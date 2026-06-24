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Kioxia Holdings Toshiba Memory
СОБЫТИЯ
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|24.06.2026
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Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме
причина увеличения размера компенсационных пакетов Kioxia – бывшее подразделение компании Toshiba (Toshiba Memory), специализировавшееся на производстве флеш-памяти NAND и стоявшее у истоков р
|11.12.2025
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Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам
Остановка производства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после фиксации специальной аппаратурой подземных толчков. Сейсмическая
|24.02.2022
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Kioxia первой в мире представила встроенные флэш-накопители стандарта UFS с поддержкой MIPI M-PHY v5.0
Компания Kioxia Europe GmbH объявляет о начале поставок образцов первых в отрасли встроенных универсал
|10.02.2022
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Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей
Две компании подставили весь мир Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьютерах и ноутбуках,
|19.01.2022
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Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC
олучить максимальную плотность памяти в массиве, что будет востребовано в решениях, для которых это преимущество является ключевым, например, в новейших смартфонах. Первый прототип (PoC) новой памяти Kioxia стандарта UFS — 512-гигабайтное устройство, в котором используется 1-терабитная (128 ГБ) трёхмерная флеш-память BiCS Flash на базе технологии QLC. Он призван удовлетворить растущие требо
|16.11.2021
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Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0
Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 пополнилась новыми устройствами серии BG5. Эти SSD разработаны для обеспечения оптимального соотнош
|09.11.2021
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Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0
торе Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. Устройства линейки CD7 E3.S построены на базе тестовых образцов SSD форм-фактора E3.S, представленных Kioxia. В них увеличена плотность флеш-памяти на каждый носитель, что позволило оптимизировать эффективность энергопотребления и использования стоечного пространства. Накопители форм-фактора ED
|14.09.2021
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Kioxia представила новые накопители FL6
Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory. В новых твердотельных накопителях серии Kioxia FL6 используется память собственной разработки XL-FLASH. Это позволяет преодолеть разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC и ускорить рабо
|26.08.2021
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Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung
ом деле она существовала и раньше, просто называлась она иначе. До 2018 г. Kioxia была известна как Toshiba Memory и представляла собой дочернюю компанию японской Toshiba по разработке и произв
|29.07.2021
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Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2
е максимальную скорость последовательного чтения по сравнению с серией Exceria Plus на основе PCIe Gen3, предлагая высокопроизводительное хранилище для создателей контента, геймеров и профессионалов. Kioxia также представила свою обновленную серию Exceria G2 для массового использования с улучшенной производительностью и емкостью. Эта серия SSD массового класса будет предлагать пользователям
|06.11.2020
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Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»
Компания Kioxia Europe расширила свое портфолио твердотельных накопителей для клиентов, предприятий и центров обработки данных, устройствами Kioxia XD6 в форм-факторе E1.S. Kioxia XD6 — эт
|30.10.2020
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Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi
Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe) – европейская дочерняя компания Kioxia Corporation, производителя флэш-памяти, объявила о строительстве современного производ
|18.08.2020
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Kioxia представляет SD карту Exceria Plus емкостью 1 ТБ
ть возможности любого устройства — от смартфона до профессионального фотоаппарата. В начале 2020 г. Kioxia представила обновленное портфолио продуктов для потребительского сегмента (B2C). В асс
|30.06.2020
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Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения
отан для будущих поколений PCIe с более высоким уровнем энергопотребления, обеспечивает улучшенную производительность, охлаждение и гибкость по сравнению с другими форм-факторами. Технические образцы Kioxia E3.S на основе твердотельного накопителя Kioxia CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюймовом форм-факторе продемонстрировали примерно на 35% более высокую производительность с тем же конт
|31.01.2020
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Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash
Kioxia Europe объявила о завершении разработки пятого поколения трехмерной (3D) флеш-памяти BiCS Flash со 112-слойной вертикальной структурой. Kioxia планирует начать поставки первых рабочих образцов нового устройства емкостью 512 Гбит (64 ГБ), созданного с использованием технологии TLC (triple-level cell, три бита на ячейку), в I ква
|14.11.2019
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Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома
Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe), расположенная в Европе дочерняя компания корпорации Kioxia, объявила о начале поставки ознакомительных образцов первых в отрасли модулей встроенн
|26.09.2019
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Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом
овая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лид
|29.08.2019
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Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем
стью от одного до трех циклов перезаписи диска в день. «Мы рады представить успешное развитие серии Toshiba Memory CM – новые модели CM6, которые открывают доступ к последним достижениям в разр
|07.08.2019
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Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища
нии, представившей технологию 3D-флеш-памяти, и лидера по смене технологических процессов, компания Toshiba Memory находится в максимально благоприятных условиях для выпуска SCM-устройств на ос
|07.08.2019
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Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти
Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memory почти одновременно представили собственные разработки в области флеш-памяти, которые, в первую очередь, планируе
|01.08.2019
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Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
лойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Новые SSD-диски Toshiba Memory представляют собой высокопроизводительные решения для современных массовых гей
|08.02.2019
|Toshiba Memory Europe представила флеш-память стандарта UFS 3.0
|29.08.2018
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Toshiba Memory Europe разработала 96-слойную флеш-память по технологии QLC
а основе технологии QLC и 96-слойного технологического процесса помогут решить эту задачу. Компания Toshiba Memory начнет поставки ознакомительных образцов производителям SSD-дисков и контролле
|21.05.2018
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Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов
, – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe. – Решить эти задачи могут наши SSD-диски новой серии на основе памяти
|29.01.2018
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Toshiba Memory Europe представила флеш-память UFS 2.1 для автомобильных систем
-устройств для автомобильных систем расширяет ассортимент устройств встроенной флеш-памяти компании Toshiba Memory Europe для автомобильной промышленности, в котором в настоящее время представл
|28.09.2017
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Toshiba впервые официально заявила о продаже полупроводникового бизнеса за $18 млрд
-релизом официально подтвердила факт заключения сделки по продаже своего полупроводникового бизнеса Toshiba Memory по выпуску флеш-памяти консорциуму компаний под названием Pangea, возглавляемо
Kioxia Holdings и организации, системы, технологии, персоны:
|TrendForce 187 15
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|Counterpoint Research 110 1
|IC Insights 24 1
|Mordor Intelligence 35 1
|Forward Insights 3 1
|Waseda University - Университет Васэда 21 1
|Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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