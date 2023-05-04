Чили - Республика

Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили Один из российских роботов «Промобот», разработанный компанией-резидентом «Сколково», начал свою работу в Национальном историческом музее Чили, расположенном в городе Сантьяго. Робот исполняет функции гида-консультанта, рассказывая об истории Чили и помогая посетителям составить маршрут по музею. Об этом CNews сообщили пре

Хакеры дважды за год зашифровали данные госучреждения в Чили Извините, не представились Официальная Группа реагирования на инциденты кибербезопасности Чили (CSIRT) объявила об атаке программы-вымогателя на неназванное государственное учреждение. Вредонос атакует в первую очередь корпоративные службы Microsoft и серверы VMware ESXI. Атака нача

G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили G-Core Labs усиливает присутствие в Южной Америке, открывая новую точку присутствия своей сети доставки контента в столице Чили г. Сантьяго. Локация демонстрирует среднее время отклика в 24 мс (по данным независимой аналитической системы Citrix), успешно конкурируя с местными и американскими провайдерами услуг CDN.

La Gran Guia S.A выбрала TrueConf для организации видеоконференцсвязи между офисами в Чили Компания La Gran Guia S.A. – владелец крупнейшего бизнес-справочника предприятий в Чили, член группы компаний El Mercurio – внедрила TrueConf Server для повышения эффективности коммуникаций между сотрудниками филиалов компании в шести городах страны. La Gran Guia S.A. принадл

Accenture займется обслуживанием банковских приложений «BBVA-Чили» ические приложения, управляющие ключевыми банковскими операциями: вкладами, расчетными счетами и всем спектром каналов взаимодействия с клиентами. Автоматизированная банковская система компании «BBVA-Чили» основана на решении Alnova Financial Solutions от Accenture. «Этот контракт является свидетельством нашего успешного сотрудничества с Группой BBVA во многих странах мира, — подчеркнул Хуа

Гипертоникам поможет перец чили? Ученый Чжу Чжимин (Zhiming Zhu) из Третьего военного медицинского университета в городе Чунцин (Китай) долгое время кормил крыс перцем чили и выяснил, что ингредиент капсаицин, который придает перцу жгучий вкус, расслабляет кровеносные сосуды. Долгосрочное умеренное потребление капсаицина помогает снизить артериальное давление

В Чили заработал телескоп TRAPPIST В обсерватории Ла Силла ESO в Чили заработал роботизированный телескоп TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) апертурой 0,6 м, предназначенный для изучения комет и поиска экзопланет транзитным метод

В Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 1 апреля 2010 года в Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения. Землетрясение в Индонезии имело магнитуду 5,1. Его эпицентр находился на расстоянии 424 км к западу от индонезийского г.Саумлаки. Очаг землетрясения ра

"Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2 Компания «Сухой» примет участие в 16-м международном авиационно-космическом салоне ФИДАЕ-2010 в Чили в составе объединенной российской экспозиции. Выставка пройдет в международном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса под Сантьяго с 23 по 28 марта 2010 года, сообщает пресс-служба ОАО "Ко

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7 Новое землетрясение магнитудой 6,7 произошло 16 марта 2010 года в Чили. По данным Геологической службы США его эпицентр находился в 350 км к югу от чилийской столицы Сантьяго, где также ощущались подземные толчки. Очаг землетрясения располагался на глубине ок

На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения пицентр находился на расстоянии 280 км к юго-востоку от филиппинского города Давао на острове Миндао. Очаг землетрясения располагался на глубине 122 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился на расстоянии 100 км к северо-западу от чилийского города Темуко. Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км. Данных о жерт

Президент Чили сменил главу МЧС из-за постоянных землетрясений Новоизбранный президент Чили Себастьян Пиньера сменил министра чрезвычайных ситуаций страны, сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Россия 24". Прежний министр призналась, что не справляется с постоянными землетрясения

В Чили произошло сильное землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, серия подземных толчков магнитудой от 5,1 до 7,2 произошла 11 марта 2010 года в центральной части Чили. В связи с землетрясением чилийские ВМС объявили об угрозе цунами, однако, по мнению специалистов Американского центра предупреждения о цунами, толчки были достаточно слабые, чтобы вызвать

У берегов Чили утонул робот Как сообщает Associated Press, у берегов Чили ушёл на дно и перестал подавать сигналы глубоководный робот Массачусетского технологического института ABE. Последним для аппарата стало 222 погружение начиная с 1995 года, в ходе которого

Первые оценки количества жертв землетрясения в Чили оказались завышенными Число погибших при землетрясении в Чили сократилось с первоначально оуказывавшихся 802 до 279 человек, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. По словам источника агентства, старые данные о количестве погибших были основан

Google ищет пострадавших от землетрясения в Чили Компания Google вчера, 28 февраля, запустила новый сервис для тех, кто ищет потерявшихся людей во время землетрясения в Чили. Сервис, расположенный по адресу chilepersonfinder.appspot.com, предлагает пользователям две функции: «I’m looking for someone» (для тех, кто ищет кого-либо) и «I have information about so

Число жертв землетрясения в Чили превысило 700 человек Число жертв землетрясения в Чили достигло 708 человек. Такие данные распространили местные власти, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Напомним, мощное землетрясение магнитудой 8,8 произошло 27 февраля 2010 года

Сильное цунами ударит по 7 странам и Антарктике Землетрясение силой 8,8 по шкале Рихтера, произошедшее этим утром у берегов Чили, спровоцировало возникновение цунами, которое угрожает местным прибрежным населенным пунктам, Перу, Эквадору, Колумбии, Панаме, Коста-Рике, Гавайям (США) и Антарктике, сообщили в Тихоокеан

В Чили произошло мощное землетрясение Как сообщает Геофизическая служба РАН, 27 февраля 2010 года в 09:34 по московскому времени на побережье Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 60 км под океанским дном примерно в 100 км к северо-востоку от города Консепсьон.

