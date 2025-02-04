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Einstein Albert Эйнштейн Альберт

СОБЫТИЯ


04.02.2025 Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

Теория Эйнштейна о поведении гравитации была подтверждена международной группой исследователей, изучавших, как эта сила действует в космических масштабах. Астрофизики, использовавшие спектроскопически
19.11.2022 Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Распространение света не обязательно происходит по прямой траектории. Согласно теории относительности Эйнштейна, массивные объекты деформируют ткань самого пространства. Когда свет проходит через один из таких массивных объектов, например, через кластер галактик, его путь немного изменяется.Так
29.04.2013 Пульсар неожиданно подтвердил теорию Эйнштейна

Опубликованная в 1915 году общая теория относительности Альберта Эйнштейна, вновь получила подтверждение. Удивительно, но исследуя пульсар PSR J0348+
09.10.2012 Звезда с короткой орбитой проверит теорию Эйнштейна

и времени возле черной дыры, - утверждает она. - Пока такая звезда была одна, оценить это было невозможно. Теперь же мы можем понять роль черных дыр в центре галактик и узнать, справедлива ли теория Эйнштейна в непосредственной близости от черных дыр. Теперь у нас есть средства для проверки фундаментальных физических положений с помощью движения этих звезд". Когда звезды подойдут на максим
24.10.2011 Квантовые часы Эйнштейна: физики ставят новый эксперимент

Объединение квантовой механики и общей теории относительности Эйнштейна является одним из самых интересных и до сих пор нерешенных вопросов современной физики. Общая теория относительности объединяет науку о гравитации, пространстве и времени и позволяет

20.04.2011 "Телескоп Эйнштейна" будет ловить гравитационные волны

лн еще пока никто не регистрировал, и у науки нет никаких доказательств их существования, кроме предсказаний Общей теории относительности. Кстати, именно поэтому будущую установку назвали "Телескопом Эйнштейна". Она будет представлять собой прямой горизонтальный тоннель с двумя 10-километровыми рукавами, расположенными под землей на глубине 800 м. В этих рукавах будет создан почти идеальный
27.04.2009 Теория Эйнштейна не смогла пройти экспериментальную проверку

на пресс-релиз Physikalisch-Technische Bundesanstalt, выявлены существенные расхождения процесса фотоэффекта с использованием высокоэнергетичных фотонов с общепринятой теорией фотоэффекта, за которую Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике. Выяснилось, что высокоэнергетичные фотоны с длиной волны около 13 нм при высокой плотности излучения (порядка петаватт на квадратный санти
24.12.2007 Об Альберте Эйнштейне снимут правдивый фильм

Как сообщает компания Hero Pictures International, она приобрела эксклюзивные права на биографию Альберта Эйнштейна "Private Lives of Albert Einstein" («Частные жизни Альберта Эйнштейна

07.11.2006 Обнаружено новое свойство материи

роскопических капель. Самый известный пример спонтанной когерентности - это волны в конденсате Бозе-Эйнштейна (состояние, предсказанное Эйнштейном около 80 лет назад). Экспериментальное наблюде
07.11.2006 Обнаружено новое свойство материи

роскопических капель. Самый известный пример спонтанной когерентности - это волны в конденсате Бозе-Эйнштейна (состояние, предсказанное Эйнштейном около 80 лет назад). Экспериментальное наблюде
02.12.2005 Теорию Эйнштейна обсудили в Сети

1 декабря 2005 года в Сети состоялась 12-часовая видеоконференция Beyond Einstein, посвященная теории относительности Эйнштейна. Международная видеоконференция проводилась в рамках мероприятий международного года Физики. В ее рамках состоялись выступления известных ученых, дискуссии, прямые включения и других

02.12.2005 Теорию Эйнштейна обсудили в Сети

1 декабря 2005 года в Сети состоялась 12-часовая видеоконференция Beyond Einstein, посвященная теории относительности Эйнштейна. Международная видеоконференция проводилась в рамках мероприятий международного года Физики. В ее рамках состоялись выступления известных ученых, дискуссии, прямые включения и других

