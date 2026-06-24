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Kioxia Holdings Toshiba Memory

Kioxia Holdings - Toshiba Memory

СОБЫТИЯ

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24.06.2026 Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме

причина увеличения размера компенсационных пакетов Kioxia – бывшее подразделение компании Toshiba (Toshiba Memory), специализировавшееся на производстве флеш-памяти NAND и стоявшее у истоков р
11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам

Остановка производства Сильное землетрясение в Японии нарушило работу предприятий Kioxia, это может усилить дефицит NAND-памяти, пишет TrendForce. Часть оборудования на фабрике автоматически остановилась после фиксации специальной аппаратурой подземных толчков. Сейсмическая

24.02.2022 Kioxia первой в мире представила встроенные флэш-накопители стандарта UFS с поддержкой MIPI M-PHY v5.0

Компания Kioxia Europe GmbH объявляет о начале поставок образцов первых в отрасли встроенных универсал
10.02.2022 Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей

Две компании подставили весь мир Компании Western Digital и Kioxia могут вызвать дефицит твердотельных накопителей во всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьютерах и ноутбуках,

19.01.2022 Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC

олучить максимальную плотность памяти в массиве, что будет востребовано в решениях, для которых это преимущество является ключевым, например, в новейших смартфонах. Первый прототип (PoC) новой памяти Kioxia стандарта UFS — 512-гигабайтное устройство, в котором используется 1-терабитная (128 ГБ) трёхмерная флеш-память BiCS Flash на базе технологии QLC. Он призван удовлетворить растущие требо
16.11.2021 Новая серия SSD Kioxia предоставляет рядовым пользователям все преимущества интерфейса PCIe 4.0

Компания Kioxia Europe объявила, что ее линейка твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом PCIe 4.0 пополнилась новыми устройствами серии BG5. Эти SSD разработаны для обеспечения оптимального соотнош
09.11.2021 Kioxia представила SSD форм-фактора EDSFF, созданные с использованием технологии PCIe 5.0

торе Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. Устройства линейки CD7 E3.S построены на базе тестовых образцов SSD форм-фактора E3.S, представленных Kioxia. В них увеличена плотность флеш-памяти на каждый носитель, что позволило оптимизировать эффективность энергопотребления и использования стоечного пространства. Накопители форм-фактора ED
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6

Kioxia представила твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 на базе памяти стандарта Storage Class Memory. В новых твердотельных накопителях серии Kioxia FL6 используется память собственной разработки XL-FLASH. Это позволяет преодолеть разрыв в показателях скорости работы твердотельных накопителей на базе памяти DRAM и TLC и ускорить рабо
26.08.2021 Американцы покупают крупнейшего японского производителя флеш-памяти, чтобы догнать корейский Samsung

ом деле она существовала и раньше, просто называлась она иначе. До 2018 г. Kioxia была известна как Toshiba Memory и представляла собой дочернюю компанию японской Toshiba по разработке и произв
29.07.2021 Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2

е максимальную скорость последовательного чтения по сравнению с серией Exceria Plus на основе PCIe Gen3, предлагая высокопроизводительное хранилище для создателей контента, геймеров и профессионалов. Kioxia также представила свою обновленную серию Exceria G2 для массового использования с улучшенной производительностью и емкостью. Эта серия SSD массового класса будет предлагать пользователям
06.11.2020 Kioxia представляет первый в отрасли твердотельный накопитель с поддержкой PCIe 4.0 OCP «NVMe Cloud Specification»

Компания Kioxia Europe расширила свое портфолио твердотельных накопителей для клиентов, предприятий и центров обработки данных, устройствами Kioxia XD6 в форм-факторе E1.S. Kioxia XD6 — эт
30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi

Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe) – европейская дочерняя компания Kioxia Corporation, производителя флэш-памяти, объявила о строительстве современного производ
18.08.2020 Kioxia представляет SD карту Exceria Plus емкостью 1 ТБ

ть возможности любого устройства — от смартфона до профессионального фотоаппарата. В начале 2020 г. Kioxia представила обновленное портфолио продуктов для потребительского сегмента (B2C). В асс
30.06.2020 Kioxia представила SSD NVMe для ЦОДов в форм-факторе нового поколения

