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Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан

 

В Ледовитом океане 1979г. Александр Петров В Ледовитом океане 1979г. Александр Петров
«Северный Ледовитый океан» 1981 г. А.Винт «Северный Ледовитый океан» 1981 г. А.Винт
Игорь Примаченко "Утро на Ледовитом океане" (1984) Игорь Примаченко "Утро на Ледовитом океане" (1984)
Буря на Ледовитом океане», 1864. Автор: Айвазовский Иван Константинович Буря на Ледовитом океане», 1864. Автор: Айвазовский Иван Константинович
В Ледовитом океане 1979г. Александр Петров

СОБЫТИЯ


24.02.2022 Наноспутник Vizard поможет обеспечивать безопасность мореплавания в Северном ледовитом океане

икс» (входит в Sitronics Group), будет запущен в 2022 г. по программе Space-PI. С помощью наноспутника учащиеся будут изучать направление дрейфа льдов и аспекты обеспечения безопасности судоходства в Северном ледовитом океане. Космический аппарат московских школьников «Vizard-SS1» имеет стандартные размеры CubeSat 3U (30х10х10 см). Полезная нагрузка спутника – это устройства для функциониро
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана

ингом «Росгеология» о проведении морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию Arctic Connect, которая пройдет через Северный Ледовитый Океан. Об этом сообщили гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян и глава «Росгеологии» Сергей Горьков. Что представляет собой проект Arctic Connect О проект Arctic Connect было
26.07.2012 Тропики начали вторжение в Арктику

то из-за глобального изменения климата импульсы происходят все чаще и проникают все дальше в сердце Северного Ледовитого океана. Так, в северных водах радиолярии смогли прожить около месяца. На
05.03.2012 Девятилетний цикл: Арктику ждут новые рекорды таяния

толстый арктический морской лед тает быстрее, чем более молодой и тонкий (по краям плавающих льдов Северного Ледовитого океана). Обычно толстый многолетний лед (старше двух лет) менее подверже
09.01.2012 Российские реки делают Арктику пресной

оря Бофорта пресная вода могла бы поднять уровень моря на 3 метра. Российские реки меняют соленость Северного Ледовитого океана Для понимания глобального климата очень важно знать пути пресной

30.08.2011 Окно в Азию: Северный морской путь освобождается ото льда

льно он облегчает промышленную разработку этого региона и влияет на миграцию морских животных через Северный Ледовитый океан. Климатические условия над Арктикой существенно меняются В 2007 году
18.05.2010 Завершается работа станции "Северный полюс–37"

служба ААНИИ, 15 мая 2010 года из порта Мурманск вышел атомный ледокол «Россия» в центральную часть Северного ледовитого океана в экспедицию «Арктика-2010». На борту ледокола находятся сотрудни
20.01.2010 Российские ТУ-95 успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования

и подняты с авиабазы Энгельс, успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования акватории Северного Ледовитого океана, пишет РБК со ссылкой на Управление пресс-службы и информацию Мин
28.11.2008 Экипажи Дальней авиации успешно провели патрулирования в северных широтах

ух с авиабазы "Украинка" в Амурской области и взяли курс для патрулирования в район нейтральных вод Северного Ледовитого океана, к берегам Аляски. Во время полета экипажи стратегических ракетон
24.11.2008 Дальняя авиация РФ осуществила патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана

и полет на воздушное патрулирование, сообщает РБК. Воздушное патрулирование проводилось в акватории Северного Ледовитого океана. Полет прошел в штатном режиме. Экипажи самолетов Дальней авиации
04.02.2008 Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены

я полетов задействовано более 10 аэродромов. Воздушное патрулирование в акваториях Атлантического и Северного ледовитого океана, Черного моря и других районах будет продолжено, отметил генерал-
17.12.2007 На дне Ледовитого океана выявлены структуры непонятного происхождения

Как сообщает Live Science, группа шведских и американских ученых обнаружила на дне Ледовитого океана "волнистую" структуру донного ила - он образует "волны" длиной до десятков

14.08.2007 США отправили экспедицию в Арктику

ляется ответом на недавнюю российскую миссию, увенчавшуюся установлением национального флага на дне Северного Ледовитого океана, и не касается планов канадцев по строительству порта в этом севе
13.08.2007 Борьба за Арктику: новая холодная война

олюса российская экспедиция. С особым энтузиазмом включилась в новый раунд борьбы за ресурсную базу Северного Ледовитого океана Канада. Премьер-министр страны объявил о намерении его кабинета р
03.08.2007 США: российский флаг на дне Ледовитого океана не имеет юридической силы

Установка российского флага на дне Северного Ледовитого океана не имеет юридической силы. Такое заявление сделал заместитель пре
02.08.2007 Батискафы "Мир": взяты первые пробы грунта со дна Ледовитого океана