23.11.2005 "Темная" материя похожа на "ошибку" Эйнштейна

в постоянной отпала. И Эйнштейн назвал ее "самой большой своей ошибкой". Через 80 лет, эта "ошибка" Эйнштейна, позволяет точнее понимать процессы ускоряющегося расширения Вселенной. К концу 200
23.11.2005 "Темная" материя похожа на "ошибку" Эйнштейна

в постоянной отпала. И Эйнштейн назвал ее "самой большой своей ошибкой". Через 80 лет, эта "ошибка" Эйнштейна, позволяет точнее понимать процессы ускоряющегося расширения Вселенной. К концу 200
06.06.2005 NASA: новое доказательство теории Эйнштейна

ми физиками Йозефом Лензе и Хансом Тиррингом, которые отталкивались от общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Согласно их выводам, любой объект искривляет пространство-время вокруг се
11.04.2005 Академик Фортов удостоен Золотой медали Эйнштейна
11.04.2005 Академик Фортов удостоен Золотой медали Эйнштейна
22.10.2004 Найдено доказательство общей теории относительности Эйнштейна

Проект Национального аэрокосмического агентства США (NASA) по проверке общей теории относительности Эйнштейна стоимостью в $600 млн., может оказаться ненужным, так как двое ученых выполнили эту работу самостоятельно и практически бесплатно. Согласно теории Эйнштейна, крупное вращающеес
22.10.2004 Найдено доказательство общей теории относительности Эйнштейна

Проект Национального аэрокосмического агентства США (NASA) по проверке общей теории относительности Эйнштейна стоимостью в $600 млн., может оказаться ненужным, так как двое ученых выполнили эту работу самостоятельно и практически бесплатно. Согласно теории Эйнштейна, крупное вращающеес
30.04.2002 НАСА проверит правоту Эйнштейна

та Space Technology 7 (ST7) стоимостью 62,6 млн. долл. и разрабатываемого в рамках программы New Millennium, НАСА собирается измерить гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна и приходящие к нам из глубокого космоса. В аппаратуре, созданной в рамках ST7, планируется использовать самые современные технологии. Во-первых, сверхчувствительный датчик позволит оп
30.04.2002 НАСА проверит правоту Эйнштейна

та Space Technology 7 (ST7) стоимостью 62,6 млн. долл. и разрабатываемого в рамках программы New Millennium, НАСА собирается измерить гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна и приходящие к нам из глубокого космоса. В аппаратуре, созданной в рамках ST7, планируется использовать самые современные технологии. Во-первых, сверхчувствительный датчик позволит оп
27.12.1999 Журнал Time назвал А.Эйнштейна человеком столетия

авершающееся столетие веком ярких достижений науки и техники, поскольку на звание человека столетия претендовали также политики - президент США Ф.Рузвельт и Махатма Ганди. Журнал отмечает, что работы Эйнштейна оказали мощное влияние на развитие многих новейших технологических направлений, в том числе освоение космоса и ядерной энергии.

