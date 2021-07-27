Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чили
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 121, упоминаний - 142
Чили упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|The Verge - Издание 448 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|Wired - Издание 119 1
|CrunchBase 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru