайт компания Western Digital представила новый обра
31.08.2017 Выпущен крохотный флеш-накопитель емкостью 400 ГБ. Видео

Удвоенный рекорд в том же форм-фактореWestern Digital представила карту памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I 400GB, выполненную в крохотном форм-факторе microSD и предназна
31.08.2017 Western Digital представила карту памяти microSD рекордной емкости

, организовывать, передавать и осуществлять копирование данных, в том числе тегированного контента из Facebook и Instagram. Карта памяти 400GB SanDisk Ultra microSDXC UHS-I будет продаваться на сайте SanDisk.com и в крупнейших розничных сетях США по рекомендованной розничной цене $249,99. На карту распространяется ограниченная десятилетняя гарантия.   
27.02.2017 SanDisk представила внешние накопители емкостью 256 ГБ для iPhone и iPad

Western Digital Corporation расширила линейку мобильных флеш-накопителей для устройств iOS, представив флеш-накопитель SanDisk iXpand емкостью 256ГБ и беспроводной накопитель SanDisk Connect Wireless Stick емкостью 256ГБ. Как рассказали CNews в компании, новые накопители SanDisk соответствуют вмес
27.02.2017 Western Digital представила мобильный e.MMC-накопитель SanDisk iNAND 7350 емкостью до 256 ГБ

3D NAND, что позволяет увеличить производительность и ёмкость накопителя и улучшить показатели сохранения данных. Новый продукт в семействе решений для хранения данных iNAND, выпускаемых под брендом SanDisk, является самым высокопроизводительным мобильным накопителем из числа моделей, предлагаемых сегодня компанией. Недавно улучшенная технология SmartSLC, используемая в iNAND 7350, позволя
09.01.2017 Western Digital представила свой самый скоростной USB флэш-накопитель SanDisk

ion, специализирующаяся в области технологий и решений для хранения данных, представила свой самый скоростной на сегодняшний день USB флэш-накопитель — высокопроизводительный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro USB 3.1 ёмкостью до 256 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе крохотного USB-диска и помещено в прочный алюминиевый корпус с выдвижным разъёмом. Новинка ориентирована, в п
27.10.2016 SanDisk начал российские продажи Lightning/USB накопителя для iPhone и iPad

Оба наиболее актуальных портаКак стало известно CNews, SanDisk (бренд Western Digital) объявил о старте продаж в России USB-флеш-накопителя нового поколения iXpand V2, устройства для мобильного хранения данных. Новинка разработана специально для пе
13.10.2016 SanDisk стал техническим партнером Национальной парусной Лиги

isk (бренда Western Digital) и Всероссийская федерация парусного спорта объявили о начале сотрудничества в рамках крупнейшего проекта ВФПС Национальная парусная Лига. Как рассказали CNews в компании, SanDisk становится техническим партнером Лиги, обеспечивая всю съемочную группу проекта инновационными решениями в области хранения данных на базе флеш-памяти. Национальная парусная Лига – прое
29.06.2016 Western Digital анонсировала новую линейку карт памяти microSD объемом 256 ГБ

Корпорация Western Digital Corporation представила новую линейку карт памяти microSD объемом 256 ГБ, включающую SanDisk Extreme microSDXC UHS-I, а также SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Premium Edition — первую карту памяти такого объема, предназначенную для широкого круга потребителей. Компактные ре
30.03.2016 Red Hat и SanDisk будут совместно продвигать СХД на основе флэш-памяти и файловой системы Ceph

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, и корпорация SanDisk, специализирующаяся в области систем хранения данных (СХД) на основе флэш-памяти, объ
28.03.2016 28 лет непрерывного роста ёмкости и скоростей

28 лет со дня своего выхода на рынок празднует лидирующая в сфере производства устройств хранения данных на базе флеш-памяти корпорация SanDisk. На специальной пресс-конференции, собранной в Москве по случаю годовщины, руководители SanDisk напомнили, что за эти 28 лет ёмкость флэш-накопителей возросла в 30 тысяч раз, а е
15.01.2016 SanDisk отправляет накопители SSD в экстрим-путешествие

Скорость и надёжность – вот главные конкурентные достоинства нового портативного накопителя SSD SanDisk Extreme 510. Модель SanDisk Extreme 510 Portable SSD была представлена на всемирной выставке CES 2016, но готова появится в магазинах уже в ближайшие дни. На версию ёмкостью 480

13.01.2016 Большое ускорение SanDisk

С самого начала 2016 года корпорация SanDisk решительно взяла курс на увеличение ёмкости и скорости своих флэш-накопителей. Первыми ласточками серьёзности намерений стали обновлённые модели флэш-накопителей SanDisk Connect

21.10.2015 Рождается дисковый супергигант: Western Digital поглощает SanDisk

мпания Western Digital (WD) сегодня о поглощении известного производителя устройств хранения данных SanDisk. Процесс поглощения будет произведен путем обмена всех находящихся в обращении акций

13.10.2015 HP и SanDisk создают память в 1000 раз быстрее флэш

В тысячу раз быстрее и долговечнее SanDisk и Hewlett-Packard договорились совместно разработать технологию энергонезависимого хр
04.08.2015 SanDisk создал чипы памяти с рекордной емкостью

Самая емкая флэш-память Компания SanDisk объявила о начале тестового производства первых в мире чипов флэш-памяти емкостью 256
29.07.2015 SanDisk рассказала о Mobile Memory Solutions

28 июля в московском офисе корпорации SanDisk состоялась традиционная неформальная встреча с российскими журналистами. В ходе бесед
17.04.2015 Накопитель SanDisk готов к распространению USB-C

