РАЭ Российская Антарктическая экспедиция Станция Беллинсгаузен Станция Прогресс Станция Новолазаревская Станция Восток

РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток

СОБЫТИЯ


24.02.2026 МТС провела связь в важном логистическом центре Антарктиды — бухте Тала 3
16.05.2025 На Беллинсгаузене работает самая гостеприимная базовая станция, запущенная МТС 3
06.05.2025 Аналитика МТС: самая гостеприимная базовая станция России работает в Антарктиде 4
19.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток 6
18.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток 6
18.02.2025 МТС развернула мобильную связь на антарктических станциях Мирный и Восток 6
30.10.2024 Ученые МТУСИ разработали прогностическую модель с использованием полносвязной нейронной сети для предсказания температурных изменений в Антарктиде 1
26.03.2024 Новосибирские ученые смогут звонить с севера Антарктиды 6
21.03.2024 МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен 6
20.05.2022 Инновационные технологии в эпоху перемен: главные темы Х технологической конференции Startup Village 1
23.03.2022 МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде 3
31.01.2022 МТС обеспечила связью полярников на южном полюсе холода в Антарктиде 2
21.01.2020 В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи 3
05.09.2019 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС 3
30.05.2016 Русское Географическое Общество оценило работу Omnicomm Online на Крайнем севере 1
18.11.2011 Составлена подробная биография гор Гамбурцева 1
07.02.2011 До озера Восток в Антарктиде остались считанные метры 1
21.05.2010 Завершается 55-я сезонная Российская антарктическая экспедиция 4
18.05.2010 Завершается работа станции "Северный полюс–37" 1
30.03.2010 Полуостров Файдлс в Антарктиде впервые остался летом со снежным покровом 1
02.11.2009 Началась 55-я Российская антарктическая экспедиция 3
24.08.2009 Cтартовала полярная экспедиция "Арктика-2009" 1
18.05.2009 Завершается очередная Российская антарктическая экспедиция 1
11.02.2009 ААНИИ: эвакуация сотрудников антарктической станции "Восток" была плановой 1
01.12.2008 НЭС "Академик Федоров" зайдет в порт Кейптаун по пути в Антарктиду 1
06.11.2008 Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" отправилось в Антарктику 6
13.10.2008 Завершилась основная часть арктической экспедиции по программе "Арктика-2008" 2
10.10.2008 На российской станции в Антарктиде произошел пожар 1
13.08.2008 Готовится к старту новая российская экспедиция в Арктику 1
14.03.2008 ГЛОНАСС: эксперимент в Антарктиде мог закончиться страшной трагедией 1
12.03.2008 Группировку Глонасс не удалось удержать на уровне 15 аппаратов 1
11.03.2008 Сергей Иванов отвез конструктора Глонасс в Антарктиду 1
30.01.2008 Российские комплексы приема спутниковых данных обеспечивают навигацию в Южном океане 4
26.10.2007 Борьба за Арктику будет продолжена 1
17.09.2007 Кризис в Арктике достиг геополитических масштабов 2
11.09.2007 Российская Арктика: аномальное потепление 1
24.08.2007 Борьба за Арктику: социологическое исследование 1
24.08.2007 Россия в Арктике: данные опроса ВЦИОМ 1
24.08.2007 Российская ледовая база в Арктике завершила работу 1
08.08.2007 В.Путин подвел итоги экспедиции "Арктика-2007" 1

РАЭ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 11
Сатис-ТЛ-94 3 2
China Mobile 424 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 2
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 168 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 167 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 72 1
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 13 1
RedBees - Ред Бис 4 1
Ростелеком 10438 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Sphere 28 1
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 121 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
БУХта - Buhta 95 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 2
Bharti Enterprises Group 56 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 29 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1044 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 94 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
Boeing 1020 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 50 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 1
Резонанс НПП 388 1
ПМГРЭ ФГУНПП - Полярная морская геологоразведочная экспедиция 2 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 2
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 536 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3284 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 5
ЛДПР 112 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 107 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 51 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7206 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4043 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 8
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 308 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8852 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1830 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 4
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 59 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2356 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1635 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2975 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8533 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11619 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3931 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3345 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9005 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7480 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17228 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3578 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8970 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5418 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 835 1
Система жизнеобеспечения 160 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1891 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3135 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3123 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 677 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 7
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 993 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 144 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Арктика-М - гидрометеорологический спутник 3 1
Омникомм - Omnicomm LLD 4 1
Омникомм - Omnicomm Light 3 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Макаров Александр 46 6
Соловенчук Александр 145 6
Иванов Сергей 400 3
Путин Владимир 3390 2
Урличич Юрий 52 2
Лукин Валерий 5 1
Чилингаров Артур 8 1
Карпинский Александр 1 1
Чуков Владимир 4 1
Екайкина Алексей 1 1
Сагалевич Анатолий 2 1
Туркеев Алексей 1 1
Жукова Жанна 2 1
Ерофеева Виктория 1 1
Евтушенко Олег 144 1
Коротин Павел 31 1
Клепиков Александр 1 1
Трутнев Юрий 15 1
Аветисян Армен 47 1
Емельянов Станислав 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 41
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 835 33
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 677 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 17
Арктика - Северный полюс 180 12
Земля - планета Солнечной системы 10701 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2722 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 7
Северный Ледовитый океан 122 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 6
Канада 5000 6
Россия - Заполярье 130 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) - остров Врангеля 11 4
Россия - СФО - Новосибирск 4721 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 646 4
Земля - Полюсы холода 18 4
ЮАР - Кейптаун 46 4
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 314 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 443 3
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 3
Северный Ледовитый океан - Хребет Ломоносова 9 2
Антарктида - Озеро Восток 13 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Земля Франца-Иосифа 8 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1110 2
Южная Корея - Республика 6887 2
Беларусь - Белоруссия 6088 2
Дания - Королевство 1319 2
Норвегия - Королевство 1834 2
Швеция - Королевство 3721 2
Германия - Федеративная Республика 12972 2
Чили - Республика 486 2
Филиппины - Республика 582 2
Россия - Крайний Север 324 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 458 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 93 2
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 56 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 9
Международный полярный год - IPY - International Polar Year 22 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4345 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1246 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 977 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1833 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1205 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1567 2
Геология - Ледник - Glacier 217 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5982 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8404 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5339 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1127 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 822 1
Зоология - наука о животных 2795 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1409 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1009 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 472 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
Nature 822 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 256 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 27
РАН - Российская академия наук 2040 2
Amundsen–Scott South Pole Station - Амундсен-Скотт антарктическая станция США - Antarctic Submillimeter Telescope and Remote Observatory Обсерватория AST/RO 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1305 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 405 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
День молодёжи - 27 июня 1009 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
