Чили - Республика

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27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
21.05.2021 Совместный проект eBay и банка «Открытие» увеличил число российских экспортеров на маркетплейсе 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
11.01.2021 Wi-Fi получил самое важное обновление за 20 лет. В России оно не заработает 1
08.12.2020 Google дал россиянам доступ к подписке на игры и приложения без встроенных покупок. Цена 1
20.11.2020 Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
15.09.2020 Исследование Cisco: к 2024 г. малые предприятия способны увеличить глобальный ВВП на $2,3 трлн 1
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 1
05.06.2020 Знаменитый финтех-стартап с российскими корнями разгоняет штат. Людей увольняют под угрозами и оставляют без средств к существованию в разгар пандемии 1
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили 2
10.04.2020 Microsoft рассказала о новых трендах организации труда 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
02.12.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных кредитных карт из отелей по всему миру 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
01.10.2019 Samsung открывает Innovation Campus для подготовки молодежи к карьере в сфере ИТ 1
21.08.2019 Group-IB: ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к отметке в 300 миллионов рублей 2
26.07.2019 Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 1
08.07.2019 Huawei запустила программу Service Plus с расширенной гарантией и дополнительными услугами 1
12.02.2019 Российский сервис заказа такси «Максим» вышел на рынок Узбекистана 1
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США 1
14.11.2018 Российский сервис пассажирских перевозок inDriver начал работу в Африке 1
02.11.2018 Apple засекречивает статистику: Продажи iPhone перестали расти 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
10.09.2018 Eset: хакеры PowerPool используют в целевых атаках уязвимость нулевого дня 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
13.06.2018 Хакеры «положили» ИТ-системы огромного банка, маскируя взлом SWIFT 4
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
13.04.2018 В России женщины любят электронные госуслуги сильнее, чем мужчины 1
06.02.2018 В России цифровая культура женщин выше, чем у мужчин 1
08.06.2017 «Мегафон» представил тарифный план #Hello для участников и болельщиков Кубка Конфедераций 2
07.06.2017 Владельцам FAN ID открыт безвизовый въезд в Россию 1
18.05.2017 «Рэйдикс» развивает партнерские отношения с бразильскими интеграторами 1
12.05.2017 Москва получила международную премию за медицинскую ИТ-систему 1
17.04.2017 Роботы Promobot третьей версии отправились к первым заказчикам 1

Публикаций - 121, упоминаний - 142

Чили упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 10
Apple Inc - Эппл Рус 7707 6
Samsung Electronics 5677 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Google LLC 7154 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
ESET 989 2
Oracle Corporation 3350 2
Cisco Systems 2040 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
SEC Consult Services 930 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 1
М2М телематика 165 1
Ovum 55 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
Winnti - Хакерская группировка 8 1
Ubisoft 544 1
RedCurl - Хакерская группировка 2 1
TA505 - Хакерские группировки 5 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
Crytek 104 1
Revolut 3 1
Proofpoint 16 1
PowerPool - Хакерская группировка 1 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 1
Intracom Telecom 39 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
Trend Micro 342 1
Цифровая Платформа 34 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Alibaba Group 298 1
Huawei 2730 1
GitHub 412 1
Citrix Systems 571 1
G-Core Labs 64 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Uber Technologies 258 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Uber 257 2
Uber China 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Альфа-Банк 1125 1
Visa International 1346 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Транснефть 159 1
Banco de Chile 2 1
DiDi Chuxing 19 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
OpenStack 347 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 2 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
Родительский контроль 156 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
FastCash - метод хищения 3 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
C&C - Command and Control server 61 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows 10 6645 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 3
Apple iPad 3263 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 2
Java - Язык программирования 1177 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Apple - App Store 2198 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Oracle Fusion ERP 16 1
Oracle JD Edwards 32 1
Oracle Cloud Applications 17 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
VirusTotal 40 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Oracle Analytics 4 1
Microsoft Graph 10 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Apple macOS X 901 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Oracle PeopleSoft 49 1
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
AWS Outposts 5 1
Visa Platinum 22 1
Visa Infinite 8 1
Oracle Fusion Cloud Applications 31 1
SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 20 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 9 1
Samsung Innovation Campus - SIC 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Волков Дмитрий 39 2
Южаков Алексей 23 2
Томский Арсен 2 2
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Андреев Сергей 40 1
Нечаев Иван 57 1
Чимиричкина Мария 30 1
Островский Владимир 22 1
Косарев Андрей 1 1
Kang Seonghee - Кан Сонги 1 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Xu Jim - Сюй Джим 1 1
Мурадов Рустам 1 1
Maestri Luca - Маэстри Лука 12 1
Escobar Pohlhammer Rodrigo - Эскобар Полхаммер Родриго 1 1
Маркин Алексей 4 1
Галушкин Олег 168 1
Хромцова Зузана 3 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Наместников Юрий 39 1
Минниханов Рустам 89 1
Ганеева Эльза 10 1
Гребенников Сергей 28 1
Яценко Виктор 13 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Богачев Игорь 172 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 33
Индия - Республика 2173 32
Германия - Федеративная Республика 3643 26
Япония 2788 26
Бразилия - Федеративная Республика 1127 25
Франция - Французская Республика 2126 22
Казахстан - Республика 2632 21
Украина 3372 20
Европа 3759 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 16
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 13
Аргентина - Аргентинская Республика 188 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 12
Италия - Итальянская Республика 1388 11
Беларусь - Белоруссия 2090 10
Перу - Республика 96 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Сингапур - Республика 808 9
Колумбия - Республика 137 8
Австралия - Австралийский Союз 1126 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 8
Россия - ПФО - Казань 1518 6
Болгария - Республика 306 6
Бельгия - Королевство 398 6
Канада 1304 6
Польша - Республика 829 6
Малайзия 341 6
Венгрия 293 6
Норвегия - Королевство 429 5
Чехия - Чешская Республика 497 5
Азия - Азиатский регион 1517 5
Таиланд - Королевство 361 5
Южная Африка 159 5
Турция - Турецкая республика 952 5
Южная Америка 313 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
The Verge - Издание 448 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Wired - Издание 119 1
CrunchBase 62 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 3
IDC - International Data Corporation 2720 2
CNews Analytics 1990 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
Microsoft Worktrend Index 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Samsung IT Школа 3 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй вторник февраля 6 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
Global mobileGov Awards 5 1
Huawei Cloud Congress 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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