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Чили Республика

Чили - Республика

СОБЫТИЯ


04.05.2023 Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили

Один из российских роботов «Промобот», разработанный компанией-резидентом «Сколково», начал свою работу в Национальном историческом музее Чили, расположенном в городе Сантьяго. Робот исполняет функции гида-консультанта, рассказывая об истории Чили и помогая посетителям составить маршрут по музею. Об этом CNews сообщили пре
02.09.2022 Хакеры дважды за год зашифровали данные госучреждения в Чили

Извините, не представились Официальная Группа реагирования на инциденты кибербезопасности Чили (CSIRT) объявила об атаке программы-вымогателя на неназванное государственное учреждение. Вредонос атакует в первую очередь корпоративные службы Microsoft и серверы VMware ESXI. Атака нача
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили

G-Core Labs усиливает присутствие в Южной Америке, открывая новую точку присутствия своей сети доставки контента в столице Чили г. Сантьяго. Локация демонстрирует среднее время отклика в 24 мс (по данным независимой аналитической системы Citrix), успешно конкурируя с местными и американскими провайдерами услуг CDN.
26.02.2015 La Gran Guia S.A выбрала TrueConf для организации видеоконференцсвязи между офисами в Чили

Компания La Gran Guia S.A. – владелец крупнейшего бизнес-справочника предприятий в Чили, член группы компаний El Mercurio – внедрила TrueConf Server для повышения эффективности коммуникаций между сотрудниками филиалов компании в шести городах страны. La Gran Guia S.A. принадл
09.10.2012 Accenture займется обслуживанием банковских приложений «BBVA-Чили»

ические приложения, управляющие ключевыми банковскими операциями: вкладами, расчетными счетами и всем спектром каналов взаимодействия с клиентами. Автоматизированная банковская система компании «BBVA-Чили» основана на решении Alnova Financial Solutions от Accenture. «Этот контракт является свидетельством нашего успешного сотрудничества с Группой BBVA во многих странах мира, — подчеркнул Хуа
05.08.2010 Гипертоникам поможет перец чили?

Ученый Чжу Чжимин (Zhiming Zhu) из Третьего военного медицинского университета в городе Чунцин (Китай) долгое время кормил крыс перцем чили и выяснил, что ингредиент капсаицин, который придает перцу жгучий вкус, расслабляет кровеносные сосуды. Долгосрочное умеренное потребление капсаицина помогает снизить артериальное давление
09.06.2010 В Чили заработал телескоп TRAPPIST

В обсерватории Ла Силла ESO в Чили заработал роботизированный телескоп TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) апертурой 0,6 м, предназначенный для изучения комет и поиска экзопланет транзитным метод
02.04.2010 В Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения

Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 1 апреля 2010 года в Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения. Землетрясение в Индонезии имело магнитуду 5,1. Его эпицентр находился на расстоянии 424 км к западу от индонезийского г.Саумлаки. Очаг землетрясения ра
19.03.2010 "Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2

Компания «Сухой» примет участие в 16-м международном авиационно-космическом салоне ФИДАЕ-2010 в Чили в составе объединенной российской экспозиции. Выставка пройдет в международном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса под Сантьяго с 23 по 28 марта 2010 года, сообщает пресс-служба ОАО "Ко
16.03.2010 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7

Новое землетрясение магнитудой 6,7 произошло 16 марта 2010 года в Чили. По данным Геологической службы США его эпицентр находился в 350 км к югу от чилийской столицы Сантьяго, где также ощущались подземные толчки. Очаг землетрясения располагался на глубине ок
15.03.2010 На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения

пицентр находился на расстоянии 280 км к юго-востоку от филиппинского города Давао на острове Миндао. Очаг землетрясения располагался на глубине 122 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился на расстоянии 100 км к северо-западу от чилийского города Темуко. Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км. Данных о жерт
12.03.2010 Президент Чили сменил главу МЧС из-за постоянных землетрясений

Новоизбранный президент Чили Себастьян Пиньера сменил министра чрезвычайных ситуаций страны, сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Россия 24". Прежний министр призналась, что не справляется с постоянными землетрясения
12.03.2010 В Чили произошло сильное землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, серия подземных толчков магнитудой от 5,1 до 7,2 произошла 11 марта 2010 года в центральной части Чили. В связи с землетрясением чилийские ВМС объявили об угрозе цунами, однако, по мнению специалистов Американского центра предупреждения о цунами, толчки были достаточно слабые, чтобы вызвать
10.03.2010 У берегов Чили утонул робот

Как сообщает Associated Press, у берегов Чили ушёл на дно и перестал подавать сигналы глубоководный робот Массачусетского технологического института ABE. Последним для аппарата стало 222 погружение начиная с 1995 года, в ходе которого
05.03.2010 Первые оценки количества жертв землетрясения в Чили оказались завышенными

