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Франция Иль-де-Франс Париж

Франция - Иль-де-Франс - Париж

Париж Константин Коровин, 1930-е Париж Константин Коровин, 1930-е
Парижский бульвар Константин Коровин, 1939 Парижский бульвар Константин Коровин, 1939
Картины серии Парижские огни Константин Коровин, 1930 Картины серии Парижские огни Константин Коровин, 1930

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18.06.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию — самокаты сервиса появились в Париже

Cервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию. Юбилейным населенным пунктом, где появились фиолетовые самокаты «Юрент», стал Париж – село в Нагайбакском районе Челябинской области России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент». Генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге: «Мы всегда верили, что микромобил
17.01.2024 Париж на связи: «Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в Сеть по оптике жителей знаменитого южноуральского села

и представители «Ростелекома». По оценкам экспертов телеком-отрасли, качество связи в южноуральском Париже теперь выше, чем у французского тезки. Иван Кущ, эксперт по информационным технологиям
14.06.2023 Гигантский Мост-батут в Париже: новый символ спортивной инновации

различные трюки и прыжки, и наслаждаться красивым видом на город.Заключение Гигантский Мост-батут в Париже стал новым символом спортивной инновации и привлекает тысячи людей со всего мира. Этот
22.05.2023 «Ростелеком» реконструировал башню связи в селе Париж на Южном Урале

«Ростелеком» завершил реконструкцию знаменитого объекта связи в селе Париж Челябинской области. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции: специалисты окрасили южноуральскую достопримечательность в золотистый полуматовый оттенок, см
09.08.2022 «Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже

Закрытие французской и британской доставок «Яндекса» Сервисы экспресс-доставки продуктов от «Яндекса» в Париже и Лондоне прекращают работу, пишет Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндекс.лавке» и Yandex.Go. Французское подразделение уже ликвидируют, процесс завершится через два-три месяц
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов

«Яндекс» запустил в Париже быструю доставку продуктов с локальных мини-складов по модели «Яндекс.Лавки». Сервис б
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери

Общественная организация, ответственная за сохранение и восстановление Собора Парижской Богоматери, объявила о подписании официального попечительского соглашения по восстановлению собора с компанией Autodesk, поставщиком программного обеспечения. Данное соглашение позвол
19.06.2019 G-Core Labs открыла новую точку присутствия в Париже

G-Core Labs открыла новую европейскую точку своего присутствия в Париже. В столице Франции локация обеспечивает услуги хостинга на выделенных или виртуальных

18.04.2016 Разработку Debian Linux возглавил араб из-под Парижа

явка обусловлена предсказуемостью выборов и наличием всего одного кандидата. В 2014 г. явка составила 39%.  Фанат Linux со школьной скамьи Мехди Догуи — уроженец Туниса, в настоящее время живет близ Парижа и работает техническим специалистом во французской энергетической компании EDF Group. По его словам, он работает в группе, занимающейся задачами, связанными с внедрением высокопроизводит
27.10.2015 Новинки парижской выставки Canon Expo 2015. Репортаж ZOOM

но на бизнес. Представьте себе, что автосервис в Лондоне столкнулся с неожиданной проблемой при ремонте автомобиля французской марки. Проблему мог бы решить инженер из головного офиса производителя в Париже, но для этого ему придётся лететь в Лондон, потом обратно — и это займёт много времени, да и денег тоже. А что если пока он будет лететь обратно возникнет новая проблема, так же требующа
27.09.2013 «Билайн» установил базовую станцию в Париже

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширила географию связи, установив на территории Парижа – села в Челябинской области, свою первую базовую станцию стандарта GSM. Таким образом жители Парижа получили возможность воспользоваться мобильной связью «Билайн». Базовая станци
25.03.2013 ИКТ в мегаполисах: Москва впереди Парижа, но отстает от Нью-Йорка

гаполисов мира. Тройку лидеров составили Сингапур, Стокгольм и Берлин. Российская столица заняла в нем 13-е место (полностью рейтинг можно увидеть в таблице ниже), обогнав Копенгаген, Лондон, Сидней, Париж и Бангкок. Среди европейских городов Москва стала восьмой, а на постсоветском пространстве уступила только Таллину. По сравнению с прошлым годом, Москва поднялась в рейтинге на две позици
21.02.2013 Париж - столица скоростного интернета

