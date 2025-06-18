Кикшеринг «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию — самокаты сервиса появились в Париже Cервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию. Юбилейным населенным пунктом, где появились фиолетовые самокаты «Юрент», стал Париж – село в Нагайбакском районе Челябинской области России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». Генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге: «Мы всегда верили, что микромобил

Париж на связи: «Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в Сеть по оптике жителей знаменитого южноуральского села и представители «Ростелекома». По оценкам экспертов телеком-отрасли, качество связи в южноуральском Париже теперь выше, чем у французского тезки. Иван Кущ, эксперт по информационным технологиям

Гигантский Мост-батут в Париже: новый символ спортивной инновации различные трюки и прыжки, и наслаждаться красивым видом на город.Заключение Гигантский Мост-батут в Париже стал новым символом спортивной инновации и привлекает тысячи людей со всего мира. Этот

«Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале «Ростелеком» завершил реконструкцию знаменитого объекта связи в селе Париж Челябинской области. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции: специалисты окрасили южноуральскую достопримечательность в золотистый полуматовый оттенок, см

«Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже Закрытие французской и британской доставок «Яндекса» Сервисы экспресс-доставки продуктов от «Яндекса» в Париже и Лондоне прекращают работу, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндекс.лавке» и Yandex.Go. Французское подразделение уже ликвидируют, процесс завершится через два-три месяц

«Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов «Яндекс» запустил в Париже быструю доставку продуктов с локальных мини-складов по модели «Яндекс.Лавки». Сервис б

Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери Общественная организация, ответственная за сохранение и восстановление Собора Парижской Богоматери, объявила о подписании официального попечительского соглашения по восстановлению собора с компанией Autodesk, поставщиком программного обеспечения. Данное соглашение позвол

G-Core Labs открыла новую точку присутствия в Париже G-Core Labs открыла новую европейскую точку своего присутствия в Париже. В столице Франции локация обеспечивает услуги хостинга на выделенных или виртуальных

Разработку Debian Linux возглавил араб из-под Парижа явка обусловлена предсказуемостью выборов и наличием всего одного кандидата. В 2014 г. явка составила 39%. Фанат Linux со школьной скамьи Мехди Догуи — уроженец Туниса, в настоящее время живет близ Парижа и работает техническим специалистом во французской энергетической компании EDF Group. По его словам, он работает в группе, занимающейся задачами, связанными с внедрением высокопроизводит

Новинки парижской выставки Canon Expo 2015. Репортаж ZOOM но на бизнес. Представьте себе, что автосервис в Лондоне столкнулся с неожиданной проблемой при ремонте автомобиля французской марки. Проблему мог бы решить инженер из головного офиса производителя в Париже, но для этого ему придётся лететь в Лондон, потом обратно — и это займёт много времени, да и денег тоже. А что если пока он будет лететь обратно возникнет новая проблема, так же требующа

«Билайн» установил базовую станцию в Париже Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширила географию связи, установив на территории Парижа – села в Челябинской области, свою первую базовую станцию стандарта GSM. Таким образом жители Парижа получили возможность воспользоваться мобильной связью «Билайн». Базовая станци

ИКТ в мегаполисах: Москва впереди Парижа, но отстает от Нью-Йорка гаполисов мира. Тройку лидеров составили Сингапур, Стокгольм и Берлин. Российская столица заняла в нем 13-е место (полностью рейтинг можно увидеть в таблице ниже), обогнав Копенгаген, Лондон, Сидней, Париж и Бангкок. Среди европейских городов Москва стала восьмой, а на постсоветском пространстве уступила только Таллину. По сравнению с прошлым годом, Москва поднялась в рейтинге на две позици

Париж - столица скоростного интернета ь данные со скоростью 400 гигабит в секунду. Конечно, для абонентов France Telecom-Orange в Лионе и Париже скорость интернет-соединения будет всё же пониже. Зато, вводя новые мощности, провайде

Пользователям YouMagic стала доступна городская телефонная нумерация Парижа и Франкфурта-на-Майне международной связи РФ, сообщила о том, что в сервисе IP-телефонии YouMagic появились прямые телефонные номера Франции и Германии. Пользователям YouMagic стала доступна городская телефонная нумерация Парижа и Франкфурта-на-Майне. Номера этих городов размещены на официальном сайте YouMagic. Нумерация от YouMagic позволяет ее владельцам принимать и совершать звонки в этой стране по ценам мест

В Париже открылся Open World Forum 2010 В Париже открылся Open World Forum 2010 - одно из наиболее масштабных и представительных мероприятий в мире Open Source. Двухдневный форум собрал в этом году более 1500 участников из 40 стран. Ор

Россия демонстрирует в Париже уникальный комплекс активной защиты от ПЗРК Как сообщает "Российская газета", 14 июня в Париже открылась Международная выставка вооружений и военной техники "Eurosatory-2010". Это крупнейшая в Европе демонстрация самых современных достижений мирового военно-промышленного комплекса

В Париже проходит Всемирная конференция по проблемам океанов 3 мая 2010 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась 5-я Всемирная конференция по проблемам океанов, прибрежных зон и островов. Ее девиз – «Спасти и сохранить жизнь, улучшить управление», сообщает центр новостей ООН. Океаны и мор

В Париже отрылась первая встреча членов Международной сети женщин-философов 14 декабря 2009 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отрылась первая встреча членов Международной сети женщин-философов. На двухдневное мероприятие собрались более 70 участниц со всех континентов, сообщает центр новостей ООН. В настоящее в