Число погибших при землетрясении в Чили сократилось с первоначально оуказывавшихся 802 до 279 человек, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. По словам источника агентства, старые данные о количестве погибших были основан
01.03.2010 Google ищет пострадавших от землетрясения в Чили

Компания Google вчера, 28 февраля, запустила новый сервис для тех, кто ищет потерявшихся людей во время землетрясения в Чили. Сервис, расположенный по адресу chilepersonfinder.appspot.com, предлагает пользователям две функции: «I’m looking for someone» (для тех, кто ищет кого-либо) и «I have information about so
01.03.2010 Число жертв землетрясения в Чили превысило 700 человек

Число жертв землетрясения в Чили достигло 708 человек. Такие данные распространили местные власти, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Напомним, мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло 27 февраля 2010 года

27.02.2010 Сильное цунами ударит по 7 странам и Антарктике

Землетрясение силой 8,8 по шкале Рихтера, произошедшее этим утром у берегов Чили, спровоцировало возникновение цунами, которое угрожает местным прибрежным населенным пунктам, Перу, Эквадору, Колумбии, Панаме, Коста-Рике, Гавайям (США) и Антарктике, сообщили в Тихоокеан
27.02.2010 В Чили произошло мощное землетрясение

Как сообщает Геофизическая служба РАН, 27 февраля 2010 года в 09:34 по московскому времени на побережье Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 60 км под океанским дном примерно в 100 км к северо-востоку от города Консепсьон.
28.12.2009 В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера. Как передает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, эпицентр подземных толчков находился на глубине 31,8 км
13.11.2009 В Чили произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Чили, сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр подземных толчков находился в 95 км от городов Икике и Арика. Подземные колебания произошли на глубине 10 км. Данных о постра
17.04.2009 В Афганистане и Чили произошли сильные землетрясения

зошел повторный толчок магнитудой 5,1. Его гипоцентр залегал на глубине 3 км. По заявлению администрации района Шерзада, погибли 25 человек, более 30 - ранены, разрушены свыше 200 строений. На севере Чили 17 апреля в 06:08 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 80 км к северо-западу от города Тарапака. Пока информация о

02.02.2009 В Чили, Мексике и Японии произошли землетрясения

Как сообщает агентство Синьхуа, на севере Чили 31 января 2009 года дважды произошли землетрясения силой 5,3 5,6 баллов по шкале Рихтера. Стихийные бедствия не привели к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу. В тот же д
19.12.2008 В Чили произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Чили произошло землетрясение (6,3 балла по шкале Рихтера). По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы около 18 часов 20 минут по местному времени 18 декабря (0 часо
28.07.2008 Чили приобретет спутник для военных и научных целей

Как сообщает РБК со ссылкой на информагентство "Синьхуа", военно-воздушные силы Чили приобретут у компании EADS Astrium GmbH (подразделения французско-германского оборонного аэрокосмического концерна EADS) орбитальный спутник для военных, научных и промышленных целей. Соот
25.07.2008 В Чили активизировался вулкан Чайтен

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Чили вновь активизировался вулкан Чайтен. Местные власти предупредили жителей близлежащих селений о возможной эвакуации. В результате извержения вулкана Чайтен в мае с.г. пришлось эвакуировать

02.07.2008 На юге Чили началось извержение вулкана Льяйма

Как сообщает агентство "Синьхуа", на юге Чили сегодня неожиданно началось извержение вулкана Льяйма (Llaima). Местные власти сразу же объявили об опасности, из некоторых городов жители были срочно эвакуированы. Потоки раскаленной лавы
29.05.2008 Два землетрясения зафиксированы в Чили

Как сообщает агентство "Синьхуа", 28 мая в 2 тыс. км к северу от столицы Чили Сантьяго было зафиксировано землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера. Кроме того, во второй половине дня в 1,1 тыс. км к югу от Сантьяго произошло еще одно землетрясение, силой 5,4 б
12.05.2008 Хакер опубликовал личные данные 6 млн. жителей Чили

В Сети опубликованы персональные данные 6 млн. граждан Чили. Неизвестный выложил в интернете номера удостоверений личности, домашние адреса, адреса электронной почты, номера телефонов и справки об академической успеваемости. Хакер, назвавший себя А
04.05.2008 В Чили извержение вулкана вызвало землетрясения

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", из южных районов Чили эвакуированы более 4 тыс. человек после серии землетрясений. Сила землетрясений была небольшой, однако после того, как произошло 10 землетрясений подряд, было принято решение об эвакуации

