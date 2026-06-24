Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме причина увеличения размера компенсационных пакетов Kioxia – бывшее подразделение компании Toshiba (Toshiba Memory), специализировавшееся на производстве флеш-памяти NAND и стоявшее у истоков р

Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам Остановка производства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после фиксации специальной аппаратурой подземных толчков. Сейсмическая

Kioxia первой в мире представила встроенные флэш-накопители стандарта UFS с поддержкой MIPI M-PHY v5.0 Компания Kioxia Europe GmbH объявляет о начале поставок образцов первых в отрасли встроенных универсал

Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей Две компании подставили весь мир Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьютерах и ноутбуках,

Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC олучить максимальную плотность памяти в массиве, что будет востребовано в решениях, для которых это преимущество является ключевым, например, в новейших смартфонах. Первый прототип (PoC) новой памяти Kioxia стандарта UFS — 512-гигабайтное устройство, в котором используется 1-терабитная (128 ГБ) трёхмерная флеш-память BiCS Flash на базе технологии QLC. Он призван удовлетворить растущие требо

Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0 Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 пополнилась новыми устройствами серии BG5. Эти SSD разработаны для обеспечения оптимального соотнош

Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0 торе Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. Устройства линейки CD7 E3.S построены на базе тестовых образцов SSD форм-фактора E3.S, представленных Kioxia. В них увеличена плотность флеш-памяти на каждый носитель, что позволило оптимизировать эффективность энергопотребления и использования стоечного пространства. Накопители форм-фактора ED

Kioxia представила новые накопители FL6 Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory. В новых твердотельных накопителях серии Kioxia FL6 используется память собственной разработки XL-FLASH. Это позволяет преодолеть разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC и ускорить рабо

Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung ом деле она существовала и раньше, просто называлась она иначе. До 2018 г. Kioxia была известна как Toshiba Memory и представляла собой дочернюю компанию японской Toshiba по разработке и произв

Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2 е максимальную скорость последовательного чтения по сравнению с серией Exceria Plus на основе PCIe Gen3, предлагая высокопроизводительное хранилище для создателей контента, геймеров и профессионалов. Kioxia также представила свою обновленную серию Exceria G2 для массового использования с улучшенной производительностью и емкостью. Эта серия SSD массового класса будет предлагать пользователям

Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification» Компания Kioxia Europe расширила свое портфолио твердотельных накопителей для клиентов, предприятий и центров обработки данных, устройствами Kioxia XD6 в форм-факторе E1.S. Kioxia XD6 — эт

Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe) – европейская дочерняя компания Kioxia Corporation, производителя флэш-памяти, объявила о строительстве современного производ

Kioxia представляет SD карту Exceria Plus емкостью 1 ТБ ть возможности любого устройства — от смартфона до профессионального фотоаппарата. В начале 2020 г. Kioxia представила обновленное портфолио продуктов для потребительского сегмента (B2C). В асс

Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения отан для будущих поколений PCIe с более высоким уровнем энергопотребления, обеспечивает улучшенную производительность, охлаждение и гибкость по сравнению с другими форм-факторами. Технические образцы Kioxia E3.S на основе твердотельного накопителя Kioxia CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюймовом форм-факторе продемонстрировали примерно на 35% более высокую производительность с тем же конт

Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash Kioxia Europe объявила о завершении разработки пятого поколения трехмерной (3D) флеш-памяти BiCS Flash со 112-слойной вертикальной структурой. Kioxia планирует начать поставки первых рабочих образцов нового устройства емкостью 512 Гбит (64 ГБ), созданного с использованием технологии TLC (triple-level cell, три бита на ячейку), в I ква

Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe), расположенная в Европе дочерняя компания корпорации Kioxia, объявила о начале поставки ознакомительных образцов первых в отрасли модулей встроенн

Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом овая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лид

Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем стью от одного до трех циклов перезаписи диска в день. «Мы рады представить успешное развитие серии Toshiba Memory CM – новые модели CM6, которые открывают доступ к последним достижениям в разр

Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища нии, представившей технологию 3D-флеш-памяти, и лидера по смене технологических процессов, компания Toshiba Memory находится в максимально благоприятных условиях для выпуска SCM-устройств на ос

Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memory почти одновременно представили собственные разработки в области флеш-памяти, которые, в первую очередь, планируе

Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти лойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Новые SSD-диски Toshiba Memory представляют собой высокопроизводительные решения для современных массовых гей

Toshiba Memory Europe разработала 96-слойную флеш-память по технологии QLC а основе технологии QLC и 96-слойного технологического процесса помогут решить эту задачу. Компания Toshiba Memory начнет поставки ознакомительных образцов производителям SSD-дисков и контролле

Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов , – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe. – Решить эти задачи могут наши SSD-диски новой серии на основе памяти

Toshiba Memory Europe представила флеш-память UFS 2.1 для автомобильных систем -устройств для автомобильных систем расширяет ассортимент устройств встроенной флеш-памяти компании Toshiba Memory Europe для автомобильной промышленности, в котором в настоящее время представл