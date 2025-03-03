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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169984
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Lastar


03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
21.02.2020 Американцы расхватывают акции «Яндекса» 1
23.01.2020 Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Lastar и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7453 3
Nvidia Corp 3514 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Invesco 12 1
WCM Investment 5 1
Wellington Management Group 9 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3780 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 377 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 37 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 1
Nebius AI 12 1
Nvidia Blackwell 12 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Nebius N.V. - Nebius Group 17 1
Волож Аркадий 252 2
Горелкин Антон 95 1
Иванов Владимир 62 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 3
Россия - РФ - Российская федерация 145709 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 1
Европа 21817 1
Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
США - Джорджия 326 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1969 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6193 3
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2452 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 1
Образование в России 2220 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8101 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 943 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
ГБОУ школа № 57 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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