В Париже проходит конференция по вакцине против СПИДа 20 октября в Париже начала работу ежегодная международная конференция по вакцине против СПИДа. Ее участники обсуждают прогресс, достигнутый в ее разработке и значение результатов испытаний для будущего. Кон

The Saboteur: Дата выхода ямом, так и в переносном смысле. Игрокам предстоит принимать участие в боевых операциях как в самом Париже, так и за его пределами, в различных уголках Франции.The Saboteur будет выпущена для р

Сегдня открывается Международный авиационно-космический салон "ПАРИЖ АЭРОШОУ-2009" 15 июня в пригороде Парижа Ле Бурже открывается 48-й Международный авиационно-космический салон «ПАРИЖ АЭРОШОУ-2009». На выставке Федеральное космическое агентство представляют ведущие предп

Вопросы Конвенции об охране подводного культурного наследия обсудят в Париже В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылось первое совещание государств — членов новой Конвенции об охране подводного культурного наследия, сообщает центр новостей ООН. В рамках этой встречи состоится торжественное откры

Выставка Apple Expo в Париже отменяется Выставка Apple Expo в Париже в 2009 г. проводиться не будет, сообщает AppleInsider со ссылкой на заявление организа

В Париже под эгидой ЮНЕСКО обсуждается проблема клонирования человека Как сообщает центр новостей ООН, 28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась сессия Международного комитета ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ). Его члены уже обменялись мнениями по поводу соблюдения принципа социальной ответственности, сформулированного во Всеобщ

В Париже прошло заседание глав космических агентств по МКС космических агентств Канады, Европы, Японии, России и Соединенных Штатов Америки, участвующих в реализации проекта МКС, провели очередную встречу в штаб-квартире Европейского космического агентства в Париже 17 июля 2008 года, где рассмотрели состояние сотрудничества по МКС. В рамках дискуссий они отметили, что к настоящему времени значительно расширены возможности МКС по выполнению научно-и

Orange заменит телефонную инфраструктуру «Диснейленда» в Париже Компания Orange Business Services сообщила о подписании контракта с Euro Disney Associes S.C.A., управляющей компанией парка Disneyland в Париже. По условиям контракта Orange Business Services полностью заменит корпоративную телефонную инфраструктуру, насчитывающую 15 тыс. телефонных линий. Проект включает услуги по финансировани

Blizzard приглашает всех в Париж Компания Blizzard объявила о том, что 4-й международный слет фанатов Blizzard Worldwide Invitational состоится в Париже, и пригласила с 28 по 29 июня всех любителей вселенных Warcraft, Diablo и StarCraft присоединиться к празднику жизни. Это первый раз, когда вечеринка проходит в Европе, и организаторы по

Осенью 2008 года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин" Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", осенью текущего года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин". Об этом было объявлено 8 февраля во время встречи акима Астаны Аскара Мамина и министра транспорта Франции Доминика Бюсеро в рамках визита премьер-министра Франции Фран

Из-за жалоб работников в библиотеках Парижа отключили WLAN От сотрудников парижских библиотек стали все чаще поступать жалобы на ухудшение самочувствия, сообщает die Welt. Люди жалуются на головную боль, головокружение, тошноту и т.д. Власти Парижа решили, что возможной причиной являются недавно установленные беспроводные компьютерные сети, и отключили их в большинстве библиотек города. Пока исследования не дали ответа на вопрос, ч

Скоростные поезда связали Францию и Германию время их первого рейса в пятницу. Как сообщает Associated Press, они прибыли на конечную станцию в Париже (Paris' Gare de l'Est) с отставанием от графика всего на 35 минут. Рейс Франкфурт – Па

В Париже построят энергетически "самодостаточный" небоскреб В Париже планируется к 2012 году построить небоскреб Lighthouse («Маяк»), который будет самостоятельно вырабатывать энергию, необходимую для систем кондиционирования здания, с помощью ветровых ту

В Париже построят энергетически "самодостаточный" небоскреб В Париже планируется к 2012 году построить небоскреб Lighthouse («Маяк»), который будет самостоятельно вырабатывать энергию, необходимую для систем кондиционирования здания, с помощью ветровых ту

Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже 21 ноября 2006 года в Париже подписано соглашение о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пр

Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже 21 ноября 2006 года в Париже подписано соглашение о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пр

Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже На проходившей в Париже 13-14 ноября ежегодной конференции "Eurosafe-2006" обсуждалась проблема обращения с радиоактивными отходами атомных станций, сообщает пресс-служба Росатома. Рассматривался опыт в этой сф

Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже На проходившей в Париже 13-14 ноября ежегодной конференции "Eurosafe-2006" обсуждалась проблема обращения с радиоактивными отходами атомных станций, сообщает пресс-служба Росатома. Рассматривался опыт в этой сф

Европейские столицы переходят на Linux ении помощник Франсуа Доно (Francois Dagnaud) — человека, от которого зависит судьба Windows в Париже — заявил, что очередной «французской революции», которой так ждали сторонники ПО

Люди стремятся к физической близости с телефонами р, который они ведут по сотовому телефону. Соответственно, голосовая почта — это не для них. В Париже владельцы мобильников больше задумываются о конфиденциальности разговора по мобильнику

Из Лондона в Париж за 150 минут С 28 сентября скоростные поезда Eurostar, которые связывают Лондон с Парижем и Брюсселем, станут ходить еще быстрее, так как на британской части трассы вводится н