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера. Как передает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, эпицентр подземных толчков находился на глубине 31,8 км

В Чили произошло сильное землетрясение Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Чили, сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр подземных толчков находился в 95 км от городов Икике и Арика. Подземные колебания произошли на глубине 10 км. Данных о постра

В Афганистане и Чили произошли сильные землетрясения зошел повторный толчок магнитудой 5,1. Его гипоцентр залегал на глубине 3 км. По заявлению администрации района Шерзада, погибли 25 человек, более 30 - ранены, разрушены свыше 200 строений. На севере Чили 17 апреля в 06:08 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 80 км к северо-западу от города Тарапака. Пока информация о

В Чили, Мексике и Японии произошли землетрясения Как сообщает агентство Синьхуа, на севере Чили 31 января 2009 года дважды произошли землетрясения силой 5,3 5,6 баллов по шкале Рихтера. Стихийные бедствия не привели к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу. В тот же д

В Чили произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Чили произошло землетрясение (6,3 балла по шкале Рихтера). По данным Геологической службы США, подземные толчки были зафиксированы около 18 часов 20 минут по местному времени 18 декабря (0 часо

Чили приобретет спутник для военных и научных целей Как сообщает РБК со ссылкой на информагентство "Синьхуа", военно-воздушные силы Чили приобретут у компании EADS Astrium GmbH (подразделения французско-германского оборонного аэрокосмического концерна EADS) орбитальный спутник для военных, научных и промышленных целей. Соот

В Чили активизировался вулкан Чайтен Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Чили вновь активизировался вулкан Чайтен. Местные власти предупредили жителей близлежащих селений о возможной эвакуации. В результате извержения вулкана Чайтен в мае с.г. пришлось эвакуировать

На юге Чили началось извержение вулкана Льяйма Как сообщает агентство "Синьхуа", на юге Чили сегодня неожиданно началось извержение вулкана Льяйма (Llaima). Местные власти сразу же объявили об опасности, из некоторых городов жители были срочно эвакуированы. Потоки раскаленной лавы

Два землетрясения зафиксированы в Чили Как сообщает агентство "Синьхуа", 28 мая в 2 тыс. км к северу от столицы Чили Сантьяго было зафиксировано землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера. Кроме того, во второй половине дня в 1,1 тыс. км к югу от Сантьяго произошло еще одно землетрясение, силой 5,4 б

Хакер опубликовал личные данные 6 млн. жителей Чили В Сети опубликованы персональные данные 6 млн. граждан Чили. Неизвестный выложил в интернете номера удостоверений личности, домашние адреса, адреса электронной почты, номера телефонов и справки об академической успеваемости. Хакер, назвавший себя А

В Чили извержение вулкана вызвало землетрясения Как сообщает РБК со ссылкой на агентство "Синьхуа", из южных районов Чили эвакуированы более 4 тыс. человек после серии землетрясений. Сила землетрясений была небольшой, однако после того, как произошло 10 землетрясений подряд, было принято решение об эвакуации

В Чили произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера произошло на севере Чили. Эпицентр землетрясения, по данным сейсмологического института при Университете Сантьяго, находился в ненаселенной горной местности примерно в 41 км от границы с Боливией и в 1,8 тыс. км к

В Чили и Греции произошли землетрясения Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 4 февраля на севере Чили произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в Андах, в 88 км к северо-востоку от города Икике. Землет

В Чили произошло землетрясение силой 6,7 балла 16 декабря в Чили произошло еще одно землетрясение, его сила - 6,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 130 км к северу от г.Антофагаста и в 1,2 тыс. км от г.Сантьяго. Информации о

В Чили произошло землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера В Чили зафиксировано землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера, сообщает РБК со ссылкой на геологическую службу США. Землетрясение произошло в 10 часов 23 мин. по московскому времени, его эп

В Чили произошло мощное землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, землетрясение мощностью 7,7 балла по шкале Рихтера произошло в Чили 14 ноября в 18 часов 40 мин. по московскому времени. По информации Геологической службы США, оно сопровождалось несколькими афтершоковыми толчками, мощность двух из них превышала 5 баллов.

Предложено болеутоляющее средство на основе перца чили Ученые разработали новое болеутоляющее средство, содержащее экстракт из перца чили, которое, в отличие от других анестетиков, действует специфически, пишет Telegraph. В экспериментах на крысах реакцию боли блокировали с помощью комбинации двух веществ. Первое - QX-314, п

Озеро в Чили исчезло без следа Полностью исчезло озеро на юге Чили в Патагонии, сообщает Reuters. «В марте мы патрулировали эту местность, и оно было на месте, - говорит Хуан Хосе Ромеро, региональный директор Национальной лесной корпорации. - В мае мы ве

Племя мапуче против локализованной Windows ями языка. Пособниками пиратства представители племени назвали также чилийское министерство образования. Мапуче настроены весьма решительно — на днях они направили иск судье города Темуко на юге Чили. Судья, учитывая важность вопроса, отправил его в столицу Чили — Сантьяго, где через пару недель ожидается постановление, будет ли иск отвергнут, либо ему будет дан ход, сообща

Испанская Telefonica инвестирует в Чили $1,5 млрд. мпании, годовой инвестиционный бюджет Telefonica de Chile составляет $200 млн. Недавно левоцентристское правительство сообщило о намерении упростить условия работы для телекоммуникационных компаний в Чили. Правительство посредством регулирующих инструментов играет ключевую роль в установлении тарифов, особенно для Telefonica de Chile. Учебный курс « Организация продаж на конкурентных рынках