Российские ученые впервые в истории освоения Северного полюса провели исследования на дне Ледовитого океана на глубине более 4 км, сообщает РБК. Взяты образцы грунта и животного мира. Это поможет уточнить внешнюю границу российского шельфа в Арктике.
02.08.2007 Началось погружение батискафов "Мир" на дно Северного Ледовитого океана

Российские ученые начали первое в истории погружение на батискафах "Мир" на дно Северного Ледовитого океана. До Северного полюса экспедиция добралась еще накануне. Сегодня с
25.07.2007 С Северного полюса впервые организуют прямую трансляцию

9 июля по 5 августа 2007 г. на время пребывания там российской экспедиции с целью погружения на дно Северного Ледовитого океана. Несмотря на то, что технические возможности организации канала с
15.01.2007 В Северном Ледовитом океане выявлена неизвестная прежде форма жизни

Как сообщает Physorg со ссылкой на Science, в Северном Ледовитом океане выявлена новая, неизвестная прежде ученым форма жизни. Новая группа
14.08.2006 Полярная прародина древних ариев: неожиданное подтверждение

ьмского университета, были получены документальные свидетельства, характеризующие изменения климата Северного Ледовитого океана на протяжении последних 56 млн. лет. Для этого ученые, сообщает G
14.08.2006 Полярная прародина древних ариев: неожиданное подтверждение

ьмского университета, были получены документальные свидетельства, характеризующие изменения климата Северного Ледовитого океана на протяжении последних 56 млн. лет. Для этого ученые, сообщает G
02.06.2006 У Арктики было "тропическое" прошлое

ы океанического бурения». Цель экспедиции являлся подводный Хребет Ломоносова, расположенный на дне Северного Ледовитого океана, протяженностью 1,5 тыс. км. Хребет находится на глубине 800 метр
02.06.2006 У Арктики было "тропическое" прошлое

ы океанического бурения». Цель экспедиции являлся подводный Хребет Ломоносова, расположенный на дне Северного Ледовитого океана, протяженностью 1,5 тыс. км. Хребет находится на глубине 800 метр
04.12.2002 НАСА: Северный Ледовитый океан останется без вечного льда

ефино Комизо (Josefino Comiso) из НАСА обратил внимание на то, что минимальное покрытие поверхности Северного Ледовитого океана льдом в разных районах отмечается в различные месяцы, и провел по
04.12.2002 НАСА: Северный Ледовитый океан останется без вечного льда

ефино Комизо (Josefino Comiso) из НАСА обратил внимание на то, что минимальное покрытие поверхности Северного Ледовитого океана льдом в разных районах отмечается в различные месяцы, и провел по

Публикаций - 123, упоминаний - 244

Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 10
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 6
Cinia Oy - Cinia Group 6 3
Ростелеком 10948 3
ГЛОНАСС АО 278 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
9594 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 1
China United Telecom - China United Telecommunications - Great Wall Telecommunications 39 1
Эколибри - Ecolibri 5 1
Сибирский Медведь - Сибирский медведь-холдинг - Сибирский Медведь-Инфо 9 1
ВисатТел - Висат-Тел 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Alibaba Group 473 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
OneWeb - WorldVU 46 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Казахтелеком 348 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 2
Boeing 1031 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Hansa - Ханса 114 1
Резонанс НПП 407 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
УБЖД - Улан-Баторская железная дорога 4 1
Bharti Enterprises Group 57 1
Арктические технологии - Мурманское морское пароходство 8 1
Иртышское пароходство 6 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Сибстар Группа - Sibstar Group 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
SoftBank Group 284 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
ЕКА Топливная компания 148 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - Министерство обороны Норвегии - Forsvarsdepartement 5 1
Правительство Канады 51 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 16 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
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WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ГосИнформСистемы 160 1
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РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
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Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 13
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 9
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 8
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 7
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 5
МегаФон Arctic Connect 7 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 3
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 37 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Алмаз - космический комплекс радиолокационного дистанционного зондирования Земли 4 2
ISTOP - Integrated Satellite Tracking of Oil Pollution 2 2
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 18 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Rambler Group - Рамблер Карты 31 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 22 1
Iridium OpenPort 2 1
Вермишян Геворк 67 6
Путин Владимир 3454 4
Райкевич Алексей 129 3
Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 3
Кучейко Алексей 22 2
Громов Олег 8 2
Чилингаров Артур 8 2
Пехтерев Сергей 56 2
Николаев Айсен 57 2
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Сомов Михаил 3 1
Костур Евгений 1 1
Лясковская Евгения 1 1
Давыденко Вячеслав 2 1
Mercier Matthieu - Мерсье Матьё 2 1
Анпилогов Валентин 2 1
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 63
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Канада 5082 27
Европа 24964 25
Арктика - Северный полюс 184 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Дания - Гренландия 145 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
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Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 10
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Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 9
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
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Норвегия - Королевство 1858 7
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
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