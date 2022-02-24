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Северный Ледовитый океан
- Множество плавающих и сплошных льдов, а иногда и айсбергов дали повод назвать так северную часть Мирового океана. Синоним этого названия океана — «Арктический океан». Название произошло от греческого слова «арктикос» — северный.
- Это самый маленький и самый холодный из всех океанов. Площадь – 13 100 тыс. км2. Также он является и самым мелководным, средняя глубина Северного Ледовитого океана составляет всего 1225 м. В его составе 10 морей.
- Баренцево море (Русское море, Студенц), Белое море (Студёное, Соловецкое море), Карское море, Лаптевых море, Бофорта море, Восточно-Сибирское море, Чукотское море, Норвежское море
- Северный морской путь
СОБЫТИЯ
|24.02.2022
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Наноспутник Vizard поможет обеспечивать безопасность мореплавания в Северном ледовитом океане
икс» (входит в Sitronics Group), будет запущен в 2022 г. по программе Space-PI. С помощью наноспутника учащиеся будут изучать направление дрейфа льдов и аспекты обеспечения безопасности судоходства в Северном ледовитом океане. Космический аппарат московских школьников «Vizard-SS1» имеет стандартные размеры CubeSat 3U (30х10х10 см). Полезная нагрузка спутника – это устройства для функциониро
|20.07.2020
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«Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана
ингом «Росгеология» о проведении морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию Arctic Connect, которая пройдет через Северный Ледовитый Океан. Об этом сообщили гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян и глава «Росгеологии» Сергей Горьков. Что представляет собой проект Arctic Connect О проект Arctic Connect было
|26.07.2012
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Тропики начали вторжение в Арктику
то из-за глобального изменения климата импульсы происходят все чаще и проникают все дальше в сердце Северного Ледовитого океана. Так, в северных водах радиолярии смогли прожить около месяца. На
|05.03.2012
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Девятилетний цикл: Арктику ждут новые рекорды таяния
толстый арктический морской лед тает быстрее, чем более молодой и тонкий (по краям плавающих льдов Северного Ледовитого океана). Обычно толстый многолетний лед (старше двух лет) менее подверже
|09.01.2012
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Российские реки делают Арктику пресной
оря Бофорта пресная вода могла бы поднять уровень моря на 3 метра. Российские реки меняют соленость Северного Ледовитого океана Для понимания глобального климата очень важно знать пути пресной
|30.08.2011
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Окно в Азию: Северный морской путь освобождается ото льда
льно он облегчает промышленную разработку этого региона и влияет на миграцию морских животных через Северный Ледовитый океан. Климатические условия над Арктикой существенно меняются В 2007 году
|18.05.2010
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Завершается работа станции "Северный полюс–37"
служба ААНИИ, 15 мая 2010 года из порта Мурманск вышел атомный ледокол «Россия» в центральную часть Северного ледовитого океана в экспедицию «Арктика-2010». На борту ледокола находятся сотрудни
|20.01.2010
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Российские ТУ-95 успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования
и подняты с авиабазы Энгельс, успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования акватории Северного Ледовитого океана, пишет РБК со ссылкой на Управление пресс-службы и информацию Мин
|28.11.2008
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Экипажи Дальней авиации успешно провели патрулирования в северных широтах
ух с авиабазы "Украинка" в Амурской области и взяли курс для патрулирования в район нейтральных вод Северного Ледовитого океана, к берегам Аляски. Во время полета экипажи стратегических ракетон
|24.11.2008
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Дальняя авиация РФ осуществила патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана
и полет на воздушное патрулирование, сообщает РБК. Воздушное патрулирование проводилось в акватории Северного Ледовитого океана. Полет прошел в штатном режиме. Экипажи самолетов Дальней авиации
|04.02.2008
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Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены
я полетов задействовано более 10 аэродромов. Воздушное патрулирование в акваториях Атлантического и Северного ледовитого океана, Черного моря и других районах будет продолжено, отметил генерал-
|17.12.2007
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На дне Ледовитого океана выявлены структуры непонятного происхождения
Как сообщает Live Science, группа шведских и американских ученых обнаружила на дне Ледовитого океана "волнистую" структуру донного ила - он образует "волны" длиной до десятков
|14.08.2007
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США отправили экспедицию в Арктику
ляется ответом на недавнюю российскую миссию, увенчавшуюся установлением национального флага на дне Северного Ледовитого океана, и не касается планов канадцев по строительству порта в этом севе
|13.08.2007
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Борьба за Арктику: новая холодная война
олюса российская экспедиция. С особым энтузиазмом включилась в новый раунд борьбы за ресурсную базу Северного Ледовитого океана Канада. Премьер-министр страны объявил о намерении его кабинета р
|03.08.2007
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США: российский флаг на дне Ледовитого океана не имеет юридической силы
Установка российского флага на дне Северного Ледовитого океана не имеет юридической силы. Такое заявление сделал заместитель пре
|02.08.2007
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Батискафы "Мир": взяты первые пробы грунта со дна Ледовитого океана
Российские ученые впервые в истории освоения Северного полюса провели исследования на дне Ледовитого океана на глубине более 4 км, сообщает РБК. Взяты образцы грунта и животного мира. Это поможет уточнить внешнюю границу российского шельфа в Арктике.
