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Nvidia CMP Nvidia Crypto Mining Processor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.02.2022 Россиянин в одиночку отключил все ограничения для майнинга биткоина на картах Nvidia. Но есть подводные камни 1
11.10.2021 Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно 5
16.08.2021 Успешно взломан аппаратный запрет на майнинг криптовалют на видеокартах Nvidia. Новый взлет цен не за горами 6
19.05.2021 Майнингу конец. Nvidia выпустила линейку видеокарт с программно-аппаратным запретом добычи криптовалют 5
20.04.2021 Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии 3
19.04.2021 Новая разработка изобретателя торрентов взвинтит во всем мире цены на жесткие диски и SSD 2
16.04.2021 Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах. Обойти запрет нельзя 5
09.04.2021 Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia 1
19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 7

Публикаций - 10, упоминаний - 36

Nvidia CMP и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4011 10
AMD - Advanced Micro Devices 4651 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2179 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 743 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 424 2
Palit Microsystems 45 1
Samsung Electronics 11075 1
Amazon Inc - Amazon.com 3282 1
Microsoft Corporation 25787 1
Intel Corporation 12821 1
Microsoft Corporation - GitHub 1080 1
Multiclet - Мультиклет 22 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1105 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 784 1
ФОРС - Центр разработки 704 1
Ampere Computing 63 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
Zotac 22 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 1
Ethereum Foundation 6 1
Colorful 11 1
EVGA 14 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 118 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5674 4
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 361 9
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 644 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1851 9
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4633 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18353 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8795 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12941 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22613 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13264 2
DDR - Double data rate 3087 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1659 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35123 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10385 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4211 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1108 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4018 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4796 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10266 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1386 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1487 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2775 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10697 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22752 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3792 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15450 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1757 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 20 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4456 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2354 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13664 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 121 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 769 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14301 1
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 674 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 7
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 427 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 872 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 5
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Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1372 1
MyDrivers 51 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 663 1
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 21 1
Asus Nvidia GeForce RTX - Asus Nvidia GeForce GTX - Asus Nvidia Turbo GeForce - Asus Nvidia GeForce GT 11 1
Chia - криптовалюта 16 1
MSI GeForce GTX - MSI GeForce RTX 12 1
Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5 1
AMD Phenom 128 1
AMD Radeon 296 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Зырянов Борис 12 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19177 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54792 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1824 1
Китай - Тайвань 4250 1
Румыния 753 1
США - Техас 1050 1
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