25.03.2008 В Чили произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера произошло на севере Чили. Эпицентр землетрясения, по данным сейсмологического института при Университете Сантьяго, находился в ненаселенной горной местности примерно в 41 км от границы с Боливией и в 1,8 тыс. км к
05.02.2008 В Чили и Греции произошли землетрясения

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 4 февраля на севере Чили произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в Андах, в 88 км к северо-востоку от города Икике. Землет
17.12.2007 В Чили произошло землетрясение силой 6,7 балла

16 декабря в Чили произошло еще одно землетрясение, его сила - 6,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 130 км к северу от г.Антофагаста и в 1,2 тыс. км от г.Сантьяго. Информации о
13.12.2007 В Чили произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера

В Чили зафиксировано землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера, сообщает РБК со ссылкой на геологическую службу США. Землетрясение произошло в 10 часов 23 мин. по московскому времени, его эп
15.11.2007 В Чили произошло мощное землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, землетрясение мощностью 7,7 балла по шкале Рихтера произошло в Чили 14 ноября в 18 часов 40 мин. по московскому времени. По информации Геологической службы США, оно сопровождалось несколькими афтершоковыми толчками, мощность двух из них превышала 5 баллов.
05.10.2007 Предложено болеутоляющее средство на основе перца чили

Ученые разработали новое болеутоляющее средство, содержащее экстракт из перца чили, которое, в отличие от других анестетиков, действует специфически, пишет Telegraph. В экспериментах на крысах реакцию боли блокировали с помощью комбинации двух веществ. Первое - QX-314, п
21.06.2007 Озеро в Чили исчезло без следа

Полностью исчезло озеро на юге Чили в Патагонии, сообщает Reuters. «В марте мы патрулировали эту местность, и оно было на месте, - говорит Хуан Хосе Ромеро, региональный директор Национальной лесной корпорации. - В мае мы ве
27.11.2006 Племя мапуче против локализованной Windows

ями языка. Пособниками пиратства представители племени назвали также чилийское министерство образования. Мапуче настроены весьма решительно — на днях они направили иск судье города Темуко на юге Чили. Судья, учитывая важность вопроса, отправил его в столицу Чили — Сантьяго, где через пару недель ожидается постановление, будет ли иск отвергнут, либо ему будет дан ход, сообща
18.10.2006 Испанская Telefonica инвестирует в Чили $1,5 млрд.

мпании, годовой инвестиционный бюджет Telefonica de Chile составляет $200 млн. Недавно левоцентристское правительство сообщило о намерении упростить условия работы для телекоммуникационных компаний в Чили. Правительство посредством регулирующих инструментов играет ключевую роль в установлении тарифов, особенно для Telefonica de Chile. Учебный курс « Организация продаж на конкурентных рынках
05.09.2006 Чили нужен мирный атом

Как сообщает Росатом, в Чили, практически не имеющей собственных месторождений углеводородного сырья, рассматривается вопросо о развитии атомной энергетики. В настоящее время страна импортирует энергогоситель - природ