Хотя новый универсальный разъём USB Type C только начинает набирать популярность, компания SanDisk выпустила устройство, совместимое с ним. Речь идёт о флэш-накопителе SanDisk D
17.09.2014 SanDisk готов записывать UltraHD

териала и изменять конструкцию карт памяти. Одной из первых на запросы рынка отреагировала компания SanDisk, представившая карту памяти SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 и твердотельный масс
12.09.2014 Начались продажи самой вместительной в мире карты памяти

Корпорация SanDisk выпустила карту памяти SD с рекордной на рынке емкостью — 512 ГБ. Карта предназначена для профессиональных фотографов и видеооператоров, снимающих в формате 4K (3840x2160p). Она позволя
18.06.2014 SanDisk расширяет в России ассортимент аппаратного и программного обеспечения для корпоративного рынка

Корпорация SanDisk объявила о расширении доступного в России ассортимента аппаратного и программного обеспечения для корпоративного рынка. Продажи будут осуществляться через трёх новых дистрибьюторов. Тве
16.06.2014 SanDisk покупает компанию, в которой работает основатель Apple

Американская корпорация SanDisk подписала обязывающее соглашение о покупке компании Fusion-io со штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити. Согласно достигнутым договоренностям, SanDisk заплатит денежными средствами по $
26.02.2014 Смартфоны и планшеты получат 128 Гб

Компания SanDisk сделала ещё один шаг с стиранию границ между разными типами накопителей. Их новая флэ
13.02.2014 SanDisk представил MP3-плеер Clip Sport

Корпорация SanDisk представила MP3-плеер SanDisk Clip Sport. Новый плеер обладает минимальным весом и оснащён специальным зажимом для надёжного крепления на одежде. MP3-плеер SanDisk Clip Sp
16.09.2013 SanDisk представил карту памяти CompactFlash объёмом 256 ГБ

Корпорация SanDisk объявила о выпуске карты памяти SanDisk Extreme Pro CompactFlash 256 Гб. Новая карта соответствует новейшим стандартам производительности видеозаписи VPG-652. Согласно спецификац
13.09.2013 "Компактные" 256 гигабайт от SanDisk

Компания SanDisk представила первую в мире флэш-карту стандарта CompactFlash объёмом 256 гигабайт.

05.09.2012 SanDisk представила новый SSD-накопитель с технологией кэширования данных

Корпорация SanDisk, мировой разработчик устройств хранения данных на базе флэш-памяти, представила доступное и простое в установке решение на базе SSD, позволяющее потребителям повысить производительность
21.06.2012 SanDisk выпустил самую быструю карту памяти для смартфонов и планшетов

Компания SanDisk объявила о выпуске microSDHC-карты SanDisk Extreme Pro UHS-I для смартфонов и

24.02.2012 SanDisk создала самый миниатюрный в мире модуль флэш-памяти объемом 128 ГБ

Корпорация SanDisk объявила о завершении разработки самого миниатюрного в мире модуля NAND-памяти емкостью 128 Гбит (16 ГБ). Микросхема способна хранить информацию на одном кристалле площадью 177 кв. мм –
15.02.2012 SanDisk Extreme SSD: флэш-накопитель для ноутбуков емкостью 120-480 ГБ

Корпорация SanDisk анонсировала потребительский твердотельный накопитель SanDisk Extreme SSD. Выполненный в форм-факторе 2,5 дюйма он предназначен для установки в ноутбуки. Согласно официальному со
30.01.2012 SanDisk назначила главу российского офиса

Американская корпорация SanDisk, один из крупнейших поставщиков решений на базе флэш-памяти, назначила на должность главы представительства SanDisk в России Рустама Нестерóвича, ранее - директора подразделения

19.10.2011 SanDisk разработала накопитель для векового хранения фотографий Memory Vault

Корпорация SanDisk представила Memory Vault. Этот продукт открывает новый сегмент на рынке и предназначен для долгосрочного хранения информации. Он представляет собой фотоальбом для хранения цифровых фото

Публикаций - 343, упоминаний - 449

SanDisk и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 78
Samsung Electronics 11064 76
Western Digital Corporation - WDC 589 46
Apple Inc 13154 36
Microsoft Corporation 25775 32
Intel Corporation 12811 31
Sony 6739 27
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 22
Kingston Technology 218 21
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 18
Dell EMC 5180 15
Seagate Technology 766 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 12
Transcend Information 82 10
Google LLC 12688 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 9
Hitachi - Хитачи 1501 9
Adata Technology 132 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
HP Inc. 5883 8
Fujitsu 2105 8
Canon 1439 8
Lenovo Motorola 3566 8
Pretec Electronics - Solid Allience - С-One Technology 27 7
LG Electronics 3735 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
SAS Institute 1082 7
Sharp Corporation 1062 7
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 6
Nvidia Corp 4002 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 6
Lexar Media - Shenzhen Longsys Electronics 37 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 4
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 4
Boeing 1031 4
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 3
eBay Inc 1640 3
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Ford 434 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Sony BMG 187 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Superjob - Суперджоб 858 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
SoftBank Group 284 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
LEGO 260 1
Nike 195 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 11
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
UTMA - Universal Transportable Memory Association - Ассоциация универсальной мобильной памяти 4 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Symbian Foundation 38 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
SESTA - SanDisk Enterprise Solutions Technology Alliance 1 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 122
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 112
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 75
NAND flash memory - флеш-память 684 74
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 71
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 66
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 62
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 56
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 49
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 44
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 37
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 21
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 18
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 282 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 17
NAND 3D flash memory 96 17
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