|02.08.2007
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Началось погружение батискафов "Мир" на дно Северного Ледовитого океана
Российские ученые начали первое в истории погружение на батискафах "Мир" на дно Северного Ледовитого океана. До Северного полюса экспедиция добралась еще накануне. Сегодня с
|25.07.2007
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С Северного полюса впервые организуют прямую трансляцию
9 июля по 5 августа 2007 г. на время пребывания там российской экспедиции с целью погружения на дно Северного Ледовитого океана. Несмотря на то, что технические возможности организации канала с
|15.01.2007
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В Северном Ледовитом океане выявлена неизвестная прежде форма жизни
Как сообщает Physorg со ссылкой на Science, в Северном Ледовитом океане выявлена новая, неизвестная прежде ученым форма жизни. Новая группа
|14.08.2006
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Полярная прародина древних ариев: неожиданное подтверждение
ьмского университета, были получены документальные свидетельства, характеризующие изменения климата Северного Ледовитого океана на протяжении последних 56 млн. лет. Для этого ученые, сообщает G
|14.08.2006
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Полярная прародина древних ариев: неожиданное подтверждение
ьмского университета, были получены документальные свидетельства, характеризующие изменения климата Северного Ледовитого океана на протяжении последних 56 млн. лет. Для этого ученые, сообщает G
|02.06.2006
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У Арктики было "тропическое" прошлое
ы океанического бурения». Цель экспедиции являлся подводный Хребет Ломоносова, расположенный на дне Северного Ледовитого океана, протяженностью 1,5 тыс. км. Хребет находится на глубине 800 метр
|02.06.2006
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У Арктики было "тропическое" прошлое
ы океанического бурения». Цель экспедиции являлся подводный Хребет Ломоносова, расположенный на дне Северного Ледовитого океана, протяженностью 1,5 тыс. км. Хребет находится на глубине 800 метр
|04.12.2002
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НАСА: Северный Ледовитый океан останется без вечного льда
ефино Комизо (Josefino Comiso) из НАСА обратил внимание на то, что минимальное покрытие поверхности Северного Ледовитого океана льдом в разных районах отмечается в различные месяцы, и провел по
|04.12.2002
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НАСА: Северный Ледовитый океан останется без вечного льда
ефино Комизо (Josefino Comiso) из НАСА обратил внимание на то, что минимальное покрытие поверхности Северного Ледовитого океана льдом в разных районах отмечается в различные месяцы, и провел по
Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Вермишян Геворк 67 6
|Путин Владимир 3454 4
|Райкевич Алексей 129 3
|Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 3
|Кучейко Алексей 22 2
|Громов Олег 8 2
|Чилингаров Артур 8 2
|Пехтерев Сергей 56 2
|Николаев Айсен 57 2
|Горьков Сергей 22 2
|Карташов Андрей 10 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Лужков Юрий 113 1
|Рахманов Максим 47 1
|Копин Роман 7 1
|Онищенко Геннадий 35 1
|Зелин Александр 32 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Горбачев Михаил 37 1
|Ерохин Дмитрий 20 1
|Фортов Владимир 16 1
|Краснов Алексей 6 1
|Баринберг Валерий 5 1
|Сороко Антон 9 1
|Шумаков Андрей 3 1
|Зубков Сергей 2 1
|Хрущев Никита 5 1
|Каминский Валерий 1 1
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