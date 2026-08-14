Goldman Sachs скупил акции создателя «Яндекса» на $4,4 миллиарда

Goldman Sachs стал владельцем 9,1% акций Nebius (бывшая Yandex). До этого Goldman Sachs стал эксклюзивным партнером Nebius для поиска возможностей по инвестированию в ИИ и назвал Nebius в числе бенефициаров бума в ИИ.

Goldman Sachs стал крупным акционеров Nebius

Американский банк Goldman Sachs стал одним из крупнейших акционеров компании Nebius, занимающейся строительством ЦОД (центры обработки данных) для искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), в конце июня 2026 г. Goldman Sachs владел 6,2% акций Nebius, в конце июля 2026 г. данный пакет вырос до 9,1%.

Рыночная стоимость данного пакета составляет $4,46 млрд. В 2024 г. Nebius договорились с Goldman Sachs о назначении банка эксклюзивным финансовым консультантом по вопросам поиска возможностей для инвестирования в инфраструктуру ИИ.

Фото: Kremlin.ru Goldman Sachs стал владельцем 9,1% акций Nebius (бывшей Yandex)

В 2026 г. Goldman Sachs назвал Nebius среди бенефициаров (выгодоприобретателей) продолжающегося бума инвестиций в инфраструктуру ИИ.

По данным Business Insider, среди других компаний в этом списке значатся Apple, Oracle, Fortinet, MongoDB, Broadcom, Microchip Technology, NXP Semiconductors, Advanced Micro Devices, Analog Devices и пр.

Как Yandex превратился в Nebius

Компания Nebius (ранее Yandex) зарегистрирована в Голландии и исторически владела российским «Яндекс». В 2024 г. МКПАО «Яндекс» был продан консорциуму российских инвесторов за 475 млрд руб.

У Yandex остался ряд стартапов: Nebius AI (графические вычисления в сфере ИИ), разработчик беспилотного транспорта Avride, образовательная платформа Tirpleten и др. Компания была переименована в Nebius и сконцентрировалась на строительстве ЦОД для ИИ в США и странах Европы.

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож вернулся к руководству Nebius. Он же является крупнейшим акционером Nebius: действующий в его интересах траст Lastar владеет 11,3% акций компаний, что составляет 51,6% от общего числа голосов, Еще 1,3 % акций (7,1% от общего числа голосов) владеет один из старейших сотрудников «Яндекса» Владимир Иванов.

Финансовые показатели Nebius

По итогам 2025 г. выручка Nebius выросла почти в шесть раз и составила $529,8 млн. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имеет отрицательное значение - минус $64,9 млн, размер данного убытка сократился в 3,5 раза.

Компания получила чистую прибыль на сумму $29 млн (против соответствующего убытка по итогам 2024 г. на сумму $352 млн), в то же время скорректированный чистый убыток увеличился почти в два раза и составил $446,7 млн.