ь данные со скоростью 400 гигабит в секунду. Конечно, для абонентов France Telecom-Orange в Лионе и Париже скорость интернет-соединения будет всё же пониже. Зато, вводя новые мощности, провайде
11.02.2013 Пользователям YouMagic стала доступна городская телефонная нумерация Парижа и Франкфурта-на-Майне

международной связи РФ, сообщила о том, что в сервисе IP-телефонии YouMagic появились прямые телефонные номера Франции и Германии. Пользователям YouMagic стала доступна городская телефонная нумерация Парижа и Франкфурта-на-Майне. Номера этих городов размещены на официальном сайте YouMagic. Нумерация от YouMagic позволяет ее владельцам принимать и совершать звонки в этой стране по ценам мест
01.10.2010 В Париже открылся Open World Forum 2010

В Париже открылся Open World Forum 2010 - одно из наиболее масштабных и представительных мероприятий в мире Open Source. Двухдневный форум собрал в этом году более 1500 участников из 40 стран. Ор
15.06.2010 Россия демонстрирует в Париже уникальный комплекс активной защиты от ПЗРК

Как сообщает "Российская газета", 14 июня в Париже открылась Международная выставка вооружений и военной техники "Eurosatory-2010". Это крупнейшая в Европе демонстрация самых современных достижений мирового военно-промышленного комплекса
05.05.2010 В Париже проходит Всемирная конференция по проблемам океанов

3 мая 2010 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась 5-я Всемирная конференция по проблемам океанов, прибрежных зон и островов. Ее девиз – «Спасти и сохранить жизнь, улучшить управление», сообщает центр новостей ООН. Океаны и мор
15.12.2009 В Париже отрылась первая встреча членов Международной сети женщин-философов

14 декабря 2009 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отрылась первая встреча членов Международной сети женщин-философов. На двухдневное мероприятие собрались более 70 участниц со всех континентов, сообщает центр новостей ООН. В настоящее в
21.10.2009 В Париже проходит конференция по вакцине против СПИДа

20 октября в Париже начала работу ежегодная международная конференция по вакцине против СПИДа. Ее участники обсуждают прогресс, достигнутый в ее разработке и значение результатов испытаний для будущего. Кон
21.07.2009 The Saboteur: Дата выхода

ямом, так и в переносном смысле. Игрокам предстоит принимать участие в боевых операциях как в самом Париже, так и за его пределами, в различных уголках Франции.The Saboteur будет выпущена для р
15.06.2009 Сегдня открывается Международный авиационно-космический салон "ПАРИЖ АЭРОШОУ-2009"

15 июня в пригороде Парижа Ле Бурже открывается 48-й Международный авиационно-космический салон «ПАРИЖ АЭРОШОУ-2009». На выставке Федеральное космическое агентство представляют ведущие предп
27.03.2009 Вопросы Конвенции об охране подводного культурного наследия обсудят в Париже

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылось первое совещание государств — членов новой Конвенции об охране подводного культурного наследия, сообщает центр новостей ООН. В рамках этой встречи состоится торжественное откры
18.12.2008 Выставка Apple Expo в Париже отменяется

Выставка Apple Expo в Париже в 2009 г. проводиться не будет, сообщает AppleInsider со ссылкой на заявление организа
29.10.2008 В Париже под эгидой ЮНЕСКО обсуждается проблема клонирования человека

Как сообщает центр новостей ООН, 28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась сессия Международного комитета ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ). Его члены уже обменялись мнениями по поводу соблюдения принципа социальной ответственности, сформулированного во Всеобщ
18.07.2008 В Париже прошло заседание глав космических агентств по МКС

космических агентств Канады, Европы, Японии, России и Соединенных Штатов Америки, участвующих в реализации проекта МКС, провели очередную встречу в штаб-квартире Европейского космического агентства в Париже 17 июля 2008 года, где рассмотрели состояние сотрудничества по МКС. В рамках дискуссий они отметили, что к настоящему времени значительно расширены возможности МКС по выполнению научно-и
24.06.2008 Orange заменит телефонную инфраструктуру «Диснейленда» в Париже

Компания Orange Business Services сообщила о подписании контракта с Euro Disney Associes S.C.A., управляющей компанией парка Disneyland в Париже. По условиям контракта Orange Business Services полностью заменит корпоративную телефонную инфраструктуру, насчитывающую 15 тыс. телефонных линий. Проект включает услуги по финансировани
12.02.2008 Blizzard приглашает всех в Париж

Компания Blizzard объявила о том, что 4-й международный слет фанатов Blizzard Worldwide Invitational состоится в Париже, и пригласила с 28 по 29 июня всех любителей вселенных Warcraft, Diablo и StarCraft присоединиться к празднику жизни. Это первый раз, когда вечеринка проходит в Европе, и организаторы по
11.02.2008 Осенью 2008 года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин"

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", осенью текущего года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин". Об этом было объявлено 8 февраля во время встречи акима Астаны Аскара Мамина и министра транспорта Франции Доминика Бюсеро в рамках визита премьер-министра Франции Фран
06.12.2007 Из-за жалоб работников в библиотеках Парижа отключили WLAN

От сотрудников парижских библиотек стали все чаще поступать жалобы на ухудшение самочувствия, сообщает die Welt. Люди жалуются на головную боль, головокружение, тошноту и т.д. Власти Парижа решили, что возможной причиной являются недавно установленные беспроводные компьютерные сети, и отключили их в большинстве библиотек города. Пока исследования не дали ответа на вопрос, ч
29.05.2007 Скоростные поезда связали Францию и Германию

время их первого рейса в пятницу. Как сообщает Associated Press, они прибыли на конечную станцию в Париже (Paris' Gare de l'Est) с отставанием от графика всего на 35 минут. Рейс Франкфурт – Па
20.12.2006 В Париже построят энергетически "самодостаточный" небоскреб

В Париже планируется к 2012 году построить небоскреб Lighthouse («Маяк»), который будет самостоятельно вырабатывать энергию, необходимую для систем кондиционирования здания, с помощью ветровых ту
20.12.2006 В Париже построят энергетически "самодостаточный" небоскреб

В Париже планируется к 2012 году построить небоскреб Lighthouse («Маяк»), который будет самостоятельно вырабатывать энергию, необходимую для систем кондиционирования здания, с помощью ветровых ту
21.11.2006 Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже

21 ноября 2006 года в Париже подписано соглашение о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пр
21.11.2006 Соглашение о создании Международной организации ИТЭР подписано в Париже

21 ноября 2006 года в Париже подписано соглашение о создании Международной организации по созданию термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (ITER - International Termonuclear Experimental Reactor), сообщает пр
16.11.2006 Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже

На проходившей в Париже 13-14 ноября ежегодной конференции "Eurosafe-2006" обсуждалась проблема обращения с радиоактивными отходами атомных станций, сообщает пресс-служба Росатома. Рассматривался опыт в этой сф
16.11.2006 Проблемы обращения с радиоактивными отходами обсудили в Париже

На проходившей в Париже 13-14 ноября ежегодной конференции "Eurosafe-2006" обсуждалась проблема обращения с радиоактивными отходами атомных станций, сообщает пресс-служба Росатома. Рассматривался опыт в этой сф
15.10.2004 Европейские столицы переходят на Linux

ении помощник Франсуа Доно (Francois Dagnaud) — человека, от которого зависит судьба Windows в Париже — заявил, что очередной «французской революции», которой так ждали сторонники ПО 
22.07.2004 Люди стремятся к физической близости с телефонами

р, который они ведут по сотовому телефону. Соответственно, голосовая почта — это не для них. В Париже владельцы мобильников больше задумываются о конфиденциальности разговора по мобильнику
30.09.2003 Из Лондона в Париж за 150 минут

  С 28 сентября скоростные поезда Eurostar, которые связывают Лондон с Парижем и Брюсселем, станут ходить еще быстрее, так как на британской части трассы вводится н
30.09.2003 Из Лондона в Париж за 150 минут

  С 28 сентября скоростные поезда Eurostar, которые связывают Лондон с Парижем и Брюсселем, станут ходить еще быстрее, так как на британской части трассы вводится н

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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
WIT - Women in Tech 4 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Знание - Российское общество 10 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
WiMAX Forum 69 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 86
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 77
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 63
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 60
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 58
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 57
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 56
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 47
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 44
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 40
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 39
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 30
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 30
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 28
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 40
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 36
Google Android 15243 30
Microsoft Windows 2000 8678 28
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 22
Linux OS 11533 21
Apple iOS 8583 20
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 14
Apple iPhone 6 4861 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Apple - App Store 3109 9
Google Earth - Google Планета Земля 490 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 7
ADS Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолёт 13 6
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 6
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 6
Nebius AI 23 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 6
Microsoft Azure 1526 6
Космодром Байконур 1072 6
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 5
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 5
МИК - Московский акселератор 36 5
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 5
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 5
Apple iPad 4011 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Honor - серия смартфонов 246 5
Дуров Павел 329 13
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 11
McNab Andy - МакНаб Энди 14 11
Путин Владимир 3454 8
Сергунина Наталья 375 8
Фурсин Алексей 158 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Алекперов Вагит 44 6
Прасс Павел 26 6
Рейман Леонид 1065 6
Щеголев Игорь 699 6
Волож Аркадий 268 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Чачава Александр 124 6
Прянишников Николай 316 5
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 5
Camus Philippe - Камю Филипп 6 5
Белов Виктор 60 4
Рязанов Александр 22 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Тихомиров Владимир 13 4
Sadler Andy - Садлер Энди 5 4
Matsuura Kōichirō - Мацуура Коитиро 7 4
Гиглавы Александр 6 4
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 4
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 4
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 4
Чурсин Дмитрий 87 3
Казак Максим 162 3
Щеголева Римма 11 3
Лужков Юрий 113 3
Щебетов Сергей 34 3
Twomey Paul - Туми Пол 26 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Греф Герман 485 3
Лысенко Эдуард 317 3
Ефимов Владимир 145 3
Худавердян Тигран 94 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 402
Франция - Французская Республика 8177 382
Европа 24964 345
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 297
Великобритания - Лондон 2432 214
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 189
США - Нью-Йорк 3180 169
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 156
Германия - Федеративная Республика 13221 134
Нидерланды - Амстердам 630 113
Япония 13807 112
Земля - планета Солнечной системы 10865 104
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 98
Япония - Токио 1020 72
Италия - Итальянская Республика 4508 67
Германия - Берлин 732 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 59
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 58
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 57
Азия - Азиатский регион 5920 56
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 51
Индия - Bharat 5869 49
Испания - Королевство 3840 49
Нидерланды 3746 49
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 46
Сингапур - Республика 1953 45
Швеция - Стокгольм 410 41
Япония - Осака 145 39
Южная Корея - Республика 7052 39
Италия - Милан 166 38
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 38
Бельгия - Брюссель 243 37
Австралия - Сидней 276 36
Германия - Бавария - Мюнхен 485 36
Швеция - Королевство 3782 35
Африка - Африканский регион 3641 34
Украина 7928 34
Германия - Гамбург 185 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 158
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 110
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 88
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 87
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 81
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 72
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 68
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 51
Английский язык 7030 50
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 46
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 45
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 44
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 44
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 36
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 36
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 35
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 32
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 31
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 29
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 27
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 27
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 26
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 25
Физика - Physics - область естествознания 2940 24
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 24
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 23
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 22
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 26
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 18
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 17
FT - Financial Times 1296 13
AP - Associated Press 2007 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
New Scientist 1448 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Bloomberg 1627 8
NYT - The New York Times 1100 8
Total Telecom 613 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 7
Nature 832 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 6
РИА Новости 1033 6
Le Monde 30 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
Phys.org 972 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Future - Space.com 200 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 4
Forbes - Форбс 1002 4
The Register - The Register Hardware 1784 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Известия ИД 770 3
Politico 29 3
Le Parisien 6 3
Silicon 494 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
MSNBC - телеканал 89 3
The Economist 49 3
Times 661 3
Le Figaro 20 3
Wikipedia - Википедия 650 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
Gartner - Гартнер 3658 15
IDC - International Data Corporation 4975 12
Forrester Research 834 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
StartupBlink 5 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
HFS Research 49 2
Synergy Research Group 48 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 2
Enderle Group 17 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
Discovery Research Group 22 1
Strategy Analytics 285 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Mordor Intelligence 35 1
Fortune Global 100 142 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
S&P 500 565 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Brand Finance 4 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Net Applications 127 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
РАН - Российская академия наук 2122 10
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 4
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 4
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 4
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 3
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
KIGAM - Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources - Корейский институт геологии и минеральных ресурсов - Южнокорейский институт науки о Земле и минеральных ресурсов 2 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
Apple Expo 11 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
Eurosatory - Евросатори 6 6
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Infosecurity - выставка 63 3
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 3
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 3
CeBIT 614 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 2
Dev Generation 8 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
SAP Quality Awards 7 1
Red Dot Design Award 57 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Broadband World Forum 6 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
BRICS Solutions Awards 5 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Canon Expo 2 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
NXP Semiconductors - Freescale Technology Forum 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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