отан для будущих поколений PCIe с более высоким уровнем энергопотребления, обеспечивает улучшенную производительность, охлаждение и гибкость по сравнению с другими форм-факторами. Технические образцы Kioxia E3.S на основе твердотельного накопителя Kioxia CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюймовом форм-факторе продемонстрировали примерно на 35% более высокую производительность с тем же конт
31.01.2020 Kioxia Europe представила пятое поколение памяти BiCS Flash

Kioxia Europe объявила о завершении разработки пятого поколения трехмерной (3D) флеш-памяти BiCS Flash со 112-слойной вертикальной структурой. Kioxia планирует начать поставки первых рабочих образцов нового устройства емкостью 512 Гбит (64 ГБ), созданного с использованием технологии TLC (triple-level cell, три бита на ячейку), в I ква
14.11.2019 Kioxia Europe представила модуль встраиваемой флеш-памяти емкостью 512 ГБ для автопрома

Kioxia Europe (ранее Toshiba Memory Europe), расположенная в Европе дочерняя компания корпорации Kioxia, объявила о начале поставки ознакомительных образцов первых в отрасли модулей встроенн
26.09.2019 Toshiba Memory представила новую NAND-память с последовательным интерфейсом

овая флэш-память Serial Interface NAND, — отметил Аксель Стоерманн (Axel Stoermann), вице-президент Toshiba Memory Europe. — Выбирая продукцию Toshiba, компании-создателя флэш-памяти NAND и лид
29.08.2019 Toshiba Memory представила SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 для корпоративных систем

стью от одного до трех циклов перезаписи диска в день. «Мы рады представить успешное развитие серии Toshiba Memory CM – новые модели CM6, которые открывают доступ к последним достижениям в разр
07.08.2019 Toshiba Memory Europe представила память XL-FLASH класса хранилища

нии, представившей технологию 3D-флеш-памяти, и лидера по смене технологических процессов, компания Toshiba Memory находится в максимально благоприятных условиях для выпуска SCM-устройств на ос
07.08.2019 Samsung и Toshiba синхронно выпустили революционные технологии флеш-памяти

Новая флеш-память Samsung и Toshiba Memory Азиатские технологические гиганты Samsung и Toshiba Memory почти одновременно представили собственные разработки в области флеш-памяти, которые, в первую очередь, планируе
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти

лойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки. Новые SSD-диски Toshiba Memory представляют собой высокопроизводительные решения для современных массовых гей
08.02.2019 Toshiba Memory Europe представила флеш-память стандарта UFS 3.0
29.08.2018 Toshiba Memory Europe разработала 96-слойную флеш-память по технологии QLC

а основе технологии QLC и 96-слойного технологического процесса помогут решить эту задачу. Компания Toshiba Memory начнет поставки ознакомительных образцов производителям SSD-дисков и контролле
21.05.2018 Toshiba Memory Corporation представила новую серию SSD-дисков для ЦОДов

, – сказал Пол Рован (Paul Rowan), генеральный директор подразделения твердотельных дисков компании Toshiba Memory Europe. – Решить эти задачи могут наши SSD-диски новой серии на основе памяти

29.01.2018 Toshiba Memory Europe представила флеш-память UFS 2.1 для автомобильных систем

-устройств для автомобильных систем расширяет ассортимент устройств встроенной флеш-памяти компании Toshiba Memory Europe для автомобильной промышленности, в котором в настоящее время представл
28.09.2017 Toshiba впервые официально заявила о продаже полупроводникового бизнеса за $18 млрд

-релизом официально подтвердила факт заключения сделки по продаже своего полупроводникового бизнеса Toshiba Memory по выпуску флеш-памяти консорциуму компаний под названием Pangea, возглавляемо

