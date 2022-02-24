Наноспутник Vizard поможет обеспечивать безопасность мореплавания в Северном ледовитом океане икс» (входит в Sitronics Group), будет запущен в 2022 г. по программе Space-PI. С помощью наноспутника учащиеся будут изучать направление дрейфа льдов и аспекты обеспечения безопасности судоходства в Северном ледовитом океане. Космический аппарат московских школьников «Vizard-SS1» имеет стандартные размеры CubeSat 3U (30х10х10 см). Полезная нагрузка спутника – это устройства для функциониро

«Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана ингом «Росгеология» о проведении морских исследований в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию Arctic Connect, которая пройдет через Северный Ледовитый Океан. Об этом сообщили гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян и глава «Росгеологии» Сергей Горьков. Что представляет собой проект Arctic Connect О проект Arctic Connect было

Тропики начали вторжение в Арктику то из-за глобального изменения климата импульсы происходят все чаще и проникают все дальше в сердце Северного Ледовитого океана. Так, в северных водах радиолярии смогли прожить около месяца. На

Девятилетний цикл: Арктику ждут новые рекорды таяния толстый арктический морской лед тает быстрее, чем более молодой и тонкий (по краям плавающих льдов Северного Ледовитого океана). Обычно толстый многолетний лед (старше двух лет) менее подверже

Российские реки делают Арктику пресной оря Бофорта пресная вода могла бы поднять уровень моря на 3 метра. Российские реки меняют соленость Северного Ледовитого океана Для понимания глобального климата очень важно знать пути пресной

Окно в Азию: Северный морской путь освобождается ото льда льно он облегчает промышленную разработку этого региона и влияет на миграцию морских животных через Северный Ледовитый океан. Климатические условия над Арктикой существенно меняются В 2007 году

Завершается работа станции "Северный полюс–37" служба ААНИИ, 15 мая 2010 года из порта Мурманск вышел атомный ледокол «Россия» в центральную часть Северного ледовитого океана в экспедицию «Арктика-2010». На борту ледокола находятся сотрудни

Российские ТУ-95 успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования и подняты с авиабазы Энгельс, успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования акватории Северного Ледовитого океана, пишет РБК со ссылкой на Управление пресс-службы и информацию Мин

Экипажи Дальней авиации успешно провели патрулирования в северных широтах ух с авиабазы "Украинка" в Амурской области и взяли курс для патрулирования в район нейтральных вод Северного Ледовитого океана, к берегам Аляски. Во время полета экипажи стратегических ракетон

Дальняя авиация РФ осуществила патрулирование в акватории Северного Ледовитого океана и полет на воздушное патрулирование, сообщает РБК. Воздушное патрулирование проводилось в акватории Северного Ледовитого океана. Полет прошел в штатном режиме. Экипажи самолетов Дальней авиации

Учения ВВС и ВМФ в Атлантическом и Северном ледовитом океане завершены я полетов задействовано более 10 аэродромов. Воздушное патрулирование в акваториях Атлантического и Северного ледовитого океана, Черного моря и других районах будет продолжено, отметил генерал-

На дне Ледовитого океана выявлены структуры непонятного происхождения Как сообщает Live Science, группа шведских и американских ученых обнаружила на дне Ледовитого океана "волнистую" структуру донного ила - он образует "волны" длиной до десятков

США отправили экспедицию в Арктику ляется ответом на недавнюю российскую миссию, увенчавшуюся установлением национального флага на дне Северного Ледовитого океана, и не касается планов канадцев по строительству порта в этом севе

Борьба за Арктику: новая холодная война олюса российская экспедиция. С особым энтузиазмом включилась в новый раунд борьбы за ресурсную базу Северного Ледовитого океана Канада. Премьер-министр страны объявил о намерении его кабинета р

США: российский флаг на дне Ледовитого океана не имеет юридической силы Установка российского флага на дне Северного Ледовитого океана не имеет юридической силы. Такое заявление сделал заместитель пре

Батискафы "Мир": взяты первые пробы грунта со дна Ледовитого океана Российские ученые впервые в истории освоения Северного полюса провели исследования на дне Ледовитого океана на глубине более 4 км, сообщает РБК. Взяты образцы грунта и животного мира. Это поможет уточнить внешнюю границу российского шельфа в Арктике.

Началось погружение батискафов "Мир" на дно Северного Ледовитого океана Российские ученые начали первое в истории погружение на батискафах "Мир" на дно Северного Ледовитого океана. До Северного полюса экспедиция добралась еще накануне. Сегодня с

С Северного полюса впервые организуют прямую трансляцию 9 июля по 5 августа 2007 г. на время пребывания там российской экспедиции с целью погружения на дно Северного Ледовитого океана. Несмотря на то, что технические возможности организации канала с

В Северном Ледовитом океане выявлена неизвестная прежде форма жизни Как сообщает Physorg со ссылкой на Science, в Северном Ледовитом океане выявлена новая, неизвестная прежде ученым форма жизни. Новая группа

Полярная прародина древних ариев: неожиданное подтверждение ьмского университета, были получены документальные свидетельства, характеризующие изменения климата Северного Ледовитого океана на протяжении последних 56 млн. лет. Для этого ученые, сообщает G

Полярная прародина древних ариев: неожиданное подтверждение ьмского университета, были получены документальные свидетельства, характеризующие изменения климата Северного Ледовитого океана на протяжении последних 56 млн. лет. Для этого ученые, сообщает G

У Арктики было "тропическое" прошлое ы океанического бурения». Цель экспедиции являлся подводный Хребет Ломоносова, расположенный на дне Северного Ледовитого океана, протяженностью 1,5 тыс. км. Хребет находится на глубине 800 метр

У Арктики было "тропическое" прошлое ы океанического бурения». Цель экспедиции являлся подводный Хребет Ломоносова, расположенный на дне Северного Ледовитого океана, протяженностью 1,5 тыс. км. Хребет находится на глубине 800 метр

НАСА: Северный Ледовитый океан останется без вечного льда ефино Комизо (Josefino Comiso) из НАСА обратил внимание на то, что минимальное покрытие поверхности Северного Ледовитого океана льдом в разных районах отмечается в различные месяцы, и провел по