Публикаций - 193, упоминаний - 239

Einstein Albert и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 36
Константа - Константа ИТ 51 6
Apple Inc 13154 6
Microsoft Corporation 25775 5
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
X Corp - Twitter 2938 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Bose corp 47 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
Nikon 646 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Парадигма 169 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 21 1
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 1
Инкотекс - Фолио 13 1
Deltek 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
McKinsey & Company Int 293 1
Adobe Systems 1597 1
EA - Electronic Arts 1317 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Шахты 0 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 6
Геометрия НПО 165 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Boeing 1031 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Christie's - Кристис 17 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 2
Ford 434 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Верный - торговая сеть 326 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 29
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФРИИ Акселератор 59 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 50
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 43
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 34
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Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 10
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 10
ESA - LISA - Laser Interferometer Space Antenna - NGO - New Gravitational-wave Observatory 11 8
NASA Gravity Probe 10 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 6
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 4
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 3
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 3
Microsoft Windows 16882 3
Intel Pentium III 782 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 2
HERE Maps 54 2
Intel Pentium II 174 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
PTC Inc - MathCAD 26 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 2
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 2
NASA LAGEOS - Laser Geodynamics Satellite or Laser Geometric Environmental Observation Survey 5 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 2
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 2
Cornell University - arXiv.org 52 2
Linux OS 11533 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Космодром Байконур 1072 2
Intel Itanium 649 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 5
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 5
Yang Jerry - Янг Джерри 96 4
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 4
Simon William - Саймон Вильям 6 4
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 4
Galilei Galileo - Галилей Галилео 9 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 4
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 3
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 3
Kazantzidis Stelios - Казанцидис Стелиос 3 3
Riess Adam - Рисс Адам 3 3
Young Jeffrey - Янг Джеффри 6 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Teller Edward - Теллер Эдвард 2 2
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 2
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 2
Дьяконов Владимир 2 2
Харитон Юлий 5 2
Бутов Леонид 4 2
Капица Петр 6 2
Roosevelt Franklin Delano - Рузвельт Франклин Делано 4 2
Landargin Arnaud - Ландаржан Арно 2 2
Ford Holland - Форд Холланд 3 2
Pavlis Erricos - Павлис Эрикос 4 2
Everrit Francis - Эверрит Фрэнсис 4 2
Ashtekar Abhay - Аштекар Абхей 3 2
Rubincam David - Рубинкем Дэвид 4 2
Barrett John - Барретт Джон 6 2
Verlinde Erik - Верлинде Эрик 2 2
Chown Marcus - Чаун Маркус 2 2
Ciufolini Ignazio - Кьюфолини Игнацио 4 2
Steinhardt Paul - Стейнхардт Пол 4 2
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
Ragazzoni Roberto - Рагаццони Роберто 2 2
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 65
Земля - планета Солнечной системы 10865 56
Солнечная система - Solar system 2569 26
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 22
Европа 24964 18
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
США - Калифорния 4829 11
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Юпитер - планета Солнечной системы 557 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Канада 5081 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Израиль 2856 5
Великобритания - Лондон 2432 5
США - Калифорния - Беркли 286 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 4
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Япония 13807 4
Нидерланды 3746 4
Египет - Арабская Республика 1100 4
Швейцария - Женева 332 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 4
США - Массачусетс 517 4
Мировой океан - World Ocean 528 3
США - Луизиана 110 3
Венера - планета Солнечной системы 298 3
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 3
Польша - Республика 2031 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 81
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 73
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 41
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 36
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 34
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 31
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 24
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 20
Общая теория относительности Эйнштейна - allgemeine Relativitätstheorie - Einstein's General Theory of Relativity 31 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 18
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 18
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 15
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 7
Астрономия - Квазар - Quasar 85 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 6
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 6
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 56 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 5
Астрономия - Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 43 5
Английский язык 7030 5
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 51 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Молекула - Molecula 1102 5
Физика - Кварк - Quark 43 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Nature 832 11
New Scientist 1448 9
Physical Review Letters 164 8
Phys.org 972 7
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
PhysicsWeb 184 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
EurekAlert 291 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Washington Profile 142 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 399 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
AP - Associated Press 2007 2
Telegraph 199 1
Electronista 166 1
Space Daily 528 1
PhysicsWorld 90 1
Scientific American 81 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Times 661 1
CNews Инноваторы 39 1
Sunday Times 26 1
Sci-Tech-Today 9 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1100 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Enderle Group 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Markets&Markets Research 113 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 7
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Национальный институт ядерной физики - LNGS - Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Национальная лаборатория Гран-Сассо 18 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 3
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
SU - Stanford University - Hoover Institution - Гуверовский институт 3 2
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 17 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 2
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 2
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 25 2
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 2
Albert Einstein College of Medicine - Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна - Колледж медицины им. Альберта Эйнштейна 2 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 14
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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