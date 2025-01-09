Nvidia Blackwell
Nvidia Blackwell и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Bloomberg 1286 3
|The Verge - Издание 554 1
|Forbes - Форбс 817 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Tom’s Hardware 393 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|The Information 60 1
|Silicon 483 1
|Oxford University Press 16 1
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