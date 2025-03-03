Получите все материалы CNews по ключевому слову
Lastar
Lastar и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7453 3
|Nvidia Corp 3514 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Nebius AI 12 1
|Nvidia Blackwell 12 1
|Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 1
|Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
|Nebius N.V. - Nebius Group 17 1
|Волож Аркадий 252 2
|Горелкин Антон 95 1
|Иванов Владимир 62 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.