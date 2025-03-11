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Chia криптовалюта


11.03.2025 Покупать и собирать компьютеры стало чертовски опасно. Рынок заполонили процессоры AMD с «перебитой» гравировкой 1
18.03.2024 Переворот в интернете. На торренты больше не приходится львиная доля трафика Сети 1
25.08.2023 Знаменитый файловый хостинг Dropbox вводит лимит места на безлимитном тарифе 1
02.02.2023 Биткоин ожил. Курс растет, инвесторы богатеют 1
15.12.2021 Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу 1
25.10.2021 Производители попались на наглой подделке SSD. Их собирают на чипах памяти от старых смартфонов 1
26.08.2021 Прогноз: дефицит компонентов ИТ-инфраструктуры повысит спрос на облака 1
23.07.2021 Seagate выпустит дешевые HDD колоссальной емкости 1
10.06.2021 Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина 1
04.06.2021 Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD 1
17.05.2021 «Aliexpress Россия»: интерес россиян к компонентам для сборки ПК вырос в два раза 1
11.05.2021 В России в разы подорожали жесткие диски 1
11.05.2021 Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни 1
19.04.2021 Новая разработка изобретателя торрентов взвинтит во всем мире цены на жесткие диски и SSD 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Chia и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10301 4
AMD - Advanced Micro Devices 4258 3
Nvidia Corp 3516 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 2
Adata Technology 102 2
Amazon Inc - Amazon.com 3022 2
Western Digital Corporation - WDC 554 1
Microsoft Corporation 24703 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Intel Corporation 12234 1
Seagate Technology 741 1
Sony 6556 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 616 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 432 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 1
Kingston Technology 198 1
Toshiba Corporation 2931 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 1
Linx - Связь ВСД 158 1
EVGA 13 1
Galax 3 1
Canalys 232 1
Team Group 4 1
Phison 8 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 1
Dropbox 499 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
Google LLC 11854 1
Apple Inc 12170 1
Snapchat 131 1
Unsplash 862 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1372 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
101Hotels.com 456 1
Costco Wholesale Corporation 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1475 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3254 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 10
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 539 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3789 8
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 621 5
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 299 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7950 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4271 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 913 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2686 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4211 3
DDR - Double data rate 2752 2
NAND flash memory - флеш-память 626 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9399 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17165 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 2
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Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1273 2
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Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1721 2
HDD HAMR - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 42 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1049 1
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 34 1
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 24 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 101 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 786 1
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 24 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2972 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12148 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16088 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3361 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 619 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 385 2
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 2
Nvidia GeForce GTX 522 1
Яндекс.Маркет 964 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 503 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1832 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4041 1
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AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 628 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 1
Nvidia CMP - Nvidia Crypto Mining Processor 9 1
Asus CMP 1 1
Seagate MACH.2 6 1
Seagate HAMR HDD - heat-assisted magnetic recording 3 1
Age of Kings 2 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 203 1
FreePik 1042 1
Linux OS 10056 1
ByteDance - TikTok 260 1
Google YouTube - Видеохостинг 2770 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 11 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Discord 124 1
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Селихова Наталья 4 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 1
Шулимов Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 10
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Канада 4900 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 5
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 2
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5203 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Увлечения и хобби - Hobbies 366 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6766 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4704 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 247 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4057 1
Lockdown - Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 62 1
Металлы - Золото - Gold 1146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4704 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2970 1
CoinMarKetCap 23 4
Tom’s Hardware 410 2
Hardware Times 5 2
Ведомости 1033 1
WCCFTech - Издание 64 1
DigiTimes - Издание 1313 1
Neowin 142 1
Reddit 317 1
The Next Web 84 1
The Register - The Register Hardware 1579 1
CoinDesk 4 1
TrendForce 114 3
Jon Peddie Research 39 2
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