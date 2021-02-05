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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Северный Ледовитый океан
Публикаций - 54, упоминаний - 66
Северный Ледовитый океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вермишян Геворк 61 5
|Лоевская Анна 14 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Кайгородов Михаил 4 1
|Орлов Никита 4 1
|Никифоров Николай 1130 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Пехтерев Сергей 42 1
|Николаев Айсен 13 1
|Горьков Сергей 19 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Путин Владимир 2325 1
|РАН - Российская академия наук 846 2
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 136 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru