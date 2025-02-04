Einstein Albert

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной Теория Эйнштейна о поведении гравитации была подтверждена международной группой исследователей, изучавших, как эта сила действует в космических масштабах. Астрофизики, использовавшие спектроскопически

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную Распространение света не обязательно происходит по прямой траектории. Согласно теории относительности Эйнштейна, массивные объекты деформируют ткань самого пространства. Когда свет проходит через один из таких массивных объектов, например, через кластер галактик, его путь немного изменяется.Так

Пульсар неожиданно подтвердил теорию Эйнштейна Опубликованная в 1915 году общая теория относительности Альберта Эйнштейна, вновь получила подтверждение. Удивительно, но исследуя пульсар PSR J0348+

Звезда с короткой орбитой проверит теорию Эйнштейна и времени возле черной дыры, - утверждает она. - Пока такая звезда была одна, оценить это было невозможно. Теперь же мы можем понять роль черных дыр в центре галактик и узнать, справедлива ли теория Эйнштейна в непосредственной близости от черных дыр. Теперь у нас есть средства для проверки фундаментальных физических положений с помощью движения этих звезд". Когда звезды подойдут на максим

Квантовые часы Эйнштейна: физики ставят новый эксперимент Объединение квантовой механики и общей теории относительности Эйнштейна является одним из самых интересных и до сих пор нерешенных вопросов современной физики. Общая теория относительности объединяет науку о гравитации, пространстве и времени и позволяет

"Телескоп Эйнштейна" будет ловить гравитационные волны лн еще пока никто не регистрировал, и у науки нет никаких доказательств их существования, кроме предсказаний Общей теории относительности. Кстати, именно поэтому будущую установку назвали "Телескопом Эйнштейна". Она будет представлять собой прямой горизонтальный тоннель с двумя 10-километровыми рукавами, расположенными под землей на глубине 800 м. В этих рукавах будет создан почти идеальный

Теория Эйнштейна не смогла пройти экспериментальную проверку на пресс-релиз Physikalisch-Technische Bundesanstalt, выявлены существенные расхождения процесса фотоэффекта с использованием высокоэнергетичных фотонов с общепринятой теорией фотоэффекта, за которую Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике. Выяснилось, что высокоэнергетичные фотоны с длиной волны около 13 нм при высокой плотности излучения (порядка петаватт на квадратный санти

Об Альберте Эйнштейне снимут правдивый фильм Как сообщает компания Hero Pictures International, она приобрела эксклюзивные права на биографию Альберта Эйнштейна "Private Lives of Albert Einstein" («Частные жизни Альберта Эйнштейна

Обнаружено новое свойство материи роскопических капель. Самый известный пример спонтанной когерентности - это волны в конденсате Бозе-Эйнштейна (состояние, предсказанное Эйнштейном около 80 лет назад). Экспериментальное наблюде

Обнаружено новое свойство материи роскопических капель. Самый известный пример спонтанной когерентности - это волны в конденсате Бозе-Эйнштейна (состояние, предсказанное Эйнштейном около 80 лет назад). Экспериментальное наблюде

Теорию Эйнштейна обсудили в Сети 1 декабря 2005 года в Сети состоялась 12-часовая видеоконференция Beyond Einstein, посвященная теории относительности Эйнштейна. Международная видеоконференция проводилась в рамках мероприятий международного года Физики. В ее рамках состоялись выступления известных ученых, дискуссии, прямые включения и других

Теорию Эйнштейна обсудили в Сети 1 декабря 2005 года в Сети состоялась 12-часовая видеоконференция Beyond Einstein, посвященная теории относительности Эйнштейна. Международная видеоконференция проводилась в рамках мероприятий международного года Физики. В ее рамках состоялись выступления известных ученых, дискуссии, прямые включения и других

"Темная" материя похожа на "ошибку" Эйнштейна в постоянной отпала. И Эйнштейн назвал ее "самой большой своей ошибкой". Через 80 лет, эта "ошибка" Эйнштейна, позволяет точнее понимать процессы ускоряющегося расширения Вселенной. К концу 200

"Темная" материя похожа на "ошибку" Эйнштейна в постоянной отпала. И Эйнштейн назвал ее "самой большой своей ошибкой". Через 80 лет, эта "ошибка" Эйнштейна, позволяет точнее понимать процессы ускоряющегося расширения Вселенной. К концу 200

NASA: новое доказательство теории Эйнштейна ми физиками Йозефом Лензе и Хансом Тиррингом, которые отталкивались от общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Согласно их выводам, любой объект искривляет пространство-время вокруг се

Найдено доказательство общей теории относительности Эйнштейна Проект Национального аэрокосмического агентства США (NASA) по проверке общей теории относительности Эйнштейна стоимостью в $600 млн., может оказаться ненужным, так как двое ученых выполнили эту работу самостоятельно и практически бесплатно. Согласно теории Эйнштейна, крупное вращающеес

Найдено доказательство общей теории относительности Эйнштейна Проект Национального аэрокосмического агентства США (NASA) по проверке общей теории относительности Эйнштейна стоимостью в $600 млн., может оказаться ненужным, так как двое ученых выполнили эту работу самостоятельно и практически бесплатно. Согласно теории Эйнштейна, крупное вращающеес

НАСА проверит правоту Эйнштейна та Space Technology 7 (ST7) стоимостью 62,6 млн. долл. и разрабатываемого в рамках программы New Millennium, НАСА собирается измерить гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна и приходящие к нам из глубокого космоса. В аппаратуре, созданной в рамках ST7, планируется использовать самые современные технологии. Во-первых, сверхчувствительный датчик позволит оп

НАСА проверит правоту Эйнштейна та Space Technology 7 (ST7) стоимостью 62,6 млн. долл. и разрабатываемого в рамках программы New Millennium, НАСА собирается измерить гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна и приходящие к нам из глубокого космоса. В аппаратуре, созданной в рамках ST7, планируется использовать самые современные технологии. Во-первых, сверхчувствительный датчик позволит оп