Публикаций - 72, упоминаний - 109

Kioxia Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 25
Toshiba Corporation 2980 25
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 25
Western Digital Corporation - WDC 589 21
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 16
Intel Corporation 12811 15
Kioxia Europe 11 11
Apple Inc 13154 10
Seagate Technology 766 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 8
Kingston Technology 218 8
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 6
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 6
SAS Institute 1082 6
SanDisk 343 6
Nvidia Corp 4002 4
Westinghouse Electric 39 4
MediaTek - Ralink 595 4
Sony 6739 4
Dell Technologies Capital 8 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 3
Tokyo Electron - Tokyo Erekutoron Kabushiki-gaisha 29 3
Hoya Corporation 12 3
Dell EMC 5180 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Xiaomi - Сяоми 2231 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 3
Transcend Information 82 2
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 9 2
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 2
Kioxia Fab7 - производственный комплекс на заводе Yokkaichi 2 2
BackBlaze 32 2
CXMT - ChangXin Memory Technologies 34 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
CB&I - Chicago Bridge & Iron Co 9 4
SK Group 18 3
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Pangea 7 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Газпром нефть 725 2
Аэроклуб 28 1
SoftBank Group 284 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mitsui Chemicals 3 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Hyundai Motor Company 436 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 47
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 35
NAND flash memory - флеш-память 684 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
Kioxia BiCS Flash на основе QLC 30 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 21
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 20
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 17
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
NAND 3D flash memory 96 15
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DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 11
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 6
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5G - пятое поколение мобильной связи 2566 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 5
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 67 5
Toshiba XL-Flash - флеш-память с низкими задержками и одноуровневой организацией хранения бита в ячейке 5 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 5
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 18 5
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 4
SK hynix - Solidigm 11 4
Kioxia KumoScale 3 3
Toshiba XD - серия SSD 7 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 3
Intel 3D QLC SSD 14 3
Kioxia Exceria - серия карт памяти 7 3
FreePik 1841 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Statista 263 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Samsung Electronics - Z-NAND SSD 6 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Toshiba XG5 NVMe SSD 2 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Dell EMC PowerScale - серия СХД 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Electron - фреймворк 87 1
Samsung PM - серия SSD 13 1
Kioxia XD - серия SSD 1 1
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Toshiba Canvio 19 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Western Digital - WD HGST Active Archive System 5 1
Chia - криптовалюта 16 1
Apple iPhone 14 157 1
Western Digital - WD HGST HelioSeal - серия 13 1
Toshiba TLC NAND 1 1
Apple iPhone 15 187 1
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 68 1
Western Digital - WD BiCS 1 1
Western Digital - WD HGST Endurastar 4 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 1
Rowan Paul - Рован Пол 12 8
Stoermann Axel - Стоерманн Аксель 3 3
Евсин Александр 12 2
Сметанников Антон 2 2
Мунерман Илья 4 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 4 2
Сирота Юрий 67 2
Макаров Игорь 10 2
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Федечкин Эдуард 58 1
Новожилова Варвара 3 1
Рагулин Лев 4 1
Россинский Евгений 9 1
Паниченко Антон 1 1
Wong Gregory - Вонг Грегори 2 1
Поляков Анатолий 8 1
Wong Greg - Вонг Грег 1 1
Davis George - Дэвис Джордж 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 8 1
Aubert Sandrine - Обер Сандрин 3 1
Paak Steve - Паак Стив 2 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Данильченко Олег 2 1
Костерин Олег 2 1
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 1
Jabre Wissam - Джабре Виссам 1 1
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 1
Ilkbahar Alper - Илкбахар Альпер 2 1
Osanai Atsushi - Осанаи Атсуши 1 1
Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 1
Smith Stacey - Смит Стейси 12 1
Гайдарилов Арсен 5 1
Tsunakawa Satoshi - Цунакава Сатоши 2 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Япония 13807 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Южная Корея - Республика 7052 22
Европа 24964 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Китай - Тайвань 4245 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Япония - Китаками 5 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Япония - Йоккаити 4 3
Япония - Хонсю - Кинки - Миэ - Цу 7 3
Индия - Bharat 5869 3
Китай - Хубэй - Ухань 64 3
Япония - Хоккайдо 33 2
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 31 2
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг - Кюсю 37 2
Япония - Хонсю - Тохоку - Ивате - Мориока 13 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Ближний Восток 3154 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Нидерланды 3746 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
США - Аризона 549 1
Китай - Ляонин - Далянь 13 1
Япония - Киото 33 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Япония - Хонсю - Тохоку 12 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Сингапур - Республика 1953 1
Америка - Американский регион 2206 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Китай - Шанхай 833 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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