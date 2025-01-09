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Nvidia Blackwell



09.01.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro 1
09.01.2025 Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix 1
19.11.2024 Новейшие графические процессоры Blackwell Nvidia перегреваются. Конструкцию серверов приходится переделывать 3
15.11.2024 Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов 1
07.10.2024 Глава Nvidia накопил достаточно денег, чтобы лично купить Intel и на сдачу LG Electronics 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
04.09.2024 Акции Nvidia подешевели на $279 млрд за день, это крупнейший обвал в истории. Власти США старательно «копают» под чипмейкера 2
25.06.2024 Nvidia пережила крупнейшее падение капитализации в истории 1
23.05.2024 Андрей Чернышев, Delta Computers: Мы сделали первую российскую аппаратную платформу для искусственного интеллекта 2
19.03.2024 Nvidia выпустила революционный ИИ-суперчип для моделей машинного обучения с триллионами параметров 2
30.03.2000 Бесплатная публикация книг в Интернет может увеличить продажу их печатных аналогов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Nvidia Blackwell и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3487 8
Microsoft Corporation 24625 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 4
Google LLC 11775 4
Qualcomm Technologies 1822 3
Alphabet 130 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Apple Inc 12100 2
Intel Corporation 12197 2
Oracle Corporation 6688 2
OpenAI 217 2
Samsung Electronics 10254 1
Dell EMC 5027 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
LG Electronics 3614 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Supermicro 109 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Прогноз 1650 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 135 1
UR - Universal Robots 8 1
Boston Dynamics 39 1
ARM Holdings 91 1
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 11 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
Meta Platforms 60 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
Lastar 3 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia Stock Exchange - Филадельфийская фондовая биржа 4 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 2
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 76 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 65 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
HPE Synergy 57 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Stafory - робот Вера 330 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Nvidia DGX SuperPOD 10 1
OpenAI ChatGPT 338 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Delta Computers - Delta Argut 11 1
Delta Computers - Delta Sprut 7 1
Nebius N.V. - Nebius Group 16 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 31 1
Yandex N.V. - TripleTen 14 1
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 9 1
Delta Computers - Delta Serval 5 1
Nebius AI 11 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 6
Волож Аркадий 251 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Худавердян Тигран 91 1
Чачава Александр 101 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Рязанов Александр 15 1
Алекперов Вагит 28 1
Чернышев Андрей 69 1
Прасс Павел 13 1
Blackwell David - Блэквелл Дэвид 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 391 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Английский язык 6634 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Bloomberg 1286 3
The Verge - Издание 554 1
Forbes - Форбс 817 1
FT - Financial Times 1219 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Tom’s Hardware 393 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
The Information 60 1
Silicon 483 1
Oxford University Press 16 1
S&P 500 558 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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