Публикаций - 494, упоминаний - 496

Чили и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 47
Microsoft Corporation 25775 32
Google LLC 12688 16
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 14
Apple Inc 13154 13
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 12
Samsung Electronics 11064 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
МегаФон 10742 7
Huawei 4676 7
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 6
Cisco Systems 5372 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
AOL Inc - America Online 1883 5
Promobot - Промобот 168 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 5
Dell EMC 5180 5
Yandex - Яндекс 9216 5
China Mobile 436 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 4
AT&T South - BellSouth 234 4
Константа - Константа ИТ 51 4
Ростелеком 10948 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
X Corp - Twitter 2938 4
Intel Corporation 12811 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Oracle Corporation 7074 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Telegram Group 2940 4
Trend Micro 651 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 3
America Movil 55 3
Kometa - Комета 160 3
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 17 3
SAP SE 5601 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Subaru - Субару Мотор 52 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 3
eBay Inc 1640 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Uber 357 2
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 2
Lockheed Martin 777 2
Авиапарк ТРЦ 52 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Uber China 7 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 2
Global Security 23 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
Endesa 16 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Транснефть 335 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 41
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 91
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 17
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 57
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 14
Microsoft Windows 16882 14
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 13
Google Android 15243 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 11
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 9
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 13 9
Apple iOS 8583 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Linux OS 11533 8
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 7
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 5
ESO NTT - New Technology Telescope 6 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Office 4170 5
Apple iPhone 6 4861 5
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 4
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 4
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 4
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 4
Apple iPad 4011 4
Bending Spoons - Evernote 200 3
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 3
Космодром Байконур 1072 3
Blizzard - World of Warcraft 362 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 3
Kaspersky GReAT 89 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 3
NASA Gemini Project - Джемини - программа США пилотируемых космических полётов 10 3
Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 15 3
Apple - App Store 3109 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Mumma Michael - Мамма Майкл 4 4
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Южаков Алексей 36 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Альтовский Евгений 42 3
Slim Carlos - Слим Карлос 35 3
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Богачев Игорь 183 2
Волков Дмитрий 69 2
Щеглов Петр 85 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Valasek Chris - Крис Валасек 12 2
Томский Арсен 2 2
Кивокурцев Олег 100 2
Lagrange Anne-Marie - Лагранж Анне-Мари 2 2
Kaper Markus - Капер Маркус 2 2
Левкевич Михаил 59 2
Рахманов Максим 47 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Abbott Tim - Эббот Тим 2 2
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 2
Sigurdsson Steinn - Sigursson Steinn - Зигурдсон Штайнн - Сигурссон Штейн 4 2
Scarpa Riccardo - Скарпа Риккардо 2 2
Peroux Celine - Перуа Селин 2 2
Schirmer Mischa - Ширмер Миша 2 2
Бобринев Александр 2 2
Okal Emile - Окал Эмиль 2 2
Blanco Victor - Бланко Виктор 2 2
Hainaut Olivier - Хейно Оливье 2 2
Hartigan Patrick - Хартиган Патрик 2 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 2
Краснопольский Владимир 4 2
Hall Lawrence - Холл Лоуренс 2 2
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 215
Россия - РФ - Российская федерация 166167 167
Европа 24964 123
Бразилия - Федеративная Республика 2520 117
Земля - планета Солнечной системы 10865 109
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 94
Аргентина - Аргентинская Республика 615 93
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 76
Солнечная система - Solar system 2569 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 72
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 71
Колумбия - Республика 551 66
Индия - Bharat 5869 66
Испания - Королевство 3840 61
Перу - Республика 293 60
Германия - Федеративная Республика 13221 60
Италия - Итальянская Республика 4508 57
Япония 13807 56
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 56
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 53
Канада 5081 51
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 48
Франция - Французская Республика 8177 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Южная Корея - Республика 7052 40
Сингапур - Республика 1953 40
Малайзия 922 39
Швеция - Королевство 3782 38
Турция - Турецкая республика 2620 38
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 35
Юпитер - планета Солнечной системы 557 34
Таиланд - Королевство 926 34
Польша - Республика 2031 31
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 30
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 30
Новая Зеландия 737 30
Казахстан - Республика 6048 29
Украина 7928 29
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 28
Америка Южная 884 28
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 120
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 73
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 69
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 24
Английский язык 7030 23
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 21
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 17
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 17
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 16
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 14
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Физика - Physics - область естествознания 2940 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 17
New Scientist 1448 16
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
AP - Associated Press 2007 11
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
Space Daily 528 6
Future - Space.com 200 6
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 6
Nature 832 5
GQ 22 4
Total Telecom 613 4
Ananova 250 4
ScienceDaily 399 4
NEWSru.com 229 4
BleepingComputer - Издание 458 3
The Guardian - Британская газета 406 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Ars Technica 450 2
TechSpot 188 2
Phys.org 972 2
Mercury Center 309 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
F-16.net 126 2
TerraDaily 141 2
CNews Инноваторы 39 2
The Observer 40 2
Astronomy & Astrophysics 16 2
Universe Today 34 2
Outlook India 3 2
The Verge - Издание 619 2
WikiLeaks 120 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
GizChina - Издание 84 2
23ABC News 183 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Wired - Издание 276 1
Crunchbase 74 1
IDC - International Data Corporation 4975 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
WEF Global Competitiveness Report 4 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Gartner - Гартнер 3658 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
GSMA Intelligence 11 1
Microsoft Worktrend Index 8 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Vanson Bourne 49 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
Technavio 29 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Datamonitor 83 1
Censuswide 4 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 47
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 28
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 9
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 5
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 5
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
University of California - Калифорнийский университет 101 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
SAAO - South African Astronomical Observatory - Южноафриканская астрономическая обсерватория 2 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
OHP - Observatoire de Haute-Provence - Haute-Provence Observatory - Обсерватория Верхнего Прованса 4 2
SETI Institute 23 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
Instituto de Astrofísica de Canarias - Канарский институт астрофизики 3 2
Institut d'Astrophysique de Paris - Парижский астрофизический институт - Парижский институт астрофизики 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 6
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CeBIT 614 1
Global mobileGov Awards 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Связь-Экспокомм 276 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
CyberCrimeCon 7 1
СолидПрофитКонф - Солид Профит Конф 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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