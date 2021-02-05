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Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан


05.02.21 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect 1
29.01.21 Мегафон» и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 1
05.10.20 OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» 1
23.09.20 Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении 1
20.07.20 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
08.08.19 Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6% 1
07.06.19 «Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет 1
06.06.19 «Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио 1
07.11.17 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края 1
16.06.17 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России 1
15.06.17 Минкомсвязи ищет 90 млрд руб. на арктические спутники связи 1
28.12.16 В Томске установили панорамно-оптическую станцию TomSky для мониторинга состояния неба 1
06.04.16 Екатеринбургскому мобильному оператору «Мотив» исполнилось 20 лет 1
11.12.12 «Билайн» расширил сеть GSM в Чукотском автономном округе 1
19.07.12 «Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада» 1
11.11.09 Роспотребнадзор: почти треть россиян пьют "жесткую" воду 1
22.10.09 Российские стратегические бомбардировщики регулярно проводят воздушное патрулирование 1
01.10.09 Дальняя авиация России продолжает регулярное воздушное патрулирование 1
27.05.09 Канада начала игнорировать интересы России в Арктике 1
12.05.09 «Иридиум» готовится к возвращению в Россию 1
13.02.09 Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют воздушное патрулирование 1
28.11.08 Экипажи Дальней авиации успешно провели патрулирования в северных широтах 2
24.11.08 Дальняя авиация РФ осуществила патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана 1
27.10.08 Морфология побережья Гренландии запечатлела период тёплой Арктики 2
22.10.08 Загадка "мёртвой воды": подробности 1
21.07.08 Китай приступает к обследованию Арктики 1
30.06.08 Северный океан перестает быть Ледовитым 1
23.06.08 SBIRS: СПРН США обретает черты 1
04.02.08 Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены 1
14.08.07 США отправили экспедицию в Арктику 2
13.08.07 Борьба за Арктику: новая холодная война 2
08.08.07 Дана оценка стоимости месторождений Ледовитового океана 1
08.08.07 В.Путин подвел итоги экспедиции "Арктика-2007" 1
07.08.07 Научная экспедиция "Арктика-2007" продолжит работу в море Лаптевых 1
03.08.07 США: российский флаг на дне Ледовитого океана не имеет юридической силы 2
02.08.07 Началось погружение батискафов "Мир" на дно Северного Ледовитого океана 1
25.07.07 С Северного полюса впервые организуют прямую трансляцию 2
12.02.07 В недрах Земли обнаружен океан Жюля Верна? 1
29.11.06 Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты 1
29.11.06 Радарный космический мониторинг: счет пошел на минуты 1

Публикаций - 54, упоминаний - 66

Северный Ледовитый океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 6
Cinia Oy 5 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 364 3
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 174 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 942 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1089 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 82 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 260 1
Казахтелеком 304 1
China Telecom 238 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7655 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1840 1
Beltel - Белтел 130 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 49 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7431 1
Мотив - Екатеринбург-2000 128 1
OneWeb Satellites 4 1
Поларнет Проект 3 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 24 1
VK - Mail.ru Group 2794 1
Qualcomm Technologies 1514 1
Alibaba Group 316 1
Amazon Inc - Amazon.com 2495 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4755 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 829 1
Airbus Group 176 1
Восточный Банк 123 1
AliExpress Russia - AER 18 1
SoftBank Group 202 1
Arianespace 76 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 1
Lockheed Martin 537 1
Германий 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1543 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2251 2
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7249 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 843 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 702 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 148 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 581 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2312 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 47 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 352 1
Пентагон - Министерство обороны США 1164 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 9 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1922 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 115 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1327 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3151 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4174 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1175 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3940 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 661 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1134 1
3G - Стандарт мобильной связи 5052 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 143 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 80 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 316 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 482 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 72 1
МегаФон Arctic Connect 6 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 353 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 1
Космодром Байконур 939 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 171 1
SpaceX 97 1
Speedtest by Ookla 33 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 11 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 21 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 186 1
Spectec TRIM 111 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 47 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 108 1
Вермишян Геворк 61 5
Лоевская Анна 14 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Кайгородов Михаил 4 1
Орлов Никита 4 1
Никифоров Николай 1130 1
Духовницкий Олег 91 1
Пехтерев Сергей 42 1
Николаев Айсен 13 1
Горьков Сергей 19 1
Кржешовская Юлия 14 1
Путин Владимир 2325 1
Россия - Российская федерация - РФ 80604 25
Арктика 276 21
Земля - планета Солнечной системы 5114 13
Канада 2704 13
Европа 7060 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 6
Азия - Азиатский регион 3071 6
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 263 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10547 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 4
США - Аляска 203 4
Япония - Токио 865 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1846 4
Индия - Республика 3929 4
Финляндия - Финляндская Республика 1494 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9016 4
Германия - Федеративная Республика 7512 4
Финляндия - Хельсинки 232 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 539 3
Япония 7660 3
Россия - Сибирь 1305 3
Антарктида 180 2
Россия - Кольский полуостров 24 2
Китай - Пекин 798 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1625 2
Казахстан - Республика 4066 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1005 2
Канада - Квебек 59 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 600 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11947 2
Бразилия - Федеративная Республика 1838 2
Дания - Королевство 860 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 834 2
Индонезия - Республика 743 2
Норвегия - Королевство 850 2
Швеция - Королевство 1692 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 423 2
Исландия 186 2
Северная Америка 2463 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 410 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 420 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 76 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 44 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 741 1
Образование в России 548 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 5
CNews RND - R&D.CNews 1791 3
Thomson Reuters - Рейтер 5569 2
New Scientist 1439 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 1
Bloomberg 934 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 555 1
Associated Press 1826 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 814 1
Total Telecom 260 1
РАН - Российская академия наук 846 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 136 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 346 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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